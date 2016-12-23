Шойгу: вместо Спецстроя будут созданы 8 ФГУПов

Федеральное агентство специального строительства (Спецстрой) упразднено, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.По его словам, вместо него будут созданы восемь ФГУП (федеральных государственных унитарных предприятий), которые и займутся строительством спецобъектов для министерства.Напомним, о том, что Спецстрой решено упразднить, в ноябре писала газета «Коммерсантъ». Это связано с многочисленными претензиями правительственных структур к финансовой дисциплине агентства и срокам выполнения им своих обязательств.Кроме того, в 2014-2016 гг. в системе агентства прошел ряд арестов по резонансным уголовным делам о хищениях (произошедших в т.ч. при строительстве объектов на космодроме Восточный).Происходящее привело к полномасштабной проверке и, как следствие, к решению о расформировании Спецстроя.