По стопам «большого брата»: Литва заявила об обнаружении российских шпионских программ в правительственной сети

Глава наццентра кибербезопасности Литвы Римтаутас Черняускас заявил об обнаружении российских шпионских программ в правительственных компьютерах, «что схоже с тем, как было в США».Черняускас сообщил, что якобы с 2015 г шпионское ПО «было обнаружено на правительственных компьютерах трижды, а в этом году было 20 попыток заражения этих компьютеров вирусами». При этом никаких доказательств тому, что программы являлись российскими, он не привел.«Обнаруженное нами шпионское ПО работало по меньшей мере полгода, прежде чем его засекли, что схоже с тем, как было в США», – сказал глава Национального центра.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков это заявление опроверг. «На нем (на ПО) написано "Сделано в России"? Мы полностью отвергаем эту бессмыслицу», – сказал он.