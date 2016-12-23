Путин - Сечину: Скромнее надо быть!

Фото с пресс-конференции (Кремлин.ру )

Алкоголизация в нашей стране не больше, чем в отдельных странах Европы. Слышал вопрос: «А возле Кремля есть пивнушки?» Не знаю, как возле Кремля, а возле школ их уж точно не должно быть. Прошу поддержать нас в вопросе принятия соответствующего законодательства. Это ведь вопрос и нашей демографии.

Вопрос будет связан с нормализацией наших отношений (России и США). Трамп сказал, что надо налаживать отношения, потому что хуже быть уже не может. Я с ним согласен.

Отдельной темой разговора журналистов с Владимиром Путиным стала тема Игоря Сечина. Журналистов сразу нескольких СМИ интересовала тема о том, что Сечин выставляет иски к средствам массовой информации в связи с необходимостью удалить информацию или целый тираж в связи с публикациями «антисечинского направления». Речь зашла о том, что председатель совета директоров «Роснефти» выставил иск к "Ведомостям" на общую сумму в несколько миллиардов рублей. В итоге суд иск удовлетворил, но не на миллиарды, а на 300 тысяч.Президент отметил, что «пощупывание журналистами» крупных чиновников и представителей бизнеса – дело значимое и полезное. При этом президент дал понять, что не намерен комментировать решение судов, добавив, что Сечину ничего не оставалось, кроме как «защищать честь и достоинство в суде, чтобы не приходить к журналистам с дубиной».В целом Путин поддержал тезис, прозвучавший в вопросе одного из журналистов, призвав Сечина и другие крупные фигуры в экономике и политике "быть скромнее и не раздражать людей".Ответил президент России и на вопрос иркутского журналиста по поводу алкоголизации в стране и продаже суррогатов.Путин:NBC:Когда Вы встретитесь с Дональдом Трампом? Какой будет повестка?Путин: