13:04 23 декабря
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На Украине появились сообщения о расконсервации комплексов «Точка-У»

Ряд украинских блогеров сообщили о том, что ВСУ дополнительно снимают с консервации ракетные комплексы «Точка-У».

На Украине появились сообщения о расконсервации комплексов «Точка-У»


Пользователь Mil.in.ua, например, разместил в «Фейсбуке» фотографию комплекса, который, как утверждается, ранее находился на консервации.


Отмечается, что таким образом украинское командование рассчитывает повысить военный потенциал страны.

Напомним, в 2014-ом и начале 2015 г украинская армия уже применяла «Точки-У» в Донбассе против ополчения. В феврале 2015 г одна из ракет комплекса упала на Донецк. К счастью, она не попала в жилые кварталы.

Напомним, «Точка-У» – советский тактический ракетный комплекс, «предназначенный для поражения точечных малоразмерных целей (наземных средств разведывательно ударных комплексов, пунктов управления, стоянок самолетов и вертолетов, резервов, хранилищ боеприпасов, топлива и др.) в глубине обороны противника». Первые образцы комплекса имели дальность стрельбы от 15-ти до 70 км и среднее отклонение от цели 250 м.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/mil.in.ua
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Комментарии 35
  1. nnm Сегодня, 11:17
    Пока еще Обама у руля готовятся ввязаться в новый виток конфликта, что бы всеми средствами заставить Россию вмешаться и оставить Трампу проблему, которую он будет вынужден разрешать...
    nnm
    1. bouncyhunter Сегодня, 11:26
      Бананоскот всеми способами щемится усугубить ситуацию на/в Украине ! Не хочет он уйти тыхенько , у штаны ... Позор джунглей !!!
      bouncyhunter
      1. vovanpain Сегодня, 11:41
        Цитата: bouncyhunter
        Бананонстр всеми способами щемится усугубить ситуацию на/в Украине ! Позор джунглей !!!

        Привет Паша! hi drinks маньяку перед тем как лезть на пальму 20 января,желательно бы и втянуть Россию в войну с Украиной и заодно навалить по полной Трампу,блин я не удивлюсь если Трамп повторит судьбу Кеннеди. request После голосования выборщиков,что бы остаться у власти или пропихнуть бесноватую старуху Клинтон,дерьмократам глобалистам надо или валить Трампа или развязывать 3-мировую. request Но это мои мысли.
        vovanpain
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:48
          Влад , друже , приветствую ! drinks hi Я тоже об этом не раз думал - либо Трамп выживет , либо клинтониха его своим ядом отравит . В последнем случае я уйду в партизаны (ибо от этой бесноватой ничего не жду , кроме войны) ! soldier
          bouncyhunter
    2. Хубун Сегодня, 11:43
      Слава богу что у этих идиотов яо нет
      Хубун
      1. svp67 Сегодня, 11:47
        Цитата: Хубун
        Слава богу что у этих идиотов яо нет

        Точка-У и в обычном снаряжении ОЧЕНЬ мощный аргумент и возможности сделать "грязную бомбу" у них есть...
        svp67
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:54
          Цитата: svp67

          Точка-У и в обычном снаряжении ОЧЕНЬ мощный аргумент и возможности сделать "грязную бомбу" у них есть...

          И с этих свидомых станется - могут и сбацать !!! fool
          bouncyhunter
        2. Монархист Сегодня, 12:36
          А если учесть, что Семенченко ратует за яо для незалежной
          Монархист
  2. 210окв Сегодня, 11:18
    Еще не весь металлолом "слили"?..
    210окв
  3. nnm Сегодня, 11:19
    "Минские соглашения"?! Не, не слышали!!!
    nnm
    1. Монархист Сегодня, 12:44
      Обер-лейтенан NNM,Вы должны знать,что т.н."минские соглашения" и санкции касаются лишь РФ,а не Украины
      Монархист
  4. полетун Сегодня, 11:21
    Обезьяны опять потянулись к гранатам....
    полетун
  5. svp67 Сегодня, 11:27
    Ряд украинских блогеров сообщили о том, что ВСУ дополнительно снимают с консервации ракетные комплексы «Точка-У».
    Что то мне подсказывает, что вот не надо им их вообще пытаться применять, после стольких лет того издевательства над этими комплексами, а главное ракетами, которое зовется "нахождением на консервации", ракеты могут полететь В ЛЮБУЮ сторону...
    svp67
    1. bouncyhunter Сегодня, 11:38
      И хорошо , если вернутся на исходную ! am
      bouncyhunter
      1. Монархист Сегодня, 12:46
        Двумя руками за то,чтоб ракета развернулась в исходную сторону
        Монархист
    2. nnm Сегодня, 11:38
      ...так и было бы, будь это оружие украинского производства. А вот советское и через столько лет консервации полетит куда направят.
      nnm
      1. svp67 Сегодня, 11:42
        Цитата: nnm
        А вот советское и через столько лет консервации полетит куда направят.

        Вот ут уже не факт. Побывав в "нежных, заботливых ручках" укровояк даже надежное советское оружие начинает давать сбои, то АК, подумайте надежнишый АК начинает рассыпаться после сотни выстрелов, то "Точка-У" вместо полигона в Киев залетит...
        svp67
    3. avt Сегодня, 11:48
      Цитата: svp67
      а главное ракетами, которое зовется "нахождением на консервации", ракеты могут полететь В ЛЮБУЮ сторону...

      Ну так восстановленные до майдана в Коломне кончились .
      avt
    4. Slon_on Сегодня, 12:06
      Если в СА случалось, что из-за производственных дефектов ракета не успевала набрать тягу и по Копъярской степи носилась, пока топливо не выгорит, то после снятия с консервации у укропов будет как в песне - "Дымилась падая ракета, а отнеё бежал расчет...."
      Slon_on
      1. svp67 Сегодня, 12:13
        Цитата: Slon_on
        "Дымилась падая ракета, а отнеё бежал расчет...."

        good
        Что то это мне напомнило...
        svp67
  6. Алексей 2016 Сегодня, 11:28
    В той стране ещё остались нормальные украинцы, или только укровпопудайцы?Неужели все эти годы Гражданской войны их нечему не научили?
    Алексей 2016
  7. Александр 3 Сегодня, 11:31
    Вот ведь г....... опять могут пульнуть по мирным жителям.Надо как то ликвидировать эти ракеты.
    Александр 3
  8. salat Сегодня, 11:35
    Блин вот это же надо было хоть и Советское но все таки оружие укропетекам оставить? ведь по раниться могут)))
    Нужно было все забрать сейчас бы палками копалками атакавали)))))))))))
    salat
  9. a.s.zzz888 Сегодня, 11:36
    Чтобы она там у них и взорвалась, вместе с обслугой и командирами! angry
    a.s.zzz888
    1. Францисканец Сегодня, 11:54
      был видос старый как в начале войны один такой комплекс рванул .
      Францисканец
  10. АлеБорС Сегодня, 11:41
    В ближайшее время предвижу кучу бравурных статей о том, как укропооборонпром дико модернизировал "Точку-У", покрасил в новый супер-пуперневидимый цвет и под громкие фанфары и завывание "щеневмэрлы" отправят под Дебальцево. Опять же ни дня без перемоги..
    А по сути-будем надеяться, что сей металлолом рассыплется на старте..
    АлеБорС
  11. Mr Shrek Сегодня, 11:42
    Самым хорошим результатом применения "Точки" свидомитами будет детонация на старте. Чтоб наверняка и сразу.
    Mr Shrek
  12. askort154 Сегодня, 11:45

    Торопятся! Им надо до 20 января:
    - "освободить" Крым,
    - "освободить" Донбасс,
    - " вернуть" Кубань,
    - " уничтожить армию агрессора",
    - "провести обыск" в Кремле ",
    - найти место, куда "слинять".
    Последний пункт - основополагающий!
    askort154
    1. rotmistr60 Сегодня, 11:58
      Последний пункт - основополагающий!

      Поэтому пути отхода (бегства) подготовлены. Кто к любимым американцам в Сша, кто к любимым бандеровцам в Канаду, ну и конечно Лондон не оставят без внимания. А напоследок просто обязаны очередную пакость сотворить.
      rotmistr60
  13. Волька Сегодня, 11:47
    неужели хохлы вновь применят
    Волька
  14. LVMI1980 Сегодня, 11:50
    Дальность стрельбы от 15-ти до 70 км - это просто "Точка"
    "Точка У" имеет дальность 120 км - модернизирована где то в 89 году
    LVMI1980
  15. лысова Сегодня, 11:50
    Чревато последствиями. "«К настоящему времени практически весь имевшийся у Украины запас ракет «Точка» «протух» – эта ракета имеет жесткие ограничения по срокам хранения из-за состояния твердого топлива. Но несколько лет назад для 50 ракет они смогли продлить сроки службы на российском предприятии-изготовителе. То есть у них есть около 50 ракет «Точка-У», имеющих срок службы примерно до следующего года. Они могут, конечно, начать пускать и другие ракеты, но это большой риск катастроф, попаданий не туда и т. д.» редактор издания Moscow Defense Brief Василий Кашин. Ведь с такими вещами не шутят. Хорошо бы их ещё до старта. Дальность 120 км. - наделают бед. А срок годности кончился, не считая электроники. 12-ть пусковых установок.
    лысова
    1. Вождь краснокожих Сегодня, 12:31
      Летом 2014 "точки" применили по нашим отпускникам. По косвенным данным потери были ощутимыми. Когда то в то время "умер от воспаления легких" и мой товарищ детства. Так что горя еще могут наделать...
      Вождь краснокожих
  16. Холуай Сегодня, 12:26
    Проблема...
    Холуай
  17. Berkut24 Сегодня, 12:41
    Замечание про эти самые 250 метров КВО... Это правда, если точно указаны координаты цели. Однако территория Украины за 26 лет так и не оцифрована, а значит говорить о какой-то точности не приходится. Раньше уже обстреливали Донецк. Точность составила километры...
    Berkut24

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