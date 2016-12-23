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Террористы захватили самолет А320 на Мальте и угрожают его взорвать

Террористы захватили самолет А320 на Мальте и угрожают его взорвать

Самолет A320 ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways, выполнявший перелет по внутреннему маршруту, захвачен угонщиками. Самолет приземлился в аэропорту Мальты.


Об этом сообщил в «Твиттере» глава правительства Мальты.


На борту самолета, следовавшего из ливийского города Себа в Триполи, находятся 118 человек. Злоумышленники угрожают взорвать авиалайнер.

О требованиях угонщиков пока ничего не известно.

Террористы захватили самолет А320 на Мальте и угрожают его взорвать


По последним данным, угонщики отпустили пассажиров захваченного самолета. Их количество не уточняется.

Использованы фотографии: https://twitter.com/TelevisionMalta
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Комментарии 32
  1. новичок Сегодня, 14:05
    день сегодня насыщенный. хочется подробностей на эту тему.
    новичок
    1. Ныробский Сегодня, 14:10
      Цитата: новичок
      день сегодня насыщенный.

      Что ни день то ЧП - убили, взорвали, захватили, разрушили, а хочется как в СССР - выполнили, перевыполнили, построили, достигли, исследовали....и т.д.
      Ныробский
      1. zigfrid Сегодня, 14:18
        Да уж конечно лучше "Вести с полей" чем триллер сплошной в новостях..дык наши насмотрятся и тоже вытворяют черти что..
        zigfrid
        1. bouncyhunter Сегодня, 14:29
          По данным The Times of Malta, самолет захвачен одним угонщиком, предположительно, вооруженным ручной гранатой. Угонщик, сторонник Муаммара Каддафи, объявил, что готов отпустить всех находящихся на борту, если его требования будут выполнены. Какие требования выдвигает захвативший самолет, пока не сообщается.

          Трындец всему ...
          bouncyhunter
          1. новичок Сегодня, 14:37
            блин, не надо было сторонникам каддафи макаться в это. с другой стороны это может быть подставой, после поездок главкома ливии в москву. по некоторым данным он связан с дочерью каддафи и братом, которые хотят реванша. может поэтому весь этот театр.
            новичок
      2. новичок Сегодня, 14:18
        так ведь самый смак в том, что и выполняли, перевыполняли, строили, достигали, исследовали. и не лишне сказать, ночами в парках гуляли. страха не было.
        новичок
      3. Тралл Сегодня, 14:19
        "Беженцы" осваивают воздушный транспорт.
        Тралл
        1. nnm Сегодня, 14:24
          думаете, как и их собратья из УГИЛ засобирались в Европу?))
          nnm
      4. Vadivak Сегодня, 14:25
        Цитата: Ныробский
        Что ни день то ЧП - убили, взорвали, захватили

        Кстати о захватили
        У турков игиловцы отбили два леопарда-2
        Vadivak
        1. Sashka Сегодня, 14:44
          Я вот часто в последнее время вижу фото со снежным покровом... Мне интересно, для Сирии это аномалия или нормально?!
          Вот, например, в Краснодарском крае С начала декабря морозец стоит, причем опускается до -17. Последние лет 15, у нас мороз и снег появляется только в январе, и то на пару недель... Ну бывало в декабре выпадал на недельку без сильных морозов. Но вот Новогодняя ночь, как правило, при + температуре и грязь вокруг... Якутия, тож аномально мерзнет... Так вот, это везде так?! Кто в курсе.
          P. S. если так и далее пойдет, то туркам надо свои Леопарды красить в белый камуфляж.
          Доброго времени суток!
          Sashka
          1. donavi49 Сегодня, 14:49
            Отчасти норма - зимой бывает снег в отдельных районах Сирии. В прошлом году был, в позапрошлом тоже был. Неделя-две но бывает. Но и беснежные зимы тоже норма.

            Текущая ситуация аномальна в целом. Снег выпал даже в тех районах Сахары - где его не фиксировали с начала наблюдений за погодой. Чего уж тут про Сирию говорить.
            donavi49
      5. Pirate Сегодня, 14:51
        Хорошо жить под железным занавесом пропаганды? Нет, спасибо.
        Pirate
    2. ydjin Сегодня, 14:28
      Цитата: новичок
      день сегодня насыщенный. хочется подробностей на эту тему.

      Что тут сказать? Америка выпустила теорию управляемого хаоса из под контроля. Долбить будет по всем. "Исключительные" главный виновник Мировой нестабильности мечтает отсидеться за большой лужой?! Мир деградирует, и главным хитрым Густавом хочет быть США, но Мир изменился, только американский истеблишмент не изменился, как считали себя главными по планете так и считают. Но скоро будет всё иначе. Прощай америка, мне стали слишком малы твои потёртые джинсы.
      ydjin
      1. 34 регион Сегодня, 14:33
        sad 14.28. Юджин! hi Я извиняюсь. Прощай Америка! Это Америку атакуют беженцы и гремят теракты? Или это в других странах? А при чём тут (прощай Америка) Америка? sad
        34 регион
        1. Дембель77 Сегодня, 14:46
          Вот же уродов-то развели, добрым людям уже житья от них нет! Будь она проклята , эта погань террористическая, а также те, кто эту погань на Ближнем Востоке разводит!
          Дембель77
    3. novobranets Сегодня, 14:53
      Цитата: новичок
      хочется подробностей

      По крайней мере один из двух захватчиков ливийского пассажирского самолета, приземлившегося на Мальте, вооружен ручной гранатой.
      Как передает издание Daily Mail со ссылкой на местные источники, захватчики требуют, что пассажиры покинули самолет отдельно от экипажа. Один из них называет себя сторонником президента Ливии Муаммара Каддафи, который был убит в ходе революции в 2011 году. При этом каковы требования захватчиков по-прежнему неизвестно.
      Такое впечатление, что требования они еще не придумали.
      novobranets
  2. Шевер Сегодня, 14:08
    Надеюсь наших нет на борту
    Шевер
    1. DMoroz Сегодня, 14:17
      будем надеяться, что нет
      Самолет A320 ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways, выполнявший перелет по внутреннему маршруту

      тем более Ливия вроде бы в перечне стран не рекомендуемых МИДом для посещения
      "Стабильности нет..."
      DMoroz
    2. Agent_017 Сегодня, 14:21
      Вот тут вопрос на вопрос! Каких наших? Сначала определимся про ваших и не наших. Ваши это те кто ездят отдыхать на Мальту? Или те кто ездят отдыхать на Мальту - не наши?))) Что касается лично моего мнения - наших на борту самолета нет... wassat
      Agent_017
  3. изя топ Сегодня, 14:08
    главное,что российским кораблям заходы в порт запретили,а террористы-цэ таке winked
    изя топ
  4. Thronekeeper Сегодня, 14:13
    Почему не на Брюссель - Европарламент, НАТО, Шабаш ЕС - не направили. Плохо их сербы в 2001м учили.
    Thronekeeper
  5. GAIDAR GAIDAR Сегодня, 14:14
    Куда мир катится? Когда все это закончится?
    GAIDAR GAIDAR
    1. Wiskar Сегодня, 14:16
      Цитата: GAIDAR GAIDAR
      Куда мир катится? Когда все это закончится?


      Учитывая,что 99,99999% проблем террористического характера от мусульман так или иначе, то никогда.
      Wiskar
  6. Vitalson Сегодня, 14:16
    Цитата: Ныробский
    Что ни день то ЧП - убили, взорвали, захватили, разрушили, а хочется как в СССР - выполнили, перевыполнили, построили, достигли, исследовали....и т.д.

    все вопросы к журнашлюхам.
    Vitalson
  7. Vitalson Сегодня, 14:18
    Укурыши захватили самолёт и не знают чё с этим делать.
    Vitalson
    1. Agent_017 Сегодня, 14:28
      Они все знают, знают... У них одна цель - сделать всем плохо, отжать денег, кричать на весь мир о том, что они очень страшны... winked
      Agent_017
  8. Шевер Сегодня, 14:21
    Цитата: DMoroz
    тем более Ливия вроде бы в перечне стран не рекомендуемых МИДом для посещения


    Это понятно, но вы же знаете "Русского человека" smile
    Шевер
  9. Agent_017 Сегодня, 14:33
    Цитата: Vadivak
    Цитата: Ныробский
    Что ни день то ЧП - убили, взорвали, захватили

    Кстати о захватили
    У турков игиловцы отбили два леопарда-2

    У немецких танков «Леопард-2», которые считаются одними из лучших в мире, нет снарядов, способных пробить броню российских Т-80, Т-90 и «Арматы», пишет пресса Германии. http://vz.ru/news/2015/4/27/742507.html
    Agent_017
  10. Димонт Сегодня, 14:52
    Как то мало подробностей. Но скорее всего это не смертники, те бы подзорвали молчком без всяких переговоров
    Димонт
    1. Agent_017 Сегодня, 14:58
      Просто они сначала захватили, теперь ругаются меж собой и пальцы загибают по требованиям пока список составляют. Кому коттедж, кому 10 жен, кому ослов стадо... У них прения будут долгими..
      Agent_017
  11. tinibar Сегодня, 15:04
    Цитата: Ныробский
    Цитата: новичок
    день сегодня насыщенный.

    Что ни день то ЧП - убили, взорвали, захватили, разрушили, а хочется как в СССР - выполнили, перевыполнили, построили, достигли, исследовали....и т.д.

    Война идет...
    tinibar
  12. Orionvit Сегодня, 15:08
    Цитата: новичок
    с другой стороны это может быть подставой, после поездок главкома ливии в москву. по некоторым данным он связан с дочерью каддафи и братом, которые хотят реванша

    Вы хоть думайте что пишите. То есть когда люди жили в мире, получали отличную зарплату, были социально защищены, это по вашему плохо. А когда пришли звёздно полосатые со своими бандитами, разбомбили на фиг страну, оставив в наследство гражданскую войну, это что ли хорошо? О каком реванше вы говорите? И что по вашему реванш вообще?
    Orionvit

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