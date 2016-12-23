15:06 23 декабря
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-трансляция

Президент России о WADA и "возможной гонке вооружений"

"Советский спорт":
Нам кажется, что мы - старейшее спортивное издание страны - переживаем за судьбы страны побольше, чем отдельные чиновники. Ряд чиновников после докладов г-на Макларена пережил увольнение или перемещение. Все проблемы разрешены? Этот мегамонстр ВАДА может быть реформирован, что придёт ему на смену?


Владимир Путин:
Я не помню фамилию гражданина, который удрал (речь о Родченкове – прим. «ВО»). Он где работал? В Канаде. А потом при получении высокой должности в России, начал таскать сюда всякую дрянь. Заставлял спортсменов брать и принимать эту гадость, а кто отказывался – начал оказывать на них давление. Когда вскрылись факты – он бежал за границу, начал что-то «сливать». У меня возникают определённые мысли, что его там кто-то вёл. По поводу ВАДА, не считаю себя вправе делать оценки по поводу ВАДА. Деятельность должна быть прозрачной, проверяемой. (...) Надо очистить спорт, как и культуру, от политики.



«Би-Би-Си»:
Вашу страну обвиняют в том, что она спонсирует хакерские атаки и вмешивается в выборы в США. Обама считает, что за этим стоите лично Вы. Можете ли подтвердить, что США потребовали не вмешиваться в выборы. По заявлению Трампа... Вы не считаете, что может начаться новая гонка вооружений?


Путин:
Гонку вооружений начали США, выйдя из договора по ПРО. Мы продвинулись в развитии ядерного потенциала, но в рамках договорённостей. Мы ничего не нарушаем. Совсем недавно американские наблюдатели сидели на наших ядерных заводах. Никто об этом не забыл? И вместо продолжения контактов США выходят из договора по ПРО. США размещают ядерное оружие в других странах – в Турции, Британии, Нидерландах. Если уж кто-то разгоняет гонку вооружений, то не мы. Мы никогда не пойдём на то, чтобы, втянувшись в гонку вооружений, тратить такие ресурсы, которые мы не потянем. В этом году – 4,7% ВВП расходы на оборону, в будущем – 3,3%, потом около 2-3 процентов. Нас всё устраивает.


Президент России о WADA и "возможной гонке вооружений"


Президент добавил:
Что касается «вмешательства» и разговора с Обамой? Я никогда не говорю (на публику) о том, о чём с глазу на глазу говорил с другими лидерами.

Проигравшая сторона всегда ищет виноватых на стороне. Какие-то хакеры вскрыли почту Демпартии США. Правильно сказал избранный президент США: "может, кто-то лёжа на диване это сделал", они, может быть, находились в какой-то другой стране. А что... хакеры разве не правдивую информацию показали? Они что-то скомпилировали?. Руководитель штаба Демпартии подала в отставку после (слива) Берни Сандерса. После того как чёрт попутал, США начали искать виноватых.

По Обаме – спросите у моего помощника - Дмитрий Песков здесь сидит.

Использованы фотографии: http://www.kremlin.ru
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 11
  1. Кент0001 Сегодня, 13:38
    А че теперь до января Бабамку выше Пескова и слушать не будут или уже не слушают.... нормально, главное что бы в сердцах не послали совсем, а то не дипломатично это)))))
    Кент0001
  2. новичок Сегодня, 13:39
    мне понравилось: “по обаме спросите моего помощника...“
    новичок
    1. 34 регион Сегодня, 13:52
      13.39. Новичок! Не хило опустил Обаму! laughing
      34 регион
      1. новичок Сегодня, 13:57
        да уж, наш не плохо так прошёлся по янкам и в вопросе об агрессоре.
        новичок
  3. Muvka Сегодня, 13:41
    Про Князя Пожарского лучше бы написали и про Т-90, который выдержал птур в борт башни... Где военные новости?
    Muvka
    1. avg-mgn Сегодня, 13:47
      Вообще то, когда Главком говорит - смирно стоять, разговоры отставить!
      avg-mgn
      1. Muvka Сегодня, 13:50
        Ну другие бесполезные новости публикуются) Вон про террориста в Берлине. Мне кажется то, что я написал - в разы ближе к тематике сайта....
        Muvka
    2. 34 регион Сегодня, 13:54
      13.41. Мувка! Я конечно извиняюсь. Но речь президента к военной теме не относится?
      34 регион
      1. Muvka Сегодня, 13:56
        А "В Милане застрелен боевик, подозреваемый в теракте на берлинской ярмарке" к военной теме относится?
        Muvka
        1. глаголъ Сегодня, 14:10
          Успеем ещё наговориться.Слушай Главкома!
          глаголъ
          1. Muvka Сегодня, 14:13
            Да я слушаю, в прямом эфире. И с самого начала.
            Muvka

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