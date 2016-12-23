Террористы захватили самолет А320 на Мальте и угрожают его взорвать

Самолет A320 ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways, выполнявший перелет по внутреннему маршруту, захвачен угонщиками. Самолет приземлился в аэропорту Мальты.Об этом сообщил в «Твиттере» глава правительства Мальты.На борту самолета, следовавшего из ливийского города Себа в Триполи, находятся 118 человек. Злоумышленники угрожают взорвать авиалайнер.О требованиях угонщиков пока ничего не известно.По последним данным, угонщики отпустили пассажиров захваченного самолета. Их количество не уточняется.