Террористы казнили в Сирии двух турецких военнослужащих

Турецкий информационный ресурс Turkish Minute сообщил со ссылкой на появившееся в сети видео о жестокой расправе над военнослужащими ВС Турции, попавшими в плен к боевикам ИГ (группировка запрещена в РФ). После пыток двое солдат были сожжены заживо.Казнь была снята на видео и выложена в интернет. 19-минутное «видео сожжения появилось в четверг вечером, на следующий день после того, как 16 турецких солдат были убиты и 31 получили ранения во время атаки ИГИЛ в Эль-Бабе», пишет портал.Анкара немедленно заблокировала доступ к соцсетям, на которых был выложен видеоролик.Сообщается, что запись казни была сделана в провинции Алеппо на севере Сирии.