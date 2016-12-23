Трамп запросил детальные данные о стоимости производства F-18

Избранный президент США Дональд Трамп сообщил в своем «Твиттере», что направил в компанию «Боинг» запрос с просьбой предоставить детальные данные о стоимости производства истребителя F-18 Super Hornet, который, как предполагается, может заменить в будущем непомерно дорогой и «многострадальный» F-35.«Основываясь на огромной стоимость и перерасходах Lockheed Martin F-35, я попросил Boeing предоставить отчет о стоимости сопоставимого F-18 Super Hornet», – написал Трамп.Ранее он раскритиковал проект создания истребителя нового поколения F-35, на разработку которого только до 2011 г было истрачено более $ 56 млрд. С тех пор стоимость проекта постоянно увеличивается. Недавно на доводку истребителя «до ума» военные запросили ещё $ 500 млн.