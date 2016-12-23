Владимир Путин: Обама, ты проиграл, признай это.

Как идёт развитие Крыма? Как идёт интеграция Крыма и Севастополя в РФ? Трудно увидеть отрасли в Крыму, которые сложно развивать государству. Для развития остро не хватает энергоресурсов. Как бы Вы назвали Крымский мост?

Я придумал, как его строить. А вы – как его назвать.

Рост промышленного производства в Республике Крым - 6%, в Севастополе - 25%. Безработица Крыма ниже среднероссийских показателей - то есть менее 5,5%.

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