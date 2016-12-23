15:03 24 декабря

Путин - Сечину: Скромнее надо быть!

Отдельной темой разговора журналистов с Владимиром Путиным стала тема Игоря Сечина. Журналистов сразу нескольких СМИ интересовала тема о том, что Сечин выставляет иски к средствам массовой информации в связи с необходимостью удалить информацию или целый тираж в связи с публикациями «антисечинского направления». Речь зашла о том, что председатель совета директоров «Роснефти» выставил иск к "Ведомостям" на общую сумму в несколько миллиардов рублей. В итоге суд иск удовлетворил, но не на миллиарды, а на 300 тысяч.

Президент отметил, что «пощупывание журналистами» крупных чиновников и представителей бизнеса – дело значимое и полезное. При этом президент дал понять, что не намерен комментировать решение судов, добавив, что Сечину ничего не оставалось, кроме как «защищать честь и достоинство в суде, чтобы не приходить к журналистам с дубиной».

В целом Путин поддержал тезис, прозвучавший в вопросе одного из журналистов, призвав Сечина и другие крупные фигуры в экономике и политике "быть скромнее и не раздражать людей".


Путин - Сечину: Скромнее надо быть!

Фото с пресс-конференции (Кремлин.ру)


Ответил президент России и на вопрос иркутского журналиста по поводу алкоголизации в стране и продаже суррогатов.

Путин:
Алкоголизация в нашей стране не больше, чем в отдельных странах Европы. Слышал вопрос: «А возле Кремля есть пивнушки?» Не знаю, как возле Кремля, а возле школ их уж точно не должно быть. Прошу поддержать нас в вопросе принятия соответствующего законодательства. Это ведь вопрос и нашей демографии.


NBC:
Когда Вы встретитесь с Дональдом Трампом? Какой будет повестка?

Путин:
Вопрос будет связан с нормализацией наших отношений (России и США). Трамп сказал, что надо налаживать отношения, потому что хуже быть уже не может. Я с ним согласен.

Использованы фотографии: http://www.kremlin.ru/
57

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Комментарии 54
  1. Altona Вчера, 15:56
    Мне понравилась фраза "не раздражать людей". Всё-таки 2017 год уже через неделю.
    Altona
    1. Pronow Вчера, 15:58
      Путин призвал Сечина быть скромнее и не раздражать людей...
      Хорошо — ответил Игорь Иванович и случайно выронил из кармана годовой бюджет РФ
      Pronow
      1. Starover_Z Вчера, 16:09
        Цитата: Pronow
        Путин призвал Сечина быть скромнее и не раздражать людей...

        Далее подразумевается ситуация из анекдота :
        И тут я сказал "РАЗ"
        Starover_Z
        1. papas-57 Вчера, 16:38
          ''Далее подразумевается ситуация из анекдота : “И тут я сказал "РАЗ". Давно уже ТРИ должно было прозвучать.
          papas-57
          1. Jovanni Вчера, 21:18
            Да им хоть триста тридцать три, всё по барабану. Проблема в том, что мы тут с вами разы считаем, а они миллиарды...
            Jovanni
      2. novobranets Вчера, 16:11
        Цитата: Pronow
        случайно выронил из кармана годовой бюджет РФ

        Без мороженого и сладостей остался, на целую неделю. crying
        novobranets
      3. Indiffeent Вчера, 16:44
        Не в глаз Но в Бровь!
        Indiffeent
      4. lis-ik Вчера, 23:41
        Собственно конкретно Сечину Он этого и не сказал.
        lis-ik
    2. Muvka Вчера, 16:09
      Конечно, зачем рассказывать о закладке 8го Борея... Сечин - вот главная темя для Военного Обозрения! Он хотя бы служил???
      Muvka
      1. Vadivak Вчера, 16:30
        Цитата: Muvka
        Сечин - вот главная темя для Военного Обозрения! Он хотя бы служил???

        с 1984 года, проходил срочную службу в Вооружённых силах СССР. Несколько месяцев служил в Туркмении, в пустыне, где дислоцировался международный центр по подготовке специалистов ПВО; там учились военные из африканских стран, в том числе из Анголы и Мозамбика. В январе 1985 года из Туркмении был переброшен в Анголу — бывшую португальскую колонию, где в тот момент также шла гражданская война. В Анголе работал старшим переводчиком в группе советников Военно-морского флота в Луанде, потом на южном фронте, в группе зенитно-ракетных войск в провинции Намиб, расположенной близ одноимённой пустыни. В общей сложности в горячих точках Африки провёл около четырёх лет
        Vadivak
        1. tihiy Сегодня, 05:37
          Цитата: Vadivak
          Цитата: Muvka
          Сечин - вот главная темя для Военного Обозрения! Он хотя бы служил???

          с 1984 года, проходил срочную службу в Вооружённых силах СССР. Несколько месяцев служил в Туркмении, в пустыне, где дислоцировался международный центр по подготовке специалистов ПВО; там учились военные из африканских стран, в том числе из Анголы и Мозамбика. В январе 1985 года из Туркмении был переброшен в Анголу — бывшую португальскую колонию, где в тот момент также шла гражданская война. В Анголе работал старшим переводчиком в группе советников Военно-морского флота в Луанде, потом на южном фронте, в группе зенитно-ракетных войск в провинции Намиб, расположенной близ одноимённой пустыни. В общей сложности в горячих точках Африки провёл около четырёх лет

          Ну так надо говорить прямо: был переводчиком...
          А то " В горячих точках..." ))) Типа несколько пар сапог стоптал гоняя террористов...
          tihiy
    3. андрей юрьевич Вчера, 16:09
      Цитата: Altona
      Мне понравилась фраза "не раздражать людей". Всё-таки 2017 год уже через неделю.

      андрей юрьевич
      1. Касым Вчера, 16:37
        А мне понравилось, как ВВП персонализировал развитие региональной авиации. Посмотрим, как Сечин с Роснефтью справится. Это важно, аналог Кукурузника очень нужен для такого по размерам гос-ва, как Россия. Там ВВП еще чем-то нагрузил Роснефть, но именно это отклалось в голове. hi
        Олигархи давно "забронзовели" - их давно приземлять надо. Поселить бы их в какие-нибудь "потемки", чтобы они это место "осветили" своим присутствием - сразу все условия для комфортной жизни появятся - дороги, освещение, приемлемое жилье и т.д.. laughing hi
        Касым
  2. изя топ Вчера, 15:57
    «пощупывание журналистами» крупных чиновников и представителей бизнеса – дело значимое и полезное.
    а ещё лучше,если бы их прощупывали компетентные органы,да с пристрастием
    изя топ
    1. Jovanni Вчера, 21:21
      Цитата: изя топ
      «пощупывание журналистами» крупных чиновников и представителей бизнеса – дело значимое и полезное.
      а ещё лучше,если бы их прощупывали компетентные органы,да с пристрастием

      А уж совсем хорошо, если бы не только с пристрастием, а ещё и с щипцами... Да, к органам...
      Jovanni
  3. самый главный Вчера, 15:57
    Сечин - Путину: я и так сама скромность!
    самый главный
    1. Starover_Z Вчера, 16:11
      Цитата: самый главный
      Сечин - Путину: я и так сама скромность!

      ... и сделал реверанс !
      Starover_Z
  4. 210окв Вчера, 15:58
    Скромнее быть?Ну уж нет!!Мы же хозяева жизни!Вплоть до хозяев ваших жизней...Это мнение всего это обыдлого свинарника нашей олигархии..
    210окв
    1. андрей юрьевич Вчера, 16:11
      смотрел конференцию...иногда ржал,иногда плакал...радоваться..нет....
      андрей юрьевич
      1. СТАРПЕР Вчера, 16:19
        Цитата: андрей юрьевич
        смотрел конференцию...иногда ржал,иногда плакал...радоваться..нет....

        Я пока не смотрел,но знаю что ничего нового и радостного для простого народа в перспективе не предвидеться! Власть жирует и откровенно ворует(типо либо пан либо пропал..) Стабилизационный фонд уже почти пуст...Так что мужики ,перспективы ,не очень! Как бы опять смуту не затеяли под шумок и на деньги запада..
        СТАРПЕР
        1. андрей юрьевич Вчера, 16:22
          Цитата: СТАРПЕР
          Я пока не смотрел,но знаю что ничего нового и радостного для простого народа в перспективе не предвидеться! Власть жирует и откровенно ворует

          Виталий,это Вы ? или кто то за Вас? я что то не
          вижу знакомых "уря" !!! или вы просто сегодня трезвый ? whatили "патриотизма" кончилась ? wassat
          андрей юрьевич
          1. СТАРПЕР Вчера, 16:38
            Цитата: андрей юрьевич
            Цитата: СТАРПЕР
            Я пока не смотрел,но знаю что ничего нового и радостного для простого народа в перспективе не предвидеться! Власть жирует и откровенно ворует

            Виталий,это Вы ? или кто то за Вас? я что то не
            вижу знакомых "уря" !!! или вы просто сегодня трезвый ? whatили "патриотизма" кончилась ? wassat

            laughing laughing laughing Устал видать и силы берегу...Пивас пью! drinks
            СТАРПЕР
            1. Лелёк Вчера, 17:53
              Цитата: СТАРПЕР
              силы берегу.


              Да, уж постарайтесь, уважаемый, не тратьте себя попусту. bully
              Лелёк
        2. Vadivak Вчера, 16:36
          Цитата: СТАРПЕР
          Стабилизационный фонд уже почти пуст.

          1,991 трлн рублей
          Санкции не распространяются на госзаимствования и проводить размещение облигаций (долговых бумаг) не запрещено. Более того, Минфин регулярно этим занимается. В сентябре ведомство заняло 1,25 миллиарда долларов, причем инвесторы были готовы дать сумму в шесть раз больше.
          Vadivak
  5. СТАРПЕР Вчера, 15:59
    Трамп сказал, что надо налаживать отношения, потому что хуже быть уже не может.

    С рыжим нужно быть осторожным...И все же надеюсь,что хотя бы отстанут от России на время и передых нам дадут!
    СТАРПЕР
    1. андрей юрьевич Вчера, 16:26
      Цитата: СТАРПЕР
      Трамп сказал, что надо налаживать отношения, потому что хуже быть уже не может.

      С рыжим нужно быть осторожным...И все же надеюсь,что хотя бы отстанут от России на время и передых нам дадут!

      Пётр 1й говорил:" встретишь рыжего-убей! потому как ,либо шельма,либо плут..."
      андрей юрьевич
      1. СТАРПЕР Вчера, 16:45
        Цитата: андрей юрьевич
        Пётр 1й говорил:" встретишь рыжего-убей! потому как ,либо шельма,либо плут..."

        У меня вообще то мама рыжая...! crying
        СТАРПЕР
        1. андрей юрьевич Вчера, 16:55
          Цитата: СТАРПЕР
          Цитата: андрей юрьевич
          Пётр 1й говорил:" встретишь рыжего-убей! потому как ,либо шельма,либо плут..."

          У меня вообще то мама рыжая...! crying

          сочувствую... laughing
          андрей юрьевич
          1. СТАРПЕР Вчера, 17:32
            Цитата: андрей юрьевич
            Цитата: СТАРПЕР
            Цитата: андрей юрьевич
            Пётр 1й говорил:" встретишь рыжего-убей! потому как ,либо шельма,либо плут..."

            У меня вообще то мама рыжая...! crying

            сочувствую... laughing

            Лучше завидуй, она за меня и я за нее....Ну сам знаешь! Женщина огромной доброты душевной (доверчивая правда)... love А вот мужики рыжие,это совсем другое..))))
            СТАРПЕР
  6. Холуай Вчера, 16:10
    А он Крутой! Он самого Министра Закрыл! Теперь ему всё Можно!
    Холуай
    1. Vadivak Вчера, 16:41
      Цитата: Холуай
      А он Крутой! Он самого Министра Закрыл!


      Ибо не фиг.
      Элитная недвижимость Улюкаева а в Москве и области оценивается в полмиллиарда рублей.Недалеко от экс-чиновника живет его сын, Дмитрий Улюкаев ему принадлежит пятикомнатная квартира площадью 220 квадратных метров в жилом комплексе "Депутатский дом". Недвижимость Улюкаева-младшего оценивается в 100 миллионов рублей. Кроме прочего, экс-министру принадлежат два земельных участка с коттеджами в поселке Веледниково Истринского района Подмосковья. Общая стоимость этой недвижимости составляет примерно 200 миллионов рублей. Примечательно, что в 2005 году Улюкаев переоформил участки на родственников. По словам соседей экс-чиновника, в коттеджах живут члены его семьи, а сам он давно не появлялся. В поселке Кратово Раменского района Улюкаеву принадлежат два участка площадью 3200 квадратных метров без построек. По информации следователей, формально они числятся за пасынком экс-министра Тарасом Усиком. Участки оцениваются в 25 миллионов рублей.Также в "коллекцию" бывшего чиновника входит однокомнатная квартира площадью 37 квадратных метров на улице Пудовкина в столичном районе Раменки. Жилье зарегистрировано на Тамару Усик, первую жену Алексея Улюкаева. Квартира оценивается в десять миллионов рублей.

      На отца экс-министра зарегистрирован земельный участок площадью 1400 квадратных метров в коттеджном поселке Ясенки Подольского района Подмосковья. Он стоит около 20 миллионов рублей.Следователи выясняют, на какие средства Улюкаев приобрел столько недвижимости. Если окажется, что стоимость активов не соответствует доходам и расходам, прокуратура может ходатайствовать об аресте имущества и передаче его государству.
      Vadivak
      1. Indiffeent Вчера, 16:49
        Будет где организовать детские сады для ребятишек и пару Детских Домов для сирот...В скором будущем может быть
        Indiffeent
      2. Холуай Вчера, 17:04
        Вы полагаете что один Улюкаев такой? belayПри тотальной Коррупции?

        Там на верху видимо в ходу поговорка: Главное в Ходе Следствия не Выйти на себя!!!
        Холуай
      3. Corsair Вчера, 17:12
        Цитата: Vadivak
        Ибо не фиг.
        Элитная недвижимость Улюкаева а в Москве и области оценивается в полмиллиарда рублей.

        Столько сколько стоит вся недвижимость Улуюкаева, наворованная за годы, тот же Сечин получает в качестве акционера каждый год, а может и поболее. Слили слабое звено, мешал видимо чем-то - ибо остальные как воровали так и воруют, а ВС и СК любят какие-то мутные сроки давать и пояснения, если уж шантрапа "золотая" на машинах ментов в опу шлет и ничего, этим то вообще ничего не будет.
        Corsair
        1. андрей юрьевич Вчера, 19:32
          Цитата: Corsair
          . Слили слабое звено, мешал видимо чем-то

          дорогу- молодым!
          андрей юрьевич
      4. Fan-Fan Вчера, 19:03
        Про Улюкаева теперь можно всё писать, а про Сечина пока ещё рано, некоторые попробовали и сразу получили по мордам. Хотя я думаю, что семейство сечиных побогаче будет, чем улюкаевы.
        Если бы они это честно заработали бы, но ведь мы все знаем как у чиновников "честно" это зарабатывается. Общим пока у власти такие люди ни о каком единении российских людей говорить нельзя ибо с кем единяться? С такими олигархами?
        Fan-Fan
  7. VNP1958PVN Вчера, 16:33
    "быть скромнее и не раздражать людей".

    А нельзя как то указать своим "товарисчам" что есть определённые границы приличия???
    VNP1958PVN
  8. Iline Вчера, 16:40
    Путин - Сечину: Скромнее надо быть!

    Как там по Жванецкому?
    - А как же, говорит народ. И всё что-то откручивает, отвинчивает.
    Так и в этом случае - не будет действующих незыблемых законов в нашей стране так и будет продолжаться вакханалия с попытками властьимущими (деньгиимущими) заткнуть рот. Сколько уже по просторам Интернета ходит видео когда любой мало-мальски оторвавшийся от плинтуса начинает совать правоохранителям в нос свои корочки депутатские. Правоохранители это для быдла что-ли? На вершинах власти и денег живут по своим понятиям?
    Iline
    1. Corsair Вчера, 17:14
      Цитата: Iline
      Правоохранители это для быдла что-ли? На вершинах власти и денег живут по своим понятиям?

      А так и есть, правоохранители в большинстве защищают право сильного и богатого ибо тоже кушать хотят и жить хорошо и долго.
      Corsair
  9. guzik007 Вчера, 17:44
    Вова -другу Сечину: скромнее надо быть,вот ,к примеру,кто знает,чьи бочки по всей Рассеи -матушки нефть развозит?Знаешь?
    -Ну знаю.
    -А вот другие не знают.
    -И чо?
    -А вот поэтому меня все любят,а тебя критикують.
    guzik007
  10. Vitalson Вчера, 17:53
    Господин Сечие будьте скромнее, не надо сразу всех крепостных крестьян общественности предъявлять.
    Vitalson
    1. Комментарий был удален.
  11. Димонт Вчера, 17:54
    Не хило так топ-менеджер зарабатывает, полтора ляма в день..рублей конечно winked
    Димонт
  12. демотиватор Вчера, 18:51
    Всю пресс-конференцию не смотрел, а из того, что успел посмотреть, больше всего мне понравился вопрос журналистки издания Знак.ком. Марии Винокуровой: "Почему Вы говорите одно, а все делается ровно наоборот?" Что именно ответил на это В. В. Путин, не смотрел. Но уверен, что после этого, как нам твердят, "важного события года", всё так будет делаться наоборот. И вообще, у меня стойкое впечатление, что задаваемые вопросы были намного интереснее ответов. Вот, например, главу государства спросили о падении реальных доходов россиян. Он ответил, что они
    "припали".
    Для реальных пацанов такой эвфемизм вполне уместен, но только не для для главы государства. Глава государства должен оперировать четкими, однозначными понятиями и цифрами. И никак иначе. Так вот, "припали" они аж до уровня 2009 года! То есть не припали, а отброшены на 7 лет назад.
    демотиватор
    1. guzik007 Вчера, 20:05
      А чему Вы удивляетесь? Лично мне давно стало понятно ,что Вова руководствуется не законами ,а понятиями.
      Лично я бы ему задал следующий вопрос: В.В..а вы ,когда принимали присягу,точно на Конституцию РУКУ клали?
      guzik007
      1. tihiy Сегодня, 05:52
        Цитата: guzik007
        Лично я бы ему задал следующий вопрос: В.В..а вы ,когда принимали присягу,точно на Конституцию РУКУ клали?


        КЛАЛ точно... Только вопрос: ЧТО
        tihiy
  13. Seidel45 Вчера, 18:52
    Путин - Сечину: Скромнее надо быть!

    Ага, так он и будет скромнее, тем более, что Гарант однозначно сказал, что плоская шкала подоходного налога себя полностью оправдала и отменять её не имеет смысла. А раз так, то всё будет продолжаться, как в той старой песенке: "Будут бедные беднеть, богатеи - богатеть...". А объясняется это тем, что бюджет дефицитный и его пополнять надо. А откуда пополнять, если богатеев трогать низзя, а скромней жить они не хотят? Естественно из карманов небогатеев...
    Seidel45
  14. Громобой Вчера, 18:53
    Президент отметил, что «пощупывание журналистами» крупных чиновников и представителей бизнеса – дело значимое и полезное.
    Полезное для кого?Для того же Сечина который заработал на этом 300.000?
    Где парламентские расследования деятельности крупных чиновников от бизнеса в стенах нашей думы?"Пощупывание" это конечно хорошо,но роскошь олигархов и чинуш откровенно раздражает на фоне урезания социалки и важных госпрограм.
    Громобой
  15. Neputin Вчера, 20:05
    Постепенно происходит изменение в настроениях. Заметил. Адекватно оценивающих общую ситуацию на ВО становится все больше и больше. И это правильно. Однако, если даже на ВО становится все больше адекватных людей, то ни чем хорошим для нашего правительства и лично самого!!! это может не закончиться. Хотя, несмотря ни на что, надо отметить, что все-таки Путин много сделал для страны и людей. Тут надо отдать ему должное. Плюс поднял авторитет России и ее ВС на международной арене. Но самого главного, пожалуй, не смог. Разогнать либеральную шоблу олигархов и изменить социально-экономический строй. А скорее всего и не хотел.
    Neputin
  16. Владимир57 Вчера, 20:58
    Цитата: Холуай
    Вы полагаете что один Улюкаев такой? belayПри тотальной Коррупции?

    Там на верху видимо в ходу поговорка: Главное в Ходе Следствия не Выйти на себя!!!

    Вышел из себя и не вернулся... laughing
    Владимир57
    1. Комментарий был удален.
  17. рус-5819 Вчера, 22:14
    Сечин - выдвиженец Путина, кому же его одёрнуть, как не его патрону. А вот главного рыжего страны почему-то до сих пор прижать не получется, парадокс, однако???
    рус-5819
  18. Amper Вчера, 23:13
    Цитата: Pronow
    Путин призвал Сечина быть скромнее и не раздражать людей...
    Хорошо — ответил Игорь Иванович и случайно выронил из кармана годовой бюджет РФ

    ПРОСТО СУПЕР !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    ФРАЗА ГОДА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Правда приз - пожизненный срок!

    Я помню, как ВВП защищал Миллера, дескать в том мире, где они все зарывают бабки, это нормальная зарплата.
    Мне сказали люди.., что у милька такая з/п потому, что он все скважины роет волшебной лопатой ночью .... и ни кто не знает как.
    Не пойму одног, почему он это делает на ЗЕМЛЕ ПРИНАДЛЕЖАЩЕЙ МОЕМУ НАРОДУ и НИ КТО ИЗ НАС НЕ ДАСТ ему должную оплату? МЫ НИ ЧТО , МЫ ПРОСТО ПУСТОЕ МЕСТО ?
    Amper
    1. tihiy Сегодня, 05:57
      Цитата: Amper
      Не пойму одного, почему он это делает на ЗЕМЛЕ ПРИНАДЛЕЖАЩЕЙ МОЕМУ НАРОДУ...

      Вот это главный вопрос.
      Почему на нашей земле, кучка непорядочных людей захватила всю собственность?
      tihiy
  19. Восток Сегодня, 05:30
    за воровство пожурил отечески!
    Восток
  20. iouris Сегодня, 14:48
    "Скромнее" хорошо бы выразить в миллиардах (неважно чего).
    iouris

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