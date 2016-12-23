12:16 23 декабря
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-трансляция

Минобороны: экономический кризис не повлиял на реальные доходы военнослужащих

Инфляция и экономический кризис не привели к падению реальных доходов военнослужащих, сообщила Известиям замминистра обороны Татьяна Шевцова.

Минобороны: экономический кризис не повлиял на реальные доходы военнослужащих


По словам Шевцовой, «Минобороны не индексировало денежное довольствие военным с 2012 года (тогда средний уровень довольствия составлял 23,1 тыс. рублей в месяц), однако фактический денежный доход военнослужащих увеличивался». В «докризисном» 2013 г эта сумма составила 58,1 тыс. руб. – «это была кардинальная реформа в рамках перехода армии к новому облику».


«После введения системы надбавок и дополнительных выплат военное ведомство фактически самостоятельно начало повышать денежное довольствие на 8–9% ежегодно. В настоящее время оно составляет 61,8 тыс. рублей. При этом Минобороны не запрашивало дополнительных средств у Минфина и изыскивало необходимые для выплат деньги за счет оптимизации организационно-штатной структуры армии» – говорится в статье.

«Только за счет этого в 2016 году удалось сэкономить 29 млрд. рублей, которые направлены на материальное стимулирование отличившихся военнослужащих. За счет этих денег индивидуальные дополнительные выплаты военнослужащим могут достигать 48 тыс. рублей в месяц – решение о размере доплат принимает командир части», – отметила замминистра.

«В этом году были специально введены две надбавки по 20%: за особые условия службы в Арктике и за службу в подразделениях, обеспечивающих проведение мероприятий, связанных с ликвидацией террористических и диверсионных групп. В среднем надбавка составляет 3 тыс. рублей на военнослужащего по контракту на уровне командира отделения», – рассказала Шевцова.

Военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский: «Всё это похоже на финансовые маневры с целью любой ценой повысить материальное благосостояние военнослужащих. При этом действующие оклады по званию и должности не растут. Зато появилась масса статей, по которым раньше никто ничего не платил. Это и физподготовка – фактически простая сдача нормативов, действия в составе тактических групп и собственно ведомственные награды. В итоге получается, что денежное довольствие остается прежним. А фактический доход военнослужащего растет. Если посмотреть на армию, то дополнительными выплатами сегодня охвачено 100% военнослужащих-контрактников и офицеров».

Использованы фотографии: http://politikus.ru
4

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 26
  1. Дмитрий444 Сегодня, 10:33
    Шедеврально! А то понаписали на 40 процентов упали реальные доходы, оказывается врали.
    Дмитрий444
    1. himRa Сегодня, 10:42
      Реально где то тыщ на 10 упало а подразделения где хорошо получали просто переформировали,я ЗА что физ.нормативы не плохо доплачивают,но против что например ветеранов боевых действий фактически уравняли в правах с многодетными семьями
      himRa
      1. vovanpain Сегодня, 11:07
        Цитата: himRa
        но против что например ветеранов боевых действий фактически уравняли в правах с многодетными семьями

        Простите,коллега,прочитал ваш коммент вдоль и поперек и не понял request а кто редиски то,ветераны или многодетные семьи. request Одни ведь кровь проливали и жизнью рисковали,а другие ведь наше будущее воспитывают. yes за что им всем и хвала и уважение.Прошу прощения если ненароком обидел,коллега, hi
        vovanpain
        1. кеп Сегодня, 11:21
          Цитата: vovanpain
          Цитата: himRa
          но против что например ветеранов боевых действий фактически уравняли в правах с многодетными семьями

          Простите,коллега,прочитал ваш коммент вдоль и поперек и не понял request а кто редиски то,ветераны или многодетные семьи. request Одни ведь кровь проливали и жизнью рисковали,а другие ведь наше будущее воспитывают. yes за что им всем и хвала и уважение.Прошу прощения если ненароком обидел,коллега, hi


          Есть хороший способ проверить,сколько надо платить.Одеть бронежилет,автомат за плечо и .......дальше как фантазии хватит.При этом жена и дети знают папа на войне. Реакция может быть разной. Лично я это проходил на своей семье,сидя дома,не дай Бог. Никаких денег не надо. Поэтому считаю все разговоры о боевых выплатах и ветеранах,от лукавого.
          кеп
  2. alex-pmr Сегодня, 10:48
    Правда военным пенсионерам от этого "не горячо не холодно". Военпенсы вообще остались за бортом
    alex-pmr
  3. svp67 Сегодня, 10:53
    Минобороны: экономический кризис не повлиял на реальные доходы военнослужащих
    Ура Товарищи!!!
    От себя добавлю только одно:
    В действительности Всё не Так, как на самом Деле..
    svp67
    1. bouncyhunter Сегодня, 11:09
      Браво , Сергей ! good drinks hi И автор последнего изречения - незабвенный Экзюпери !
      bouncyhunter
      1. svp67 Сегодня, 11:14
        Цитата: bouncyhunter
        И автор последнего изречения - незабвенный Экзюпери !

        Увы, жаль, но конечно же он меня здорово опередил... hi drinks
        svp67
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:31
          Не вижу повода огорчаться - будущее принадлежит тому , кто в него верит !!! drinks hi
          bouncyhunter
    2. Владимир 38 Сегодня, 11:14
      Далеко не так, последнее время все что я слышу, все не так. Зачем врать? ведь все все понимают.
      Владимир 38
      1. svp67 Сегодня, 11:17
        Цитата: Владимир 38
        Зачем врать?

        А вот ОЧЕНЬ хороший вопрос. Тут может быть много ответов, один из них, что властьимущие ушли в отрыв от действительности или что печальный опыт СССР нас ТАК НИ ЧЕМУ и НЕ НАУЧИЛ. Нельзя ВРАТЬ!!!
        svp67
        1. bouncyhunter Сегодня, 12:06
          А если властьимущие иначе не умеют ? Лгут напропалую ? Это и есть - большая политика ...
          bouncyhunter
  4. kenig1 Сегодня, 10:58
    Для какой аудитории эта ложь преподноситься?
    kenig1
    1. svp67 Сегодня, 11:23
      Цитата: kenig1
      Для какой аудитории эта ложь преподноситься?

      А это надо у "непотопляемой" Шевцовой спросить? И что то мне очень сильно подсказывает, что в этой статье таки есть ПРАВДА,у Татьяны Шевцовой "экономический кризис не повлиял на реальные доходы..." Может пора в её департаменте провести аудит?
      svp67
  5. capitosha1rang Сегодня, 11:04
    Кто из Правителей в России экономил на армии?
    Вот, я этих ребят, современных служак вижу каждые третьи сутки, ну, так дежурства выпадают.
    Достойные ребята, серьёзно!
    НО!
    Как живёт остальная страна?
    Что Она отдаёт за достоинство своих солдат?
    Отцы-матери-братья-сёстры и проч. из оставшихся "на гражданке" - где их дотации, доплаты или компенсации?
    capitosha1rang
    1. svp67 Сегодня, 11:34
      Цитата: capitosha1rang
      Кто из Правителей в России экономил на армии?

      Я как минимум двух знаю - Горбачев и Ельцин... Еще Хрущев пытался, но его успели остановить....
      svp67
  6. raid14 Сегодня, 11:11
    Оклады по должности и званию не растут, а ведь именно с них начисляют пенсии.
    Пытаются держать высокие зарплаты только с помощью надбавок сложность и напряженность службы, районный коэффициент, выслуга лет, различные премиальные, сейчас ещё и надбавку за физподготовку включили.
    raid14
    1. кеп Сегодня, 11:31
      Цитата: raid14
      Пытаются держать высокие зарплаты только с помощью надбавок сложность и напряженность службы, районный коэффициент, выслуга лет, различные премиальные, сейчас ещё и надбавку за физподготовку включили.


      Тут есть доля лукавства, в надбавках.Вряд ли они войдут в состав денежного довольствия при расчете пенсии.Об это можно много писать но не стоит,не в пользу чиновников получится. Как пример ДД 150, 50 надбавка.В расчет пенсии входит 100.
      Отсюда 40% от ОВЗ+ОВД при 150= 60 при 100 =40 разница 20 рублей.Очень примитивно, но понятно.
      кеп
      1. raid14 Сегодня, 11:39
        Ну дак и я про это.
        Все эти надбавки хороши только действующим военнослужащим, они на начисление пенсии не влияют.
        Пенсию начисляют на должностной оклад, звание и выслугу лет, ну и еще есть выплаты при выходе на пенсию и ЕДВ ВБД, если был.
        raid14
      2. кеп Сегодня, 11:40
        Цитата: кеп
        Очень примитивно, но понятно.


        Достаточно сказать что при досрочном увольнении(как сейчас говорят контракта) решение о зачете северного стажа,военнослужащим не засчитывается(не засчитывалось) решением........Пенсионного Фонда! ....в связи стем что они идут как льгота только к военной пенсии.(ответ со столичной печатью храню как память).
        кеп
  7. Барбулятор Сегодня, 11:11
    Лукавит, Танюша! Ведь все выплаты сверх должностных окладов и прочих обязательных выплат зависят только от богов (отцов командиров) и, если воин не приглянулся, то и цифра в ведомости может быть неприглядной. Да и себя - любимого не надо забывать. Кстати, интересно, а как быть с инфляцией и ростом цен? Вот и получается, что в лучшем случае только в верхних эшелонах МО может быть прибавка.
    Барбулятор
  8. военврач Сегодня, 11:32
    ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕСЛОВУТЫМ 2013Г. ВЫРОСЛИ ПОЧТИ В 2 РАЗА, А НАМ ВСЕ РАССКАЗЫВАЮТ ПРО ИНФЛЯЦИЮ 8-10 %. ПОНЯТНО ЧТО ЦЕНЫ НА МАШИНЫ, КВАРТИРЫ НЕ СИЛЬНО ВЫРОСЛИ-НО ЭТИ ВЕЩИ ЧЕЛОВЕК 1-2 РАЗА В ГОД ПОКУПАЕТ.
    военврач
  9. ШВЕДский_стол Сегодня, 11:38
    А у других падает...
    ШВЕДский_стол
  10. Seidel45 Сегодня, 11:52
    ЗдОрово! Прочитал госпожу Т.Швецову и как маслом по сердцу. Вот если бы она и про нас, военных пенсионеров, вспомнила, то совсем хорошо было бы. Нам ведь за успехи в физподготовке не доплачивают, а цены в магазинах и на рынке растут ещё как. Про ту самую хвалёную индексацию мы давно уже и не помним, а пенсии нашей до установленных законом 85% от денежного содержания ещё ой как далеко. Я, во всяком случае, до этого благоденствия не доживу. Вот и выгода нашему МО в частности и РФ в целом - сколько на мне и мне подобных сэкономлено будет...
    Seidel45
  11. Холуай Сегодня, 11:56
    Она видимо имела ввиду Генералов...В Армии России Генералов больше чем в Армии СССР было...
    Холуай
  12. nov_tech.vrn Сегодня, 12:13
    особенно ценны эти нововведения для пенсионеров, они не только потеряли от подлого закона по которому потеряли половину пенсии при назначении ее, их и дальше продолжают обманывать
    nov_tech.vrn

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня