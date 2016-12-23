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Ходжес призвал страны НАТО быть готовыми к ответным кибератакам

Командующий силами США в Европе Бен Ходжес призвал союзников по НАТО быть готовыми к нанесению ответных киберударов, которые станут сдерживающим факторов для государств-агрессоров.

Ходжес призвал страны НАТО быть готовыми к ответным кибератакам


«В будущем мы должны делать ставку на своего рода средства устрашения в том, что касается кибербезопасности. Это автоматически включает в себя контратаки»,
сказал Ходжес журналу Spiegel.


По его словам, существуют опасения, что «потенциальные противники, такие как Россия, не будут серьезно воспринимать Германию и другие западные страны, если НАТО будет не в состоянии нанести ответные киберудары».

После прошлогодней атаки хакеров на бундестаг «властям Германии нужен ответ, как можно бороться с агрессором», – сказал Ходжес, отметив, что если НАТО будет бездействовать, то такие атаки могут повториться.

Ранее Федеральное ведомство по охране конституции Германии предупредило об опасности кибератак из России в преддверии выборов в бундестаг в 2017 г.

Использованы фотографии: http://warfiles.ru
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Комментарии 19
  1. Zoldat_A Сегодня, 12:23
    Сидит с такой харей и рассуждает про кибератаки... Он калькулятор-то или хотя бы счётные палочки освоил?
    Zoldat_A
    1. iConst Сегодня, 12:29
      Цитата: Zoldat_A
      Сидит с такой харей и рассуждает про кибератаки...

      Побольше им таких генералов. Редкостный тупица и клоун. Бродвейские шоу нервно курят в стороне.
      iConst
      1. Монос Сегодня, 12:36
        Командующий силами США в Европе Бен Ходжес призвал союзников по НАТО быть готовыми к нанесению ответных киберударов, которые станут сдерживающим факторов для государств-агрессоров.


        Мы в ужОсе!!!

        Монос
        1. iConst Сегодня, 12:53
          А вообще - что он имел ввиду говоря о готовности? Памперсами что-ли запастись? Вот непонятки...
          iConst
          1. cniza Сегодня, 13:15
            Он руками показал какую кучу памперсов надо только ему, а если серьёзно , то все свои просчеты и ошибки хотят сваливать на кибер - атаки , намекая , на Россию.
            cniza
            1. iConst Сегодня, 13:43
              Цитата: cniza
              Он руками показал какую кучу памперсов надо только ему

              +
              А может показал какую кучу он наложил во время атаки? lol
              iConst
    2. vovanpain Сегодня, 12:42
      Командующий силами США в Европе Бен Ходжес

      Просто fool fool fool Пора из окна прыгать.
      vovanpain
      1. bouncyhunter Сегодня, 13:34
        Влад ! Политкорректней ! Например - в непилотируемый полёт из оконного проёма fool fool fool
        bouncyhunter
  2. svp67 Сегодня, 12:26
    Ходжес призвал страны НАТО быть готовыми к ответным кибератакам
    Вот и новый "казус Белле"... И главное, что ни кто ни хотел войны.
    svp67
    1. iConst Сегодня, 12:51
      Цитата: svp67
      Вот и новый "казус Белле"... И главное, что ни кто ни хотел войны.

      Да, как сказать. Что они собираются атаковать? Избирательные участки? Так мы и с бумажками еще не разучились работать.

      Военные структуры? Ну, флаг им в руки. Они, небось, считают, что у нас всё на их интелах с закладками построено. А как-же иначе в стране, где вместо экономики - клочья?

      Остается атаковать ... колледжи (ПТУ) и местный свинарник. О-да! Как грят наши небратия - цэ пэрэмога!
      iConst
      1. svp67 Сегодня, 13:03
        Цитата: iConst
        Остается атаковать ... колледжи (ПТУ) и местный свинарник. О-да! Как грят наши небратия - цэ пэрэмога!

        Ой, как мне нравиться наивность наших граждан. Начнем с полезных мелочей - "умных" кофеварок, холодильников, домов - первый объект атаки.... Далее, а Вы не задумывались над вопросом сколько нового оборудования, тех же станков с ЧПУ наша страна у них успела закупить? Как думаете на каких производствах основная часть их них работает? Вот еще один объект для атаки. У Вас комп, ноут или с чего Вы в сеть выходите, где произведен и собран? А стоящие на производствах, в банках, больницах?
        У нас для их атак - объектов МОРЕ.
        Вот к слову СБЕРБАНК пытались хакнуть, с помощью "умной кофеварки", стоящей в кабинете одного из его руководителей. Как Вам это?
        svp67
        1. sergeyzzz Сегодня, 13:27
          Сбербанку туда и дорога, а для всего остального есть сетевая розетка, откуда можно штепсель вытащить, я образно выражаюсь, в масштабах всей страны. А по большому счёту, нашим органам тренировки надо проводить с хакерскими атаками на разные объекты, чтоб дыры найти.
          sergeyzzz
        2. iConst Сегодня, 13:38
          Цитата: svp67
          Ой, как мне нравиться наивность наших граждан. Начнем с полезных мелочей - "умных" кофеварок, холодильников, домов - первый объект атаки..

          Поговорим о наивности...
          Даже если так - 0.0001% наших граждан останется ... без утреннего кофе! Холодильники - о ужОс - разморозятся?! Та-не - взорвутся! И дома тоже взлетят на воздух!
          да-а-а-а, цэ - пэрэмога!

          Цитата: svp67
          Далее, а Вы не задумывались над вопросом сколько нового оборудования, тех же станков с ЧПУ наша страна у них успела закупить? Как думаете на каких производствах основная часть их них работает? Вот еще один объект для атаки.

          Ну-да, ну-да. И все станки везвылазно "сидят" в интернете... Даже если станок управляется на базе процессора Интел или АМД (не факт!), то телепатией он не обладает. Нужен канал и открытый канал без брандмауэра. Не говоря уже о ПО, что должно поддерживать эти злобные коды. Так что мимо...

          Цитата: svp67
          У Вас комп, ноут или с чего Вы в сеть выходите, где произведен и собран? А стоящие на производствах, в банках, больницах?

          Ну-да. Возможно. Только опять-же, при наличии коннекта наружу. Внутренние системы - а это основа безопасности любого предприятия, например, бухгалтерия не может иметь прямого выхода в интернет.
          Если вы оставили свой бумажник на скамейке в парке, а сами пошли гулять, то не удивляйтесь, если найдете (если найдете!) его пустым!

          Цитата: svp67
          Вот к слову СБЕРБАНК пытались хакнуть, с помощью "умной кофеварки", стоящей в кабинете одного из его руководителей. Как Вам это?

          Фигня (см. бумажник в парке) - увольняется вначале начальник АйТи и в течение пары месяцев вся его команда.
          Это-ж надо додуматься включить кофеварку в корпоративную сеть! wassat
          Цитата: svp67
          У нас для их атак - объектов МОРЕ.

          И вот ваше МОРЕ превратилось .. в небольшой пруд или бассейн, некритичный для экологии региона. laughing

          А потому - ПТУ и свинарник! wink
          iConst
  3. изя топ Сегодня, 12:30
    ощущение,что в командование наты набирают исключительно неумных особей
    изя топ
    1. sergeyzzz Сегодня, 13:29
      А то, по Вашему, в нашем командовании все особи умные laughing И здесь всяких хватает.
      sergeyzzz
  4. частное лицо Сегодня, 13:08
    Да на Украине киборги, амерекосы опасаются кибератак со стороны России. Куда катится мир? Они наверное компьютерных игр не наигрались.
    частное лицо
  5. anna1980 Сегодня, 13:08
    может правду в английских изданиях писали что ВВП имеет инопланетные технологии? что то с мозгами у заокеанских правителей произошло и их сподвижников. может ВИРУС ИНОПЛАНЕТНЫЙ??? laughing
    anna1980
  6. Stinger Сегодня, 13:09
    Янки, гоу хоум! Какого черта делают силы США в Европе? Да ещё и поучают несмышлёнышей, запутавшихся в демократических дебрях. Жвачка - чемодан - домой.
    Stinger
  7. Agent_017 Сегодня, 15:11
    Ходжес призвал страны НАТО быть готовыми к ответным кибератакам
    Re: - Снять штаны, повернуться в сторону России задами (как избушка) и ждать кибератаки! Так и сказал - Для кибератаки, готовьте свои сра...ки.. Так давно в гейпарадах делают.. wassat
    Agent_017

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