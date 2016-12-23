12:16 23 декабря
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-трансляция

Госдеп: призываем Россию отменить закон «об иностранных агентах»

Госдеп США призвал РФ отказаться от применения закона «об иностранных агентах», так как он якобы мешает развитию демократических институтов в обществе.

Госдеп: призываем Россию отменить закон «об иностранных агентах»


«Мы призываем российское правительство отменить этот закон сегодня и поддержать свои международные обязательства в области защиты прав человека», – говорится во вчерашнем заявлении ведомства, подписанном Джоном Кирби.


Это заявление появилось в ответ на решение российского правительства внести в список «иностранных агентов» 150 организаций. Недавно этот список пополнила еще одна НКО социальной поддержки «Проект Апрель».

Ранее Владимир Путин заявлял, что Москва будет расширять финансирование НКО и совершенствовать закон «об иностранных агентах». Он также отметил, что избежать включения организации в реестр «иностранных агентов» очень просто – для этого не надо получать деньги из других государств.

Использованы фотографии: http://ren.tv
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Комментарии 68
  1. SS68SS Сегодня, 09:06
    ЩАЗ! Вот так взяли и отменили....
    А Путин как всегда просто и доходчиво пояснил: "Кто дэвушку кармил-паил, тот ыё и танцуэт?"
    SS68SS
    1. vovanpain Сегодня, 09:14
      Мы призываем российское правительство отменить этот закон сегодня

      Да да,сегодня отменим закон,а завтра тетя лошадь Нуланд с печеньками приедет,что то и кого то напоминает. what
      vovanpain
      1. 210окв Сегодня, 09:24
        Тетя Лошадь уже не придет..Хотя свято место пусто не бывает..Их время истекло-смена караула..
        Цитата: vovanpain
        Мы призываем российское правительство отменить этот закон сегодня

        Да да,сегодня отменим закон,а завтра тетя лошадь Нуланд с печеньками приедет,что то и кого то напоминает. what
        210окв
        1. BIP PS FSB RF Сегодня, 09:42
          Прям радость берет от таких призывов. Если Госдеп воет - значить все правильно делаем!
          BIP PS FSB RF
          1. krot Сегодня, 10:54
            Пусть самая демократичная демократия на свете подаст пример и отменит в США закон об иностранных агентах.А мы подумаем)
            krot
        2. bouncyhunter Сегодня, 10:20
          Госдепу США : Слив защитан !!! bully
          bouncyhunter
      2. tihiy Сегодня, 11:04
        Цитата: vovanpain
        Мы призываем российское правительство отменить этот закон сегодня

        Да да,сегодня отменим закон,а завтра тетя лошадь Нуланд с печеньками приедет,что то и кого то напоминает. what

        наоборот ужесточить законы против всяких ино(ср@нных) агентов и кампаний
        tihiy
      3. WKS Сегодня, 11:09
        Как же их этот закон видимо достал! Дополнить его надо бы статьей, чтобы всем сотрудникам "иностранного агента" на лоб штамп ставить фиолетовыми чернилами "Сотрудник иноагента".
        WKS
      4. iConst Сегодня, 11:34
        Цитата: vovanpain
        Да да,сегодня отменим закон,а завтра тетя лошадь Нуланд с печеньками приедет,что то и кого то напоминает.

        Не знаю кого напоминает, но уверен - как приедет с печеньками, так тут же и уедет (быстро-быстро) с этими же печеньками в одном месте...
        iConst
    2. Сэмэн Сегодня, 09:15
      Агаааа! Прищемили бубенцы, не звенят!)))))
      Сэмэн
    3. hydrox Сегодня, 09:32
      Ой-ёй-ёй!
      И как же теперь на какие такие шиши бедная несчастная либеральная 5 колонна будет жить-поживать да России вредить!? Или это не для 5 колонны построил Медведев в Ёбурге Ельцын-Центр за 7 млрд. народных рублей? И разве не 5-я колонна развешивает по всей России мемориальные таблички Маннергейма, Колчака - талантливых убийц русского народа? А не 5-ли колонна ставит памятник Гайдарке с круглосуточным постом полиции во внутреннем дворике ГУ ВШЭй?
      А теперь им, несчастным денег на хлеб не хватает и госдепу не разрешают гумпомощь самолётами присылать?
      Ах, жалисть-то какая!! laughing
      hydrox
    4. Злой543 Сегодня, 09:38
      Ну если госдеп рекомендует, значит закон работает. Культяпку им и.д. по списку как известном фильме.
      Злой543
    5. vkl.47 Сегодня, 09:45
      Все базы натовские в Европе пусть по закрывают и бетоном зальют.тогда начнем думать.а так надо ещё закрыть пару десятков.видимо болявая эта тема для них.а значит надо довить сильнее
      vkl.47
    6. Венд Сегодня, 10:11
      Можем и отменить, но только после вас. Покажите пример.
      Венд
      1. Reptiloid Сегодня, 10:22
        У них во всем Россия виновата: Сирия, кибератаки, RT, допинги, Крым......
        Их агентов-----гнать метлой, нечего им тут делать !!!!!
        Reptiloid
        1. глаголъ Сегодня, 11:12
          А, по-моему, не гнать, а отсылать на стройки НХ.Пусть ручками поработают, лес повалят, к примеру.Доколе мы будем допускать существование у нас явных предателей и, хуже,-саботажников и вредителей!?А вреда от них поболе, чем даже от уголовников.Те хоть на частную собственность покушаются, а пятая колонна-на целое государство.
          глаголъ
      2. Ныробский Сегодня, 10:34
        Цитата: Венд
        Можем и отменить, но только после вас. Покажите пример.

        Бабосы у них пропадают))) 30 млрд.выделили на раскачку россиян к 2018 году, а агенты их освоить не могут.
        У них, в рамках развития "демократии и соблюдения прав человека", организации на иностранном финансировании под запретом. Одну нашу Рашу Тудей гнобят при любой возможности. Вот когда нам разрешат на своей территории открыть пару-тройку тысяч обществ ПРАВДЫ, тогда и поговорим.
        Ныробский
  2. алекс-сп Сегодня, 09:08
    Пожалуйста! Но не раньше чем будет отменен закон о противодействии Российской пропаганде! Шаги навстречу должны быть обоюдными...Думаю, не решатся западные..
    алекс-сп
    1. Комментарий был удален.
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 09:09
    Заскулил адмиралишко, почуяли псины, что хвосты им рубят! angry
    a.s.zzz888
    1. 1рл141 Сегодня, 11:53
      Цитата: a.s.zzz888
      Заскулил адмиралишко, почуяли псины, что хвосты им рубят! angry


      По самые уши.Надо бы.
      1рл141
  4. ЛукичЪ Сегодня, 09:09
    ну везде им в России надо влезть. не пускают в дверь, лезут в окно
    ЛукичЪ
  5. Волька Сегодня, 09:13
    отменить можно, а что взамен
    Волька
    1. амурец Сегодня, 09:40
      Цитата: Волька
      отменить можно, а что взамен

      Объявить НКО террористическими организациями, с последующими оргвыводами.
      амурец
      1. Ангара Сегодня, 11:58
        Да-да и каждому НКОшнику лоб зеленкой пометить. wassat
        Ангара
    2. hydrox Сегодня, 09:58
      А взвмен пускай заберут к себе пятую колонну на ПМЖ!!! laughing
      hydrox
      1. rotmistr60 Сегодня, 10:44
        взвмен пускай заберут к себе пятую колонну на ПМЖ

        Кто же их там кормить будет и за что? У них своего такого "добра" навалом.
        rotmistr60
    3. Удав КАА Сегодня, 10:33
      Цитата: Волька
      отменить можно, а что взамен

      Отменять нельзя и взамен ничего не нужно: у нас своя свадьба!
      Цитата: Волька
      Объявить НКО террористическими организациями, с последующими оргвыводами.

      Это нужно, чтобы у них в Уставных документах такие цели были обозначены. Иначе по судам затаскают...Страсбургским, и т.п. А "судачиться" либероиды, ох, lol как любят!
      Удав КАА
      1. saturn.mmm Сегодня, 11:33
        Цитата: Удав КАА
        у нас своя свадьба!

        В США первый соответствующий закон был принят в 1938 году под названием «Акт о регистрации иностранных агентов» (en:Foreign Agents Registration Act, FARA[4]). Закон требует, чтобы иностранные агенты, представляющие в американской политике иностранные правительства, а также зарубежные физические и юридические лица, раскрывали свои занятия и источники финансирования.За нарушение этого закона возможно наказание вплоть до 5 лет тюрьмы.

        Так что пусть покажут пример и отменят этот закон у себя, а мы подумаем отменять или нет.
        saturn.mmm
  6. njvlin Сегодня, 09:14
    Хороши янки. Особенно генетические инвалиды (пидерасты и лесбиянки) из Госдепа США. И работают по-принципу " из-под тишка". Пример данная статья:"Сначала обсираем, потом призываем"
    njvlin
    1. Удав КАА Сегодня, 10:40
      Цитата: njvlin
      работают по-принципу " из-под тишка".

      Хорошо сказано, да "нескладно" написано. yes
      Извини, брат, никого не учу, просто "дела ради". Ага. feel
      ( "жи- ши" пиши через "И" : *работают по принципу исподтишка* -- так вроде бы пойдет) good https://ru.wiktionary.org/wiki/исподтишка.
      Удав КАА
      1. Cat Man Null Сегодня, 10:46
        Цитата: Удав КАА
        ( "жи- ши" пиши через "И" : *работают по принципу исподтишка* -- так вроде бы пойдет)

        - это еще ладно
        - мне тут недавно попался такой вот перл:

        Китай и на о бород ,может сыграть


        Вот это реально круть... и жесть request
        Cat Man Null
        1. свой1970 Сегодня, 11:48
          "Прррроклятый Т-9" (с) - у меня вчера вместо "К бесу" ушло "Бесконечность"-правда, по смыслу feel тоже подошло...
          свой1970
  7. ваняватный Сегодня, 09:15
    надо его ужесточить и насладиться истерикой
    ваняватный
  8. Хубун Сегодня, 09:15
    А обыск вам провести не разрешить)))
    Хубун
  9. mikh-korsakov Сегодня, 09:16
    Видимо, земля путешествуя в космическом пространстве вошла в какой-то пояс безумия русофобов. То наши киевские друзья и партнеры хотят провести обыск у Президента. То Госдеп хочет закон отменить. Ну просто жуть! Нам всегда приводили в пример развитие психиатрии в США. Если у вас в Госдепе сейчас такая мания на отмену законов, то можно сделать по другому. Примите у себя в семье закон о том, что ваш сантехник - иностранный агент, и его надо называть никак иначе, как иностранный агент. А потом призовите жену отменить название сантехника иностранным агентом.
    mikh-korsakov
    1. ваняватный Сегодня, 09:19
      а вы за разнообразие в семейной жизни laughing
      ваняватный
      1. mikh-korsakov Сегодня, 11:26
        Вы правы! Объявление сантехника, будь-то поляк или мексиканец, является вопиющим нарушением прав человека, а об толерантности и говорить не приходится. Призываем немедленно отменить! То-то жена будет рада, ибо скучная работа в Госдепе, целый день у компьютера, не способствует потенции, не то что эти усачи!
        mikh-korsakov
    2. mikh-korsakov Сегодня, 09:27
      Поздний зимний вечер в Москве. За окном метель. В Кремле не светятся окна. Только в одном кабинете светло. Усталый Президент знакомится с почтой. Думает про себя "Вот и все на сегодня" . Входит секретарь и докладывает, а вот еще письмо из Госдепа. Путин вздыхает, морщится, но читает. Прочитав, накладывает резолюцию "Оставить без удовлетворения!"
      mikh-korsakov
  10. Горный стрелок Сегодня, 09:16
    Несимметрично, господа. А вы закон о противодействии Российской пропаганде отмените! Слабо?
    Санкции там всякие - это нам по ..., но должна быть справедливость laughing
    Горный стрелок
  11. Был Мамонт Сегодня, 09:19
    "В США принят законопроект, ограничивающий перемещения российских дипломатов"
    https://ria.ru/world/20161201/1482561942.html
    Не пора ль кума, на себя оборотиться?
    Был Мамонт
  12. Hariton Laptev Сегодня, 09:23
    Господину Кирби флаг в руки, барабан на шею, и будет первым в колоне идущей в пеший эро... тур.
    Hariton Laptev
    1. МАТРОСКИН-53 Сегодня, 09:31
      Помните как в фильме "72 метра": "Культяпку железную им на воротник, чтобы голова держалась и шея не падала!"
      МАТРОСКИН-53
  13. Evgen2x Сегодня, 09:24
    Гы гы гы))) наглость втрое счастье говорят, у госдепа его походу завались, видимо дядя на фабрике работает вот и шлют всем подряд))
    Evgen2x
  14. Окорок Сегодня, 09:26
    так пусть сначала свои отменят в знак доброй воли)
    Окорок
  15. МАТРОСКИН-53 Сегодня, 09:29
    Опять разгавкались, псы позорные! Плевала Россия на их требования с высокой колокольни...
    МАТРОСКИН-53
  16. Alekseir162 Сегодня, 09:34
    «Мы призываем российское правительство отменить этот закон сегодня и поддержать свои международные обязательства в области защиты прав человека»

    А пятки, случайно, вам на ночь не почесать.
    Alekseir162
  17. изя топ Сегодня, 09:38
    э,э,исключительные,погодьте what наш закон гораздо мягче вашего аналогичного request в свой глаз заглянуть не хотите? negative
    изя топ
    1. EvgNik Сегодня, 10:48
      Цитата: изя топ
      в свой глаз заглянуть не хотите?

      Ну что вы, Андрей, они же исключительные. Неплохо бы исключить окончательно и бесповоротно.
      EvgNik
      1. изя топ Сегодня, 11:09
        Цитата: EvgNik
        Неплохо бы исключить окончательно и бесповоротно.

        hi
        сложно,но можно.
        не грех и помянуть куратора нашей ядерной программы.всё-таки личность была
        изя топ
  18. Ст.пропорщик Сегодня, 09:46
    Очередная попытка вмешательства во внутренние дела России. Предлагаю баланс .ФША отменяет аналогичный закон у себя, и только тогда обращается к ВВП с предложением об отмене нашего, Будем посмотреть.
    Ст.пропорщик
  19. volodya Сегодня, 09:56
    Сейчас, возьмем под козырьек! ДЕБ..илоиды!
    volodya
  20. костя андреев Сегодня, 10:06
    этот закон хороший и нужный. если организация занимается благотворительностью, лечит от СПИДа. собирает деньги на операции, то на это люди внимание не обратят, а если оргпнизация хочет устроить майдан, или свергнуть власть, то люди должны знать это.
    Но хочу спросить форумчан:
    многие призывают, что бы США отменили свой закон об иностранных агентах от 1938 года. Внимание вопрос[i][/i]:
    А какая разница между законом об иностранных агентах в Российской Федерацией, и законом об иностранных агентах США, (общее у них то что они защищают интересы этих государств). Кто ответит?
    костя андреев
  21. GEV67 Сегодня, 10:09
    Этот закон надо еще жёстче сделать и расширить.
    GEV67
    1. Cat Man Null Сегодня, 10:12
      Цитата: GEV67
      Этот закон надо еще жёстче сделать и расширить.

      Вы его читали хоть? Мои сомнения wink
      Cat Man Null
  22. Сергей-8848 Сегодня, 10:12
    Мы люди вежливые (все знают). Так что - только после вас!
    Сергей-8848
  23. Булат Сегодня, 10:17
    Если у них по этому поводу гауно кипит значит правильной дорогой идем
    Булат
  24. BecmepH Сегодня, 10:20
    Посмотрел на фото и ностальгия нахлынула... У нас в таких "домах" солдаты живут... Ну и что хорошего можно услышать от людей, которые в таком здании размещены)))
    BecmepH
  25. EvgNik Сегодня, 10:42
    Мы призываем российское правительство отменить этот закон

    Разбежались. Как только, так сразу. Не надо диктовать какие законы нам устанавливать в своём государстве.
    EvgNik
  26. Serzh_R Сегодня, 10:43
    Он также отметил, что избежать включения организации в реестр «иностранных агентов» очень просто – для этого не надо получать деньги из других государств.

    Благотворительные фонды пусть не трогают.
    Serzh_R
  27. RUSIVAN Сегодня, 10:43
    Госдеп: призываем Россию отменить закон «об иностранных агентах»
    На коленях призывайте,мордой в пол...
    RUSIVAN
  28. brasist Сегодня, 10:57
    «Мы призываем российское правительство отменить этот закон сегодня и поддержать свои международные обязательства в области защиты прав человека»
    Это они так шуткуют,про обязательства и права вспомнили?
    brasist
  29. Shooting Сегодня, 10:57
    Пусть сначала у себя отменят. А то во всём мире видите ли демократия хромает, а у самих идеал. Лицемеры!!!!
    Shooting
  30. Правдодел Сегодня, 11:03
    Как хорошо, что в Думе сидят не одни либерасты!!! Наши в Думе не дадут отменить этот закон. Пусть ы бесятся, что ничего не могут с нами сделать.
    Нужно регулярно пересматривать этот закон и ужесточать условия для ведения деятельности иностранных агентов и 5-ой колонны в России.
    Правдодел
  31. sgazeev Сегодня, 11:07
    Щась разбежались. fool
    sgazeev
  32. sgazeev Сегодня, 11:16
    Цитата: BIP PS FSB RF
    Прям радость берет от таких призывов. Если Госдеп воет - значить все правильно делаем!

    sgazeev
  33. ИНГВВАР Сегодня, 11:27
    Опять Штаты "святее папы Римского". Призываю для начала отменить аналогичный закон США от 1938 года......
    https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCODE-2009-title22
    /pdf/USCODE-2009-title22-chap11-subchapII.pdf
    Там как раз все то, о чем они протестуют......
    ИНГВВАР
  34. ARES623 Сегодня, 11:41
    Джону Кирби, после того как в родной стране его назвали и.д.и.о.т.о.м, уже пора бы и заткнуться. Тем более со своими (Керриевскими) бестолковыми советами.
    ARES623
  35. Seidel45 Сегодня, 11:58
    «Мы призываем российское правительство отменить этот закон сегодня и поддержать свои международные обязательства в области защиты прав человека»

    Мы народ вежливый, а посему только после вас...
    Seidel45

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