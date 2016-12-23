15:04 24 декабря

Российские лётчики в этом году налетали рекордное количество часов

Около 340 тыс. часов налетали в текущем году российские военные летчики, сообщил Главком ВКС Виктор Бондарев.

Российские лётчики в этом году налетали рекордное количество часов


«В этом году Военно-воздушные силы выполнили налет как никогда – 340 тысяч часов. Это огромный объем работы, это налет на одного летчика не менее 120 часов»,
сказал генерал-полковник.


По словам Бондарева, «в течение года было проведено порядка 200 мероприятий по боевой подготовке в войсках».

Кроме того, «ВСК приняли участие в 50 мероприятиях Вооруженных сил: это и участие в учениях "Кавказ-2016", внезапные проверки, и, естественно, участие в "Аавиадартсе"», – сказал главком.

Согласно открытым данным, «2001 году средний налет летчиков фронтовой авиации не превышал 10 часов, штурмовой – 20 час, истребительной – 13 час, дальней – 20 час, военно-транспортной – 54 час». В 2007-2009 гг. средний налет оценивался в 60-80 час.

Использованы фотографии: Павел Лисицын/РИА Новости
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Комментарии 28
  1. Скептик-Самоучка Вчера, 15:50
    Пусть больше летают...
    И, наверное не буду оригинальным, но всей нашей Армии, Авиации и Флоту желаю только одного: что бы все тревоги были учебными.
    Скептик-Самоучка
    1. Trevis Вчера, 15:51
      Правильно! Нужно растить новое поколение летунов. Ставить на крыло)
      Trevis
      1. Pete Mitchell Вчера, 16:33
        Очень правильное замечание: просто жизненно необходимо наладить бесперебойную подготовку молодёжи и давать регулярно летать тем кто уже в строю. Очень горько вспоминать годы развала и совсем не хочется повторения. И немного разума в головы высокого начальства - нельзя "оргштатными мероприятиями" избавляться от опытных бойцов
        Pete Mitchell
        1. СТАРПЕР Вчера, 16:56
          Около 340 тыс. часов налетали в текущем году российские военные летчики

          Думаю больше половины из них, это боевые вылеты, а это с учетом (как за нашими охотились) многого стоит...Думаю опыт колоссальный набрали! И главное нашим конструкторам работы прибавилось по устранению недостатков! Одно дело на авиасалоне показывать и хвастаться,совсем другое в боевой обстановке...В общих чертах неплохой результат показали и пилоты и техника! Работаем дальше....
          СТАРПЕР
          1. андрей юрьевич Вчера, 17:36
            Цитата: СТАРПЕР
            Около 340 тыс. часов налетали в текущем году российские военные летчики

            Думаю больше половины из них, это боевые вылеты, а это с учетом (как за нашими охотились) многого стоит...Думаю опыт колоссальный набрали! И главное нашим конструкторам работы прибавилось по устранению недостатков! Одно дело на авиасалоне показывать и хвастаться,совсем другое в боевой обстановке...В общих чертах неплохой результат показали и пилоты и техника! Работаем дальше....

            Виталий,если фильтрануть ,то рациональное зерно в вашем монологе останется...разумеется это не "боевые вылеты",и не "охота" за нашими, но,то что опыт приобрели,которого явно не хватало у нас,и который был у америки- это факт...
            андрей юрьевич
            1. СТАРПЕР Вчера, 17:59
              Цитата: андрей юрьевич
              но,то что опыт приобрели,которого явно не хватало у нас,и который был у америки- это факт...

              Ну вот спасибо Юрьевич..! А то меня тут подкалывали , что старпер и факты это смешно..)))) Чутье есть у меня все же...! А сколько пехоты прогнали и обстреляли (через Чечню) Думаю наша Армия на первом месте по боевому духу и стремлению к выполнению боевой задачи в экстремальных боевых действиях! (в военкоматах очереди и взятки даже предлагают,лишь бы в Армию попасть и мужиком стать настоящим)
              А помнится в начале 90-х дембеля переодевались в гражданку ,чтобы живыми до дому добраться...Жива Россия!
              СТАРПЕР
              1. Касым Вчера, 18:14
                "Слил секретку" Главком?! wink . Около трех тысяч боевых летчиков у него в подчинении. hi
                Касым
              2. vladimirZ Вчера, 18:29
                120 часов в год, 12 часов в месяц, исключая отпуск, не слишком большой налет для летчика.
                В 1975-76 гг у нас в Забайкалье, в полку (МИГ-21), рядовой налет на летчика был в пределах 250 часов в год и более. Летали через день: день предварительная подготовка, день полеты, снова предварительная, и снова полеты. В неделю было по 3 летных смены, иногда 2, по 8 часов. За летную смену самолет совершал 3 вылета по 1 часу 10 минут с полной заправкой баков.
                Так, что до советских нормативов по налету, нашим нынешним пилотам ещё далековато.
                vladimirZ
                1. bober1982 Вчера, 19:53
                  Налетать на МиГ-21 - 250 часов в год,это извините,подохнуть можно.Это не транспортная авиация,или Дальняя.Кстати,сегодня День Дальней Авиации,с чем и поздравляю.
                  bober1982
                  1. vladimirZ Вчера, 20:11
                    А чего "подыхать"? В летную смену (8 часов), в один день, 2-3 вылета по час/десять вполне нормально.
                    Самолет только сел, я, как техник самолета с механиком-солдатом заправил, осмотрел состояние, спецы по своим службам проверили, на всё про всё час с небольшим, и снова самолет в воздухе. 3 вылета в смену. Если без подвесных баков, с малой заправкой, то и 4 иногда вылета было в смену.
                    Летчику между полетами побольше времени на отдых давали. Да, они и рвались летать, классность зарабатывали.
                    От такого режима уставали конечно, фактически каждый "рабочий" день был по 12-14 часов, но это было уже, как норма. В субботу укороченный (до 3 часов дня) парко-хозяйственный день, и тоже на авиационной технике.
                    vladimirZ
                    1. bober1982 Вчера, 20:24
                      А почему именно по 1,20мин.,ведь полетное задание может быть и на 20мин.,и вообще какое угодно,и нагрузка на лётчиков была различной - она и не могла быть одинаковой.Налет в 250 часов на таких типах самолетов как МиГ-21(фронтовая авиация),это даже не гигантский налет,а фантастический,организм и психика не выдержат.Что ещё добавить - существует такое понятие как "навоз",это когда налёт никому не нужен- лётчику,или экипажу (фронтовой авиации), у дальников и транспортников свои законы.
                      bober1982
                      1. vladimirZ Сегодня, 12:59
                        А почему именно по 1,20мин.,- bober1982

                        Нет, у нас обычно летали на полных баках, с 2 подвесными баками-сигарами, практически на полную выработку керосина, естественно не считая необходимого остаточного минимума, на 1 час 10 минут.
                        У нас специфика была авиационный разведывательный полк, основное вооружение разведконтейнеры: дневные и ночные фотоконтейнеры, радиоразведовательные. Но летали и на бомбометание, пуски неуправляемых ракет из блоков, без подвесных топливных баков, тогда полеты были покороче, но все равно меньше 40-45 минут они не были. Керосин тогда не жалели. Считалось тот лучше летчик, у кого налет больше.
                        У нас на аэродроме стояло 2 авиаполка, второй на СУ-17 истребительно-бомбардировочный, так полетные дни делили через день: день они летают в 2 смены, день наш полк в 2 смены. В первую смену 1 эскадрилья, во 2 смену - 2-я, через неделю наоборот. В Забайкалье нелетных дней не бывает, аэродром был загружен по полной всю неделю.
                        vladimirZ
                    2. vladimirZ Вчера, 20:29
                      Кстати, мы дальникам завидовали, у них самолет уйдет в полет на 6-8 часов, наземный техсостав считай это время расслабленно "отдыхает", а у нас, извините за выражение как мо..шки, самолеты взлетают и садятся, вроде только в вагончик зашел обогреться после выпуска в воздух, слышишь объявляют твой борт садится, идти нужно встречать, и всё сначала: заправка, осмотр, подготовка к очередному вылету.
                      vladimirZ
                      1. bober1982 Вчера, 20:38
                        Да,согласен,у вас работа была и сложная,и ответственная,и не слишком благодарная,это мы после полетов- вылезли из кабины,и в баню.А ведь без вас - никуда,спасибо.
                        bober1982
  2. коноправ Вчера, 15:57
    Молодцы, достигли уровня 1973 года!
    коноправ
    1. андрей юрьевич Вчера, 16:13
      Цитата: коноправ
      Молодцы, достигли уровня 1973 года!

      ну...в то время,мы были супердержавой...
      андрей юрьевич
      1. коноправ Вчера, 16:24
        Цитата: андрей юрьевич
        ну...в то время,

        Именно в те годы летуны сетовали на малый налёт и всё ставили в пример налёт у американских летунов. В нашем гарнизоне базировался полк ПВО на Ту-128 поэтому в кабаках было о чем поговорить....
        коноправ
      2. леликас Вчера, 16:28
        Я бы в него вернулся :)))
        леликас
  3. КИБЕРНИНДЗЯ Вчера, 15:57
    Каждый налетанный час-приближает к пенсии...
    КИБЕРНИНДЗЯ
  4. Alexey RA Вчера, 16:00
    Хорошо бы ещё разбивку налёта по родам авиации посмотреть. А то "в среднем по больнице" всё может быть хорошо, а потом окажется, что общую цифру и средний налёт натянули за счёт дальников и транспортников (ВТА в лице 224 ЛО летает по всему миру).
    Alexey RA
  5. пацак Вчера, 16:44
    Цитата: андрей юрьевич
    ну...в то время,мы были супердержавой...

    Ну так и летала вся супердержава, все 15 республик.
    пацак
  6. Fitter65 Вчера, 16:46
    А я такому только рад.Я ещё помню когда мы (ОБСи РТО)обеспечивая полёты в начале 80-х приходили на предполётную в 5 утра в понедельник, и в 23.00 пятницы уходили.в 90=е раз в месяц полёты праздник.Сейчас как вмолодости но я уже не обслуживаю,а радость то есть.
    Fitter65
  7. tinibar Вчера, 16:52
    Надо полагать, что часы эти к тому же, не все были учебными... Дорогого тоит... soldier
    tinibar
  8. лысова Вчера, 17:57
    Да, горючки пожгли. Но ведь надо же, Федя, надо!
    лысова
  9. басмач Вчера, 19:02
    Простой элементарны подсчет ( из расчёта 50 лётчиков в полку ( с учетом комдивов и пр) даёт 57 полков, это 19 дивизий. Т.е. на всю страну-фронтовая, ПВО, армейская, дальняя, транспортная. А с учетом того, что дальники и транспортники летают долго, то и того меньше. Грустно становится от таких реляций. Да, по сравнению с 1994-2000 прогресс, а по сравнению с 88г. Завтра начнут резать дальше бюджет -опять в 90-е?
    басмач
  10. killganoff Сегодня, 08:33
    Результат конечно впечатляет, но и уделяет факт малочисленности летчиков в ВКС РФ- около 2800 пилотов. Этого количества для самой большой страны достаточно???
    killganoff
  11. Wiskar Сегодня, 09:26

    « Это огромный объем работы, это налет на одного летчика не менее 120 часов»,

    Выглядит очень странным, что - Мурахтин, Константин Валерьевич - российский военный лётчик, майор, лучший штурман России (2014 г.), кавалер ордена Мужества («за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга» на территории Сирии). Самолёт Мурахтина с бортовым номером 83 был сбит самолётом F-16 турецких ВВС в районе сирийско-турецкой границы.

    Так вот , согласно решению по делу 2-453/2014 ~ М-467/2014 (касательно Мурахтина) - https://rospravosudie.com/court-tambovskij-garniz
    onnyj-voennyj-sud-tambovskaya-oblast-s/act-467325
    004/, ( 18 декабря 2014 года город Тамбов, гражданское дело по заявлению военного прокурора Тамбовского гарнизона, поданному в защиту интересов военнослужащего, проходящего военную службу в войсковой части <данные изъяты>) ,но не этом суть..

    Суть в том,что в деле указано, что российский военный лётчик, майор, лучший штурман России (2014 г.), которого послали в Сирию цитирую -

    За 2013 год фактический годовой налёт Мурахтина К.В. составил около 60 часов, при установленной норме 20 часов.
    Из листа учёта лётной работы Мурахтина К.В. усматривается, что его налёт в 2013 году составляет 59 часов 56 минут, при установленной годовой норме 20 часов.


    То есть с таким налётом послать в Сирию воевать это очень печально и если бы налёт был бы реально большой хотя бы у военных лётчиков , то не слали бы тех,кто и 100 часов в год не делает.

    Конечно год не 2016, а то разбирательство указывает налёт за 2013 год, но не думаю,что за три года очень резко что-то изменилось. Кроме конечно бОльшего налёта часов в Сирии.
    Wiskar
  12. bober1982 Сегодня, 14:07
    vladimirZ,
    Чиндант, Борзя,"Барнаул" славный аэродром,город и гарнизон,и соседи были классные- голубая дивизия.
    bober1982

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