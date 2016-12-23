15:06 24 декабря

Прекратится ли огонь в Донбассе 24 декабря?

Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала решение о полномасштабном прекращении огня в зоне конфликта с завтрашнего дня – 24 декабря. При этом отмечается, что стороны так и не смогли достигнуть договорённости относительно разведения сил и средств. Фактически та техника, которую украинская сторона за последние несколько дней успела перебросить непосредственно к линии соприкосновения, у этой линии и останется.

Используя слова классика, можно сказать: «Если на стене висит ружьё, оно выстрелит». Если у линии соприкосновения остаётся тяжёлая украинская техника, то обстрелы территорий Луганской и Донецкой народных республик будут, к великому сожалению, продолжены. Практика всех более ранних договорённостей с Киевом говорит именно об этом.

На таком фоне официальный представитель ВС ДНР полковник Эдуард Басурин озвучил свежие данные о попытках украинской армии осуществить прорыв в районе населённого пункта Дебальцево.


По словам Басурина, за последнюю неделю украинские войска обстреляли территорию республики не мене 8 тыс. раз, повредив и разрушив 25 зданий и строений. Речь идёт о зданиях на окраинах Донецка, Горловки, Докучаевска, Ясиноватой, Дебальцево, а также в посёлках на юге ДНР.

Прекратится ли огонь в Донбассе 24 декабря?


Эдуард Басурин заявил, что украинские войска предприняли 10 попыток прорыва линии обороны армий ЛДНР.

Официального представителя корпуса МО ДНР цитирует ДАН:
За последние трое суток украинские боевики предприняли более 10 попыток прорыва обороны подразделений ЛНР в направлении населенного пункта Калиновка Дебальцевского района, сопровождавшихся массированными артиллерийскими и минометными обстрелами. По нашим данным, потери ВСУ составили до сотни убитых и раненых, подбито несколько единиц бронетехники.


Официальный Киев заявляет о 8 убитых украинских военнослужащих за последние три-четыре дня.

Использованы фотографии: http://dan-news.info
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Комментарии 18
  1. изя топ Вчера, 15:09
    не,пока трупчин не будет висеть и пока потрошенко будет получать бабло со своих оборонных предприятий,при этом утилизируя отморозков,война не закончится
    изя топ
    1. Pete Mitchell Вчера, 15:11
      Согласен: кому война, кому мать родна.
      Пока сами украинцы не поменяют этих ушлепков, нечего не изменится
      Pete Mitchell
      1. Лелёк Вчера, 18:20
        Цитата: Pete Mitchell
        Пока сами украинцы не поменяют этих ушлепков, нечего не изменится


        По этому поводу была заметка - кому и зачем нужна или не нужна бывшая Украина. Не буду пересказывать:
        Лелёк
    2. vkl.47 Вчера, 15:14
      Куев как всегда нолик забывает подписать к потерям
      vkl.47
    3. 210окв Вчера, 15:32
      Дело не в трупчине или параше..А в "проекте"из Вашингтона.Заштатники никогда добровольно его не прикроют.Не для того это всё затевалось.Перемирие будет как и раньше только на бумаге..К сожалению.. hi
      Цитата: изя топ
      не,пока трупчин не будет висеть и пока потрошенко будет получать бабло со своих оборонных предприятий,при этом утилизируя отморозков,война не закончится
      210окв
      1. изя топ Вчера, 15:44
        не будет внутренней направляющей силы,внешние не смогут организовать эти банды.без внутренней они там начнут мочить друг друга за кусок хлеба с колбасой
        изя топ
        1. 210окв Вчера, 17:07
          Без внутренней силы они просто разбегутся за хлебом и халявой куда угодно.В Россию,в ЕС,на Луну..Это сброд.
          Цитата: изя топ
          не будет внутренней направляющей силы,внешние не смогут организовать эти банды.без внутренней они там начнут мочить друг друга за кусок хлеба с колбасой
          210окв
  2. VadimSt Вчера, 15:16
    Это, уже не интересно даже тем, кто знает или видит последствия этих обстрелов. Если Вам, на рынке, всего один раз, продали негодный товар, - от которого пострадали ваши близкие, то Вы, уже никогда не приобретете там, даже, по сто процентной скидке. Минские переговоры, выполняют только одну роль, - роль политической, маскировочной сетки для европейских дурaков и оправдания крайнего национализма укропитеков!
    VadimSt
    1. Лелёк Вчера, 18:25
      Цитата: VadimSt
      Минские переговоры, выполняют только одну роль, - роль политической, маскировочной сетки для европейских дурaков и оправдания крайнего национализма укропитеков!


      Вот именно на этом основании в ГД РФ начались разговоры и предложения о проведении акта признания независимости ЛНР и ДНР и по моему это правильно.
      Лелёк
  3. Маз Вчера, 15:47
    Нет конечно, не прекратят. Надо отрабатывать кредиты у евробаксов - раз. Американцы толкают в спину - два. Народ надо отвлечь от зимы и тарифов - три. Правосекам надо дать работу и возможность вмэрты за ридну нэньку и батькивщину, бо инакшэ воны пидуть до Порошеко , Гройсмана, Авакова и будуть заниматься любимым делом - убивать и грабить с власть придержащими. Зима даёт преимущество ВСУ так как нет зелёнки и заснеженная степь - просматривается гораздо лучше чем летом, при огромном разнице в тяжёлой технике накопленной на линии соприкосновения. Потом, и на Донбассе олигархам надо оправдываться перед народом - не дай бог мир и окажется, что ничего не изменилось, просто отменили украинский язык, а мерзавцы у кормушки - теже. Так что будут воевать и те и другие. Да и нам, прости господи, выгодна постоянная дестабилизация киевского режима. Бакс уверенно идёт к 28 гривнам за штуку, И это только декабрь. МОрозы будут в январе и лютые в феврале.
    Маз
  4. Монархист Вчера, 15:47
    Был чудный сон:по улицам в клетке возят Турченинова,кролик в нору заныкался,Семенченко в дурдоме сидит,пара Юля смылас?
    Монархист
  5. morituri Вчера, 15:59
    Эта Бубль-Гум уже изрядно поднадоелА, карбатам нужны гарантии того что им дадут набухаться и и наширяться в новый год со святым Николаем и никто не подглядит как они смотрят 31 декабря "Голубой огонёк" и "Иронию судьбы" со стаканом Русской водки и Абхазсхим мандарином в руках. Новоросы, возьмите их "тёпленькими" часов 5 утра. Это перемирие им нужно так , как и Минские бамажки - для спасения своей ж... нечего с ними договариваться, тем более всем этим договорам цена НОЛЬ С МИНУСОМ
    morituri
    1. ватник Вчера, 17:33
      Конечно не прекратится и я думаю не прекратится даже при новой администрации Вашингтона потому что сейчас не смотря на все старания Запада террористы в Сирии терпят поражение и Западу нужен какой то способ надавить на нашу страну и Украина для этого идеально подходит ведь там как не крути в отличии от Сирии живёт братский нам народ и все события происходящие там воспринимаются значительно болезней чем сирийские.
      ватник
  6. Vitalson Вчера, 17:58
    Прекратиться когда Парашинская свинья кокосовым орехом подавится.
    Vitalson
  7. рус-5819 Вчера, 22:23
    у линии соприкосновения остаётся тяжёлая украинская техника, то обстрелы территорий Луганской и Донецкой народных республик будут, к великому сожалению, продолжены. Практика всех более ранних договорённостей с Киевом говорит именно об этом.

    Господин Хуг, а также Меркель, Олланд этого не знают, или не стемятся знать? Слушают, но не слыщат???
    Услышат ли они, когда укрохунте начнут "втыкать по-полной"? Естественно услышат и вой поднимут на весь мир!
    Вывод: пока что Франция и Германия не гаранты мирного процесса, а простые пособники укробандитов и их Нюрнберг, верю, не за горами!
    рус-5819
  8. Viktor.N.Aleksandrov. Сегодня, 00:16
    Президент Украины Петр Порошенко призвал Россию обеспечить соблюдение режима перемирия в Донбассе в новогодние и рождественские праздники. Об этом глава государства написал в пятницу, 23 декабря, в Facebook. Может откликнуться на его просьбу- зачистить нейтралку от всего тяжелого, и не только, вооружения ВСУ? Сразу наступит реальное перемирие и может быть не только на праздники. Тем более, что сами просят... lol
    Viktor.N.Aleksandrov.
  9. DED56 Сегодня, 02:17
    Лелёк ,Браво класс
    DED56
  10. Берингов пролив Сегодня, 07:45
    Пока не сгорят Киев и Львов на Донбассе война не прекратиться. Клин клином выбивают...
    Берингов пролив

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