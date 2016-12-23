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ВС Польши получат новые ПЗРК «Молния»

Польская армия в следующем году получит первые партии нового переносного ЗРК Piorun («Молния»). Контракт на поставку подписан с компанией Mesko S.A.

ВС Польши получат новые ПЗРК «Молния»


Согласно договора Mesko S.A. (входит в корпорацию PGZ S.A.) должна поставить в войска 420 пусковых установок Piorun и 1300 единиц боеприпасов в период с 2017-го по 2022 год.


Стоимость контракта составила около $ 220 млн. (932 млн. злотых).

«ПЗРК Piorun, также известный как Grom-М, является совместной разработкой Военно-технологического университета, а также компаний CRW Telesystem-Mesko sp. и Mesko S.A. Новая пусковая установка является глубокой модернизацией ПЗРК Grom, принятого на вооружение польской армии в 1995 году», комментирует ресурс Warspot.

Комплекс «Молния» предназначен для поражения воздушных целей на высоте от 500 до 6,5 тыс. м.

Использованы фотографии: defensenews.com
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Комментарии 8
  1. Vadivak Сегодня, 14:15
    ПЗРК Piorun? Это ж наша "Игла" Ельциным про....нная, она полностью "Иглу" и повторяет ".поляки ее с 1995 на вооружение приняли, а сами стали клепать только с 2004 года, причем без права продажи на что они успешно забили и продали в 2008 грузинам.
    Vadivak
    1. RASKAT Сегодня, 14:57
      Плюс еще и разваливающаяся Украини наверняка помогла. Не удивлюсь что скоро в Польше (не без помощи украинцев) появятся и более серьезные комплексы ПВО подозрительно напоминающие советские разработки.
      RASKAT
  2. Incvizitor Сегодня, 14:32
    нового переносного ЗРК

    Подозрительно похожего на иглу.
    Incvizitor
    1. К-50 Сегодня, 14:54
      Цитата: Incvizitor
      нового переносного ЗРК

      Подозрительно похожего на иглу.

      Так с "Иглы" и списана, так как во времена ВД в Польше было развёрнуто лицензионное производство.
      К-50
  3. Oznob Сегодня, 14:39
    Piorun ... Перун Молниерукий что ли? ... надо же
    Oznob
  4. Анатоль Клим Сегодня, 14:48
    Комплекс «Молния» предназначен для поражения воздушных целей на высоте от 500 до 6,5 тыс. м.

    Ух ты, вот это высота. Опять журналисты видимо перепутали fool , наверно всё-таки на дальности. Наша "Верба" берёт на высоте до 4,5 тыс м.
    Анатоль Клим
    1. RASKAT Сегодня, 14:59
      Или Поляки пару тройку километров пририсовали, для грозности. lol
      RASKAT
  5. К-50 Сегодня, 14:53
    Комплекс «Молния» предназначен для поражения воздушных целей на высоте от 500 до 6,5 тыс. м.

    Не высоко ли замахнулись? belay
    Обычно ПЗРК до 5 с половиной по высоте, а здесь у пшеков вундерфавля какая-то!
    К-50

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