15:03 24 декабря

ВМС Южной Кореи заказали ещё два фрегата FFX-2

Минобороны Южной Кореи заключило с компанией «Дэу Шипбилдинг энд Мэрин Инжиниринг» контракт на постройку для ВМС двух дополнительных (третьего и четвертого) фрегатов проекта FFX-2.

ВМС Южной Кореи заказали ещё два фрегата FFX-2
Головной фрегат проекта FFX-2 "Дэгу"

Стоимость контракта составила около $ 587 млн.


Как отмечает портал Jane's, в настоящее время в Корее «завершается первый этап поставки шести фрегатов класса FFX-1 ("Инчхон"), которые заменят девять состоящих на вооружении легких фрегатов класса "Ульсан"». Второй этап программы предполагает строительство до 9-ми фрегатов FFX-2 по модернизированному проекту.

Передача заказчику первого (головного) фрегата типа FFX-2 запланирована на 2017 г.

По данным ресурса, «длина корабля составляет 122 м, ширина – 14 м, стандартное водоизмещение – 2800 тонн, полное водоизмещение – 3600 тонн». Фрегаты оснастят «комбинированной силовой установкой с одной турбиной и четырьмя дизель-генераторами».

Вооружение кораблей составят 127-мм артустановкой, 20-мм зенитно-артиллерийским комплексом «Фаланкс», 16-контейнерной вертикальной пусковой установкой ЗРК южнокорейского производства и двумя 324-мм трехтрубными торпедными аппаратами.

Фрегат может нести один средний вертолет.


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Комментарии 4
  1. LEK Вчера, 15:27
    Только ЗРК и торпеды? Странное решение без ПКР строить фрегат...
    LEK
  2. КИБЕРНИНДЗЯ Вчера, 16:12
    Хороший катер для морской рыбалки...
    КИБЕРНИНДЗЯ
  3. Olegovi4 Вчера, 22:32
    по ударному вооружению больше на корабль для береговой охраны, браконьеров гонять. правда ЗРК излишни. может есть какой-то вариант заменить в пусковых зенитки на крылатки противокорабельные?
    Olegovi4
    1. Мимопроходил Вчера, 23:06
      Да там стоит УВП K-VLS. Можно ставить ракето-торпеды и крылатые ракеты(аналог Томагавка)
      Мимопроходил

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