В этом году Ту-22М3 после долгого перерыва отработали минирование морских зон
В этом году после продолжительного перерыва экипажи бомбардировщиков Ту-22М3 отработали минирование морских зон, сообщил журналистам командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш.
«Впервые после продолжительного времени экипажи дальних бомбардировщиков выполняли полеты на практическое минирование морских зон. Летный состав Ту-22М3 отработал применение мин в акватории Охотского моря с высоты три-четыре тысячи метров в ходе совместных учений с подразделениями Тихоокеанского флота», – сказал генерал-майор.
По его словам, «этот год был уникальным по многим показателям боевой подготовки экипажей дальней авиации». «Например, по выполнению практических пусков крылатых ракет воздушного базирования. Максимальное количество летного состава самолетов Ту-160 и Ту-95МС получили натренированность по данному виду летной подготовки, включая и молодые экипажи», – отметил командующий.
Также, «в ходе совместного командно-штабного учения Центрального военного округа и Вооруженных сил Республики Таджикистан экипажами Ту-22М3 впервые выполнили посадку на высокогорном аэродроме Гесар (Таджикистан) и практическое бомбометание на полигоне "Харб-Майдон"», добавил он.
Напомним, сегодня дальней авиации ВКС исполнилось 102 года. Свое начало она берет от эскадры самолётов «Илья Муромец», созданной 23 декабря 1914 года.
«Впервые после продолжительного времени экипажи дальних бомбардировщиков выполняли полеты на практическое минирование морских зон. Летный состав Ту-22М3 отработал применение мин в акватории Охотского моря с высоты три-четыре тысячи метров в ходе совместных учений с подразделениями Тихоокеанского флота», – сказал генерал-майор.
По его словам, «этот год был уникальным по многим показателям боевой подготовки экипажей дальней авиации». «Например, по выполнению практических пусков крылатых ракет воздушного базирования. Максимальное количество летного состава самолетов Ту-160 и Ту-95МС получили натренированность по данному виду летной подготовки, включая и молодые экипажи», – отметил командующий.
Также, «в ходе совместного командно-штабного учения Центрального военного округа и Вооруженных сил Республики Таджикистан экипажами Ту-22М3 впервые выполнили посадку на высокогорном аэродроме Гесар (Таджикистан) и практическое бомбометание на полигоне "Харб-Майдон"», добавил он.
Напомним, сегодня дальней авиации ВКС исполнилось 102 года. Свое начало она берет от эскадры самолётов «Илья Муромец», созданной 23 декабря 1914 года.
Использованы фотографии: https://www.youtube.com