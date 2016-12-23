15:05 24 декабря

В Краснодаре появились улицы, названные в честь Героев России

Краснодарская городская дума приняла решение назвать улицы в строящемся микрорайоне города в честь Героев России, погибших при исполнении воинского и служебного долга. В частности, улицы получили имена погибших в Сирии военнослужащих Олега Пешкова, Александра Прохоренко, Ряфагата Хабибуллина.

В Краснодаре появились улицы, названные в честь Героев России


«Городская дума поддержала предложения одного из застройщиков увековечить имена Героев России, погибших при исполнении воинского и служебного долга, в названиях улиц в строящемся микрорайоне в Прикубанском внутригородском округе», – говорится в сообщении думы.


В итоге были «приняты следующие названия улиц: им. Героя Ростовского, им. Героя Прохоренко, им. Героя Пешкова, им. Героя Хабибуллина, им. Героя Нурбагандова, им. Героя Палатиди, им. Героя Едаменко, им. Героя Дангиреева».

Отмечается, что «еще одним решением депутаты утвердили название четырех новых улиц в Прикубанском округе в районе ул. 3-й Трудовой. Это улицы – им. Героя Анощенкова, им. Героя Орлова, им. Героя Богданченко, им. Виктора Гладского».

Использованы фотографии: Юрий Гречко / Югополис
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Комментарии 14
  1. 210окв Вчера, 15:42
    Весьма нужное решение моих земляков!Эти имена должны остаться в нашей памяти!
    210окв
    1. Trevis Вчера, 15:53
      Героев у страны много! О некоторых мы даже не знаем. Это нужно исправлять.
      Trevis
      1. 210окв Вчера, 15:54
        К великому сожалению о многих из них мы узнаем после смерти...
        Цитата: Trevis
        Героев у страны много! О некоторых мы даже не знаем. Это нужно исправлять.
        210окв
        1. mishaia_23 Вчера, 16:31
          Хорошо хоть так.
          В Советское время и не знали ...
          Пропал без вести для родных.
          Официально наших военных инструкторов там просто не было...
          mishaia_23
          1. Alena Frolovna Вчера, 18:47
            им. Героя Прохоренко


            В Санкт-Петербурге появилось граффити с портретом Александра Прохоренко.
            Помним своих героев!

            Alena Frolovna
            1. Alena Frolovna Вчера, 18:51
              А где-то помнят Магомета Нурбагандова

              Alena Frolovna
      2. ГШ-18 Вчера, 18:25
        В Краснодаре появились улицы, названные в честь Героев России

        Краснодар впереди России всей! Один лишь Ткачёв для всей России чего только сделал? Обеспечил рост АПК в 16-м году 4%!! Практически локомотив роста Российской экономики good
        Наименование краснодарских улиц именами Героев России-это продолжение славных традиций Региона, которые берут начало со времён революции.
        ГШ-18
  2. Altona Вчера, 15:58
    Улицы имени Арсения Павлова тоже должны быть. Павлова, Нурбагандова, Прохоренко, Пешкова и других
    Altona
    1. 210окв Вчера, 17:09
      Они тоже и есть... hi
      210окв
    2. ГШ-18 Вчера, 18:26
      Цитата: Altona
      Улицы имени Арсения Павлова тоже должны быть. Павлова, Нурбагандова, Прохоренко, Пешкова и других

      Однозначно. Поддерживаю good
      ГШ-18
  3. слава1974 Вчера, 16:33
    Молодцы! Правильное начинание! И на каждой улице должна быть памятная доска с описанием подвига. Чтобы все знали.
    слава1974
  4. APASUS Вчера, 20:08
    России нужно писать новую историю и их подвиги в идеологию вполне вписывается .Герои Новой России вполне достойны подражания ,изучения их подвига ,преподавания их в учебных заведениях.
    Жаль что преподавать приходиться на смертях людей ,такие рождаются раз в 100 лет
    APASUS
  5. Берингов пролив Сегодня, 07:40
    Вот и на месте памятника алкоголику и проходимцу Бириске Ельцину пора поставить памятник более приличному и достойному человеку...
    Берингов пролив
  6. Alex Justice Сегодня, 14:23
    Цитата: ГШ-18
    В Краснодаре появились улицы, названные в честь Героев России

    Краснодар впереди России всей! Один лишь Ткачёв для всей России чего только сделал? Обеспечил рост АПК в 16-м году 4%!! Практически локомотив роста Российской экономики good
    Наименование краснодарских улиц именами Героев России-это продолжение славных традиций Региона, которые берут начало со времён революции.

    Мутный он какой то. Так угодить хочется, что Путина ест глазами. Народ говорит, что он Используя власть, разорил всех фермеров- конкурентов в пользу своих огородов. АПК мог бы быть и выше при честном бизнесе.
    Alex Justice

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