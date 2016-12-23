На Украине появились сообщения о расконсервации комплексов «Точка-У»

Ряд украинских блогеров сообщили о том, что ВСУ дополнительно снимают с консервации ракетные комплексы «Точка-У».Пользователь Mil.in.ua, например, разместил в «Фейсбуке» фотографию комплекса, который, как утверждается, ранее находился на консервации.Отмечается, что таким образом украинское командование рассчитывает повысить военный потенциал страны.Напомним, в 2014-ом и начале 2015 г украинская армия уже применяла «Точки-У» в Донбассе против ополчения. В феврале 2015 г одна из ракет комплекса упала на Донецк. К счастью, она не попала в жилые кварталы.Напомним, «Точка-У» – советский тактический ракетный комплекс, «предназначенный для поражения точечных малоразмерных целей (наземных средств разведывательно ударных комплексов, пунктов управления, стоянок самолетов и вертолетов, резервов, хранилищ боеприпасов, топлива и др.) в глубине обороны противника». Первые образцы комплекса имели дальность стрельбы от 15-ти до 70 км и среднее отклонение от цели 250 м.