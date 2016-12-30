Немецкий основной боевой танк Leopard 2: этапы развития. Часть 9

Первое появление: 2006 годВзяв на вооружение опыт недавней эксплуатации основных боевых танков в различных локальных конфликтах, компания Krauss-Maffei Wegmann разработала вариант Leopard 2 PSO (Peace Support Operation - операция по поддержанию мира). Он базируется на танке Leopard 2, который был доработан в плане живучести и сенсорных систем. Проект был скорее нацелен на демонстрацию различных доступных технологий, чем на подготовку машины к производству. В основе модернизации машины лежат модульные комплекты, которые при необходимости могут быть добавлены к существующей машине.В то время как первоначально задача основных боевых танков (ОБТ) состояла в том, чтобы возглавлять бои на средних и больших дистанциях, сегодняшние конфликты требуют определенного уровня огневой поддержки пехоты даже в городских районах. Обычно неправильное применение ОБТ обуславливается главным образом недоступностью машин специальной поддержки (таких, как например, российская БМПТ), а не возможностями современных танков. Тем не менее, ОБТ в настоящее время являются самым мощным видом вооружения, доступным для прямой наземной поддержки. Это и заставило компанию KMWeg вывести свою модель Leopard 2 PSO «в люди».Единственный прототип, показанный общественности, базируется на обычном варианте Leopard 2A5, который был значительно усовершенствован. Вариант А5 был выбран в связи с тем, что на нем стоит более короткая пушка L44. Это повышает маневренность, особенно в населенных пунктах. Углы вертикального наведения пушки не изменились.Самым заметным отличием от других вариантов Leopard 2 являются дополнительные модули бронирования на корпусе и башне. По задумке разработчиков они должны обеспечить круговую защиту от простых кумулятивных средств поражения (вплоть до РПГ-7). В отличие от остальных танков вариант PSO полагается не на простые решетчатые экраны, а на тяжелую модульную защиту. Крыша машина не усилена, но машина оборудована такой же дополнительной противоминной защитой, как у танка Leopard 2A6M.Бульдозерный отвал с гидроприводом установлен впереди корпуса. Он используется для расчистки препятствий и отрытия окопов. Он также усиливает защиту корпуса от атакующих снарядов и мин всех типов.Все средства по улучшению пассивной защиты танка привели к значительному увеличению массы машины. Также можно предположить, что центр тяжести в который раз опять сместился вперед.С целью улучшения подвижности и преодоления последствий повышения массы на варианте Leopard 2 PSO были проведены некоторые доработки ходовой части и силовой установки. Так как машина в категории MLC70 отличается интенсивным износом гусениц и ведущих колес, танк был оборудован современными гусеницами модели 570 РО и гидравлическим механизмом натяжения гусениц. Ведущие колеса входят в зацепление с траками гусениц 570 РО, а не как обычно со скобами, поэтому эти гусеницы выдерживают увеличенные нагрузки при меньшем механическом износе.В корме корпуса установлен обычный силовой блок танка Leopard 2. По запросу заказчика он может быть заменен новым силовым блоком стандарта Euro. Так как он занимает меньший объем, то могут быть добавлены дополнительные баки вместимостью до 400 литров. Глядя на массу машины, а также ожидаемое время выполнения задачи, он может быть более чем уместен. Кроме того, танк также может оборудоваться вспомогательной силовой установкой.Еще одно существенное изменение у варианта Leopard 2 PSO - это улучшенный сенсорный комплект. Танк оборудован несколькими камерами, которые позволяют экипажу наблюдать за обстановкой вокруг машины не выходя из нее. У водителя имеется камера заднего вида высокого разрешения и прибор ночного видения в передней части машины. Прицелы командира и наводчика не были усовершенствованы, но при этом получили усиленную защиту. Танк также оборудован таким же, как на варианте Leopard 2A5DK, прожектором, установленным на башне. Что касается доработок внутри танка, то была установлена полностью цифровая система управления огнем и система оперативного управления. Последняя система также включает навигационную систему с картами и возможностью обмена данными между подразделениями. В варианте PSO также установлен регистратор, который записывает действия и перемещения танка. Боевое отделение и электроника теперь охлаждаются системой кондиционирования.Наконец, новым элементом этой конфигурации является боевой модуль на крыше башни за люком заряжающего, заменивший собой стандартный зенитный пулемет. В его состав входят автоматическое вооружение, а также дневные и ночные приборы, позволяющие работать круглосуточно. Боевым модулем заряжающий управляет изнутри машины, нет необходимости вставать для этого и высовываться из люка. Но установка модуля привнесла несколько недостатков, в том числе увеличение высоты машины (ее проекции) и негативное влияние на поле зрения командира.Leopard 2 PSO на своем примере демонстрирует определенные возможности конфигурирования танка Leopard 2 для использования в городской местности. Танк получил усовершенствованные сенсоры и дополнительное бронирование. В тоже время проекция машины стала крупнее, то есть ее стало проще обнаружить и, как следствие, легче попасть. Потенциальные заказчики должны дважды подумать о том, что может стоить получить эти же усовершенствования, но за меньшую стоимость. Или может лучше самим разработать машину, которая «заточена» под будущие задачи.Первое появление: 2014 годLeopard 2A7 является новейшей строчкой в описи танков немецкой армии и останется стандартным вариантом Leopard 2 следующие несколько лет. Танк не новый, представляет собой модернизированный вариант Leopard 2. Для первой партии были взяты танки Leopard 2A6 из наличия голландской армии. Это довольно странная схема, поскольку в 2007 году Германия взяла в аренду 20 танков Leopard 2A6M у Канады. Вместо того чтобы вернуть танки и заменить их новыми, Канада купила 20 подержанных танков Leopard 2A6NL у Нидерландов и передала их Германии. Эти танки были доработаны до стандарта А6М, а позднее для стандарта А7. Танки были переданы армии в конце 2014 года и в начале 2015 года. 19 машин Leopard 2A7 будут эксплуатироваться в армии, а одна подвергнется дальнейшим модернизациям и оценкам.Кроме 20 машин немецкое министерство обороны решило модернизировать все действующие танки Leopard 2 до стандарта А7 и добавить еще 103 танка. Из них 44 будут переданы в действующие батальоны, 56 останутся на полигонах и в танковых школах и 8 будут использованы для дальнейшей оценки. В конечном счете, общее количество танков стандарта А7 составит 328 машин.В танк Leopard 2A7 внедрены несколько новых систем, некоторые из них довольно уникальны. Прежде всего, процесс стандартизации «А7» заключается в приведении к стандарту Leopard 2A6M. Он включает замену старых установок дымовых гранат, обновление радиосистем, новое сиденье водителя, броневые листы на днище и перевод всех табличек.Самым важным изменением, проводимым на танке Leopard 2A7, является интеграция информационно-управляющей системы IFIS (Integriertes Fuhrungs- und Informationssystem - Integrated Command and Information System). Система позволяет осуществлять обмен цифровыми данными между танками одного подразделения, а также повысить уровень ситуационной осведомленности внутри танка. В состав системы входит дисплей вывода тактических данных и информации о маршруте движения. IFIS идет в двух вариантах. Полная версия предназначена для командиров взводов и рот, а также их заместителей.Так как эти танки несут более высокую командую ответственность, места командира, заряжающего и водителя оборудованы цифровыми дисплеями. У командира и водителя дисплеи заменяют обычные панели управления. Большие цветные дисплеи показывают состояние танка, картографические данные или сообщения. Ни одно из рабочих мест не оборудовано собственной клавиатурой. Вариант системы IFIS для остальных военнослужащих роты предусматривает дисплеи только для водителя и командира. Глядя на коммерческую стоимость сравнимых по функциональности информационных систем, подобная конфигурация не совсем обоснована.Так как IFIS позволяет передавать цифровые данные, Leopard 2A7 будет оборудован тремя радиостанциями, одна из которых предназначена только для передачи данных. Старые антенны будут заменены современными антеннами Comrod.В танке А7 установлена новая система внутренней связи SOTAS-IP. Она используется для связи между членами экипажа внутри танка. Но в ее состав входит также интерфейс связи (телефон) в корме танка для связи с поддерживающей пехотой. Внешний интерфейс позволяет вести обмен данными и речевыми сообщениями. Подобная система также установлена на машинах Puma и Boxer.Если прицел командира PERI R17 А2 был установлен относительно недавно на танке Leopard 2A5, то вариант А7 уже получил его новую версию. В состав нового прицела PERI R17 A3 входит совершенно новый тепловизор ATTICA с более высоким разрешением и дальностью обнаружения.К сожалению, тепловизор наводчика не был модернизирован, в то время как прицел командира полностью цифровой и модульный. Монитор наводчика, выводящий изображения с прицела, до сих пор представляет собой электронно-лучевую трубку. Замена тепловизора потребовал бы полной переработки прицела. Появился бы шанс избавиться от некоторых устаревших конструкций и получить новые функции. Но, по всей видимости, высокая стоимость замены не позволила обновить прицел.Небольшим, но очень важным усовершенствованием, реализованным в танке, стало введение в боекомплект нового дополнительного боеприпаса. Старый универсальный снаряд в будущем будет снят с вооружения. На его место придет новый программируемый осколочно-фугасный снаряд DM11. У заряжающего теперь установлен дополнительный блок управления, который позволяет программировать взрыватель. Имеются три режима детонации: точечная детонация, с задержкой и воздушный подрыв. Программирование взрывателя происходит в зарядной каморе автоматически. Максимальная дальность действия снаряда составляет 5000 метров. Но без усовершенствованной СУО танк Leopard 2 сможет обстреливать этим снарядом цели только на дистанциях до 4000 метров.Leopard 2A7 станет первым танком, в боекомплект которого войдут новые осколочно-фугасные снаряды. По истечении запасов снаряда DM12 ожидается, что танки Leopard 2A6 и А6М рано или поздно также получат новый снаряд.Наконец, в танках Leopard 2A7 немецкой армии установлены кондиционер и вспомогательная силовая установка. ВСУ установлена в правой надгусеничной полке, а система кондиционирования в кормовой нише башни. ВСУ позволяет работать системам танка при заглушённом основном двигателе, включая приводы башни и вооружения, прицелы, стабилизацию и кондиционирование.Вооружение танка Leopard 2A7 не подверглось модернизации. Но зато танк теперь оборудован камуфляжной системой Barracuda.Сразу после развертывания варианта Leopard 2A7 компания Krauss-Maffei Wegmann начала работу над следующим эволюционным вариантом Leopard 2. На этот раз акцент делается на прицельных системах и подвижности.Наконец-то, и теперь уже действительно своевременно, основной прицел наводчика становится главной темой. Хотя идут разговоры, что модернизация затронет только тепловизор, но, скорее всего, будет обновлен весь прицел. Ожидается, что наводчик будет оснащен новейшим тепловизионным прицелом. Он позволит захватывать как изображения, так и видео. Дневной прицел должен иметь разное увеличение и при чем существенно большее, чем у нынешнего прицела. Это позволит увеличить дальнобойность 120-мм пушки ведущей огонь бронебойными оперенными подкалиберными и осколочно-фугасными снарядами.Предыдущие модернизации танка Leopard 2 добавили лишнюю массу, которая негативно повлияла на общую подвижность танка. У Leopard 2A8, по всей видимости, это будет исправлено в определенной мере. Изменения затронут три системы. Во-первых, трансмиссию, в которой будут изменены наборы зубчатых колес низших передач. Второе - новые бортовые редукторы. Оба изменения должны уменьшить трение и повысить крутящий момент, особенно на низших передачах. В результате конструкторы рассчитывают достичь ходовых качеств варианта А4.И третье, так как увеличенная масса и больший крутящий момент существенно повысят нагрузку на гусеницы, то они будут заменены гусеницами новой конструкции наряду с новыми ведущими колесами.Поскольку танк Leopard 2A7 был развернут совсем недавно, то не стоит ожидать вариант А8 ранее 2018 или 2019 года.Первое появление: 2008 годМодель Leopard 2A4 Evolution была разработана компанией IBD. В основном упор здесь был сделан на повышение уровня активной и пассивной защиты танка Leopard 2A4. Главная цель заключалась в использовании доступных технологий, которые бы минимизировали стоимость разработки и закупки. Этот вариант базируется на обычном танке Leopard 2A4, но имеет весьма заметные улучшения в области бронирования. Для передней части и бортов корпуса и башни использовано несколько типов модулей. Кроме того, танк получил дополнительную противоминную защиту днища и защиту крыши башни от атак сверху. По бортам и в корме установили решетчатые экраны, которые заставляют детонировать атакующие снаряды еще до встречи с основной броней. Наконец, танк также оборудован комплексом активной защиты AMAP-ADS. Он обнаруживает атакующие снаряды и перехватывает их при подлете к танку.Leopard 2A4 Evolution представляет собой очень интересную концепцию, предоставляющую неплохую защиту за минимальную стоимость. Это также означает, что танки могут быть усовершенствованы в сжатые сроки до необходимого уровня. Масса полного комплекта составляет чуть менее 5 тонн, комплекты для башни добавят еще 2 или 3 тонны. Так как большая часть массы добавлена на переднюю часть машины, то центр тяжести сместился. Ни подвеска, ни силовой блок танка не были доработаны, а это приводит к более интенсивному износу и ухудшению подвижности. Поскольку акцент в разработке был сделан только на повышении уровня защиты, стоит спросить, почему прицел наводчика не был перенесен. Он остался на том же месте и являет собой прекрасное уязвимое отверстие в передней части башни.В общем, повышение защиты танка - это отличное дело. Но стоит подумать, правильная ли Leopard 2 машина. Если танк используется в сценарии, где поможет только максимальная защита, наверное нужно поискать альтернативу.Первое появление: 2008 годМВТ Revolution представляет собой модернизационный комплект, в настоящее время предлагаемый компанией Rhemmetall Defence для танка Leopard 2. Он напоминает вариант Leopard 2A4 Evolution, поскольку на нем установлен такой же комплект баллистической защиты. Но модернизация этим не ограничивается. МВТ Revolution оборудован системой постановки дымовой завесы ROSY (Rapid Obscuring System). Она состоит из четырех гранатометных установок, установленных по углам башни. Система, в состав которой входят лазерные детекторы, способна ставить дымовые завесы разного размера максимально быстро. Она активируется либо автоматически при определении лазерного луча дальномера или подсветки цели, либо контролируется экипажем. Система ROSY способна создавать дымовое облако в непосредственной близости от машины и расширять его по мере движения танка.Больше изменений можно найти внутри танка. Компания Rheinmetall предлагает полностью переработанный интерьер, включая электропривод башни и цифровую СУО. У заказчиков есть выбор - оставить существующие прицелы и органы управления или заменить их новыми. Причем последнее настоятельно рекомендуется. Цифровая электроника башни также позволяет интегрировать новую систему боевого управления, включая беспроводную передачу данных.Новой особенностью, ранее обсуждавшейся только для американского танка М1А2 SEP, является использование танка для реального обучения. Комплект МВТ Revolution позволяет танку быть частью учебных подразделений, когда цели и информация о них могут выводиться прямо в прицел (функция дополненной реальности). Это позволило бы экипажам танков обучаться на реальном оборудовании и не использовать тренажеры. Учебные задачи могут запускаться на статичном дисплее или даже динамически на учебном полигоне.Место командира танка МВТ Revolution оборудовано новым прицелом SEOSS (Stabilized Electro-Optical Sight System - стабилизированная оптико-электронная прицельная система). Прицел стабилизирован, имеет дневной канал и тепловизор Saphir. Прицел получает цифровые данные от всех сенсоров и может подсоединяться к цифровым системам танка. Одной из интересных особенностей SEOSS является встроенная система управления огнем. Она позволяет полностью контролировать либо основное вооружение танка, либо дистанционно управляемый боевой модуль. Теоретически, эта система в будущем может позволить использовать системы вооружения, непосредственно не входящие в состав танка.Сенсорный комплект имеет в своем составе так называемую систему ситуационной осведомленности. Она состоит из нескольких дневных и ночных камер, размещенных вокруг танка Они позволяют вести наблюдение за обстановкой в непосредственной близости от танка.Как уже было сказано, танк также оборудован дистанционно управляемым боевым модулем, установленным на крыше башни. Он управляется командиром и может принять несколько моделей пулеметов. Также к новому оборудованию относятся система кондиционирования и вспомогательная силовая установка.МВТ Revolution на данный момент является самым заслуживающим внимания вариантом танка Leopard 2. Есть, конечно, вопросы к дополнительному бронированию, поскольку за ним «тянутся» недостатки, описанные для Leopard 2А2 Evolution. Сильным доводом в пользу этого варианта являются цифровая башня и новый прицел командира. Они значительно повышают боевые качества танка при работе в дневное время. ВСУ и кондиционирование также вполне уместны.Пока ни один заказчик не заинтересовался подобной модернизацией. Если закрыть глаза на дополнительное бронирование, вариант МВТ Revolution танка Leopard 2 - это то, о чем можно только мечтать!Первое появление: 2014 годМВТ Evolution – это еще один изумруд в ряду Leopard 2A4 Evolution и МВТ Revolution. В то время как первый продемонстрировал новый комплект защиты, а второй новую систему управления огнем для командира, вариант МВТ Evolution нацелен на практическую демонстрацию комплекта бронирования. Этот танк был представлен на выставке Eurosatory 2014 со своей новой защитой и системой постановки дымовой завесы ROSY.