Путин - "укропу": "Хорошо, чтобы на Украине украинскую армию не считали оккупантом..."

Ваша страна отловила украинских граждан. Дела против граждан Украины выглядят политизированными. Я призываю вас отпустить украинского режиссёра. Вы не думаете о том, что даже если Вы уйдёте на пенсию, русские для украинцев останутся оккупантами.

Хорошо, чтобы на Украине украинскую армию не считали оккупантом...

Позволит ли формат Россия-Турция-Иран решить вопрос конфликта в Сирии? Когда Россия активно работала с Турцией в 2015 году – сбили российский самолёт. Когда начали активно работать по урегулированию ситуации в Алеппо – убит российский посол? Вы считаете это совпадением?

Мы предложили нейтральную площадку для переговоров – это Астана. Все стороны с этим выбором согласны

Вопрос от небезызвестного "укропа":Путин:Президент:Путин отметил, что он полностью поддерживает отмену визового режима ЕС с Украиной. Он отметил, что визовый режим в Европе в целом – анахронизм со времён Холодной войны. По словам президента, очевидно, увеличится число украинцев, которые хлынут в ЕС на работу. Если отменять визовый режим, то нужно и решать вопросы о предоставлении возможности занятости.Вопрос от турецкого подразделения Sputnik:Владимир Путин отметил, что раньше отметал саму мысль о том, что Су-24 был сбит не по приказу турецкого руководства, а теми, кто пытался вбить клин в отношения между странами. После убийства посла Андрея Карлова президент РФ уже не уверен в своей правоте по указанному вопросу и считает, что в Турции (на фоне попыток осуществления военного переворота) «всё может быть», и действительно в Турции хватает сил, которые готовы помешать развитию контактов, в том числе по Алеппо.Президент заявил, что следующим этапом должны стать договорённости по полному прекращению огня в Сирии, потом переходить к политическому диалогу.Владимир Путин: