Пресс-конференция президента РФ. Первые вопросы и ответы - экономика
Началась пресс-конференция президента России, на которую аккредитованы около 1,4 тыс. журналистов из десятков стран мира. Для Владимира Путина это 12-я пресс-конференция. Напомним, что мероприятие президент решил перенести с четверга на пятницу в связи с проводимыми накануне в Москве траурными мероприятиями – Россия прощалась с убитым в Турции послом Андреем Карловым.
Первая табличка, которая была поднята в зале – табличка с надписью Украина – причём на украинском языке...
Радио Маяк (право первого вопроса): В каком состоянии находится российская экономика?
Владимир Путин:
Из ответа президента:
Лучший показатель инфляции - в 2011 году: 6,1%. В этом году – уверенно меньше 6%. Скорее всего – в районе 5,5%. Это рекордно низкий уровень инфляции.
Дефицит бюджета в 2015 году – 2,6%, в текущем году – 3,7%. Это приемлемая величина, положительный баланс торговли. ЗВР ЦБ немного подросли: с 368 до 385 млрд. долларов. ФНБ – около 100 млрд долларов. Растёт погрузка на транспорте. Радует снижение оттока капитала. 2014 -500, 2015 – 57, за 2016 – 16-17 млрд с учётом выплаты кредитов.
Положительная динамика в демографии. Естественный прирост сохраняется. Снизилась смертность.
Далее Владимир Путин отвечал на вопрос о субсидиях на сельскохозяйственное машиностроение.
Президент:
Это антикризисная мера. Она рассчитана на оказание помощи с/х, чтобы справиться с текущими проблемами. У нас с/х машиностроение демонстрирует рост, вытягивая промышленные показатели и показатели ВВП. Мы рассчитываем, что вместо субсидий отрасль выйдет на устойчивый спрос на продукцию. На с/х субсидий 216 млрд рублей.
У нас рекордный урожай за всю историю России – 119 млрд тонн. Было больше только в 70-х годах на территории РСФСР. Сегодняшний результат даёт импульс для развития с/х.
Экспорт оружия - 14 млрд долларов, экспорт IT - 7 млрд.
Первая табличка, которая была поднята в зале – табличка с надписью Украина – причём на украинском языке...
Радио Маяк (право первого вопроса): В каком состоянии находится российская экономика?
Владимир Путин:
ВВП в 2015 году – спад 3,7%, в этом году – спад 0,5-0,6%. Рост экономики наблюдается с ноября 2016 года. Это в первую очередь машиностроение, лёгкая промышленность, химия, сельское хозяйство. Инфляция в прошлом году даже для экономики с нашей структурой (не всё могли заместить собственным производством).
Из ответа президента:
Лучший показатель инфляции - в 2011 году: 6,1%. В этом году – уверенно меньше 6%. Скорее всего – в районе 5,5%. Это рекордно низкий уровень инфляции.
Дефицит бюджета в 2015 году – 2,6%, в текущем году – 3,7%. Это приемлемая величина, положительный баланс торговли. ЗВР ЦБ немного подросли: с 368 до 385 млрд. долларов. ФНБ – около 100 млрд долларов. Растёт погрузка на транспорте. Радует снижение оттока капитала. 2014 -500, 2015 – 57, за 2016 – 16-17 млрд с учётом выплаты кредитов.
Положительная динамика в демографии. Естественный прирост сохраняется. Снизилась смертность.
Далее Владимир Путин отвечал на вопрос о субсидиях на сельскохозяйственное машиностроение.
Президент:
Это антикризисная мера. Она рассчитана на оказание помощи с/х, чтобы справиться с текущими проблемами. У нас с/х машиностроение демонстрирует рост, вытягивая промышленные показатели и показатели ВВП. Мы рассчитываем, что вместо субсидий отрасль выйдет на устойчивый спрос на продукцию. На с/х субсидий 216 млрд рублей.
У нас рекордный урожай за всю историю России – 119 млрд тонн. Было больше только в 70-х годах на территории РСФСР. Сегодняшний результат даёт импульс для развития с/х.
Экспорт оружия - 14 млрд долларов, экспорт IT - 7 млрд.
Использованы фотографии: http://www.kremlin.ru