Владимир Путин о "Ельцин-центре"

После теракта в Берлине стоит ли подумать о восстановлении отношений между Россией и Германией.

Мы не шли на разрыв отношений с Германией. Мы лишь ответили. (...) Что вообще произошло? Сначала наши американские и европейские друзья выступили гарантами соглашения между Януковичем и оппозицией. На следующий день на Украине произошёл государственный переворот. Вместо того чтобы осудить переворот, его фактически поддержали, о гарантиях забыли. Крым выступил против. Прошёл референдум, люди проголосовали, Крым вошёл в состав России.



О евроассоциации Украины. Мы и Украина с европейскими партнёрами пытались согласовать евроассоциацию , просили европейских партнёров выбрать варианты будущих отношений. Нам сказали: нет. Сами разберёмся. Что потом? После того как госпереворот совершили, тут же отложили соглашение об ассоциации. Сделали то, о чём и говорил Янукович. Прошёл референдум в Голландии, теперь Европа вообще не хочет это имплементировать. Даже не знаю, как это комментировать.



Не лучше ли всё это было делать вместе, спокойно, без рывков, договариваться.



Мы настроены на совместное решение задач. Одна из них – борьба с террором. Мы соболезнуем немецкому народу. Я сам неоднократно говорил, что необходимо совместно бороться с терроризмом. О каком сотрудничестве сейчас можно говорить, если те же британские коллеги свернули сотрудничество с ФСБ.

Как бы вы ответили на вопрос: почему в 2018 году Вы должны стать президентом России? И как бы Вы ответили на вопрос: почему Вы не должны в 2018 становиться президентом России?

Провокационный вопрос. Но это покушение с негодными средствами, ответ будет таким же. Как сложится ситуация к 2018 году, такое и решение будет принято.

Как вы относитесь к скандалу вокруг «Ельцин-центра»? Как Вы ответили Михалкову, который считает, что «Ельцин-центр» реабилитирует власовцев? Как бы ответили тем, кто напоминает, что центр функционирует на бюджетные средства?

Я встречался с Михалковым... Там (в Ельцин-центре) есть проблемы. Есть необходимость какие-то вещи более точно подать. То, что по этому вопросу дискуссия разворачивается, это хорошо. Кто-то придерживается либеральных взглядов, кто-то патриотических (...). Есть почвенники и западники. В 2017 году, когда мы будем отмечать 100-летие революционных событий, нужно особенно обратить на это внимание. Исходя из этого, мы должны искать путь к примирению и сближению.

Вопрос Путина от немецкого журналиста в ходе пресс-конференции:Путин:«Коммерсант»:Путин:«Накануне»: