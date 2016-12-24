«У нас абсолютно симметричные методы работы. Разница в том, что украинцам помогают в этом Штаты, Израиль и некоторые страны Восточной Европы», – рассказал газете ВЗГЛЯД представитель Центра беспилотной авиации ДНР Александр Жучковский, комментируя жалобы украинского генштаба на плохую работу применяемых ВСУ беспилотников американского производства.Командование ВВС Украины в четверг признало, что у поставленных США для применения в Донбассе дронов Raven RQ-11B Analog есть большой недостаток: они могут быть взломаны и перехвачены, а их сигналы легко можно заглушить. Официальные лица США на условиях анонимности также признали, что условия конфликта в Донбассе оказались намного сложнее, чем они ожидали. Армия США до сих пор использует эти беспилотники, но модернизированные до цифровой версии.Военный советник главы Генштаба ВСУ Натан Хазин заявил, что разочарован поставленными дронами и вернул бы их назад при первой возможности. «С самого начала решение о закупке беспилотников для использования в конфликте было неверным», – цитирует Хазина Reuters. В июле США передали Украине партию из 72 мини-беспилотников на 9 млн долларов. В октябре народная милиция ЛНР перехватила один из них.Представитель Центра беспилотной авиации самопровозглашенной ДНР, ополченец, волонтер Александр Жучковский рассказал газете ВЗГЛЯД, почему украинские военные могли вдруг предъявить претензии к заокеанским беспилотникам.ВЗГЛЯД: Александр, правда ли, что ополчение часто перехватывает украинские БПЛА?Александр Жучковский: Это действительно случается, но редко. На БПЛА, используемых ВСУ, стоит хорошая система защиты, «приземлить» их не так-то просто. В целом идет соревнование наших и украинских специалистов. На каких-то участках фронта ситуация с беспилотниками лучше у них, на каких-то – у нас. Часто и с украинской стороны перехватывают наши аппараты.ВЗГЛЯД: Глядя с вашей стороны фронта, так ли плохи американские беспилотники?А. Ж.: Странные вещи заявил этот военный советник. На наш взгляд, с беспилотной авиацией у ВСУ сейчас в целом все в порядке. Они получали неплохие аппараты, которые дорабатывают под свои нужды. В основном используются не только американские, но и израильские. Кроме того, вместе с беспилотниками приезжают иностранные специалисты, которые либо сами работают на линии фронта, либо обучают кадры ВСУ.ВЗГЛЯД: А в чем заключается доработка?А. Ж.: Кстати, на перехваченных беспилотниках как раз видны следы доработки. Например, кустарные попытки делать из БПЛА так называемые боевые дроны, оснащенные взрывчаткой. Такая доработка приводит к перегрузу аппарата, отчего он в итоге падает.ВЗГЛЯД: Что проще – перехватить или сбить?А. Ж.: Конечно, перехватить. Если он поднимается до высоты 500 метров, его просто не видно. Многое зависит еще и от погоды. Сбить такой аппарат из зенитки или тем более из стрелкового оружия крайне сложно. Были только единичные случаи, и то не потому, что кто-то осознанно ставил себе такую цель. Просто пальнули наудачу.ВЗГЛЯД: БПЛА используются только для разведки?А. Ж.: Задача номер один – это разведка первого эшелона обороны противника. Хорошие, доработанные аппараты могут долететь и до второго-третьего эшелонов. Но в таком виде это уже чистая разведка, без каких-либо сопутствующих задач. Еще дроны выполняют задачи по корректировке огня артиллерии. Если идет речь о непосредственно боевых действиях, аппарат одновременно передает координаты и разведке, и артиллерийским расчетам.Если же говорить о состоянии перемирия, то БПЛА исследуют позиции противника, скопление бронетехники. Все это наносится на карту, и в случае активизации боев артиллерия отрабатывает по нанесенным координатам.В принципе, у нас абсолютно симметричные методы работы. Разница в том, что украинцам помогают в этом Штаты, Израиль и некоторые страны Восточной Европы, у них работа поставлена на государственном уровне. А нам же в основном помогают отдельные люди, а не государство в целом.В начале войны нам поставляли квадрокоптеры стоимостью всего-навсего в 80–100 тысяч рублей. Со временем увеличивался опыт, наработана техническая база. Если конфликт затянется, у нас будет еще больше опыта и еще лучше техническая база.Сейчас можно говорить о том, что в Донбассе есть полноценная беспилотная авиация. В Донецке уже два года работает наш Центр беспилотной авиации. Мы занимаемся сборкой БПЛА благодаря народным деньгам, которые мы собираем. Есть беспилотники в отдельных подразделениях, полках и батальонах, которые бойцы либо собирают на месте, либо получают от доброжелателей с «большой земли», из России. Прогресс достигнут существенный.ВЗГЛЯД: Вы говорите, что ВСУ в целом оснащены хорошими беспилотниками. Для чего тогда Хазин сделал это заявление?А. Ж.: Мне кажется, это просто какой-то отдельный эпизод внутри украинской политической истории. Может, Хазин с помощью публичных упреков просто торгуется с кем-то в США. Украинцы, наоборот, обычно ценят западную военную помощь. Может, это как-то связано с переменами в американской администрации и опасениями, что США притормозят военную поддержку.