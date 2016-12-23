Президент России о WADA и "возможной гонке вооружений"

Нам кажется, что мы - старейшее спортивное издание страны - переживаем за судьбы страны побольше, чем отдельные чиновники. Ряд чиновников после докладов г-на Макларена пережил увольнение или перемещение. Все проблемы разрешены? Этот мегамонстр ВАДА может быть реформирован, что придёт ему на смену?

Я не помню фамилию гражданина, который удрал (речь о Родченкове – прим. «ВО»). Он где работал? В Канаде. А потом при получении высокой должности в России, начал таскать сюда всякую дрянь. Заставлял спортсменов брать и принимать эту гадость, а кто отказывался – начал оказывать на них давление. Когда вскрылись факты – он бежал за границу, начал что-то «сливать». У меня возникают определённые мысли, что его там кто-то вёл. По поводу ВАДА, не считаю себя вправе делать оценки по поводу ВАДА. Деятельность должна быть прозрачной, проверяемой. (...) Надо очистить спорт, как и культуру, от политики.

Вашу страну обвиняют в том, что она спонсирует хакерские атаки и вмешивается в выборы в США. Обама считает, что за этим стоите лично Вы. Можете ли подтвердить, что США потребовали не вмешиваться в выборы. По заявлению Трампа... Вы не считаете, что может начаться новая гонка вооружений?

Гонку вооружений начали США, выйдя из договора по ПРО. Мы продвинулись в развитии ядерного потенциала, но в рамках договорённостей. Мы ничего не нарушаем. Совсем недавно американские наблюдатели сидели на наших ядерных заводах. Никто об этом не забыл? И вместо продолжения контактов США выходят из договора по ПРО. США размещают ядерное оружие в других странах – в Турции, Британии, Нидерландах. Если уж кто-то разгоняет гонку вооружений, то не мы. Мы никогда не пойдём на то, чтобы, втянувшись в гонку вооружений, тратить такие ресурсы, которые мы не потянем. В этом году – 4,7% ВВП расходы на оборону, в будущем – 3,3%, потом около 2-3 процентов. Нас всё устраивает.

Что касается «вмешательства» и разговора с Обамой? Я никогда не говорю (на публику) о том, о чём с глазу на глазу говорил с другими лидерами.



Проигравшая сторона всегда ищет виноватых на стороне. Какие-то хакеры вскрыли почту Демпартии США. Правильно сказал избранный президент США: "может, кто-то лёжа на диване это сделал", они, может быть, находились в какой-то другой стране. А что... хакеры разве не правдивую информацию показали? Они что-то скомпилировали?. Руководитель штаба Демпартии подала в отставку после (слива) Берни Сандерса. После того как чёрт попутал, США начали искать виноватых.



По Обаме – спросите у моего помощника - Дмитрий Песков здесь сидит.

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