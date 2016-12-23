12:13 23 декабря
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Террористы казнили в Сирии двух турецких военнослужащих

Турецкий информационный ресурс Turkish Minute сообщил со ссылкой на появившееся в сети видео о жестокой расправе над военнослужащими ВС Турции, попавшими в плен к боевикам ИГ (группировка запрещена в РФ). После пыток двое солдат были сожжены заживо.

Террористы казнили в Сирии двух турецких военнослужащих


Казнь была снята на видео и выложена в интернет. 19-минутное «видео сожжения появилось в четверг вечером, на следующий день после того, как 16 турецких солдат были убиты и 31 получили ранения во время атаки ИГИЛ в Эль-Бабе», пишет портал.


Анкара немедленно заблокировала доступ к соцсетям, на которых был выложен видеоролик.

Сообщается, что запись казни была сделана в провинции Алеппо на севере Сирии.

Использованы фотографии: http://www.kp.ru
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Комментарии 41
  1. dsm100 Сегодня, 10:04
    Жуть какая то. Как в средние века.
    dsm100
    1. donavi49 Сегодня, 10:12
      Ну они турок считают предателями веры. Поэтому к ним могут применяться любые казни. Для своих правоверных у них четко регламентировано - колдун - забить камнями или сбросить с высотки, подозреваешься в подрывной деятельности - тематическая казнь (недавно блогеров казнили с начиненной взрывчаткой камерой и ноутбуком - за съемки объектов Халифата), за другие нарушения там или расстрел на площади, или побивание камнями, или позорный столб. Ну в общем шариат же.

      В том же Идлибе - где умеренные оппозиционеры вот два дня назад прилюдно казнили женщину за измену мужу. И сравним это с Алеппо.
      donavi49
      1. volot-voin Сегодня, 10:22
        Цитата: donavi49
        Ну они турок считают предателями веры. Поэтому к ним могут применяться любые казни.

        Начнем с того что Турок ни кто в Сирию не звал. Ну а влезли та пожинайте плоды от вторжения. Казнили - может мало оружия и прочего скарба привезли? А может это не ИГИЛ был?
        Цитата: dsm100
        Жуть какая то. Как в средние века.
        Ну а вы ожидали общечеловеческих ценностей и конституционных прав? Чисто по человечески солдат , как подневольных людей жаль, ну а как представителей агрессивного оккупационного государства убили вполне заслужено.
        volot-voin
        1. svp67 Сегодня, 11:01
          Цитата: volot-voin
          Начнем с того что Турок ни кто в Сирию не звал.

          Знаете там такая "каша", что каждый начинает "со своей точки". У Вас вот своя, у турок - с момента отторжения части территории и передачи её Сирии...
          svp67
    2. SSR Сегодня, 10:22
      Цитата: dsm100
      Жуть какая то. Как в средние века.

      Жуть... но ещё недавно в Анкаре перед посольством РФ тысячные протесты были, против России в Сирии а теперь ролик резко блокируют что бы те кто был против России как бы не сделал разворот на 180%.
      Поддержка турками исламистов в Сирии выходит им боком.
      SSR
      1. Yeraz Сегодня, 10:36
        Цитата: SSR
        но ещё недавно в Анкаре перед посольством РФ тысячные протесты были, против России в Сирии а теперь ролик резко блокируют что бы те кто был против России как бы не сделал разворот на 180%.

        При чем тут ролик и блокировка его с РОССИЕЙ??Россия,что спонсор ИГ??Почему смотря этот ролик турок будет винить Россию???Нет в Турции ИГ никто не связывает с РФ.ИГ отдельно,а Россия с Асадом и с Ираном это отдельно.
        ИГ был популярен в Турции в начале,когда они брали курдские города и убивали курдских террористов,потом ИГ начал делать терракты в Турции и пошло поехало.
        Yeraz
    3. Sauron80 Сегодня, 10:31
      Собакам собачья смерть. Никто их туда не звал, ради амбиций своего недосултана приперлись - вот пусть огребают. Бабахи конечно звери, но турок ни капли не жалко.
      Sauron80
      1. yushch Сегодня, 10:43
        Не уподобляйтесь этим зверям.Своими высказываниями,Вы оправдываете эту дикость по отношению к пленным.Военные выполняют приказы и к пленным должно быть подобающее отношение.Не дай Бог конечно,но не забывайте ,что там и наши военные есть.И то что наши там находятся потому-что их позвали,для этого зверья никакой разницы не имеет.
        yushch
        1. Yeraz Сегодня, 10:44
          Цитата: yushch
          Своими высказываниями,Вы оправдываете эту дикость по отношению к пленным

          Полностью согласен.Ислам предписывает гуманное отношение к плененному.А это звери.
          Единственное,чего они добьются,что их будут не менее изощеренно пытать если они попадут в плен.
          Yeraz
      2. активатор Сегодня, 11:07
        Цитата: Sauron80
        Собакам собачья смерть. Никто их туда не звал, ради амбиций своего недосултана приперлись - вот пусть огребают. Бабахи конечно звери, но турок ни капли не жалко.

        Блин детский сад звал не звал ,тут надо определиться зачем россия в сирии если просто защитить братский сирийский народ так это ерунда полная он сегодня братский завтра бл@тский.Насколькоя понимаю тут нефтегазовые интересы ну черную чуму придержать ,а сирия уже никогда не будет териториально той какой была раз не смогли вначале при полном подавляющем преймуществе защитить себя от терористов, а истории известны случаи когда и побольше страны разваливались например СССР никто и пальцем не пошевелил во спасение.А турки там потому ,что могут как матрасы и другие и асад должен быть доволен ,что будет иметь хоть что то и жизнь ,а мог бы повторить участь саддама или кадафи .
        активатор
      3. xetai9977 Сегодня, 12:05
        "Собакам собачья смерть"
        не кажется ли вам,что так же могут писать о российских военных где-то,если попадут в плен ? Не пожелай другому того, чего не желаешь себе! ведь Россия тоже мягко говоря не всегда поступает по справедливости. Клан асада грабит Сирию уже 50 лет! И несет отвественность за кровопролитие в своей стране точно такое же, как и душегубы- игиловцы И говорить, что он " легитимный" можно лишь с огромной натяжкой. Солдат есть солдат. Он подчиняется приказу. вы своим высказыванием доказали,что не отличаетесь от тех, кто звертствует над пленными. Тот же уровень!
        xetai9977
  2. Юрий из Волгограда Сегодня, 10:05
    Не по христьянски, слишком жестоко.
    Туркам там безусловно делать нечего и счастья после Пешкова им пожелать не могу, но тут откровенное зверство.
    Юрий из Волгограда
    1. 210окв Сегодня, 10:08
      Я с Вами соглашусь,турки вот не согласятся.У них своя политика,они создают буферное государство,хорошо это или плохо.Каждый в этом омуте пытается рыбку поймать..
      Цитата: Юрий из Волгограда
      Не по христьянски, слишком жестоко.
      Туркам там безусловно делать нечего и счастья после Пешкова им пожелать не могу, но тут откровенное зверство.
      210окв
  3. bouncyhunter Сегодня, 10:05
    А ведь это сигнал не только Турции ! Пора их брать на рогатину !!! am am am
    bouncyhunter
  4. Stas157 Сегодня, 10:06
    Террористы казнили в Сирии двух турецких военнослужащих

    Всегда наступает время собирать камни...
    Stas157
  5. biserino Сегодня, 10:08
    Султан Ердоган их убил. Никто их там не приглашал.
    biserino
  6. Jovanni Сегодня, 10:09
    Им всё равно кого жечь: мусульман, христиан, буддистов. Поэтому и их надо уничтожать всем вместе. Тот кто это не понимает, рано или поздно тоже станет костром...
    Jovanni
  7. donavi49 Сегодня, 10:18
    2017 год приходит. Уже 2,5 года как ясно, что в плен черным сдаваться нельзя. Ладно НСОшники и Фатимионовцы - их зачастую без оружия догоняли на забеге, да и там понятно - милиции.

    Но тут кадровая армия сдается. Ну видишь что все, уже не убежать - подорвись гранатой, оно будет менее мучительно, да и долг перед Страной ты отдашь. В том же Ираке - сейчас пленных мало. Даже в Мосуле 9ка/Золотари в больничке и парке стрелялись и подрывались, только раненые достались.

    Ну и под Аль-Бабом случилась классика. Отдали часть территорий, обозначили участок для следующего удара (как с Госпиталем в Мосуле). Приняли тепло, одновременно подрезая гору и больничку - 3 шахидмобиля и атака пехотных штурмовых групп, в итоге забег. Армия убежала на 3-5км. Бабахи которые за Эрдогана до 12 км ловят. В итоге черные собирают трофеи в виде Лео и 15 тонного БМП на ходу.
    donavi49
    1. Yeraz Сегодня, 10:40
      Цитата: donavi49
      Но тут кадровая армия сдается. Ну видишь что все, уже не убежать - подорвись гранатой, оно будет менее мучительно, да и долг перед Страной ты отдашь

      В Исламе самоубийство это ОГРОМНЫЙ ГРЕХ.А мы не знаем ситуацию при каких условиях они попали в плен и были бы шансы подрывая себя УНЕСТИ с собой кого-нибудь.Я думаю второй вариант.
      Цитата: donavi49
      Ну и под Аль-Бабом случилась классика. Отдали часть территорий, обозначили участок для следующего удара (как с Госпиталем в Мосуле).

      Само нахождение под Эль-Бабом глупо особенно таким кол-вом солдат,кота за яйца тянуть называется.
      Видать Эрдоган побоялся большие силы ввести,а сирийцы на земле не оправдали надежд.
      Yeraz
      1. donavi49 Сегодня, 10:50
        Ну сожжение заживо там тоже закрывает путь в рай. Да и в христианстве самоубийство - огромный грех, однако каждый день вон сигают с высоток/режут вены десятками.
        donavi49
        1. excomandante Сегодня, 10:57
          Сигают с высоток и режут вены отнюдь не верующие христиане, не смешите.
          excomandante
        2. svp67 Сегодня, 10:59
          Цитата: donavi49
          Да и в христианстве самоубийство - огромный грех, однако каждый день вон сигают с высоток/режут вены десятками.

          А Вы уверены, что среди них одни лишь христиане, а не ньюязычники или атеисты?
          svp67
      2. Простой Сегодня, 11:17
        Цитата: Yeraz
        В Исламе самоубийство это ОГРОМНЫЙ ГРЕХ



        А смертники-что, тоже грех совершают?

        Лукавите в общем.

        Да и в Библии насчёт солдат кое какие "поблажки" расписаны.
        Простой
        1. Yeraz Сегодня, 11:40
          Цитата: Простой
          А смертники-что, тоже грех совершают?
          Лукавите в общем.

          тут есть 1 момент.Если взорвать и забрать врага это одно,взорвать и убить мирных людей второе,а просто убить себя это совсем другое.
          Yeraz
    2. tomket Сегодня, 10:42
      Цитата: donavi49
      В итоге черные собирают трофеи в виде Лео и 15 тонного БМП на ходу.

      На видео вроде бы и второй танк просматривается , а так же ударно-штурмовой трактор "Беларусь")))(шучу). Ну да ,походу два Лео захватили, один рядом с бульдозером стоит ,другой чуть в стороне.
      tomket
    3. svp67 Сегодня, 10:57
      М,да, вот и "Лео" в плену у ДАИШ...надолго ли? Причем ДВА "Лео", куда уж дальше....
      svp67
    4. LEK Сегодня, 12:13
      Не неси чепуху. Они не сдавались, их похитили примерно 1.5 месяца назад. Это много обсуждалось, и только сейчас появилась инфа, что их казнили.
      И никакого забега турецкой армии не было. Был бы забег, оставили бы трупы погибших и раненых. Как видишь на видео, все трупы и раненные эвакуированы. В это время танки прикрывали эвакуацию, и вполне успешно. А потом приказ, бросить танки и отойти, так как могли с птуров уничтожить на отходе.
      А насчет самой операции, Турки не используют полностью весь инструментарии для такой войны и ведут бои с очень ограниченными силами спецназа. Так же не импользуют верталеты, как по мне, лучшее средство.
      LEK
  8. Yeraz Сегодня, 10:20
    Заметил одну вещь особенно после попытки переворота.Люди зомбированы Эрдоганом.Что бы не случилось его не винят.У всех в голове одно ОН ГЕНИЙ и по любому у него мощные козыри и все доводы им о том,что это из-за его перемирия с курдами курды накопили силы и Буквально 3 города были взяты штурмом в Турции,погибшие несколько сот солдат и полицейских.Терракты против мирного населения.Из спецслужб никто не уволен за это время.Глава ихнего ФСБ Фидан так и сидит у себя в кресле.Всем по фиг Эрдоган красавчик вот и все.
    И это операция по Эль-Бабу тупая,вместо более широкого наступления по всему флангу,Турция с маленьким числом солдат и не особо боевыми подразделения сирийцев наступает прямо по узкому проходу,а фланги заняты врагами.
    Так сказали одна часть Еврафата ваша,а другая где американцы засели не суйтесь,так наступает по всему флангу в эту часть Еврафата,так нет прут в Эль-баб и с таким кол-вом солдат там еще долго будут стоять.
    Yeraz
    1. Простой Сегодня, 11:23
      Цитата: Yeraz
      Заметил одну вещь особенно после попытки переворота.Люди зомбированы Эрдоганом.


      Они не "зомбированы", а просто боятся за своих детей. Да и обычному турку по большому счёту неважно, президент с какой фамилией стоит у власти- главное чтобы была возможность мирно жить человеком.
      Простой
      1. Yeraz Сегодня, 11:41
        Цитата: Простой
        Они не "зомбированы", а просто боятся за своих детей

        нет именно зомбированы.Прям поклонение какое-то.
        Yeraz
  9. Копчёный Сегодня, 10:30
    Да было уже, первым кажись был иорданский пилот истребителя, потом еще пленных каких то сжигали. Если уже видел то новость так себе.
    Копчёный
  10. Ныробский Сегодня, 10:46
    Сразу понятно, что "умеренные". Эрдоган слишком долго заигрывал с этим вшивым войском, теперь платит дань своими солдатами.
    Ныробский
  11. brasist Сегодня, 10:52
    Нефтяной бизнес закончился и теперь на разных сторонах баррикады...
    brasist
  12. svp67 Сегодня, 10:56
    Соболезную родным этих солдат, да и всему турецкому народу.
    Тут как то становится понятно душевная близость извергов ДАИШ и ньюбандеровцев, и там и там явное психическое расстройство и тяга к пиромании...
    svp67
  13. Altona Сегодня, 11:28
    Цитата: Sauron80
    Собакам собачья смерть. Никто их туда не звал, ради амбиций своего недосултана приперлись - вот пусть огребают. Бабахи конечно звери, но турок ни капли не жалко.

    -------------------------
    Солдаты выполняют приказ. Причем тут ваш пассаж о собаках?
    Altona
  14. olena Сегодня, 11:41
    -Такому изуверству нет оправдания.., но..., но , как опасается Эрдоган , что его солдаты ,посмотрев эти ролики, просто напугаются и утратят всю свою "воинственность"... -И это вполне логично...
    -Вот , если бы Россия проявила всю должную беспощадную жёсткость и суровость по отношению к Турции за наш сбитый самолёт (а теперь уже за убитого нашего посла) .., то вся трусливая Турция уже просто стояла бы на задних лапках .., и сам Эрдоган был бы "как шёлковый"... -Но этого не произошло и...и всё было принято как слабость и нерешительность России... -На востоке такая мягкотелость воспринимается как слабость и заискивание...
    -Восток -дело подлое и только жёсткость (даже жестокость) там уважается и воспринимается как сила ...
    -А всё остальное просто "не котируется"...
    olena
  15. Волька Сегодня, 11:41
    а турки спят и все никак не проснутся под гипнозом янки и НАТО
    Волька
  16. fzr1000 Сегодня, 11:44
    Бандеровцы тоже любят сжигать заживо. Поэтому они считают ИГИЛ союзниками.
    fzr1000
  17. птс-м Сегодня, 11:47
    Представляю,что будет в гейропе лет через пять.Немцам будут рубить бошки за употребление пива в дни праздников бармалеев.
    птс-м
  18. Razvedka_Boem Сегодня, 11:53
    Жестокость рождает ответную жестокость. Тем более турки особо правами человека не заморачиваются. Впрочем к террористам, права человека не относятся.
    Razvedka_Boem
  19. Холуай Сегодня, 11:53
    Турецкой армии нужен боевой опыт...
    Холуай

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