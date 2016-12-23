Минобороны: экономический кризис не повлиял на реальные доходы военнослужащих
Инфляция и экономический кризис не привели к падению реальных доходов военнослужащих, сообщила Известиям замминистра обороны Татьяна Шевцова.
По словам Шевцовой, «Минобороны не индексировало денежное довольствие военным с 2012 года (тогда средний уровень довольствия составлял 23,1 тыс. рублей в месяц), однако фактический денежный доход военнослужащих увеличивался». В «докризисном» 2013 г эта сумма составила 58,1 тыс. руб. – «это была кардинальная реформа в рамках перехода армии к новому облику».
«После введения системы надбавок и дополнительных выплат военное ведомство фактически самостоятельно начало повышать денежное довольствие на 8–9% ежегодно. В настоящее время оно составляет 61,8 тыс. рублей. При этом Минобороны не запрашивало дополнительных средств у Минфина и изыскивало необходимые для выплат деньги за счет оптимизации организационно-штатной структуры армии» – говорится в статье.
«Только за счет этого в 2016 году удалось сэкономить 29 млрд. рублей, которые направлены на материальное стимулирование отличившихся военнослужащих. За счет этих денег индивидуальные дополнительные выплаты военнослужащим могут достигать 48 тыс. рублей в месяц – решение о размере доплат принимает командир части», – отметила замминистра.
«В этом году были специально введены две надбавки по 20%: за особые условия службы в Арктике и за службу в подразделениях, обеспечивающих проведение мероприятий, связанных с ликвидацией террористических и диверсионных групп. В среднем надбавка составляет 3 тыс. рублей на военнослужащего по контракту на уровне командира отделения», – рассказала Шевцова.
Военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский: «Всё это похоже на финансовые маневры с целью любой ценой повысить материальное благосостояние военнослужащих. При этом действующие оклады по званию и должности не растут. Зато появилась масса статей, по которым раньше никто ничего не платил. Это и физподготовка – фактически простая сдача нормативов, действия в составе тактических групп и собственно ведомственные награды. В итоге получается, что денежное довольствие остается прежним. А фактический доход военнослужащего растет. Если посмотреть на армию, то дополнительными выплатами сегодня охвачено 100% военнослужащих-контрактников и офицеров».
По словам Шевцовой, «Минобороны не индексировало денежное довольствие военным с 2012 года (тогда средний уровень довольствия составлял 23,1 тыс. рублей в месяц), однако фактический денежный доход военнослужащих увеличивался». В «докризисном» 2013 г эта сумма составила 58,1 тыс. руб. – «это была кардинальная реформа в рамках перехода армии к новому облику».
«После введения системы надбавок и дополнительных выплат военное ведомство фактически самостоятельно начало повышать денежное довольствие на 8–9% ежегодно. В настоящее время оно составляет 61,8 тыс. рублей. При этом Минобороны не запрашивало дополнительных средств у Минфина и изыскивало необходимые для выплат деньги за счет оптимизации организационно-штатной структуры армии» – говорится в статье.
«Только за счет этого в 2016 году удалось сэкономить 29 млрд. рублей, которые направлены на материальное стимулирование отличившихся военнослужащих. За счет этих денег индивидуальные дополнительные выплаты военнослужащим могут достигать 48 тыс. рублей в месяц – решение о размере доплат принимает командир части», – отметила замминистра.
«В этом году были специально введены две надбавки по 20%: за особые условия службы в Арктике и за службу в подразделениях, обеспечивающих проведение мероприятий, связанных с ликвидацией террористических и диверсионных групп. В среднем надбавка составляет 3 тыс. рублей на военнослужащего по контракту на уровне командира отделения», – рассказала Шевцова.
Военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский: «Всё это похоже на финансовые маневры с целью любой ценой повысить материальное благосостояние военнослужащих. При этом действующие оклады по званию и должности не растут. Зато появилась масса статей, по которым раньше никто ничего не платил. Это и физподготовка – фактически простая сдача нормативов, действия в составе тактических групп и собственно ведомственные награды. В итоге получается, что денежное довольствие остается прежним. А фактический доход военнослужащего растет. Если посмотреть на армию, то дополнительными выплатами сегодня охвачено 100% военнослужащих-контрактников и офицеров».
Использованы фотографии: http://politikus.ru