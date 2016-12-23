В Краснодаре появились улицы, названные в честь Героев России

Краснодарская городская дума приняла решение назвать улицы в строящемся микрорайоне города в честь Героев России, погибших при исполнении воинского и служебного долга. В частности, улицы получили имена погибших в Сирии военнослужащих Олега Пешкова, Александра Прохоренко, Ряфагата Хабибуллина.«Городская дума поддержала предложения одного из застройщиков увековечить имена Героев России, погибших при исполнении воинского и служебного долга, в названиях улиц в строящемся микрорайоне в Прикубанском внутригородском округе», – говорится в сообщении думы.В итоге были «приняты следующие названия улиц: им. Героя Ростовского, им. Героя Прохоренко, им. Героя Пешкова, им. Героя Хабибуллина, им. Героя Нурбагандова, им. Героя Палатиди, им. Героя Едаменко, им. Героя Дангиреева».Отмечается, что «еще одним решением депутаты утвердили название четырех новых улиц в Прикубанском округе в районе ул. 3-й Трудовой. Это улицы – им. Героя Анощенкова, им. Героя Орлова, им. Героя Богданченко, им. Виктора Гладского».