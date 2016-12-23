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В этом году Ту-22М3 после долгого перерыва отработали минирование морских зон

В этом году после продолжительного перерыва экипажи бомбардировщиков Ту-22М3 отработали минирование морских зон, сообщил журналистам командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш.

В этом году Ту-22М3 после долгого перерыва отработали минирование морских зон


«Впервые после продолжительного времени экипажи дальних бомбардировщиков выполняли полеты на практическое минирование морских зон. Летный состав Ту-22М3 отработал применение мин в акватории Охотского моря с высоты три-четыре тысячи метров в ходе совместных учений с подразделениями Тихоокеанского флота», – сказал генерал-майор.


По его словам, «этот год был уникальным по многим показателям боевой подготовки экипажей дальней авиации». «Например, по выполнению практических пусков крылатых ракет воздушного базирования. Максимальное количество летного состава самолетов Ту-160 и Ту-95МС получили натренированность по данному виду летной подготовки, включая и молодые экипажи», – отметил командующий.

Также, «в ходе совместного командно-штабного учения Центрального военного округа и Вооруженных сил Республики Таджикистан экипажами Ту-22М3 впервые выполнили посадку на высокогорном аэродроме Гесар (Таджикистан) и практическое бомбометание на полигоне "Харб-Майдон"», добавил он.

Напомним, сегодня дальней авиации ВКС исполнилось 102 года. Свое начало она берет от эскадры самолётов «Илья Муромец», созданной 23 декабря 1914 года.

Использованы фотографии: https://www.youtube.com
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Комментарии 8
  1. 210окв Сегодня, 11:29
    С Днем Рождения,"воздушные дальнобои"!
    210окв
    1. bouncyhunter Сегодня, 11:42
      Присоединяюсь ! Чтобы в сторону не вильнула , и на подлёте не кольнула ! drinks
      bouncyhunter
      1. Монос Сегодня, 12:00
        А я уж думал, Скапа-Флоу "засеяли". Ну нет, так нет.
        Монос
  2. максим1987 Сегодня, 11:33
    идет прокачка всех видов учебы и это радует
    максим1987
  3. svp67 Сегодня, 11:38
    Так сказать - "ПрЮвет США и Япония".
    Я рад, что красавцы - Ту22М3 флотской авиации не только "встали на крыло", но и начали интенсивную тренировку по своему предназначению. Поздравляю с праздником и пусть количество Ваших взлетов будет равно количеству МЯГКИХ посадок.
    svp67
  4. doework Сегодня, 11:58
    Дальнобоев - с праздником! Чистого неба, надежной техники и личного здоровья!
    doework
  5. Runoway Сегодня, 12:22
    Чет странно Дягелево не шумит месяца три уже, редко когда 76 пролетит,а 95ых и 22ых и след простыл..... передислокация или экономия?!
    Дальнобоев с праздником drinks
    Runoway
  6. Монархист Сегодня, 12:57
    "Ильи Муромцы" для своего времени были лучшими в мире(если не ошибаюсь кроме РИ,ни кто не имел аналогичных самолетов).
    Ту 23М3 машина хорошая,но если так можно сказать,не юноша
    Монархист

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