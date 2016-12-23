Прекратится ли огонь в Донбассе 24 декабря?

За последние трое суток украинские боевики предприняли более 10 попыток прорыва обороны подразделений ЛНР в направлении населенного пункта Калиновка Дебальцевского района, сопровождавшихся массированными артиллерийскими и минометными обстрелами. По нашим данным, потери ВСУ составили до сотни убитых и раненых, подбито несколько единиц бронетехники.

Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала решение о полномасштабном прекращении огня в зоне конфликта с завтрашнего дня – 24 декабря. При этом отмечается, что стороны так и не смогли достигнуть договорённости относительно разведения сил и средств. Фактически та техника, которую украинская сторона за последние несколько дней успела перебросить непосредственно к линии соприкосновения, у этой линии и останется.Используя слова классика, можно сказать: «Если на стене висит ружьё, оно выстрелит». Если у линии соприкосновения остаётся тяжёлая украинская техника, то обстрелы территорий Луганской и Донецкой народных республик будут, к великому сожалению, продолжены. Практика всех более ранних договорённостей с Киевом говорит именно об этом.На таком фоне официальный представитель ВС ДНР полковник Эдуард Басурин озвучил свежие данные о попытках украинской армии осуществить прорыв в районе населённого пункта Дебальцево.По словам Басурина, за последнюю неделю украинские войска обстреляли территорию республики не мене 8 тыс. раз, повредив и разрушив 25 зданий и строений. Речь идёт о зданиях на окраинах Донецка, Горловки, Докучаевска, Ясиноватой, Дебальцево, а также в посёлках на юге ДНР.Эдуард Басурин заявил, что украинские войска предприняли 10 попыток прорыва линии обороны армий ЛДНР.Официального представителя корпуса МО ДНР цитирует ДАН Официальный Киев заявляет о 8 убитых украинских военнослужащих за последние три-четыре дня.