12:14 23 декабря
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По стопам «большого брата»: Литва заявила об обнаружении российских шпионских программ в правительственной сети

Глава наццентра кибербезопасности Литвы Римтаутас Черняускас заявил об обнаружении российских шпионских программ в правительственных компьютерах, «что схоже с тем, как было в США».

По стопам «большого брата»: Литва заявила об обнаружении российских шпионских программ в правительственной сети


Черняускас сообщил, что якобы с 2015 г шпионское ПО «было обнаружено на правительственных компьютерах трижды, а в этом году было 20 попыток заражения этих компьютеров вирусами». При этом никаких доказательств тому, что программы являлись российскими, он не привел.


«Обнаруженное нами шпионское ПО работало по меньшей мере полгода, прежде чем его засекли, что схоже с тем, как было в США», – сказал глава Национального центра.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков это заявление опроверг. «На нем (на ПО) написано "Сделано в России"? Мы полностью отвергаем эту бессмыслицу», – сказал он.

Использованы фотографии: http://www.nbcnews.com
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Комментарии 43
  1. Монос Сегодня, 09:35
    Черняускас сообщил, что якобы с 2015 г шпионское ПО «было обнаружено на правительственных компьютерах трижды, а в этом году было 20 попыток заражения этих компьютеров вирусами».


    Нефиг порноху на работе смотреть !
    Монос
    1. himRa Сегодня, 09:40
      Антивирусы пишутся в ответ на вирусы,это вечная борьба копья и щита!
      пусть касперского ставят лицензионного! И все таки госсети надо делать закрытыми
      да
      и порнуху меньше смотреть надо wassat
      himRa
      1. Николай С. Сегодня, 09:53
        «Обнаруженное нами шпионское ПО работало по меньшей мере полгода, прежде чем его засекли, что схоже с тем, как было в США», – сказал глава Национального центра.

        Даже прибалтийские тормоза обязаны увольняться после такого доказательства своего непрофессионализма, безграмотности.
        Николай С.
      2. WKS Сегодня, 11:12
        Вовремя жмудь подсуетилась, может быть Обама на прощание из солидарности денег даст, от Трампа теперь не дождёшься.
        WKS
    2. vovanpain Сегодня, 09:44
      прежде чем его засекли, что схоже с тем, как было в США

      Знатно лизнули хозяину,Барака доволен. yes
      . При этом никаких доказательств тому, что программы являлись российскими, он не привел

      Ну есть кому подражать. fellow
      vovanpain
      1. EvgNik Сегодня, 09:56
        Цитата: vovanpain
        vovanpain

        Владимир, мёд меня сразил наповал. Такого не ожидал увидеть.
        EvgNik
        1. vovanpain Сегодня, 10:03
          Цитата: EvgNik
          мёд меня сразил наповал. Такого не ожидал увидеть.

          Евгений Николаевич. hi Да нетолько вас,сам недавно из под стола выбрался от ржача.Просто лабусы шпротоеды похожи на этих подснежниковых пчел,они вчера и Газпром оштрафовали на 35 лямов енотов зеленых,видно у "братанов" залежних научились.С уважением. hi
          vovanpain
          1. 210окв Сегодня, 10:17
            А вот интересно,а что Газпром?В счет штрафа не оплатят за поставленный газ?
            Цитата: vovanpain
            Цитата: EvgNik
            мёд меня сразил наповал. Такого не ожидал увидеть.

            Евгений Николаевич. hi Да нетолько вас,сам недавно из под стола выбрался от ржача.Просто лабусы шпротоеды похожи на этих подснежниковых пчел,они вчера и Газпром оштрафовали на 35 лямов енотов зеленых,видно у "братанов" залежних научились.С уважением. hi
            210окв
          2. bouncyhunter Сегодня, 10:18
            Влад ! drinks hi Эти удоды никогда ничему не научатся ! Они только умеют тявкать am
            bouncyhunter
      2. лаврентий павлович Сегодня, 10:45
        Позавчера был в МЕТРО, там продаются шпроты производство Латвия. Санкции отменили что ли? Почему до сих пор идет торговля с этими прибалтийскими "женщинами легкого поведения".
        лаврентий павлович
        1. 210окв Сегодня, 12:07
          А это наши гадские ритейлеры пытаются сбыть залежалый товар... fellow
          210окв
    3. ssergn Сегодня, 09:56
      Вот. Вот. Кроме как тупые лживые идиотусы и сказать нечего.
      ssergn
    4. vkl.47 Сегодня, 10:13
      Пора бы ему найти дом чтоб этажей побольше.ну и......"русские идут!!!ааааааааааааа".шлёп
      vkl.47
  2. nnm Сегодня, 09:36
    Даже ничего "своего" придумать не смогли....

    Аж противно такое подобострастие и подхалимство видеть...неужели не осталось в них ни капли гордости?
    nnm
    1. 210окв Сегодня, 10:05
      Ну еще пионеры СССР следили за кабинетом в амерзском посольстве...Хорошая смена получилась.И зачем отрицать?Да,шпионим,всем назло!
      Цитата: nnm
      Даже ничего "своего" придумать не смогли....

      Аж противно такое подобострастие и подхалимство видеть...неужели не осталось в них ни капли гордости?
      210окв
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 09:41
    Глава наццентра кибербезопасности Литвы Римтаутас Черняускас заявил об обнаружении российских шпионских программ


    Ты гля, проснулся! Надо ведь оправдывать зряплату на своём высоком посту! Вроде бы уже и не осень, а шиза косит сомкнувшиеся ряды шпротни! bully
    a.s.zzz888
  4. Хубун Сегодня, 09:44
    Смешно ей богу.
    Хубун
  5. loginovich Сегодня, 09:45
    Сноуден три года назад объяснил :кто за кем шпионит.Эти все не угомонятся**правдорубы** .Цирк да и только.
    loginovich
    1. alexfin Сегодня, 10:05
      Ну так это как " до утки на седьмые сутки........или до жирафа пока дойдет..."
      alexfin
  6. avg-mgn Сегодня, 09:46
    Не воруйте, а тем более не ставьте на правительственные компы Российское ПО, оно написано нами и служит только России. Ежели стоит Штатовское, то вопросы к дядюшке Биллу, ибо его программы служат интересам США и только США.
    avg-mgn
    1. ЗКБ Сегодня, 09:54
      Касперыч в помощь. Ой, он же тоже наш...
      ЗКБ
    2. Ныробский Сегодня, 10:39
      Цитата: avg-mgn
      Не воруйте, а тем более не ставьте на правительственные компы Российское ПО, оно написано нами и служит только России. Ежели стоит Штатовское, то вопросы к дядюшке Биллу, ибо его программы служат интересам США и только США.

      Да они вообще в вирусах ничего не соображают. Не наш это и точка. Медики сказали, что в этом году лютует Гонконгский вирусняк.
      Ныробский
  7. volodya Сегодня, 09:52
    Как же, надо хозяину чего-нибудь лизнуть!
    volodya
  8. von_Tilsit Сегодня, 09:53
    Ох уж эта Литва! Ни дня без сенсации! То они на российский кран ополчились, мол "слишком много компьютерного оборудования, а это как бэ намекаэ", то в суд на Газпром подают, теперь вирусню на компах на нас повесить хотят. Любопытный пример разжигания межгосударственной розни, возведенного в ранг национальной идеи!
    von_Tilsit
  9. ваняватный Сегодня, 09:55
    вот и фото в доказательство , качество даже лучше , чем у фотографий сотен Русских танков на Донбассе и сотен же разбитых в щебень больниц Алеппо
    ваняватный
  10. BOB044 Сегодня, 09:56
    «Обнаруженное нами шпионское ПО работало по меньшей мере полгода, прежде чем его засекли, что схоже с тем, как было в США», – сказал глава Национального центра.
    А как было в США, тоже стоял знак сделано в России.Свинопасы были ими и остались.
    BOB044
  11. sir_obs Сегодня, 09:56
    Саму литву можно обнаружить только по вот таким заявлениям, иначе она не просматривается никак.
    sir_obs
  12. ПАша Сегодня, 09:57
    Эти тв..ри, ищут коллективно повода для объяснения боевых действий. с Россией.
    Европа проголодалась без войны.
    При чём они не понимают, что не начавшеюся войну они уже проиграли. Они оккупированы мигрантами. Ослаблен моральный дух. Охраной государств занимается страна которая ни когда не участвовала в прямых боестолкновениях.
    Не начав войну они сами начнут грызся между собой. Нужно время. 2-3 года.
    ПАша
  13. EvgNik Сегодня, 09:59
    Да кому они нужны? Шпионить за ними, ресурсы тратить, мозги напрягать.
    EvgNik
    1. кеп Сегодня, 12:10
      Цитата: EvgNik
      Да кому они нужны? Шпионить за ними, ресурсы тратить, мозги напрягать.


      Ну что можно скрыть в стране,которую в бинокль можно рассмотреть от границы до границы fellow
      кеп
  14. Ст.пропорщик Сегодня, 10:00
    Наивные ребята. Это шпионское ПО юсовское , надо же приглядывать за постсоветскими землями, а может просто забыли подчистить. В любом случае надо обращаться к производителю ПО , чего он туда навтыкал. А с вирусами - это студенты балуются, на пиво спорят, кто грохнет правительственные серваки.
    Ст.пропорщик
  15. anna1980 Сегодня, 10:23
    это сколько ДУРАКОВ вокруг России живёт уму не постижимо, belay
    anna1980
  16. doubovitski Сегодня, 10:24
    Куда рыбак с пешнёй, туда и рак с клешнёй.
    doubovitski
  17. Guron Сегодня, 10:25
    Это ПО (вирус) видать кириллицей набрано. И закачивается на "Дык!"
    Guron
    1. кеп Сегодня, 12:07
      Цитата: Guron
      И закачивается на "Дык!"


      А вот и нет! Не Дык, а Здец laughing
      кеп
  18. koksalek Сегодня, 10:33
    Хочет услужить уходящему Абамке чтоб тому не совсем грустно было проваливать. Все трезвомыслящие и так понимают что это голимый бред ну а упертым доказывать что либо бессмысленно
    koksalek
  19. rotmistr60 Сегодня, 10:39
    Литва заявила об обнаружении российских шпионских программ в правительственной сети

    Все ждал когда же прибалты запоют о кибератаках. Американцы поют в голос, им подпевают немцы, а как же без этих.
    rotmistr60
  20. svp67 Сегодня, 11:10
    По стопам «большого брата»: Литва заявила об обнаружении российских шпионских программ в правительственной сети
    Ну куда поп с кадилом, туда и черт с кочергой
    svp67
  21. tinibar Сегодня, 11:46
    Страшная болезнь шагает по Планете... Действие ее ужасное - поражает мозг и распространяется со страшной силой... Официальное название - русофобия...
    tinibar
    1. Был Мамонт Сегодня, 11:53
      Цитата: tinibar
      Страшная болезнь шагает по Планете...

      Поддержка искусственно созданного мифа о российском чудовище (этот миф противоречит историческому опыту и современным событиям, ведь Россия всегда только отвечает на западные заговоры) очень полезна для западной политики. Это позволяет Западу сваливать на Россию все преступления и промахи, обосновывать необходимость продолжать милитаризацию и под предлогом российской угрозы постепенно ограничивать свободы и устанавливать тоталитарную диктатуру и полицейское государство. Однако есть и некоторые плюсы. Открытая враждебность Запада заставила Россию мобилизовать внутренние ресурсы и искать внешнеполитические альтернативы в союзе со странами так называемого третьего мира. Однополярность и монополия американской гегемонии постепенно превращаются в многополярность. Российская внешняя политика и общая стабильность российской политики обнажают западную «лжеполитику», которую все труднее обосновать в глазах западной общественности.
      Из статьи Nova Republika, Чехия
      http://inosmi.ru/politic/20161223/238439213.html
      Был Мамонт
  22. птс-м Сегодня, 11:52
    Похоже,что литвины вообще не знают народную поговорку в России,которая гласит...если у тебя рожа крива,то нечего пенять на зеркало...
    птс-м
  23. volodya Сегодня, 11:55
    Когда вы говорите, ощущение что вы бредите!(Иван Васильевич меняет профессию).
    volodya
  24. кеп Сегодня, 12:03
    «Обнаруженное нами шпионское ПО работало по меньшей мере полгода, прежде чем его засекли, что схоже с тем, как было в США», – сказал глава Национального центра.


    Засуетились.У каждого под кроватью катушечные магнитофоны с инвентарными номерами КГБ laughing
    кеп

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