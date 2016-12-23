Владимир Путин: Обама, ты проиграл, признай это
«Эхо Москвы»:
Вы сказали: не нужно превращать в шоу большие антикоррупционные дела. Вот Андрей Бельянинов. Человека уничтожили, а дело оказалось пшиком. Улюкаев – человек близкий к вам, вы его уволили. Вам не кажется, что это не борьба с коррупцией, а борьба за то, чтобы находиться за вашей спиной.
Президент: Лично с Алексеем Улюкаевым я не разговаривал. Тех материалов, которые мне предоставили, достаточно, чтобы отстранить Улюкаева от занимаемой должности.
Далее Владимир Путин рассказал о ходе приватизации Роснефти и покупке Роснефтью Башнефти. По словам президента после сделки Роснефти с иностранными инвесторами бюджет получил более триллиона рублей.
Wall Street Journal: Возможно ли, что в 2017 году состоятся досрочные выборы.
Путин: Какой страны?.. (смех в зале). Я вам сразу скажу, возможно, нецелесообразно.
Путина попросили прокомментировать заявление о развитии ядерного потенциала РФ и его отношении к заявлению Дональда Трампа по развитию ядерных сил США.
Президент РФ:
Меня больше удивило заявление действующего представителя администрации США. Начали заявлять, что армия США – самая сильная в мире. А кто с этим спорил? Я сказал, что Россия сильнее любого потенциального АГРЕССОРА.
Мы проделали большую работу по модернизации ракетно-ядерного потенциала наших ядерных сил. Это РВСН, морская составляющая, новые подводные лодки стратегического назначения, это касается и авиационной составляющей. Мы действуем в строгом соответствии со всеми договорённостями, включая СНВ-3. А США в одностороннем порядке вышли из договора по противоракетной обороне.
Нам сказали: «Делайте, что хотите, это не против вас». Вот мы и делаем...
Вопрос от КрымИнформ:
Путин:
Вопрос от Евгения Примакова (ВГТРК):
Как вы себя ощущаете в качестве самого влиятельного человека мира. К примеру, в США заявили, что 37% избирателей республиканцев симпатизируют вас. Президент Рейган перевернулся бы в гробу.
Путин:
Списывание американской администрацией свои неудачи на кого-то ещё - не продуктивно(...) Часовню тоже мы развалили?.. Если кто-то говорит, что меня поддерживают в США, значит есть люди, понимающие традиционные ценности, предпосылка для выстраивания отношений между США и Россией, на базе симпатий между народами. Не знаю, кто бы там перевернулся в гробу. Рейган бы порадовался за успехи своей партии. Порадовался бы за Трампа, потому что никто (кроме нас с вами) не верил, что он победит... Мне очень хотелось бы и с вновь избранным президентом (США) выстраивать партнёрские отношения.
Вы сказали: не нужно превращать в шоу большие антикоррупционные дела. Вот Андрей Бельянинов. Человека уничтожили, а дело оказалось пшиком. Улюкаев – человек близкий к вам, вы его уволили. Вам не кажется, что это не борьба с коррупцией, а борьба за то, чтобы находиться за вашей спиной.
Президент: Лично с Алексеем Улюкаевым я не разговаривал. Тех материалов, которые мне предоставили, достаточно, чтобы отстранить Улюкаева от занимаемой должности.
Далее Владимир Путин рассказал о ходе приватизации Роснефти и покупке Роснефтью Башнефти. По словам президента после сделки Роснефти с иностранными инвесторами бюджет получил более триллиона рублей.
Wall Street Journal: Возможно ли, что в 2017 году состоятся досрочные выборы.
Путин: Какой страны?.. (смех в зале). Я вам сразу скажу, возможно, нецелесообразно.
Путина попросили прокомментировать заявление о развитии ядерного потенциала РФ и его отношении к заявлению Дональда Трампа по развитию ядерных сил США.
Президент РФ:
Меня больше удивило заявление действующего представителя администрации США. Начали заявлять, что армия США – самая сильная в мире. А кто с этим спорил? Я сказал, что Россия сильнее любого потенциального АГРЕССОРА.
Мы проделали большую работу по модернизации ракетно-ядерного потенциала наших ядерных сил. Это РВСН, морская составляющая, новые подводные лодки стратегического назначения, это касается и авиационной составляющей. Мы действуем в строгом соответствии со всеми договорённостями, включая СНВ-3. А США в одностороннем порядке вышли из договора по противоракетной обороне.
Нам сказали: «Делайте, что хотите, это не против вас». Вот мы и делаем...
Вопрос от КрымИнформ:
Как идёт развитие Крыма? Как идёт интеграция Крыма и Севастополя в РФ? Трудно увидеть отрасли в Крыму, которые сложно развивать государству. Для развития остро не хватает энергоресурсов. Как бы Вы назвали Крымский мост?
Путин:
Я придумал, как его строить. А вы – как его назвать.
Рост промышленного производства в Республике Крым - 6%, в Севастополе - 25%. Безработица Крыма ниже среднероссийских показателей - то есть менее 5,5%.
Рост промышленного производства в Республике Крым - 6%, в Севастополе - 25%. Безработица Крыма ниже среднероссийских показателей - то есть менее 5,5%.
Вопрос от Евгения Примакова (ВГТРК):
Как вы себя ощущаете в качестве самого влиятельного человека мира. К примеру, в США заявили, что 37% избирателей республиканцев симпатизируют вас. Президент Рейган перевернулся бы в гробу.
Путин:
Списывание американской администрацией свои неудачи на кого-то ещё - не продуктивно(...) Часовню тоже мы развалили?.. Если кто-то говорит, что меня поддерживают в США, значит есть люди, понимающие традиционные ценности, предпосылка для выстраивания отношений между США и Россией, на базе симпатий между народами. Не знаю, кто бы там перевернулся в гробу. Рейган бы порадовался за успехи своей партии. Порадовался бы за Трампа, потому что никто (кроме нас с вами) не верил, что он победит... Мне очень хотелось бы и с вновь избранным президентом (США) выстраивать партнёрские отношения.
Использованы фотографии: RT