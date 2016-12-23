ВМС Южной Кореи заказали ещё два фрегата FFX-2

Минобороны Южной Кореи заключило с компанией «Дэу Шипбилдинг энд Мэрин Инжиниринг» контракт на постройку для ВМС двух дополнительных (третьего и четвертого) фрегатов проекта FFX-2.Стоимость контракта составила около $ 587 млн.Как отмечает портал Jane's, в настоящее время в Корее «завершается первый этап поставки шести фрегатов класса FFX-1 ("Инчхон"), которые заменят девять состоящих на вооружении легких фрегатов класса "Ульсан"». Второй этап программы предполагает строительство до 9-ми фрегатов FFX-2 по модернизированному проекту.Передача заказчику первого (головного) фрегата типа FFX-2 запланирована на 2017 г.По данным ресурса, «длина корабля составляет 122 м, ширина – 14 м, стандартное водоизмещение – 2800 тонн, полное водоизмещение – 3600 тонн». Фрегаты оснастят «комбинированной силовой установкой с одной турбиной и четырьмя дизель-генераторами».Вооружение кораблей составят 127-мм артустановкой, 20-мм зенитно-артиллерийским комплексом «Фаланкс», 16-контейнерной вертикальной пусковой установкой ЗРК южнокорейского производства и двумя 324-мм трехтрубными торпедными аппаратами.Фрегат может нести один средний вертолет.