В этом году Ту-22М3 после долгого перерыва отработали минирование морских зон

В этом году после продолжительного перерыва экипажи бомбардировщиков Ту-22М3 отработали минирование морских зон, сообщил журналистам командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш.«Впервые после продолжительного времени экипажи дальних бомбардировщиков выполняли полеты на практическое минирование морских зон. Летный состав Ту-22М3 отработал применение мин в акватории Охотского моря с высоты три-четыре тысячи метров в ходе совместных учений с подразделениями Тихоокеанского флота», – сказал генерал-майор.По его словам, «этот год был уникальным по многим показателям боевой подготовки экипажей дальней авиации». «Например, по выполнению практических пусков крылатых ракет воздушного базирования. Максимальное количество летного состава самолетов Ту-160 и Ту-95МС получили натренированность по данному виду летной подготовки, включая и молодые экипажи», – отметил командующий.Также, «в ходе совместного командно-штабного учения Центрального военного округа и Вооруженных сил Республики Таджикистан экипажами Ту-22М3 впервые выполнили посадку на высокогорном аэродроме Гесар (Таджикистан) и практическое бомбометание на полигоне "Харб-Майдон"», добавил он.Напомним, сегодня дальней авиации ВКС исполнилось 102 года. Свое начало она берет от эскадры самолётов «Илья Муромец», созданной 23 декабря 1914 года.