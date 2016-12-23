ВС Польши получат новые ПЗРК «Молния»

Польская армия в следующем году получит первые партии нового переносного ЗРК Piorun («Молния»). Контракт на поставку подписан с компанией Mesko S.A.Согласно договора Mesko S.A. (входит в корпорацию PGZ S.A.) должна поставить в войска 420 пусковых установок Piorun и 1300 единиц боеприпасов в период с 2017-го по 2022 год.Стоимость контракта составила около $ 220 млн. (932 млн. злотых).«ПЗРК Piorun, также известный как Grom-М, является совместной разработкой Военно-технологического университета, а также компаний CRW Telesystem-Mesko sp. и Mesko S.A. Новая пусковая установка является глубокой модернизацией ПЗРК Grom, принятого на вооружение польской армии в 1995 году», комментирует ресурс Warspot.Комплекс «Молния» предназначен для поражения воздушных целей на высоте от 500 до 6,5 тыс. м.