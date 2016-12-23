15:05 24 декабря

Владимир Путин о "Ельцин-центре"

Вопрос Путина от немецкого журналиста в ходе пресс-конференции:
После теракта в Берлине стоит ли подумать о восстановлении отношений между Россией и Германией.


Владимир Путин о "Ельцин-центре"


Путин:

Мы не шли на разрыв отношений с Германией. Мы лишь ответили. (...) Что вообще произошло? Сначала наши американские и европейские друзья выступили гарантами соглашения между Януковичем и оппозицией. На следующий день на Украине произошёл государственный переворот. Вместо того чтобы осудить переворот, его фактически поддержали, о гарантиях забыли. Крым выступил против. Прошёл референдум, люди проголосовали, Крым вошёл в состав России.

О евроассоциации Украины. Мы и Украина с европейскими партнёрами пытались согласовать евроассоциацию , просили европейских партнёров выбрать варианты будущих отношений. Нам сказали: нет. Сами разберёмся. Что потом? После того как госпереворот совершили, тут же отложили соглашение об ассоциации. Сделали то, о чём и говорил Янукович. Прошёл референдум в Голландии, теперь Европа вообще не хочет это имплементировать. Даже не знаю, как это комментировать.

Не лучше ли всё это было делать вместе, спокойно, без рывков, договариваться.

Мы настроены на совместное решение задач. Одна из них – борьба с террором. Мы соболезнуем немецкому народу. Я сам неоднократно говорил, что необходимо совместно бороться с терроризмом. О каком сотрудничестве сейчас можно говорить, если те же британские коллеги свернули сотрудничество с ФСБ.


«Коммерсант»:
Как бы вы ответили на вопрос: почему в 2018 году Вы должны стать президентом России? И как бы Вы ответили на вопрос: почему Вы не должны в 2018 становиться президентом России?


Путин:
Провокационный вопрос. Но это покушение с негодными средствами, ответ будет таким же. Как сложится ситуация к 2018 году, такое и решение будет принято.


«Накануне»:
Как вы относитесь к скандалу вокруг «Ельцин-центра»? Как Вы ответили Михалкову, который считает, что «Ельцин-центр» реабилитирует власовцев? Как бы ответили тем, кто напоминает, что центр функционирует на бюджетные средства?


Я встречался с Михалковым... Там (в Ельцин-центре) есть проблемы. Есть необходимость какие-то вещи более точно подать. То, что по этому вопросу дискуссия разворачивается, это хорошо. Кто-то придерживается либеральных взглядов, кто-то патриотических (...). Есть почвенники и западники. В 2017 году, когда мы будем отмечать 100-летие революционных событий, нужно особенно обратить на это внимание. Исходя из этого, мы должны искать путь к примирению и сближению.

Использованы фотографии: http://www.kremlin.ru
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Комментарии 75
  1. изя топ Вчера, 15:48
    Кто-то придерживается либеральных взглядов, кто-то патриотических
    наконец то Верховный озвучил,что либерал не может быть патриотом
    изя топ
    1. VadimSt Вчера, 16:16
      По факту, открытая политическая оценка деятельности всякого отребья!
      VadimSt
      1. bouncyhunter Вчера, 16:27
        Ну вот и ВВП сказал прямо то , о чём все знали давно ! За такого Президента и его здоровье - drinks
        bouncyhunter
        1. Rom14 Вчера, 17:41
          ННаливай ! drinks За Патриотов....
          Rom14
        2. vladimirZ Вчера, 18:46
          Ну вот и ВВП сказал прямо то , о чём все знали давно ! - bouncyhunter

          А ведь Президент Путин либерал, о чем он и его помощник Песков, неоднократно говорили.
          vladimirZ
          1. Махмут Вчера, 19:19
            Смотрел как Путин отвечает на вопросы журналистов и мысленно представил на его месте Ельцина. Химера какая то получилась.
            Махмут
        3. Сергей С. Вчера, 22:56
          Цитата: bouncyhunter
          Ну вот и ВВП сказал прямо то , о чём все знали давно ! За такого Президента и его здоровье - drinks

          Не совсем.
          Получается, что в ЕБНцентре может быть нечто патриотическое? И это в деяниях разваливатееля Советского Союза?
          Тогда давайте огородим место и поставим там кроме ЕБНовского центра еще и горбицентр, гайдарцентр, немцовцентр, собчакцентр.... Иэто тожем возможно при наличии в России патриотов?

          Доску колчаку еще не снили....
          Доску маннергейму из музея в переплавку не отнесли....
          Еще какие пакости готовит "министр культуры"?
          К столетию Октября памятник Керенскому или аттаману краснову выкатят в центр Города-Героя Ленинграда?

          При всем уважении к В.В. Путину, в этиз вопросах он политику проваливает.
          Общественного консенсуса по социальным проблемам после 1991 года нет, и чем дальше уходит время, тем дальше мы от общества социльного мира, чистоты помыслов в действиях людей и реальной справедливости в производственной сфере.
          Сергей С.
          1. Талгат Сегодня, 02:58
            Цитата: Сергей С.
            При всем уважении к В.В. Путину, в этиз вопросах он политику проваливает.


            Да нет, я думаю не проваливает - а вынужден все еще лавировать из за разных обстоятельств

            в начале срока он просто был под контролем 7 банкиров и США - потом как то смог перессорить этих властителей Гусинских Березовских и т д а оставшихся додавил - вырвался на относительную свободу - - и риторика сразу поменялась и в 2004 национализация ЮКОСА и пенсии и зарплаты военным учителям врачам и т д и сообще кроме нефти создано около десятка кластеров "островков социализма" - рособоронэкспорт, росатомпром и т д

            Судить надо не по словам - а по делам

            А по делам - ВВП
            - распад России остановлен. 7 банкиров "удалены". Власть у его команды и централизована. Война в Чечне остановлена. Инициативы Назарбаева наконец то услышаны и Россия интегрируется с нами и Белорусами. Стратегические отрасли отобраны у олигархов (но к сожалению не полностью). Внешняя политика стала почти что независима от запада и США.

            Но т к США и Запад до сих пор Гегемон - то открыто "бросать перчатку" нельзы - поэтому и сидят "смотрящие" типа Чубайса и риторика о "демократии" и "всяких там ценностях" и с Ираном открыто нельзя дружить и с Китаем нельзя заключать военный союз и даже интегрироваться с КЗ и Беларусью надо очень осторожно
            Талгат
            1. Сергей С. Сегодня, 08:23
              Цитата: Талгат
              Но т к США и Запад до сих пор Гегемон - то открыто "бросать перчатку" нельзы - поэтому и сидят "смотрящие" типа Чубайса и риторика о "демократии" и "всяких там ценностях" и с Ираном открыто нельзя дружить и с Китаем нельзя заключать военный союз и даже интегрироваться с КЗ и Беларусью надо очень осторожно


              Так ведь уже нет гегемона.
              Об этом заявлять на весь мир можно.
              И заявляем бесконечно!
              Асада защитили! - И это правильно.

              Вот только бизнес-бандитов трогать нельзя...
              И ЕБНа до сих пор не судили военным трибуналом...

              Хотя, предложи мы, например, обамке обмен - наследие ЕБНа или неподдержка Асада, уверен обамки всего мира обрадовались бы... Начихать им на ЕБНа и его центры...
              Сергей С.
    2. Seidel45 Вчера, 19:25
      наконец то Верховный озвучил,что либерал не может быть патриотом

      А как быть с непатриотом? Следует ли его в этом случае считать обычным изменником Родины и применять к нему наше законодательство в полном объёме? А если в Ельцин-центре окопались либералы, т.е. непатриоты, т.е. изменники, то следует ли считать Ельцин-центр осиным гнездом коллаборационизма, лишить государственной поддержки и присвоить статус иностранного агента?
      Seidel45
      1. Виталий72 Вчера, 22:02
        Игра слов , гарант же озвучил что будет придерживаться либеральной политики
        Виталий72
        1. Cat Man Null Вчера, 22:12
          Цитата: Виталий72
          гарант же озвучил что будет придерживаться либеральной политики

          - это не вот здесь ли, часом? wassat

          Cat Man Null
    3. Пришелец Сегодня, 01:25
      Да нет, конечно. Там все декларативно. Как вопрос "Вы как", при явном отвращении к потенциальному ответу по настоящему. Скорее - просто заявление.
      Там многие патриоты. Своего банка. Патриотов своей страны - немного.
      Так же, они не понимают как можно быть патриотом своей страны, и одновременно относиться хорошо к другому народу. Иначе говоря, те из них которые патриоты, просто крайные националисты. Хоть и определение ни своему народу, ни своей Родине, дать не могут. Да и вообще "родину" с большой буквы - не понимают.
      Пришелец
  2. gladysheff2010 Вчера, 16:16
    Горжусь Нашим Президентом-умеет работать,умеет говорить,умеет отвечать на любые вопросы.Честь имею! hi
    gladysheff2010
    1. СТАРПЕР Вчера, 16:35
      Цитата: gladysheff2010
      Горжусь Нашим Президентом-умеет работать,умеет говорить,умеет отвечать на любые вопросы.Честь имею! hi

      Согласен с вами...Отвечает коротко,понятно с юмором! Ситуация сейчас в мире и внутри России сложная и проблем очень много...Но направление Путин верное взял, прежде всего укрепление Армии, а остальное приложится! Рейтинг России поднялся ,как никогда в мире,но самое трудное еще впереди мужики
      СТАРПЕР
      1. userb0t Вчера, 16:45
        какой рейтинг поднялся, вы о чем? благосостояние народа в России ухудшилось, а в остальных странах мира улучшилось. мы одна из не многих стран которая стала бедней за последний год
        userb0t
        1. СТАРПЕР Вчера, 17:14
          Цитата: userb0t
          какой рейтинг поднялся, вы о чем? благосостояние народа в России ухудшилось, а в остальных странах мира улучшилось. мы одна из не многих стран которая стала бедней за последний год

          Россия не
          другие страны
          ,для нас главное размах и душевный порыв , нам бы строить и созидать и защищать слабых ЭТО В ГЕНАХ заложено...Мы тупыми потребителями и шавками никогда не были и не будем, лучше с голоду умереть или (не дай Бог в огне ядерной войны) Поймите вы либерасти московские и западные...Нас не изменить никогда(ваш ельцин-центр и т.д. это все бесполезно)))),только уничтожить можно, да и то пока это никому не удавалось еще и не удастся надеюсь! Вот такие дела в танковых войсках..
          СТАРПЕР
          1. nahalenok911 Вчера, 20:40
            Уважаемый Старпер! Мы, рождённые и взращённые СССР, да, с особой генетикой. А много ли с такой же Вы встречаете среди рождённых в 90-е? Они рефлексуют по СССР только из-за доверия к нам - родителям, предкам.. А что у них сейчас в активе? Любовь родителей только. И их, родителей, возможности. Современному ребёнку "от Сибири и Британских морей работать и жить все трудней и трудней"...
            nahalenok911
            1. bouncyhunter Вчера, 22:03
              Выступлю вместо Старпёра ( его , кстати , Виталий величать) . Не надо сравнивать поколение 90-х с нашим . Этому поколению НИКОГДА нас не понять - мы всегда уважали старших , у них этого нет . Разница менталитета - заумно выражаясь . А проще говоря - мы и они воспитаны на основании разных ценностей ... Вот вам и весь секрет , Уважаемый ! hi
              bouncyhunter
              1. nahalenok911 Сегодня, 14:16
                Ну почему же не можем сравнивать, уважаемый? Они же наши дети!! Кто им вкладывал в "бОшки" потребительство и прочую либеральную фуету? Моей дочери 22. Она знает, как уважать старших и помогать слабым (или ослабленным).. Но жить им трудно, вот окончит вуз и что? В свободное плавание.. Вот на этом многие и ломаются, поскольку надо "занимать место под солнцем", "не щёлкать зубами". От них нельзя отказываться, как от потерянного поколения, это наши ошибки, нам их и исправлять.
                nahalenok911
          2. Виталий72 Вчера, 22:09
            ПРИВЕТСТВУЮ ТЕЗКА ! Вчера прочитал Ваш комментарий к какой то статье и понял , Вам тоже досталось в жизни ,,, зато мы знаем почему польша всегда будет в ,,,,,,,,,,,,,
            Виталий72
          3. userb0t Сегодня, 12:24
            не могу с вами согласится. строить и созидать это было когда то заложено в наших генах, а теперь другая реальность. сейчас пилят и воруют как раз те что должны строить.
            ps. я не отношу себя к либералам
            userb0t
        2. Пришелец Сегодня, 01:44
          Да?
          Хочеш, я тебе приглашение вышлю - без турфирмачей обойдешься. Покажу местные достопримечательности. Рядом с домом их хватить. Очереди из бомжей у мусорных баков. Запаркованные машины, вокруг которых трава и кустики. Редкие люди которые лыка не вяжут ни на каком языке, уже и на как бы своем. Берущие в долг полбуханки черствого хлеба у деревеньского бакалейщика пенсионеры. Который олигарх - у него лимузин. Копейка 79 г.в.
          Ежели че - живу я в зоне поражения неядерного Искандера, если он упадет на Парламент Европейской Столицы, как - никак.
          Блин, у вас такое с войны не было. И слава богу. Хоть вы уцелеете.
          Пришелец
      2. bouncyhunter Вчера, 17:09
        Ничего , Виталий ! Сдюжим ! drinks hi
        bouncyhunter
        1. СТАРПЕР Вчера, 20:38
          Цитата: bouncyhunter
          Ничего , Виталий ! Сдюжим ! drinks hi

          Прорвемся Павел,однозначно...Иначе зачем нам такая жизнь? Мы славяне православные и помним ВСЕ! Пока бьем друг друга,но потом мы все вспомним и бойтесь вороги кто нас травил... negative

          Будете молить о смерти...и все нам отдадите, а мы не возьмем,как всегда..!
          СТАРПЕР
          1. bouncyhunter Вчера, 20:44
            Виталий ! Не буду врать , что хочу поменяться крестами - но верю тебе , друг !!!
            bouncyhunter
      3. Neputin Вчера, 20:16
        Укрепление армии это хорошо и правильно. И повышение зарплат и обеспечение жильем военнослужащих - это приоритетные проблемы для нашего общества. такие вопросы даже не обсуждаются. Все правильно. Но ведь помимо армии есть еще инженеры, учителя, рабочие, медсестры, врачи, научные работники, которые живут на нищенскую зарплату и для которых зарплата старшего лейтенанта по контракту - недостижимая мечта. Что Ваша армия будет делать без этих людей - объясните, если сможете.
        Neputin
      4. Дядька Вчера, 21:09
        Цитата: СТАРПЕР
        прежде всего укрепление Армии, а остальное приложится!

        А вы отделяете армию от "остального"? В армии марсиане служат или граждане России? Армия может существовать без "остального"?
        Дядька
        1. Пришелец Сегодня, 02:10
          Ну, типа может. Типа контрактная. Наемники, то биш.
          Вот так Запад потерял и свои армии, и свои народы. Разорвав связь между армией и народом.
          Пришелец
    2. Indiffeent Вчера, 17:24
      Главное умеет говорить-не о чем-толочь воду в ступе-видно помогает с ответами микрофончик у ухе накрепко прибитый гвоздем двухсотка-нет-железнодорожным костылем...
      Indiffeent
    3. Million Вчера, 20:56
      Забыли добавить: умеет обещать!
      Million
      1. Пришелец Сегодня, 02:18
        Ну, со стороны, он на пустобреха не тянет:)
        Это как со своими детьми - ты сам совсем не замечаешь, что они растут. И даже что уже выросли.
        Пришелец
  3. sabakina Вчера, 16:30
    В 2017 году, когда мы будем отмечать 100-летие революционных событий, нужно особенно обратить на это внимание. Исходя из этого, мы должны искать путь к примирению и сближению.

    Мне, которому государство дало: 1.Бесплатное воспитание в детсаду. 2. Бесплатное образование. 3. Бесплатное профобразование. 4.Работу на выбор, социалку. 5. Бесплатную квартиру. Почему я должен примиряться и сближаться с тем, кто всё это у нас отобрал?
    У меня сестра убирается в госконторе. Сначала их сократили из штата (вместе со всем соцпакетом), работала потом там же по гражданско-правовому договору (т.е. без премий, отпусков и прочей лабуды), с нового года только через электронный аукцион, т.е. участвуют в торгах на оказание услуг только клининговые компании. Скоро прокуроров будут возить водители из автокомпании "Эх прокачу", выигравшей электронные торги...
    sabakina
    1. Одиссей Вчера, 18:08
      Цитата: sabakina
      Мне, которому государство дало: 1.Бесплатное воспитание в детсаду. 2. Бесплатное образование. 3. Бесплатное профобразование. 4.Работу на выбор, социалку. 5. Бесплатную квартиру. Почему я должен примиряться и сближаться с тем, кто всё это у нас отобрал?

      Ну тут все просто.На первом этапе когда стояла цель демонтажа СССР и грабежа общенародной собственности никто ,конечно,ни с кем примиряться не хотел.
      Кричали-раздавить гадину и рассказывали сказки о эффективности рынка. Ну а когда дело было сделано,собственность разграблена и поделена естественно пошли разговоры о необходимости "стабильности и примирения"
      Воры естественно прежде всего заинтересованы в том,чтобы никто наворованное у них не отнял и никто их к ответственности не привлек.
      Одиссей
  4. sailor52 Вчера, 16:44


    Кто-то придерживается либеральных взглядов, кто-то патриотических

    Хорошо сказано!
    sailor52
    1. СТАРПЕР Вчера, 17:18
      Цитата: sailor52
      Кто-то придерживается либеральных взглядов, кто-то патриотических
      Хорошо сказано!

      И пытаться друг друга переделать и доказать что либо, бесполезная затея (как и у нас на сайте...) ..
      Нужно просто общаться и уважать мнение друг друга и спорить...В споре рождается истина ! Вот золотые слова и Путин как раз про это думаю намекнул..
      СТАРПЕР
    2. Neputin Вчера, 20:18
      А самое главное по делу, и все объясняет.
      Neputin
  5. Indiffeent Вчера, 17:22
    Искать пути по примирению с кем?-с кем мериться то?
    Indiffeent
  6. Балу Вчера, 17:35
    Вежливость-сила мысли и игра ума.
    Балу
    1. СТАРПЕР Вчера, 21:34
      Я тоже поддерживаю и буду поддерживать Путина..! Взлохматил он мировой порядок ... hi Мы в России другие и нам чуждо ,все что нам пытаются навязать насильно и кроваво..
      Русского медведя можно долго травить,но если разозлить...(охотники поймут меня..)))
      Мы мира хотим...И устали от войн !
      СТАРПЕР
      1. Amper Вчера, 22:55
        Верняк, что ВВП ( со товарищами из ОЗЕРА , самбо и юрфака) не хочет отдавать такой кусок (РФ) - богатств то сколько. Только мозгов не хватает понять, что для того чтобы удержать такой кусок надо иметь что-то не доступное его пониманию, как идею национального благополучия и развития.
        Нет за ним будущего, войдет в историю , как и Е.Б.Н. (сокращенное) и ни чего не оставит в истории кроме руин РОССИИ, как в свое время исчезла Великая Римская Империя. Анафема!
        Amper
  7. Amper Вчера, 17:52
    Между ними (включая ВВП) и Народом пропасть.
    Он гарант награбленного при прихватизации и четко сказал - возврата не допущу! Ну кто ж награбленное отдает!
    Amper
    1. Пришелец Сегодня, 02:46
      Конечно пропасть. Задачи-то - разные. Не поймеш, но просто задумайся.
      Не будет государства - не будет и вожделенный тобой хавчик. Задача этого человека - вернуть к жизни твоего государства. Даже ценой неимения у тебя Новейшего Смартфона в ту же Первую Ночь.
      Пришелец
  8. Vitalson Вчера, 17:56
    Бей либералов спасай Россию
    Vitalson
    1. Amper Вчера, 22:39
      Надо знать своих врагов.
      Почитай В.И.Ленина.
      В институте я засыпал на этом, но сейчас это как откровение..
      Хотя может, ну его на х..... БИТВА ТАНКОВ ....! Ты как?
      Amper
  9. Orionvit Вчера, 18:20
    Цитата: userb0t
    благосостояние народа в России ухудшилось, а в остальных странах мира улучшилось.

    Где это стало лучше за последний год? Только объективные данные пожалуйста, не из "Вашингтон пост". Может вы не в курсе, но на дворе мировой кризис. И кстати уже мировая война.
    Orionvit
    1. Пришелец Сегодня, 03:19
      Ты пишеш это из траншеи?
      Пришелец
  10. Ал.Пересвет Вчера, 18:22
    Да какая проблема с ельцин-центром????
    Путину-нужно на всю страну заявить-что ельцин-предатель России.И ельцин-центр на государственном уровне сделать,задокументировать,сказть на всю страну по телевидению-что ельцин-предатель России,Русских,народа России.А ельцин-центр сделать-как память о его предательстве,и всех предателях,ворах,мошенниках,бандтах России,Русских,народа России.Вот это-будет правильно!
    Ал.Пересвет
    1. avg-mgn Вчера, 19:30
      Ал.Пересвет
      Да какая проблема с ельцин-центром????

      Да чего мы прицепились к этому "центру"? Кто из нас там побывал и что хотел там увидеть или услышать? Мы же не возмущаемся, когда кто то ходят в театры на порнушные спектакли или, например в церковь. Ну есть сотня, пускай тысяча любопытных, сходили и все. При этом не думаю, что кто либо из либералов всех мастей вообще там побывал.
      avg-mgn
      1. Amper Вчера, 22:59
        Это поклонение( я так думаю) сатанизму. Туда детей наших водят и оболванивают.
        Уж тогда бы сразу преподавали там же искусству дачи взятки, как и во всех аналогичных нам государствах Африки
        Amper
    2. Neputin Вчера, 20:20
      Так ведь одним из первых его указов был о неприкосновенности Ельцина и его семьи. Видимо передача власти предусматривала такие договоренности. Ельцин конечно алкаш, но не круглый idiot, чтобы так себя подставить. Народ его порвал бы...
      Neputin
    3. Neputin Вчера, 20:23
      Где Cat Man Null? Он Вам сейчас расскажет, что у нас все "зашибись", а Вы все - "жалкие и ничтожные люди" и он Вас презирает.
      Neputin
      1. СТАРПЕР Вчера, 21:21
        Цитата: Neputin
        Где Cat Man Null? Он Вам сейчас расскажет, что у нас все "зашибись", а Вы все - "жалкие и ничтожные люди" и он Вас презирает.

        Кошак ,где то бродит...)))) Он любит работать по новичкам ,гнобя их сразу...Поймаю ,хвост накручу...! negative
        СТАРПЕР
        1. Neputin Сегодня, 01:16
          Я буду участвовать. Можно?
          Neputin
          1. СТАРПЕР Сегодня, 12:45
            Цитата: Neputin
            Я буду участвовать. Можно?

            Можно ,только осторожно...))) Хитер чертяка и очень опасен..(заболтать может вчистую..)))Я его сам иногда боюсь..! laughing soldier
            СТАРПЕР
    4. Пришелец Сегодня, 03:22
      Не знаю какая проблема, не видел. Что читал на этом и связанных ресурсов - он европический.
      Тогда он не просто проблема, а жуткая онкологическая проблема.
      Пришелец
  11. рус-5819 Вчера, 18:57
    Как мне кажется всякого рода "народные проекты" не должны финансироваться и строиться за счёт государства. Хотят Юмашев, Дьяченко и иже с ними увековечить память папину- ради Бога, только на свои кровные. Хочет Чубайс благодетеля почтить- из своей зарплаты пожалуйста.Причём здесь государственный бюджет?
    рус-5819
  12. mik0588 Вчера, 20:10
    ЕБН Предал народ и Продал Россию!
    mik0588
    1. midashko Вчера, 20:28
      Вот это и нужно показать в Ельцин-центре, а так же танец на гастролях у друга Клинтона, поливание из мочеиспускательного канала колес авиалайнера, много трудный путь, полный невзгод и опасностей в президенты, чеченскую войну, его семейку, включая Березовского и пр. Короче всю жизнь без прикрас и искажений. А если есть какие-либо положительные моменты, то и их тоже.
      midashko
  13. tatra Вчера, 20:27
    Какие же наивные все-таки путиноиды ,которые всерьез верят ,что Путин против Ельцина и либерастов .
    tatra
    1. dauria Вчера, 21:29
      Какие же наивные все-таки.....


      "- Ну да, ну да! - откликался Изя. - Если у еврея отнять веру в бога, а у русского - веру в доброго царя, они становятся способны черт знает на что." wink
      dauria
    2. Пришелец Сегодня, 03:26
      Сладкие 00-е ...
      Тролик, ну дай пожалуйста прокатиться, я заплачу! Ну дай, я даже не поцарапаю твою машину времени!
      Пришелец
  14. Million Вчера, 21:51
    Выступление Гаранта напомнило кадр из фильма

    Million
  15. Amper Вчера, 22:33
    Позволю себе резюме (личное,Я ТАК ДУМАЮ!).
    Цари были в истории, из поколения в поколение. Было все более, менее понятно. Была преемственность поколений и прочее.
    Пока производственные силы (мы с вами, Народ) и производственные отношения(олигархи,капиталисты.*.), а так же влияние общественных связей между производственными мировыми силами (см.ИНТЕРНАЦИОНАЛ) и держателями орудий производства и сырья* (упрощаю для понимания смартфонщиков) не достигло непримиримых отношений. Все было удовлетворительно..!? Не считаем порезанных восстаний Разина, Пугачева и т.п.
    Если бы не Гений К.Маркса, Ф.Энгельса, Ульянова В.И. (Ленина) и других социал революционеров (Ганди,Кастро,Хошимина..) то ни кому бы в кошмарном сне не приснилось, что НАРОД может управлять целой страной! Во имя себя!
    Не ради самого себя, своего авто-супер, своей супер-телки (достала уже), хочу КРУЗАК
    200150 и ПОРШУК блин..,с геле-ВАГИНОЙ, и мальдиву в сю блин.... в аа бще с... Россия - рулит...
    И это свершилось в 1917г. Рабы превратились в созидателей и эта "зараза" прокатилась по всему миру..
    Конечно, авторов, повело..
    Но кто попробует упрекнуть их в том, что они действовали( в основной своей массе)ради того, чтобы обокрасть рабочих и крестьян для того чтобы вывести награбленное к западным капиталистам!"!!???
    В настоящее время это нормально и только не делает этого, если имеет возможность!
    Обогащайтесь время пришло - 25 лет говорит власть и делает это постоянно.
    Если раньше воровали миллионы, сейчас воруют миллиарды (инфляция..)
    Раньше на слуху были частники , сейчас губернаторы,прокуроры,СК, ФСБ...
    Ну да нам, холопам, все равно под кем быть. Огурцы соленые все хотят.
    Amper
    1. dauria Вчера, 23:45
      (см.ИНТЕРНАЦИОНАЛ) и держателями орудий производства и сырья* (упрощаю для понимания смартфонщиков


      laughing От души.... Винегрет ...но написано с чуством...ещё бы Спартака сюда , раз уж Пугачева в капитализм записали. Да, и всё-таки "производительные силы" а не "производственные"...Зря убрали обществоведение и научный коммунизм.
      dauria
      1. Станислав Сегодня, 14:54
        Цитата: dauria
        Зря убрали обществоведение и научный коммунизм
        Что Роман Северьянович, к красным подался?
        Станислав
  16. Amper Вчера, 23:44
    Ельцин и Путин - близнецы братья!
    Кто может быть более олигархам ценен!?
    Мы говорим - Ельцин, подразумеваем - Путин!
    Мы говорим - Путин, а поставил его править Ельцин!
    Хрень какая-то!? А мы то кто?...
    Amper
    1. dauria Вчера, 23:54
      Хрень какая-то!? А мы то кто?


      Если у вас нет свечного заводика или курятника - то пролетарии. Иначе - крестьяне , буржуи или прослойка. У любимого Вами Ленина всё расписано очень четко и ясно. Читайте. Моё мнение - Ленин сильнейшая личность, но уж точно не марксист . Во всяком случае не думаю, что Маркс бы признал его своим последователем.
      dauria
  17. Yes777 Сегодня, 00:38
    "Я встречался с Михалковым... Там (в Ельцин-центре) есть проблемы. Есть необходимость какие-то вещи более точно подать. То, что по этому вопросу дискуссия разворачивается, это хорошо. Кто-то придерживается либеральных взглядов, кто-то патриотических (...). Есть почвенники и западники. В 2017 году, когда мы будем отмечать 100-летие революционных событий, нужно особенно обратить на это внимание. Исходя из этого, мы должны искать путь к примирению и сближению."

    С кем примирение и сближение? С Чубайсом? С Абрамовичем? С Прохоровым?

    Yes777
    1. Станислав Сегодня, 14:57
      Цитата: Yes777
      С кем примирение и сближение? С Чубайсом? С Абрамовичем? С Прохоровым?
      Представляю, как они теперь расстроятся - Yes777 не захотел сблизиться...
      Станислав
  18. gm9019 Сегодня, 01:52
    Цитата: bouncyhunter
    Не надо сравнивать поколение 90-х с нашим . Этому поколению НИКОГДА нас не понять - мы всегда уважали старших , у них этого нет . Разница менталитета - заумно выражаясь . А проще говоря - мы и они воспитаны на основании разных ценностей

    Мы родом из разных стран, вот в чём дело... мы "иностранцы" друг для друга, как это не печально crying
    И нельзя смешать в одном государстве то, что было с тем , что есть - капитализм с социализмом. Потому, что "всё лучшее" неизбежно потянет за собой и обратную сторону. Плюс навязчивая пропаганда того, что было - плохо, очень плохо. фильмы, СМИ и т.д.
    Печально, но это так и есть.
    gm9019
  19. bsk_una Сегодня, 03:35
    Ельцин-центр нужно срочно ликвидировать как врага народа.
    bsk_una
    1. Станислав Сегодня, 15:02
      Цитата: bsk_una
      Ельцин-центр нужно срочно ликвидировать
      Ерунда. Каждому правителю, который делал хоть что-то - по центру. Основная задача - собрать под одной крышей все достижения, подвиги и преступления этого времени.
      Станислав
  20. Берингов пролив Сегодня, 07:43
    Вова,пока ты кладешь на народ известный предмет и расслоение общества в РФ все время увеличивается ни о каком примирении с твоими обожравшими всю Россию проходимцами типа : Чубайса,Якунина,Ельцина,Гайдара и им подобных и речи быть не может...
    Берингов пролив
  21. Orionvit Сегодня, 10:10
    Цитата: Пришелец
    Ты пишеш это из траншеи?

    Это ты сейчас типа прикололся? Или расписался в собственной мягко говоря недалёкости? Или война это только когда в окопах?
    Orionvit

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