В польском МИД заявили о выполнении страной Оттавского договора

Посол Польши в Чили Александра Петровска, выступая на конференции по соблюдению конвенции Anti-Personnel Mine Ban, заявила, что ее республика выполнила Оттавский договор, уничтожив до 2017 г все запасы противопехотных мин. Польский парламент ратифицировал договор в 2012 г.Кроме того, Минобороны Польши взяло обязательство больше их не производить. По словам посла, «последние 17 000 мин и деталей к ним были уничтожены в этом году, всего же Польша избавилась от 1 055 971 противопехотных мин».Мины были разобраны на составляющие и реализованы как вторсырье. А для утилизации новых типов мин (неразборных) пришлось истратить около 1 млн. злотых.При этом Польша дважды объявляла тендер на закупку новых («умных») мин, использование которых не противоречит договору. Однако военное ведомство до сих не может согласовать закупочную стоимость боеприпасов. Речь идет о минах Jarzębina-S и System Obrony Obszaru CIS.