Госдеп: призываем Россию отменить закон «об иностранных агентах»

Госдеп США призвал РФ отказаться от применения закона «об иностранных агентах», так как он якобы мешает развитию демократических институтов в обществе.– говорится во вчерашнем заявлении ведомства, подписанном Джоном Кирби.Это заявление появилось в ответ на решение российского правительства внести в список «иностранных агентов» 150 организаций. Недавно этот список пополнила еще одна НКО социальной поддержки «Проект Апрель».Ранее Владимир Путин заявлял, что Москва будет расширять финансирование НКО и совершенствовать закон «об иностранных агентах». Он также отметил, что избежать включения организации в реестр «иностранных агентов» очень просто – для этого не надо получать деньги из других государств.