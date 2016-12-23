Путин - "укропу": "Хорошо, чтобы на Украине украинскую армию не считали оккупантом..."
Вопрос от небезызвестного "укропа":
Путин:
Президент:
В своё время Порошенко высказал идею обмена: всех на всех. Есть детали, которые не устраивают представителей Донбасса. Лица, которые находятся в плену в Донбассе, Киевом считаются незаконно задержанными, а всех, кто находится в украинских тюрьмах, украинская власть называет законно арестованными и осужденными.
Что по режиссёрам и журналистам... Одни должны заниматься журналистикой, другие – готовить спектакли, снимать фильмы.
По задержанными в Крыму диверсантам. Их никто не пытает. А являются ли они сотрудниками разведки, - легко проверить. Они сами всё выдают: в каких частях служат, на каких должностях. Какие цели в Крыму и даже явки.
А что нам делать, если режиссёр готовился к осуществлению террористических актов? Чем он в данном случае отличается от кадровых сотрудников украинской разведки? Мы должны его отпустить только за то, что он режиссёр? Сегодня отпустим одних, завтра придут другие. Надо договариваться о реальном обмене.
Путин отметил, что он полностью поддерживает отмену визового режима ЕС с Украиной. Он отметил, что визовый режим в Европе в целом – анахронизм со времён Холодной войны. По словам президента, очевидно, увеличится число украинцев, которые хлынут в ЕС на работу. Если отменять визовый режим, то нужно и решать вопросы о предоставлении возможности занятости.
Вопрос от турецкого подразделения Sputnik:
Владимир Путин отметил, что раньше отметал саму мысль о том, что Су-24 был сбит не по приказу турецкого руководства, а теми, кто пытался вбить клин в отношения между странами. После убийства посла Андрея Карлова президент РФ уже не уверен в своей правоте по указанному вопросу и считает, что в Турции (на фоне попыток осуществления военного переворота) «всё может быть», и действительно в Турции хватает сил, которые готовы помешать развитию контактов, в том числе по Алеппо.
Президент заявил, что следующим этапом должны стать договорённости по полному прекращению огня в Сирии, потом переходить к политическому диалогу.
Владимир Путин:
Ваша страна отловила украинских граждан. Дела против граждан Украины выглядят политизированными. Я призываю вас отпустить украинского режиссёра. Вы не думаете о том, что даже если Вы уйдёте на пенсию, русские для украинцев останутся оккупантами.
Путин:
Хорошо, чтобы на Украине украинскую армию не считали оккупантом...
Президент:
В своё время Порошенко высказал идею обмена: всех на всех. Есть детали, которые не устраивают представителей Донбасса. Лица, которые находятся в плену в Донбассе, Киевом считаются незаконно задержанными, а всех, кто находится в украинских тюрьмах, украинская власть называет законно арестованными и осужденными.
Что по режиссёрам и журналистам... Одни должны заниматься журналистикой, другие – готовить спектакли, снимать фильмы.
По задержанными в Крыму диверсантам. Их никто не пытает. А являются ли они сотрудниками разведки, - легко проверить. Они сами всё выдают: в каких частях служат, на каких должностях. Какие цели в Крыму и даже явки.
А что нам делать, если режиссёр готовился к осуществлению террористических актов? Чем он в данном случае отличается от кадровых сотрудников украинской разведки? Мы должны его отпустить только за то, что он режиссёр? Сегодня отпустим одних, завтра придут другие. Надо договариваться о реальном обмене.
Путин отметил, что он полностью поддерживает отмену визового режима ЕС с Украиной. Он отметил, что визовый режим в Европе в целом – анахронизм со времён Холодной войны. По словам президента, очевидно, увеличится число украинцев, которые хлынут в ЕС на работу. Если отменять визовый режим, то нужно и решать вопросы о предоставлении возможности занятости.
Вопрос от турецкого подразделения Sputnik:
Позволит ли формат Россия-Турция-Иран решить вопрос конфликта в Сирии? Когда Россия активно работала с Турцией в 2015 году – сбили российский самолёт. Когда начали активно работать по урегулированию ситуации в Алеппо – убит российский посол? Вы считаете это совпадением?
Владимир Путин отметил, что раньше отметал саму мысль о том, что Су-24 был сбит не по приказу турецкого руководства, а теми, кто пытался вбить клин в отношения между странами. После убийства посла Андрея Карлова президент РФ уже не уверен в своей правоте по указанному вопросу и считает, что в Турции (на фоне попыток осуществления военного переворота) «всё может быть», и действительно в Турции хватает сил, которые готовы помешать развитию контактов, в том числе по Алеппо.
Президент заявил, что следующим этапом должны стать договорённости по полному прекращению огня в Сирии, потом переходить к политическому диалогу.
Владимир Путин:
Мы предложили нейтральную площадку для переговоров – это Астана. Все стороны с этим выбором согласны
Использованы фотографии: http://www.kremlin.ru