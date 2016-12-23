Ходжес призвал страны НАТО быть готовыми к ответным кибератакам

«В будущем мы должны делать ставку на своего рода средства устрашения в том, что касается кибербезопасности. Это автоматически включает в себя контратаки»,

Командующий силами США в Европе Бен Ходжес призвал союзников по НАТО быть готовыми к нанесению ответных киберударов, которые станут сдерживающим факторов для государств-агрессоров.сказал Ходжес журналу Spiegel.По его словам, существуют опасения, что «потенциальные противники, такие как Россия, не будут серьезно воспринимать Германию и другие западные страны, если НАТО будет не в состоянии нанести ответные киберудары».После прошлогодней атаки хакеров на бундестаг «властям Германии нужен ответ, как можно бороться с агрессором», – сказал Ходжес, отметив, что если НАТО будет бездействовать, то такие атаки могут повториться.Ранее Федеральное ведомство по охране конституции Германии предупредило об опасности кибератак из России в преддверии выборов в бундестаг в 2017 г.