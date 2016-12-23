15:02 23 декабря
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-трансляция

Пресс-конференция президента РФ. Первые вопросы и ответы - экономика

Началась пресс-конференция президента России, на которую аккредитованы около 1,4 тыс. журналистов из десятков стран мира. Для Владимира Путина это 12-я пресс-конференция. Напомним, что мероприятие президент решил перенести с четверга на пятницу в связи с проводимыми накануне в Москве траурными мероприятиями – Россия прощалась с убитым в Турции послом Андреем Карловым.

Первая табличка, которая была поднята в зале – табличка с надписью Украина – причём на украинском языке...

Радио Маяк (право первого вопроса): В каком состоянии находится российская экономика?


Пресс-конференция президента РФ. Первые вопросы и ответы - экономика


Владимир Путин:
ВВП в 2015 году – спад 3,7%, в этом году – спад 0,5-0,6%. Рост экономики наблюдается с ноября 2016 года. Это в первую очередь машиностроение, лёгкая промышленность, химия, сельское хозяйство. Инфляция в прошлом году даже для экономики с нашей структурой (не всё могли заместить собственным производством).


Из ответа президента:

Лучший показатель инфляции - в 2011 году: 6,1%. В этом году – уверенно меньше 6%. Скорее всего – в районе 5,5%. Это рекордно низкий уровень инфляции.

Дефицит бюджета в 2015 году – 2,6%, в текущем году – 3,7%. Это приемлемая величина, положительный баланс торговли. ЗВР ЦБ немного подросли: с 368 до 385 млрд. долларов. ФНБ – около 100 млрд долларов. Растёт погрузка на транспорте. Радует снижение оттока капитала. 2014 -500, 2015 – 57, за 2016 – 16-17 млрд с учётом выплаты кредитов.

Положительная динамика в демографии. Естественный прирост сохраняется. Снизилась смертность.

Далее Владимир Путин отвечал на вопрос о субсидиях на сельскохозяйственное машиностроение.

Президент:
Это антикризисная мера. Она рассчитана на оказание помощи с/х, чтобы справиться с текущими проблемами. У нас с/х машиностроение демонстрирует рост, вытягивая промышленные показатели и показатели ВВП. Мы рассчитываем, что вместо субсидий отрасль выйдет на устойчивый спрос на продукцию. На с/х субсидий 216 млрд рублей.

У нас рекордный урожай за всю историю России – 119 млрд тонн. Было больше только в 70-х годах на территории РСФСР. Сегодняшний результат даёт импульс для развития с/х.

Экспорт оружия - 14 млрд долларов, экспорт IT - 7 млрд.

Использованы фотографии: http://www.kremlin.ru
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 6
  1. volot-voin Сегодня, 12:29
    Это в первую очередь машиностроение, лёгкая промышленность, химия, сельское хозяйство
    Главное что бы намечающаяся дружба с США это все не перечеркнула. Трамп и команда профессионалов, это не команда дураков Обамы/Клинтон. А отмена санкций может больно удать по намечающемуся росту и откату к сырьевой модели.
    volot-voin
    1. vovanpain Сегодня, 12:38
      Рост экономики наблюдается с ноября 2016 года. Это в первую очередь машиностроение,

      what Сидим на работе,курим,я на любимом сайте ВО,говорят план за 2016 сделали. feel Коллеги это рост экономики или как. request
      vovanpain
      1. 210окв Сегодня, 12:51
        Следующую неделю можете ничего не делать.. wassat И поверьте,это на статистике никак не отразится..Шучу..
        Цитата: vovanpain
        Рост экономики наблюдается с ноября 2016 года. Это в первую очередь машиностроение,

        what Сидим на работе,курим,я на любимом сайте ВО,говорят план за 2016 сделали. feel Коллеги это рост экономики или как. request
        210окв
      2. Асадулла Сегодня, 12:59
        Сидим на работе,курим


        Шас я вам покурю!!! laughing
        Асадулла
  2. 16112014nk Сегодня, 13:35
    Путин: " У нас с/х...демонстрирует рост. На с/х субсидий на 216 млрд. рублей".
    Собрание в колхозе.
    Председатель:
    "В позапрошлом году мы засеяли 100 га картошки. Всё съела тля.
    В прошлом году мы посадили 200 га картошки. Всё съела тля.
    В этом году мы посадили 500 га картошки. Пущай тля подавится."
    16112014nk
  3. фа2998 Сегодня, 13:53
    Цитата: 16112014nk
    В этом году мы посадили 500 га картошки. Пущай тля подавится."

    В этом году Путин и его команда у власти уже 16 лет.В начале конференции -"мы исходим из того что нефть будет по 40 $"-а потом 3 часа будет разговор о импортозамещие,слезание с иглы и пр.Главный успех-низкая инфляция.Доходы в стране упали,пенсионерам пенсию не подняли,естественно торговля цены не поднимает.Упех!Даже при такой инфляции людям стало трудней! hi
    фа2998

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