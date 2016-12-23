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Шойгу: вместо Спецстроя будут созданы 8 ФГУПов

Федеральное агентство специального строительства (Спецстрой) упразднено, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

Шойгу: вместо Спецстроя будут созданы 8 ФГУПов


По его словам, вместо него будут созданы восемь ФГУП (федеральных государственных унитарных предприятий), которые и займутся строительством спецобъектов для министерства.


Напомним, о том, что Спецстрой решено упразднить, в ноябре писала газета «Коммерсантъ». Это связано с многочисленными претензиями правительственных структур к финансовой дисциплине агентства и срокам выполнения им своих обязательств.

Кроме того, в 2014-2016 гг. в системе агентства прошел ряд арестов по резонансным уголовным делам о хищениях (произошедших в т.ч. при строительстве объектов на космодроме Восточный).

Происходящее привело к полномасштабной проверке и, как следствие, к решению о расформировании Спецстроя.

Использованы фотографии: РИА Новости. Вадим Жернов
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Комментарии 32
  1. 210окв Сегодня, 12:45
    От этого что?Воровать меньше будут....?Ну будет вместо одного бюджетного предприятия восемь поменьше с еще большим количеством управленцев...
    210окв
    1. nnm Сегодня, 12:54
      Спецстрой и не был "одним бюджетным предприятием". Это федер агентство, которое руководило ФГУПами. Просто ряд из них будет сокращен и бОльшая часть объектов уйдет в Оборонстрой
      nnm
      1. Андрей из Челябинска Сегодня, 13:02
        Цитата: nnm
        Спецстрой и не был "одним бюджетным предприятием". Это федер агентство, которое руководило ФГУПами. Просто ряд из них будет сокращен и бОльшая часть объектов уйдет в Оборонстрой

        Спасибо за разъяснения, но упрек автору статьи - о том, что написали Вы, должен был написать он:))) Иначе действительно складывается ощущение, что вместо одной неуправляемой структуры собираются плодить 8. В то же время из Ваших пояснений понятно, что предпринятая ликвидация спецстроя вполне рациональна с т. зрения управления и что в результате оной количество бардака должно уменьшиться, а не наоборот
        Андрей из Челябинска
        1. nnm Сегодня, 13:18
          Если честно -разницы не будет. Просто кормушку из Агентства передали в МО. Номинально, да, часть управленцев разгонят...но никто не говорит, что в МО увеличат их число )))
          nnm
      2. Zibelew Сегодня, 13:03
        На мой взгляд вопрос то вовсе не в упразднении спецстроя, а в изменении подхода. Вопрос в том будут ли меньше воровать и качественнее строить. Чтобы объекты строились качественно в срок, а деньги использовались более эффективно и в большей части расходовались по назначению нужно принятие закона о конфискации имущества.....
        Zibelew
        1. 34 регион Сегодня, 14:07
          13.03. Зибелев! В своё время США очень резко отсекли разных Аль Капоне по закону о неуплате налогов. И никто не называет это репрессиями. Странно или закономерно? Потом ещё вопрос. У нас масса ООО, у которых в собственности только авторучка директора. Как у таких друзей проводить конфискацию? Ведь все платежи проходят официально (ну или почти все). Потом ещё вопрос талантливых жен-бизнес вумен или детей вундерменов. Потом ещё вопрос стандартов. Например, почему в Сирии дороги не разбивают снаряды и танки, а у нас разбивают в хлам только простые дальнобои?
          34 регион
      3. Titsen Сегодня, 13:25
        Цитата: nnm
        Просто ряд из них будет сокращен и бОльшая часть объектов уйдет в Оборонстрой


        Вы совершенно правы - одних воров заменят на других и даже переименуют!
        Titsen
      4. ivanov17 Сегодня, 13:39
        Надо верного путинца Сердюкова туда обязательно назначить.А то засиделся в "Вертолетах России"
        Цитата: nnm
        Спецстрой и не был "одним бюджетным предприятием". Это федер агентство, которое руководило ФГУПами. Просто ряд из них будет сокращен и бОльшая часть объектов уйдет в Оборонстрой
        ivanov17
    2. леликас Сегодня, 13:01
      Меньше не будут , а вот проверок , в 8- мь раз больше потребуется .
      леликас
      1. Titsen Сегодня, 13:26
        Цитата: леликас
        проверок , в 8- мь раз больше потребуется .


        И штат проверяльщиков в 8 раз увеличат!
        Titsen
      2. Koshak Сегодня, 13:27
        Цитата: леликас
        Меньше не будут , а вот проверок , в 8- мь раз больше потребуется .

        И больше проверяющих, которые тоже кушать хотят.
        Koshak
    3. андрей юрьевич Сегодня, 13:10
      Цитата: 210окв
      От этого что?Воровать меньше будут....?Ну будет вместо одного бюджетного предприятия восемь поменьше с еще большим количеством управленцев...

      строй бат/8 что ли ...?
      андрей юрьевич
    4. ЮБОРГ Сегодня, 13:16
      А в этих 8 ФГУП, будут вновь работать те кто воровал в одном "Спецстрое"?
      ЮБОРГ
    5. Titsen Сегодня, 13:19
      Цитата: 210окв
      От этого что?Воровать меньше будут....?Ну будет вместо одного бюджетного предприятия восемь поменьше с еще большим количеством управленцев...


      Просто передел сфер влияния - Шойгу дорвался до власти и насаждает своих ставленников!
      Titsen
      1. nnm Сегодня, 13:26
        не смешите.....вы посмотрите "трудовую биографию" нынешнего директора Спецстроя....думаете, он из чьей то другой команды?))))
        nnm
        1. KUOLEMA Сегодня, 14:15
          Надо бы тех кто проворовался в Спецстрое сперва ФГУПам передать ну а там и ФГУПы передать сразу со всеми штатами в ГУЛАГ как раз за это время себе на 10 лагерей напрацюют
          KUOLEMA
  2. RASKAT Сегодня, 12:52
    Все правильно, зачем отдавать бешеные деньги непонятно кому когда Армия может строить своими силами, и во многом дешевле да и гражданские меньше знают что строится на военных объектах. А разделение довольно логично, похоже поделили либо по военным округам либо по уровню задач.
    RASKAT
    1. nnm Сегодня, 12:56
      какими еще "своими силами"?????? точно такая же схема будет. только кормушка ушла от агентства в департамент МО
      nnm
    2. Titsen Сегодня, 13:23
      Цитата: RASKAT
      Армия может строить своими силами, и во многом дешевле


      А ещё Армия умеет строить дачи игаражи...

      Вы о чем?

      Уже было всё это!

      Армия должна тренироваться, готовиться к войне и воевать!

      А для целей строительства есть строители!
      Titsen
  3. svp67 Сегодня, 12:53
    Шойгу: вместо Спецстроя будут созданы 8 ФГУПов
    Вот не знаю хорошо ли это, но тут возникает вопрос, а количество, общее количество руководящего состава каким останется? И все равно ведь кто то должен будет организовывать из взаимодействие...
    svp67
    1. nnm Сегодня, 12:56
      снизится. взаимодействие будет на заказчике - МО
      nnm
    2. Titsen Сегодня, 13:31
      Цитата: svp67
      а количество, общее количество руководящего состава каким останется? И все равно ведь кто то должен будет организовывать из взаимодействие...


      Я же выше уже писал - оюн-х воров сменят на других, в большем количестве, чем было и переименуют, чтобы никто не догадался!
      Titsen
  4. Kenneth Сегодня, 12:58
    Количество начальства умножаем на 8.
    Работников как раньше.
    Kenneth
    1. nnm Сегодня, 13:00
      ну подучите матчасть, прежде чем писать...сейчас только главков (ФГУП) 10-12 штук. их число сократится
      nnm
      1. Kenneth Сегодня, 13:11
        Согласен. Был неправ. Даже 18. Но к слову. Если почитать о реформе то похоже попил будет еще глобальной так как будут привлекать гражданские стойконторы. Вопрос аффилированности при проведении конкурсов оставим открытым
        Kenneth
  5. avg-mgn Сегодня, 13:03
    Если контроль со стороны МО (как заказчика) в процессе выполнения объемов работ, выйдет на передний план, полагаю, пойдет на пользу.
    avg-mgn
    1. nnm Сегодня, 13:19
      прекратите !! )))) ничего не изменится!!! Контроль и так был на МО, тк они и были основными заказчиками
      nnm
  6. anna1980 Сегодня, 13:11
    ВОРОВАТЬ не будут? what
    anna1980
    1. капрал Сегодня, 13:16
      Цитата: anna1980
      ВОРОВАТЬ не будут?

      laughing

      Чиновник, который никогда не брал взяток, ушел на пенсию пешком по воде. wink
      капрал
  7. anna1980 Сегодня, 13:14
    приравнять воровство на военных заказах к измене и срок от 35 лет!!!
    anna1980
  8. sergeyzzz Сегодня, 13:21
    То есть воровать будут в 8 раз больше.... belay
    sergeyzzz
    1. tray4411 Сегодня, 14:18
      Ты просто глуп иди по спи fool
      tray4411

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