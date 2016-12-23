15:09 23 декабря
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-трансляция

Путин - "укропу": "Хорошо, чтобы на Украине украинскую армию не считали оккупантом..."

Вопрос от небезызвестного "укропа":
Ваша страна отловила украинских граждан. Дела против граждан Украины выглядят политизированными. Я призываю вас отпустить украинского режиссёра. Вы не думаете о том, что даже если Вы уйдёте на пенсию, русские для украинцев останутся оккупантами.


Путин:
Хорошо, чтобы на Украине украинскую армию не считали оккупантом...



Президент:
В своё время Порошенко высказал идею обмена: всех на всех. Есть детали, которые не устраивают представителей Донбасса. Лица, которые находятся в плену в Донбассе, Киевом считаются незаконно задержанными, а всех, кто находится в украинских тюрьмах, украинская власть называет законно арестованными и осужденными.

Путин - "укропу": "Хорошо, чтобы на Украине украинскую армию не считали оккупантом..."


Что по режиссёрам и журналистам... Одни должны заниматься журналистикой, другие – готовить спектакли, снимать фильмы.

По задержанными в Крыму диверсантам. Их никто не пытает. А являются ли они сотрудниками разведки, - легко проверить. Они сами всё выдают: в каких частях служат, на каких должностях. Какие цели в Крыму и даже явки.

А что нам делать, если режиссёр готовился к осуществлению террористических актов? Чем он в данном случае отличается от кадровых сотрудников украинской разведки? Мы должны его отпустить только за то, что он режиссёр? Сегодня отпустим одних, завтра придут другие. Надо договариваться о реальном обмене.

Путин отметил, что он полностью поддерживает отмену визового режима ЕС с Украиной. Он отметил, что визовый режим в Европе в целом – анахронизм со времён Холодной войны. По словам президента, очевидно, увеличится число украинцев, которые хлынут в ЕС на работу. Если отменять визовый режим, то нужно и решать вопросы о предоставлении возможности занятости.

Вопрос от турецкого подразделения Sputnik:
Позволит ли формат Россия-Турция-Иран решить вопрос конфликта в Сирии? Когда Россия активно работала с Турцией в 2015 году – сбили российский самолёт. Когда начали активно работать по урегулированию ситуации в Алеппо – убит российский посол? Вы считаете это совпадением?


Владимир Путин отметил, что раньше отметал саму мысль о том, что Су-24 был сбит не по приказу турецкого руководства, а теми, кто пытался вбить клин в отношения между странами. После убийства посла Андрея Карлова президент РФ уже не уверен в своей правоте по указанному вопросу и считает, что в Турции (на фоне попыток осуществления военного переворота) «всё может быть», и действительно в Турции хватает сил, которые готовы помешать развитию контактов, в том числе по Алеппо.

Президент заявил, что следующим этапом должны стать договорённости по полному прекращению огня в Сирии, потом переходить к политическому диалогу.

Владимир Путин:
Мы предложили нейтральную площадку для переговоров – это Астана. Все стороны с этим выбором согласны

Использованы фотографии: http://www.kremlin.ru
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 13
  1. Milana Сегодня, 14:11
    Укропское сознание ничто не переломит.
    Они настоящие зомби .
    Milana
    1. Самаритянин Сегодня, 14:26
      А Вам не плевать? Меньше внимание надо уделять и не обижаться...
      Самаритянин
      1. Юстас Сегодня, 14:35
        Собака лает, ветер носит. Согласен, меньше надо внимания уделять тявкающим "укропским" журналюгам. soldier
        Юстас
      2. Orionvit Сегодня, 14:54
        А мне допустим далеко не плевать. Потому что живу в стране, которую оккупировали сами же местные "патриоты" (правда под контролем западных спецслужб). Полнейший идиотизм. Так и живём при оккупационной администрации. Для примера. Если на 9 Мая 2013г. свободно носил Георгиевскую ленточку, то ровно через год, за ленточку уже можно было схватить пулю, ну или "патриоты" точно безнаказанно пробили бы голову.
        Orionvit
    2. Fitter65 Сегодня, 14:46
      А вы посмотрите ток шоу на 1канале и НТВ-когда там выступают укропы.Я поначалу смеялся,а потом мне стало этих ущербных людей.Им говорят вот ЕС перенёс решение по принятию безвиза для украины на следующий год,они чуть ли не спеной у рта орут-да это враньё,кремлёвская пропаганда,нам все рады,только вот и всё.Мы европейцы.-Так вам безвиз не дают так это Москва виновата..Это вы нам палки в колёса вставляете потому что вам продлили санкции и вы со своей экономикой скоро загнётесь,А мы сможем скоро без виз ездить на новый год в Европу на отдых в праздники.Им говорят да у вас плата за ЖКХ в разы превосходит Российскую.В ответ -это вы говорите потому что вам санкции продлили,так у вас экономука Северным пушным зверьком накрылась,это вы говорите потому что у нас будет безвиз в Европу,а вам санкции продлили.Реально.Последнюю неделю от нечего делать смотрим,Слава богу отказов нет, Время покажет и Пусть говорят,доходит до смешного эти укропейцы только что на 1 были Через 5 минут смена тем,и они уже на НТВ или на оборот. И вездеаргументы одни -Нам дАдут безвиз,а вам санкции продлили.Такое ощущение что данные люди располагают только костным мозгом hi
      Fitter65
  2. изя топ Сегодня, 14:11
    Путин отметил, что он полностью поддерживает отмену визового режима ЕС с Украиной.
    ну вот,скакуны,теперь дело сдвинется.говорил же вам-обратитесь к ВВП,он европу уговорит laughing
    изя топ
    1. Ecilop Сегодня, 14:20
      Ку!А чет у тебя флаг РФ? Я аж стопариком подавился :)))))
      Ecilop
      1. изя топ Сегодня, 14:25
        Цитата: Ecilop
        А чет у тебя флаг РФ?

        belay а какой должен быть? what
        хотя мне больше импонирует

        пы.сы.
        изя топ
  3. nick.guda Сегодня, 14:13
    Вова как всегда четко отвечает,скажет-как отрежет.

    Хорошо, чтобы на Украине украинскую армию не считали оккупантом...
    nick.guda
  4. katalonec2014 Сегодня, 14:14
    Цитата: изя топ
    обратитесь к ВВП,он Европу уговорит

    Тут он им действительно помог,попросил не только его дать,но и оставить право на работу...да им молиться на него надо.
    katalonec2014
  5. Ecilop Сегодня, 14:17
    Кто помнит как резко переменилась риторика после визита бюстгалтера?
    Ecilop
  6. Incvizitor Сегодня, 14:24
    украинскую армию

    Называть этот вечно пьяный фашистский сброд армией-это оскорбить все армии.
    Incvizitor
  7. ПАша Сегодня, 14:46
    Укроп в своём духе.
    Если в этом вопросе - самое важно что ИХ интересует, То он тупа... лоша...ра.
    .
    ПАша

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