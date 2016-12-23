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В польском МИД заявили о выполнении страной Оттавского договора

Посол Польши в Чили Александра Петровска, выступая на конференции по соблюдению конвенции Anti-Personnel Mine Ban, заявила, что ее республика выполнила Оттавский договор, уничтожив до 2017 г все запасы противопехотных мин. Польский парламент ратифицировал договор в 2012 г.

В польском МИД заявили о выполнении страной Оттавского договора
Макет советской противопехотной мины ПМН-2 нажимного действия

Кроме того, Минобороны Польши взяло обязательство больше их не производить. По словам посла, «последние 17 000 мин и деталей к ним были уничтожены в этом году, всего же Польша избавилась от 1 055 971 противопехотных мин».


Мины были разобраны на составляющие и реализованы как вторсырье. А для утилизации новых типов мин (неразборных) пришлось истратить около 1 млн. злотых.

При этом Польша дважды объявляла тендер на закупку новых («умных») мин, использование которых не противоречит договору. Однако военное ведомство до сих не может согласовать закупочную стоимость боеприпасов. Речь идет о минах Jarzębina-S и System Obrony Obszaru CIS.

Использованы фотографии: http://warspot.ru
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Комментарии 7
  1. volodya Сегодня, 13:26
    Ну да утилизировали. Отправили на Украину!
    volodya
  2. изя топ Сегодня, 13:33
    уничтожив до 2017 г все запасы противопехотных мин.
    мнится,что скакунам в долг продали
    изя топ
  3. капрал Сегодня, 13:33
    Вот мы ругаем частенько поляков (и есть за что), но вот эта новость вызывает уважение. good
    капрал
    1. Копчёный Сегодня, 13:56
      Там вся соль в уничтожении не всех мин как вида оружия, а старых, у которых нету механизма самоликвидации т.е у богатых стран этот вид оружия как был так и будет, а бедные в пролёте.
      Копчёный
  4. vladimirw Сегодня, 13:55
    Пшеки что то сделали задаром, нет еще и потратились?- нет это не пшеки.
    vladimirw
  5. ФРЕГАТEН Сегодня, 14:17
    Цитата: volodya
    Ну да утилизировали. Отправили на Украину!
    ///С языка сняли...
    ФРЕГАТEН
  6. novobranets Сегодня, 14:31
    Каждое государство-участник
    обязуется никогда и ни при каких обстоятельствах:
    а) не применять противопехотные мины;
    б) не разрабатывать, не производить, не приобретать иным образом, не накапли-
    вать, не сохранять и не передавать никому, прямо или опосредованно, противопе-
    хотные мины;
    в) не помогать, не поощрять и не побуждать никоим образом кого бы то ни было к
    осуществлению деятельности, запрещенной для государства-участника согласно
    настоящей Конвенции (см. статью 1, пункт 1)
    Все государства, дружно подписавшие этот договор, так же дружно его игнорируют. Что касается Польши, то в свете последних событий и фактов, связанных с действиями и высказываниями польских официальных лиц, я сильно сомневаюсь, что Польша уничтожила свои запасы, и прекратила производство противопехоток.
    novobranets

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