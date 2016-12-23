Пресс-конференция президента РФ. Первые вопросы и ответы - экономика

ВВП в 2015 году – спад 3,7%, в этом году – спад 0,5-0,6%. Рост экономики наблюдается с ноября 2016 года. Это в первую очередь машиностроение, лёгкая промышленность, химия, сельское хозяйство. Инфляция в прошлом году даже для экономики с нашей структурой (не всё могли заместить собственным производством).

Началась пресс-конференция президента России, на которую аккредитованы около 1,4 тыс. журналистов из десятков стран мира. Для Владимира Путина это 12-я пресс-конференция. Напомним, что мероприятие президент решил перенести с четверга на пятницу в связи с проводимыми накануне в Москве траурными мероприятиями – Россия прощалась с убитым в Турции послом Андреем Карловым.Первая табличка, которая была поднята в зале – табличка с надписью Украина – причём на украинском языке...Радио Маяк (право первого вопроса):Владимир Путин:Из ответа президента:Лучший показатель инфляции - в 2011 году: 6,1%. В этом году – уверенно меньше 6%. Скорее всего – в районе 5,5%. Это рекордно низкий уровень инфляции.Дефицит бюджета в 2015 году – 2,6%, в текущем году – 3,7%. Это приемлемая величина, положительный баланс торговли. ЗВР ЦБ немного подросли: с 368 до 385 млрд. долларов. ФНБ – около 100 млрд долларов. Растёт погрузка на транспорте. Радует снижение оттока капитала. 2014 -500, 2015 – 57, за 2016 – 16-17 млрд с учётом выплаты кредитов.Положительная динамика в демографии. Естественный прирост сохраняется. Снизилась смертность.Далее Владимир Путин отвечал на вопрос о субсидиях на сельскохозяйственное машиностроение.Президент:Экспорт оружия - 14 млрд долларов, экспорт IT - 7 млрд.