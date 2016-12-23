Российские лётчики в этом году налетали рекордное количество часов

«В этом году Военно-воздушные силы выполнили налет как никогда – 340 тысяч часов. Это огромный объем работы, это налет на одного летчика не менее 120 часов»,

Около 340 тыс. часов налетали в текущем году российские военные летчики, сообщил Главком ВКС Виктор Бондарев.сказал генерал-полковник.По словам Бондарева, «в течение года было проведено порядка 200 мероприятий по боевой подготовке в войсках».Кроме того, «ВСК приняли участие в 50 мероприятиях Вооруженных сил: это и участие в учениях "Кавказ-2016", внезапные проверки, и, естественно, участие в "Аавиадартсе"», – сказал главком.Согласно открытым данным, «2001 году средний налет летчиков фронтовой авиации не превышал 10 часов, штурмовой – 20 час, истребительной – 13 час, дальней – 20 час, военно-транспортной – 54 час». В 2007-2009 гг. средний налет оценивался в 60-80 час.