12:57 23 декабря
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-трансляция

Трамп запросил детальные данные о стоимости производства F-18

Избранный президент США Дональд Трамп сообщил в своем «Твиттере», что направил в компанию «Боинг» запрос с просьбой предоставить детальные данные о стоимости производства истребителя F-18 Super Hornet, который, как предполагается, может заменить в будущем непомерно дорогой и «многострадальный» F-35.

Трамп запросил детальные данные о стоимости производства F-18


«Основываясь на огромной стоимость и перерасходах Lockheed Martin F-35, я попросил Boeing предоставить отчет о стоимости сопоставимого F-18 Super Hornet», – написал Трамп.


Ранее он раскритиковал проект создания истребителя нового поколения F-35, на разработку которого только до 2011 г было истрачено более $ 56 млрд. С тех пор стоимость проекта постоянно увеличивается. Недавно на доводку истребителя «до ума» военные запросили ещё $ 500 млн.

Использованы фотографии: http://discussio.ru
13

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 39
  1. Наблюдатель2014 Сегодня, 11:57
    Трамп запросил детальные данные о стоимости производства F-18
    Ох и говорил же я вам, что Трамп пугает меня своим интеллектом lol
    Наблюдатель2014
    1. просто экспл Сегодня, 12:00
      но это и плохая новость , потому как лучше утюг в ВВС в США чем хороший суперхорнет .
      еще хуже будет если они Ф-22 и Ф-15 отмодерят и в серию поставят .
      хотя конечно этот запрос скорее просто попытка сбить цену у Фу-35 , но она все равно не радует . пускай их бюджет трещит по швам .
      просто экспл
      1. Монос Сегодня, 12:02
        Дональд стал что-то подозревать.
        Монос
        1. svp67 Сегодня, 12:21
          Цитата: Монос
          Дональд стал что-то подозревать.

          Да, теперь главное в лимузинах с открытым верхом по улицам Даллеса не ездить....
          svp67
        2. iConst Сегодня, 12:34
          Цитата: Монос
          Дональд стал что-то подозревать.

          Что это Лохкид Мартых.
          iConst
      2. svp67 Сегодня, 12:10
        Цитата: просто экспл
        но это и плохая новость , потому как лучше утюг в ВВС в США чем хороший суперхорнет .
        еще хуже будет если они Ф-22 и Ф-15 отмодерят и в серию поставят .
        хотя конечно этот запрос скорее просто попытка сбить цену у Фу-35 , но она все равно не радует . пускай их бюджет трещит по швам .

        А Вы не считали ВО СКОЛЬКО им обойдется восстановление производства этих самолетов? Думаю цена тоже не маленькая. И сколько времени на это они затратят? А в итоге, что мы, что они окажутся с большим парком самолетов 4++++++++++++++++++ и так до бесконечности и теперь возникает вопрос, а кто же ПЕРВЫЙ создаст действительно эффективный самолет пятого поколения....? У нас появляется шанс и грех им не воспользоваться.
        Господин-товарищ Трамп ДАЕШЬ ПЕРЕСТРОЙКУ и НОВОЕ МЫШЛЕНИЕ В США!!!!
        svp67
        1. Оператор Сегодня, 12:26
          F-18 Super Hornet находится в производстве.

          С производством F-22 можно не спешить до тех пор, пока в России не наработают первую сотню Т-50. F-15 старел еще в начале 1990-х годов, когда его в сухую разгромили Су-27, причем в воздушном пространстве США.

          Су-35С рулит.

          Оператор
          1. просто экспл Сегодня, 12:35
            только Хорнет уступает во всем Иглу , а то что есть Суперхорнет , дык есть и СайлентИгл .
            просто экспл
            1. Оператор Сегодня, 12:44
              Был (а не есть) Сайлент Игл - в опытном серии.

              Трамп мыслит трезво - на фига запускать в производство опытный Сайлент Игл или продолжать выпуск сверхдорогого Пингвина, когда уже есть стоящий на конвейере, лучший по критерию стоимость/эффективность Супер Хорнет (не надо забывать, что все три самолета являются ударниками, т.е. функционально подобны).
              Оператор
      3. Урфин Сегодня, 12:19
        скорей всего так и будет. Армию США судя по всему ждут реальные реформы по повышению боеспособности. Если Волл-стрит не вернется на прежние позиции во власти.
        Урфин
    2. vovanpain Сегодня, 12:03
      Основываясь на огромной стоимость и перерасходах Lockheed Martin F-35, я попросил Boeing предоставить отчет о стоимости сопоставимого F-18 Super Hornet», – написал Трамп.

      Вот интересно,на сколько сегодня рухнут акции компании Locheed Martin, по тем деньгам что вложили,самолет должен быть бриллиантовый,с платиновым штурвалом. request
      vovanpain
      1. bouncyhunter Сегодня, 12:11
        А там , глядишь , и за остальной распил бабла возьмётся ... Хотя я лично - сильно сомневаюсь ...
        bouncyhunter
    3. seti Сегодня, 12:05
      Трамп в чем то опаснее Клинтон. Тырил бы понемногу своих мертвых "коллег" на бумажках и сидел бы ровно. А так настораживает его проверки.
      seti
    4. svp67 Сегодня, 12:05
      Цитата: Наблюдатель2014
      Ох и говорил же я вам, что Трамп пугает меня своим интеллектом

      Тих, тихо не спугните....
      svp67
    5. Турай Сегодня, 12:17
      Не переживайте так , Ф-35 будет продолжать выпускаться
      Турай
      1. svp67 Сегодня, 12:20
        Цитата: Турай
        Не переживайте так , Ф-35 будет продолжать выпускаться

        Ну тут как Трамп СКАЖЕТ...
        svp67
      2. Skubudu Сегодня, 12:32
        Цитата: Турай
        Не переживайте так , Ф-35 будет продолжать выпускаться

        Не в вашей компетенции такие заявления делать.
        Skubudu
    6. Vato Dobro Сегодня, 12:47
      Цитата: Наблюдатель2014
      Ох и говорил же я вам, что Трамп пугает меня своим интеллектом lol


      Да уж... но у него тоже есть свои недостатки. Он явно начнет борьбу с Китаем. Уже есть основания полагать что он больший китаефоб, чем русофоб. А значит впервые мы на международной арене, лавируя между заинтересованной в сотрудничестве против Китая Америки и между Китаем, заинтересованном в сотрудничестве против Америки, можем выторговать для себя много выгодных сделок. Можно даже Лукашенко попросить опытом таких отношений поделиться. =)
      Vato Dobro
  2. Холуай Сегодня, 11:58
    Отличный Самолёт!
    Холуай
    1. 210окв Сегодня, 12:03
      Какой?Который на снимке Вы увидели.. или те про которых в статье? wassat
      210окв
  3. 210окв Сегодня, 12:02
    Президент-бизнесмен...Что тут скажешь...
    210окв
    1. Урфин Сегодня, 12:12
      не совсем в этом соль. У них все президенты бизнесмены. Цель - бабло.
      Тут другое немного. Он президент промышленников.
      Ведь чем дороже работы, тем их меньше. тем меньше капиталистов получают прибыль. Тем меньше работников они нанимают. тем меньше внутренний спрос на проудкты потребления. Тем меньше капиталистов получают прибыль...
      Раньше как было. Группа элиты присела на "трубу", точнее станок. Завышают стоимость всего, что можно и получают нехилые сверхприбыли. Но в итоге деньги в стране стали распределяться исключительно в виде их (этой элитной группы) инвестиций - то есть через ценные бумаги. в итоге вырос финансовый рынок, при чем необоснованно. Также производство в США чего-либо стало невыгодным. В результате основой роста экономики стали финансовые операции - привет кризис 2008.
      тут ведь еще один нюанс. Как бы ужасно не выглядела финансовая группировка (с лицом Клинтон). Что-что но им были выгодны мелкие конфликты и везде, но они избегали больших конфликтов с серьезными последствиями. Оттого наезды на РФ - воевать по-большему с РФ бессмысленно - это вообще никому не нужно, не им не нам: наш рынок и так не сильно закрыт был до санкций. Но это порождало нехилую волну локальных конфликтов безвредных для США и мировой экономики.
      А вот сейчас США вступает в конфронтацию с Китаем - они прямые конкуренты. Уничтожение одно из них приведет к росту другого. А это уже другие ставки. И тот же рост локальных конфликтов только в других регионах и с другими последствиями...
      Урфин
  4. rotmistr60 Сегодня, 12:03
    только до 2011 г было истрачено более $ 56 млрд

    И еще просят 500 миллионов на доводку. Золотой самолет получается. Сейчас заелозят те кто вольно распоряжался деньгами.
    rotmistr60
  5. nnm Сегодня, 12:04
    Такими темпами полосатый ВПК его точно вслед за Кеннеди отправит ))))
    nnm
  6. nnm Сегодня, 12:05
    Он так еще и до закупок для NAVY и USAF нашего Т-50 дойдет )))
    nnm
  7. svp67 Сегодня, 12:05
    предоставить детальные данные о стоимости производства истребителя F-18 Super Hornet, который, как предполагается, может заменить в будущем непомерно дорогой и «многострадальный» F-35.
    ???????? Ой, товарищ полковник, Максим Максимыч... Вы уж поаккуратнее там и СПАСИБО за службу!!!!! tongue
    svp67
  8. лысова Сегодня, 12:05
    Видно характер бизнесмена. Всех овец в отаре пересчитает. Лишнего не даст.
    лысова
  9. Сергей уи Сегодня, 12:06
    Я бы рекомендовал Трампу присмотреться к Белл P-39 Аэрокобра, тоже неплохой самолет и явно дешевле laughing
    Сергей уи
  10. изя топ Сегодня, 12:07
    нифига себе,это он хочет попилинг в впк прикрыть?маккеюшку кондрат же обнимет belay
    изя топ
  11. anna1980 Сегодня, 12:08
    лучше Трампу не знать wassat
    anna1980
  12. ДМ51 Сегодня, 12:09
    Вот то реально плохая новость для ВКС России,если F-35 заменят на действительно боеспособный самолёт Супер Хорнет,я то надеялся,что "пингвины" размножатся и вытеснят собой все нормальные боевые самолёты,как и было задумано и США с их союзниками останутся с самым невидимым и совершенным самолётом в мире wink. Так глядишь и другие страны опять возродят свои национальные программы по боевому самолётостроению,закрытые по причине лоббирования и навязования США другим странам своего F-35
    Но по-моему маховик уже раскрутился и его не остановить,слишком большие деньги вложены в этот проект и слишком много людей и интересов вовлечено,т.ч. не всё так плохо
    ДМ51
    1. новичок Сегодня, 12:20
      с другой стороны, это не даст расслабиться нашему оак.
      новичок
    2. voyaka uh Сегодня, 12:31
      Речь идет только о морской авиации. Проблемным оказался F-35C из-за короткого гака.
      Морякам надо срочно решить, что делать. Или ждать пока "С" с новым гаком и креплением к фюзеляжу пройдет все испытания, или закупать Супер-Хорнеты.
      voyaka uh
  13. Горный стрелок Сегодня, 12:11
    Качественно Трамп начал. Он так Локхид-Мартин вообще к банкротству подведет. Эти ребята, когда вкусили государственного пирога, их от кормушки не оттащишь.Надо голову отрубать wassat
    Горный стрелок
  14. новичок Сегодня, 12:11
    не даёт нам трамп посмеяться над подопечными янки, “урвавшие“ ф 35. умный он чел. я за него встревожен не на шутку. ещё целый месяц...
    новичок
  15. Оператор Сегодня, 12:17
    Израиль с халявными Пингвинами в бааааальшом пролете.

    А израильтянам и их российским коллегам на ВО не надо было рвать свою .......... на британский флаг за интересы ЛокМарта laughing
    Оператор
  16. san4es Сегодня, 12:18
    Ему точно нужен МИГ или СУ...но только с функцией дистанционной блокировки всех систем
    san4es
  17. tinibar Сегодня, 12:21
    Цитата: Наблюдатель2014
    Трамп запросил детальные данные о стоимости производства F-18
    Ох и говорил же я вам, что Трамп пугает меня своим интеллектом lol

    Интеллект Трампа меня не пугает. Пугает его отсутствие у иных...
    tinibar
  18. Berkut24 Сегодня, 12:32
    Что имеем в итоге?
    1) США возвращаются к поколению 4+, так и не сумев зацепитья за поколение 5. F-22 вновь ставить на конвейер не будут, ибо этого конвейера уже нет, сам F-22 - это самолет у которого так и не появился враг, против которого он планировался, зато появились опасные враги, против которых он не задумывался.
    2) Почти полтора триллиона потерянных зеленых бумажек - это очень хорошее лекарство от новых идей вложиться в некое супероружие, которое "поставит на колени любого врага". Зумвальты кивают в сторонке. Американское "ну не шмогла я" поставит под вопрос доверия к якобы передовой технологичности продукции ВПК США и обоснованности цены на неё.
    3) Если США начали считать деньги на оборону, то значит есть другая угроза, требующая финансирования. США не могут просто взять и простить свои долги всем. В этом случае доллару не жить, а нет доллара - нет и США.
    Berkut24

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня