15:04 23 декабря
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-трансляция

Владимир Путин: Обама, ты проиграл, признай это

«Эхо Москвы»:
Вы сказали: не нужно превращать в шоу большие антикоррупционные дела. Вот Андрей Бельянинов. Человека уничтожили, а дело оказалось пшиком. Улюкаев – человек близкий к вам, вы его уволили. Вам не кажется, что это не борьба с коррупцией, а борьба за то, чтобы находиться за вашей спиной.


Президент: Лично с Алексеем Улюкаевым я не разговаривал. Тех материалов, которые мне предоставили, достаточно, чтобы отстранить Улюкаева от занимаемой должности.


Далее Владимир Путин рассказал о ходе приватизации Роснефти и покупке Роснефтью Башнефти. По словам президента после сделки Роснефти с иностранными инвесторами бюджет получил более триллиона рублей.

Wall Street Journal: Возможно ли, что в 2017 году состоятся досрочные выборы.

Путин: Какой страны?.. (смех в зале). Я вам сразу скажу, возможно, нецелесообразно.

Владимир Путин: Обама, ты проиграл, признай это


Путина попросили прокомментировать заявление о развитии ядерного потенциала РФ и его отношении к заявлению Дональда Трампа по развитию ядерных сил США.

Президент РФ:
Меня больше удивило заявление действующего представителя администрации США. Начали заявлять, что армия США – самая сильная в мире. А кто с этим спорил? Я сказал, что Россия сильнее любого потенциального АГРЕССОРА.

Мы проделали большую работу по модернизации ракетно-ядерного потенциала наших ядерных сил. Это РВСН, морская составляющая, новые подводные лодки стратегического назначения, это касается и авиационной составляющей. Мы действуем в строгом соответствии со всеми договорённостями, включая СНВ-3. А США в одностороннем порядке вышли из договора по противоракетной обороне.

Нам сказали: «Делайте, что хотите, это не против вас». Вот мы и делаем...

Вопрос от КрымИнформ:
Как идёт развитие Крыма? Как идёт интеграция Крыма и Севастополя в РФ? Трудно увидеть отрасли в Крыму, которые сложно развивать государству. Для развития остро не хватает энергоресурсов. Как бы Вы назвали Крымский мост?


Путин:
Я придумал, как его строить. А вы – как его назвать.
Рост промышленного производства в Республике Крым - 6%, в Севастополе - 25%. Безработица Крыма ниже среднероссийских показателей - то есть менее 5,5%.


Вопрос от Евгения Примакова (ВГТРК):
Как вы себя ощущаете в качестве самого влиятельного человека мира. К примеру, в США заявили, что 37% избирателей республиканцев симпатизируют вас. Президент Рейган перевернулся бы в гробу.

Путин:
Списывание американской администрацией свои неудачи на кого-то ещё - не продуктивно(...) Часовню тоже мы развалили?.. Если кто-то говорит, что меня поддерживают в США, значит есть люди, понимающие традиционные ценности, предпосылка для выстраивания отношений между США и Россией, на базе симпатий между народами. Не знаю, кто бы там перевернулся в гробу. Рейган бы порадовался за успехи своей партии. Порадовался бы за Трампа, потому что никто (кроме нас с вами) не верил, что он победит... Мне очень хотелось бы и с вновь избранным президентом (США) выстраивать партнёрские отношения.

Использованы фотографии: RT
18

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 22
  1. Shurik70 Сегодня, 13:04
    Ванга точно предсказала, что 44-ым президентом США будет негр.
    А ещё она предсказала, что 44-ый президент будет ПОСЛЕДНИМ президентом США.
    После него США НЕ БУДЕТ.
    Так что ждём-с... Не долго осталось.
    Shurik70
    1. ФАНТОМ-АС Сегодня, 13:07
      Цитата: Shurik70
      После него США НЕ БУДЕТ.

      А вам то что с того, если САСШ не будет?
      ФАНТОМ-АС
      1. volot-voin Сегодня, 14:29
        Цитата: ФАНТОМ-АС
        А вам то что с того, если САСШ не будет?

        Пока США цветут и пахнут и в небытие не собираются.
        volot-voin
    2. андрей юрьевич Сегодня, 13:09
      Цитата: Shurik70
      После него США НЕ БУДЕТ.
      Так что ждём-с... Не долго осталось.

      до 20го января? lol
      андрей юрьевич
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 13:26
        андрей юрьевич hi США пока будет.Сижу и смотрю по тв пресс конференцию.Путин пока ничего про то что в США вулкан рванёт или комета упадёт не говорил. laughing
        Наблюдатель2014
    3. Турай Сегодня, 13:16
      Я не верил , что Трамп победит . Очень хотел этого, но не верил.
      Турай
    4. Zibelew Сегодня, 13:19
      Для Трампа его президентство не цель, а инструмент. Инструмент для проведения давно задуманных его командой реформ.
      Zibelew
      1. 34 регион Сегодня, 13:47
        13.19. Зибелев! И??? В чьих интересах эти реформы? В интересах Путина? России? Трампа? США? Глобалистов? Ваш вариант?
        34 регион
    5. Кент0001 Сегодня, 13:34
      США просто переименуется)))))
      Кент0001
      1. DMoroz Сегодня, 14:37
        Цитата: Кент0001
        США просто переименуется)))))

        И долги никому отдавать не надо будет...
        DMoroz
    6. Wiskar Сегодня, 13:37
      Цитата: Shurik70
      Ванга точно предсказала, что 44-ым президентом США будет негр.
      А ещё она предсказала, что 44-ый президент будет ПОСЛЕДНИМ президентом США.


      Интересно, это хоть где-то документально подтверждено? Ну на видео например или ещё где?
      Ведь множество предсказаний,что ей приписывались не сбылись. Поэтому судя по всему вообще нельзя утверждать,что она что-то говорила касательно президента США.
      Wiskar
  2. Наблюдатель2014 Сегодня, 13:13
    Владимир Путин: "Никто, кроме нас с вами, не верил, что Трамп победит..."
    Да ! Так и было.Что есть, то есть. bully
    Сегодня мировая пресса в ауте будет от этой фразы президента good
    Наблюдатель2014
    1. активатор Сегодня, 13:37
      Цитата: Наблюдатель2014
      Владимир Путин: "Никто, кроме нас с вами, не верил, что Трамп победит..."
      Да ! Так и было.Что есть, то есть. bully
      Сегодня мировая пресса в ауте будет от этой фразы президента good

      Ну нельзя так трампа подставлять bully
      активатор
  3. 34 регион Сегодня, 13:44
    Странно для президента. Радеть за страну и радоваться продаже иностранцам за некую сумму!? Если развитие России подразумевает её распродажу то меня это совсем не радует. Или весь ХПП сводится к распродаже? Это похоже на стояние на паперти. И причём тут Трамп и Россия? Ничего не понимаю. Трамп будет развивать Россию или США? Опять надежда на доброго дядю? Как уже это всё надоело. Когда же наконец мы поймём, Никто кроме нас! Ну противно же это раболепие. Кто у них придёт? Что они сделают? Я не понимаю. Почему всё надо продавать дяде и нельзя делать самим? Мы не можем или не хотим? Если не можем то можно и поучится. Но тут похоже, не хотим. Сколько можно рубить окна и ломать стены? Давайте сами строить именно то что мы хотим! А что мы хотим? Хотим дядю который и пальцы за нас загибать будет!?
    34 регион
    1. Cat Man Null Сегодня, 14:03
      Цитата: 34 регион
      радоваться продаже иностранцам за некую сумму!?

      Вы про Роснефть, наверное? Ну дык вот Вам реакция рынков на эту сделку:

      Данные по цене закрытия LSE (London Stock Exchange, Лондонская фондовая биржа) 08.12.2016:

      Роснефть: +5.32%
      Гленкор (это покупатель акций): +2.63%

      То есть Роснефть в результате этой сделки довольно серьезно подорожала belay

      Цитата: 34 регион
      причём тут Трамп и Россия?

      - при том, что мир един, и США в роли слона в посудной лавке уже всем поднадоели
      - Трамп более вменяем, чем Хиллари. Именно в этом причина пристального внимания к выборам
      - сто раз уже об том говорили-писали request

      Цитата: 34 регион
      Давайте сами строить именно то что мы хотим

      - мир, повторяю, един
      - у тех, кто хочет "сам и без ансамбля", получается что-то вроде Северной Кореи
      - если Вам кажется, что только в РФ с большим интересом наблюдали за выборами в США, то Вы (цензура) ошибаетесь...
      Cat Man Null
      1. 34 регион Сегодня, 14:27
        14.03. Кот! Ну продали. И??? Фишка в чём? Акционерам нужны бабки. А нам что надо? Кот! Неужели ты веришь что политику США решает один единственный человек? Ну допустим есть у него право голоса. Сколько он потом проживёт? Мир един. Но политические системы разные. Проблема КНДР в изоляции. Давайте изолируем США. Ладно. Не будем. Как будут жить автономные системы? Племена на островах и континентах умудрялись. Технологии правда не продвигались. Плохо? А что будет в случае полного господства США? Прогресс, застой, загнивание? Главенство США это тоже жизнь без ансамбля. В 20-м веке бурное развитие технологий!? Причина? Наверно конкуренция систем. Если мы все в одной системе? С кем нам тогда конкурировать? С белыми и пушистыми (с песцом?)? И ещё проблема этой системы-постоянные кризисы. Зачем нам интеграция с проблемами? И эти проблемы решаются войнами. Разрушить, дать кредит на восстановление, опять разрушить, опять кредит... Смысл такой интеграции? Нажраться перед забоем?
        34 регион
        1. Cat Man Null Сегодня, 14:51
          Блин, поток сознания... ладно, попробую разобрать, по векторам, та-скать:

          Цитата: 34 регион
          Ну продали. И??? Фишка в чём? Акционерам нужны бабки

          - компания должна развиваться
          - для этого нужны "бабки" (и плевать всем при этом на "акционеров", особливо миноритарных)
          - "бабки" получены, прямо - от Glencore за пакет акций, косвенно - от роста стоимости компании:



          И это - однозначно хорошо. И, кстати, о покупателе:

          Гленкор - это та самая компания, которая с 1974 года была "окном в мир" для СССР, который находился под вечными формальными и неформальными санкциями, а потом Glencore выполнял аналогичные функции (продажи того чего сложно или нельзя продать и покупки того что сложно или нельзя купить) не только для СССР, но и для Кубы, Ливии, Ирака и так далее. Кстати, в 2014, когда наши "западные партнеры" толкали Роснефть к дефолту, именно авансовые платежи от Glencore (по разным оценкам около $5 миллиардов) пришлись очень кстати для стабилизации финансовой ситуации компании. Это не значит, что они хорошие (для бизнеса или политики это вообще неприменимая категория), но это значит, что они компетентные и обладают нужным набором умений для работы с Россией

          "Зачем продали"? А за сараем fellow

          Цитата: 34 регион
          Неужели ты веришь что политику США решает один единственный человек?

          - блииииин... как все запущено...
          - а неужели Вы верите, что Трамп вот так сам (без ансамбля), такой весь из себя красивый, самостоятельно просочился в президенты США??!
          - надеюсь, Вы все же не настолько наивны.
          - за Трампом стоит команда, у этой команды есть определенные интересы и уже намечены способы реализации этих интересов.
          - и вот эта-то команда и будет определять политику в США при Трампе. В т.ч. и внешнюю политику
          - я об этом, собственно, и говорил выше, что тут непонятного-та?!

          Цитата: 34 регион
          Главенство США это тоже жизнь без ансамбля...

          - гм... фраза была бы актуальна году так в 2000-м...
          - сейчас никто уже не говорит о "главенстве США"
          - тот же Трамп, в первую очередь, намеревается решать сугубо внутренние проблемы США, прикиньте?

          Цитата: 34 регион
          В 20-м веке бурное развитие технологий!? Причина? Наверно конкуренция систем

          - "конкуренция систем" - эт, понятно, гут
          - но развитие идет не только за счет конкуренции именно систем, в мире полно еще сущностей, которые тоже друг с другом конкурируют. От мышей и воробушков до людей, государств и корпораций
          - так что "прогресс" никуда не денется, а "худой мир лучше доброй войны" (с) народное

          Цитата: 34 регион
          Смысл такой интеграции? Нажраться перед забоем?

          - а вот из этого я понял только одно слово...
          - но я не пью, по нещастью laughing

          Уффф... устал... попытайтесь в другой раз задавать вопросы более... структурированно, что ли request
          Cat Man Null
    2. Terner38 Сегодня, 14:07
      Продали -это ,когда можно взять спрятать от других и никому не давать. А тут сродни как копыта от коровы продали - вроде бы твое, а молока то нет.
      Terner38
  4. Стегозавр Бронтозавров Сегодня, 13:57
    Цитата: Shurik70
    Ванга точно предсказала, что 44-ым президентом США будет негр.

    Знала ли она, что такое негр?
    Стегозавр Бронтозавров
  5. VladimS Сегодня, 14:19
    Цитата: Стегозавр Бронтозавров
    Знала ли она, что такое негр?

    Она говорила: Черный человек.
    Так же и про лодку "Курск"....? Все думали .вот как Курск может утонуть ? До моря 1000 км
    А вот поди ж ты, верно говорила. Как мы позже поняли.
    VladimS
  6. дед Мих Сегодня, 14:55
    Владимир Путин: Обама, ты проиграл, признай это.
    Путин с нами. Мы- это "Ватник", "Старпер" и я. ( просматривал профили за несколько м-цев: ник-комментарии). В хорошей компании. И позывные нормалек. Ну как обычно скромен. Бреюсь и сравниваю: похож Путин на меня? Однозначно-да. "Гладко выбрит, мягко стелет ...". Э ... е ... Да уж. Увлекся, но думаю-простительно. Ведь это - вон оно как.
    дед Мих
  7. sodick Сегодня, 15:01
    Цитата: Cat Man Null
    Роснефть: +5.32%
    Гленкор (это покупатель акций): +2.63%

    То есть Роснефть в результате этой сделки довольно серьезно подорожала

    Плевать на сколько подорожала Роснефть и увеличились бонусы ее руководству. Страна потеряет на много больше, так как выручка эта разовая, да и не такая уж большая. И хочу напомнить, что природные ресурсы, вообще-то принадлежат народу а не роснефти. Компании, добывающие эти ресурсы, должны быть государственными, и зарплаты в них должны быть разумными, а не составлять бюджет какого-нибудь Кипра. Я считаю, что нас в очередной раз обворовали.
    sodick

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня