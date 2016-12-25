11:45 25 декабря
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Кто сядет за штурвал истребителя пятого поколения?

Кто сядет за штурвал истребителя пятого поколения?Как эхом эпохи «эффективного менеджмента» в Минобороны России в период 2007–2011 годов пришла весть из Краснодара о выпуске из высшего военного авиационного училища 12 летчиков!

К сожалению, не обошла Воздушно-космические силы (ВКС) России общая проблема ВВС ряда стран по укомплектованию летным составом, усугубленная к тому же отсутствием у нас набора курсантов в указанный период для оперативно-тактической и Дальней авиации. При ежегодной естественной убыли летного состава боевой авиации по различным причинам до 6–7% и при отсутствии набора в течение трех лет некомплект летного состава в настоящее время, по предварительным оценкам, может составить порядка 20%! Без принятия эффективных мер по совершенствованию системы подготовки и сохранению мотивации летного состава к продолжению военной службы по истечении первого контракта ситуация может еще более осложниться!

Для решения проблемы сокращения некомплекта летного состава наиболее актуальными вопросами являются, кого и как учить, как сократить расходы на обучение летчиков.


Кого и как учить?

Одним из недостатков российской системы подготовки является наличие единственного источника комплектования ВКС летчиками боевой авиации из числа выпускников ВВАУЛ, которые в большинстве своем поступили в училище после окончания средних общеобразовательных школ или равных им учебных заведений. Количество абитуриентов из числа военнослужащих, проходящих или прошедших военную службу по призыву или контракту, незначительно. Обучение в училище военнослужащих из числа кадровых офицеров и офицеров запаса, а также кандидатов с высшим образованием по сокращенной программе вообще не предусмотрено.

Особо в современных непростых условиях следует также уделить внимание, при среднем летном долголетии летчика 10–15 лет, не только расширению перечня кандидатов и мероприятий по поддержанию мотивации как можно дольше проходить службу на летных должностях, но и стоимости подготовки летчика.

КАК СОКРАТИТЬ РАСХОДЫ НА ОБУЧЕНИЕ ЛЕТЧИКОВ?

Другим недостатком можно назвать общую стоимость обучения, при этом достижение оптимального показателя «стоимость–эффективность» при подготовке летного состава в значительной степени зависит от выбора количества и типов УТС в системе подготовки летчиков.

Для достижения этих целей в 2001 году была разработана и утверждена главнокомандующим ВВС «Концепция перспективной системы подготовки летчиков и штурманов ВВС». Лучшим вариантом признано наличие трех типов учебных самолетов: первоначальной, основной и повышенной подготовки, что соответствует и современной мировой практике подготовки летного состава.

В ВКС России на этапе повышенной подготовки с 2013 года используется Як-130, отвечающий современным требованиям к учебно-тренировочным самолетам (УТС) нового поколения типа южнокорейского Т-50, итальянского М-346 и китайского L-15. Самолет первоначальной подготовки Як-152 находится на завершающей стадии летных испытаний со сроком поставки с 2017 года. Свободной нишей в системе подготовки после вывода из эксплуатации УТС Л-39 остается место самолета основной подготовки.

Можно рассмотреть три варианта обучения:

1-й вариант – двухэтапный.

На Як-152 будет возложено решение задач первоначальной и часть задач основной подготовки с налетом 70 часов. Дальнейшее увеличение налета на Як-152 нецелесообразно ввиду его ограниченных летных характеристик и соответственно замедления динамики роста летных навыков.

На Як-130 будет выполняться часть задач основной подготовки и повышенная подготовка с общим налетом 130 часов. Преимуществом схемы является снижение стоимости подготовки одного курсанта с 528 тыс. до 469 тыс. долл.

2-й вариант – введение в систему подготовки УТС ОПс ТВД с выполнением программы основной подготовки с общим налетом 80 часов, при этом на УТС-152 выполняется программа первоначальной подготовки 40 часов, на Як-130 – программа повышенной подготовки 80 часов.

Заслуженный летчик-испытатель В.П. Селиванов поддерживает необходимость появления самолета основной подготовки с ТВД в системе подготовки летчиков и предлагает рассмотреть в этом качестве самолет М-107, разрабатываемый ЭМЗ им. В.М. Мясищева на базе М-101Т «Гжель», который серийно выпускался на нижегородском авиационном заводе «Сокол» и сертифицирован по АП23.

В качестве основных преимуществ М-107 можно отметить:

производственная линия на заводе сохранена, стоимость изготовления самолета М-101Т составляла в 2013 году 2 млн долл.;
низкие затраты на техническое обслуживание, стоимость летного часа при эксплуатации самолета-прототипа составляла всего 250 долл.;
высокая степень унификации конструкции с М-101Т, а по оборудованию кабины – с Як-130;
высокая надежность и большой ресурс двигателя М-601 (3500 часов до капремонта), с перспективой оснащения новым российским ТВД ВК-800В, разрабатываемым на базе турбовального двигателя ВК-800.
ТВД мощностью порядка 1000 л.с. крайне необходим для России, его создание откроет широкие перспективы по созданию двухдвигательных УТС для подготовки летчиков ВТА и ДА, а также широкого спектра самолетов малой авиации различного назначения.

Данный вариант оптимален, соответствует мировому опыту, стоимость подготовки одного курсанта минимальна и составляет 308 тыс. долл.

3-й вариант – введение на этапе основной подготовки реактивного СР-10, разрабатываемого в инициативном порядке ООО «КБ «Современные авиационные технологии» и активно продвигаемого для закупки ВКС.

Следует отметить, что разработчики допустили грубую концептуальную ошибку в выборе двигателя и конструктивно-аэродинамической схемы для самолета основной подготовки.

ВЫБОР ДВИГАТЕЛЯ

С начала XXI века выбор заказчиками по результатам тендеров турбовинтового, а не реактивного УТС для этапа основной летной подготовки стал повсеместным. В последних тендерах самолет с реактивным двигателем M-345, активно продвигаемый итальянской компанией AleniaAermacchi, даже не рассматривается в качестве претендентов, поскольку специалисты считают, что его стоимость и эксплуатационные расходы несоизмеримо выше турбовинтовых УТС (по оценкам, в 3–6 раз)!

Современные реалии таковы, что в этом сегменте господствуют турбовинтовые самолеты типа швейцарского РС-21 или бразильского ЕМВ-314, которые закуплены ВВС почти 50 стран. Данный подход очевиден практически любому специалисту в сфере авиации. Умеют ведь на Западе считать деньги, а мы выбираем свой особенный путь?

КРЫЛО ОБРАТНОЙ СТРЕЛОВИДНОСТИ

Принципиальным недостатком является применение на СР-10 крыла обратной стреловидности. Современные средства предупреждения выхода на критический угол атаки и сваливание нивелировали отдельные преимущества крыла обратной стреловидности. Его же недостатки в части дивергенции крыла, неудовлетворительных характеристик лобового сопротивления, устойчивости и управляемости привели к тому, что все образцы современных и перспективных истребителей имеют крыло нормальной стреловидности.

Неспособность крыла обратной стреловидности к самовращению на закритических углах атаки из преимущества превращается в недостаток, так как на СР-10, претендующем на роль УТС, нельзя отработать «классическое» сваливание и штопор самолета, так необходимые при летном обучении курсантов и дальнейшей летной эксплуатации современных и перспективных истребителей с нормальной конфигурацией крыла!

Так к чему же тогда создавать УТС с крылом обратной стреловидности?

Даже невооруженным глазом видно, что самолет имеет явно предельно-переднюю центровку. При просмотре видео полетов СР-10 любой опытный летчик подтвердит, что на посадке перед касанием ручка управления самолета практически полностью «выбрана» на себя, а скорость посадки явно не менее 200 км/ч. Для учебного самолета это очень высокая посадочная скорость. Требования же по скорости посадки, даже к реактивным самолетам, не говоря уже о турбовинтовых, составляют порядка 160 км/ч! Напомним, это самолет не для асов, а для курсантов, и здесь, очевидно, более низкая скорость значительно снижает вероятность всякого рода инцидентов.

И самое главное, при существенном угле стреловидности задней кромки крыла СР-10, на которой расположены закрылки, достаточно трудно найти эффективное конструктивное решение по уменьшению посадочной скорости. Отметим и появление подфюзеляжных гребней в хвостовой части, что свидетельствует о проблемах с путевой устойчивостью.

Для легализации инициативной разработки СР-10 и оснащения его современным оборудованием в соответствии с требованиям ВКС потребуется полномасштабная ОКР продолжительностью не менее трех-пяти лет с непредсказуемыми затратами в условиях отсутствия современного российского двигателя.

Таким образом, введение в систему подготовки СР-10, оснащенного устаревшим и снятым с производства двигателем Аи-25ТЛ, а также другими системами, блоками, агрегатами, установленными на Л-39, не изменит ситуацию и сохранит стоимость обучения одного курсанта на прежнем уровне – 528 тыс. долл.

Какой бы вариант ни был выбран, ясно одно, что альтернативы Л-39 до массовых поставок новых УТС ОП в ближайшее десятилетие нет. Парк Л-39 находится в эксплуатации чуть более 25 лет и сохраняет значительный потенциал для решения задач летного обучения курсантов при поддержании его исправности.

Применительно к российским условиям основными мероприятиями по совершенствованию системы подготовки летного состава также могли бы стать:

1. Сокращение срока обучения в ВВАУЛ с 5 до 4 лет посредством перехода от программ высшего образования федерального государственного образовательного стандарта уровня «специалитет» к уровню «бакалавриат».

2. Возрождение практики проведения первоначальной летной подготовки молодежи в аэроклубах ДОСААФ и восстановление государственного заказа на подготовку специалистов для ВС РФ.

3. Расширение категорий кандидатов для обучения профессии военного летчика за счет кадровых офицеров и офицеров запаса, а также кандидатов с высшим образованием возрастом до 27 лет по сокращенной программе.

4. Обучение этих категорий кандидатов можно проводить в течение 2 лет:

– 1-й год – теоретическая подготовка, первоначальная и основная летная подготовка в ВВАУЛ (аэроклубах ДОСААФ) с налетом 100 часов;

– 2-й год – теоретическая подготовка, повышенная летная подготовка на самолетах Як-130 с налетом 60–80 часов. Дальнейшее продолжение обучения в центрах подготовки и переучивания летного состава ВКС МО РФ.

При летном долголетии летчика-истребителя 10–12 лет сокращение срока обучения на 1 год, а также подготовка по сокращенным программам отдельных категорий кандидатов позволит сократить не только цикл обучения, но и повысить гибкость реагирования системы подготовки на изменяющиеся потребности в летном составе в том или ином виде авиации.

При выборе средств обучения следует также учитывать и стремление Минобороны России к заключению контрактов полного жизненного цикла, стоимость этапа эксплуатации в котором составит не менее 50%, и в данном случае недостатки реактивных самолетов очевидны.

Элементарный расчет показывает, что при сроке службы в 40 лет и налете в 400 часов в год на один самолет общий налет за период эксплуатации составит 16 тыс. часов, а стоимость этого этапа жизненного цикла будет равняться:

СР-10 – 16 000 час х 2000 долл./час = 32 млн долл.;

М-107 – 16 000 час х 250 долл./час = 4 млн долл., в 8 раз дешевле!!!

И в заключение, отвечая на вопрос в заголовке статьи, стоит напомнить высказывание великого русского писателя А.И. Куприна о летчиках: «Я люблю их общество. Постоянный риск, любимый и опасный труд, вечная напряженность внимания, недоступные большинству людей… и чудовищная быстрота – все это как бы выжигает, вытравливает из души настоящего летчика обычные низменные чувства – зависть, скупость, трусость, мелочность, сварливость, хвастовство, ложь, – и в ней остается чистое золото».

Военные летчики всегда были, есть и останутся истинной золотой молодежью нации, доказавших свою любовь к Родине, патриотизм и готовность выполнить свой воинский долг в огненном небе Великой Отечественной войны, локальных войнах, а теперь и в Сирии, а не те, кто, игнорируя правила и окружающих, «рассекает» по улицам столицы, упиваясь собственной безнаказанностью на «гелендвагенах» и «кайенах», купленных на деньги родителей!

Кто сядет за штурвал истребителя пятого поколения?
Автор: Филипп Маурин
Первоисточник: http://nvo.ng.ru/armament/2016-12-23/15_931_avia.html


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Комментарии 18
  1. Пеший Сегодня, 06:39
    И надо исключить из программы обучения летчика, то что ему не пригодится в дальнейшей службе. Например зачем пилоту подробно изучать двигатель и РЭО, не разу не слышал что бы летчик занимался ремонтом или обслуживанием. За счет этого тоже сокращаются затраты на обучение.
    Пеший
    1. vladimirZ Сегодня, 06:49
      Вот и наступил этап прозрения для "сердюковской" реформы Армии, и в частности авиации - выпуск всего 12 летчиков в году для всей России. "Ура, товарищи!" - горькая ирония произошедшего.
      Хоть где то во власти у кого то дрогнуло сердце: "А что мы натворили, бездумно, безграмотно сокращая военные училища и академии, в том числе летные!"?
      Хоть кто-то признал неправомерность действий по отказу в приеме в училища и академии в течение 3 лет?
      Хоть кто-то понес за всё это наказание и ответственность?
      Нет, всё сошло с рук, можно и дальше продолжать подобное и не только в авиации, Армии, но и в гражданском обществе, экономике, промышленности, с/хозяйстве, везде куда дотягивается власть некомпетентных, безграмотных руководителей государства.
      vladimirZ
      1. vladimirZ Сегодня, 07:06
        А может они не "некомпетентные и не безграмотные", а хуже - такие как предатель Горбачев у власти или марионетка США Ельцин, угробившие наше государство, действуют вполне сознательно и осознано?
        vladimirZ
      2. Серый брат Сегодня, 07:09
        Цитата: vladimirZ
        Вот и наступил этап прозрения для "сердюковской" реформы Армии, и в частности авиации - выпуск всего 12 летчиков в году для всей России. "Ура, товарищи!" - горькая ирония произошедшего.

        В учебном центре с ежегодным набором в 500 человек такого быть просто не может.
        Не ведитесь на откровенную ложь.
        В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 11.11.2009, директивой Министра обороны РФ от 29.01.2010, указаний ГШ ВС РФ от 17.02.2010 Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков (военный институт) им. Героя Советского Союза А.К. Серова переименовано в Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия» имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина (филиал, г. Краснодар).
        С 29 октября 2012 года, в соответствии с директивой ГШ ВС РФ от 25.07.2012, филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Краснодар) был переподчинен и вошел в состав ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Воронеж). Из состава филиала вышли учебно-авиационные базы (гг. Армавир, Майкоп, Тихорецк, Котельниково, Балашов, Ртищево, Челябинск, Сызрань, ст. Кущевская), которые были переподчинены центру (летной подготовки) ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Воронеж).
        С 1 сентября 2013 года в состав филиала ВУНЦ (г. Краснодар) согласно штата входят структурные подразделения: 1 авиационный факультет (базовой подготовки) г. Краснодар, 2 авиационный факультет (истребительной авиации) г. Армавир, 4 факультет (фронтовой бомбардировочной и штурмовой авиации) г. Борисоглебск, 6 авиационный факультет (дальней и военно-транспортной авиации) г. Балашов, 8 специальный факультет г. Краснодар.
        Всего в период с 2002 по 2013 год в КВВАУЛ подготовлено более 3000 офицеров-летчиков для Военно-воздушных Сил России и стран дальнего и ближнего зарубежья. Из них золотыми медалистами стали: Ю.Е. Петров, М.С. Резников, А.А. Горшков, А.С. Иванов, А.С. Соколов, А.А. Горин, Д.А. Родин, А.В. Тюрин, Т.Б. Мамбеталиев, О.А. Мухамеджанов, Б.С. Мадаминов, А.В. Колков, В.Н. Стромило, А.А. Топчиев, Д.С. Черный, К. Воеводкина, А. Бобрусь, А. Донской, В. Анацкий, Р. Сигалаев, А. Аширов, А. Полозова, А. Грицков.
        Окончили училище с отличием 306 человек, удостоверения квалификации «Военный летчик III класса» получили 270 человек.
        Серый брат
        1. vladimirZ Сегодня, 07:17
          Нет, это не ложь. Это закономерный итог "реформирования" Армии России.
          Относительно не так давно, у младшего сына друг-сокурсник по военной кафедре гражданского ВУЗа, минометчик по обучаемой специальности, лейтенант-двухгодичник, призванный из запаса, пришел из Армии. И служил знаете кем? Не угадаете. Командиром мотострелковой роты. Как говорится приехали.
          vladimirZ
          1. Серый брат Сегодня, 07:30
            Цитата: vladimirZ
            Нет, это не ложь. Это закономерный итог "реформирования" Армии России.

            Читайте мой комментарий выше. Инфа взята с сайта учебного центра.
            Или чукча не читатель?
            Цитата: vladimirZ
            минометчик по обучаемой специальности, лейтенант-двухгодичник, призванный из запаса, пришел из Армии. И служил знаете кем? Не угадаете. Командиром мотострелковой роты. Как говорится приехали.

            И чё? Лейтенант который не может командовать ротой, это не лейтенант, а г-но.
            Цитата: vladimirZ
            призванный из запаса,

            Куда призванный? В партизаны что ли?
            Серый брат
            1. vladimirZ Сегодня, 08:27
              Вы хоть в военной тематике, что то понимаете? Если офицер двухгодичник, то он призван в Армию на службу на 2 года.
              Если он минометчик, обычные минометы, то естественно не пехотинец, не знает толком вооружение мотострелковых подразделений, БМП, БТР, тактику их действий, стрелять толком из них не умеет.
              Его учили только на одну трубу, расчеты стрельб, ну и все прочие, что нужно для артиллериста минометчика. Он даже командиром мотострелкового взвода не годится, а его на роту.
              vladimirZ
              1. Серый брат Сегодня, 08:47
                Цитата: vladimirZ
                Если он минометчик, обычные минометы, то естественно не пехотинец, не знает толком вооружение мотострелковых подразделений, БМП, БТР, тактику их действий, стрелять толком из них не умеет.

                Минометчики как раз и находятся в составе мотострелковых частей если это только не "Тюльпаны" какие-нибудь.
                Он обязан знать тактику действий потому что взаимодействие. Всеми видами вооружения владеть не обязан - для этого есть личный состав.
                Вы хоть в военной тематике, что то понимаете? Если офицер двухгодочник, то он призван в Армию на службу на 2 года.


                Не призывают из запаса в мирное время. Если он в запасе значит после ВУЗа не призвали, он только сам по контракту может пойти или просто на сборы потом сгонять - развлечься.
                Либо в запас отправляют, либо призывают на службу - одно из двух. Вы сами-то определитесь.
                Серый брат
      3. Серый брат Сегодня, 07:14
        Цитата: vladimirZ
        Хоть кто-то понес за всё это наказание и ответственность?

        Ога, за очередную бредятину выложенную на ВО. laughing
        Серый брат
        1. ДэнСабака Сегодня, 10:42
          ага.... лучше б про упомянутый в статье УТС М-107 написали бы.
          интересная машина, и выпуск можно наладить относительно быстро.
          http://www.arms-expo.ru/news/archive/turbovintovy
          e-uchebno-trenirovochnye-samolety-zhiznennaya-neo
          bhodimost-25-05-2010-08-49-00/
          ДэнСабака
          1. Серый брат Сегодня, 11:23
            Цитата: ДэнСабака
            га.... лучше б про упомянутый в статье УТС М-107 написали бы.
            интересная машина, и выпуск можно наладить относительно быстро.

            Я не верю что чешский турбовинтовой двигатель дешевле в эксплуатации чем американский дизель.
            Вряд ли эта интересная машина имеет будущее.
            Серый брат
      4. лысова Сегодня, 07:37
        Полностью поддерживаю. Хоть одна дрянь, понесла наказание за ЧВВАКУШ!!! Сколько потеряно. Такая же ситуация (один в один в Челябинске) с танковым и автомобильным училищем.
        лысова
    2. avt Сегодня, 10:52
      Цитата: Пеший
      Например зачем пилоту подробно изучать двигатель и РЭО, не разу не слышал что бы летчик занимался ремонтом или обслуживанием.

      Для того чтобы знал , как минимум работу матчасти . На секундочку - они получают высшее образование , а не профессионально техническое , что нисколько не умаляет ПТУ.Это просто разные формы образования. А с вашим подходом ЛЮБОЕ ВУЗ дает ,,избыточное " знание . Меня вот у автора признаться напрягает вот что
      1. Сокращение срока обучения в ВВАУЛ с 5 до 4 лет посредством перехода от программ высшего образования федерального государственного образовательного стандарта уровня «специалитет» к уровню «бакалавриат».
      Это реально можно только при выполнении
      2. Возрождение практики проведения первоначальной летной подготовки молодежи в аэроклубах ДОСААФ и восстановление государственного заказа на подготовку специалистов для ВС РФ.
      и в отношении кандидатов в училища ....ну не по ,,лётному ЕГЭ" принимаемых.Тогда -да .НО! Они должны иметь уровень знаний и практического управления аэропланом для зачисления на второй курс .А ломать систему за счёт укоренного выпуска - не целесообразно.
      3. Расширение категорий кандидатов для обучения профессии военного летчика за счет кадровых офицеров и офицеров запаса, а также кандидатов с высшим образованием возрастом до 27 лет по сокращенной программе.
      4. Обучение этих категорий кандидатов можно проводить в течение 2 лет:
      what Ну ..... вариант конечно .Эдакий аналог ВВС нацгвардии USA? Тут надо очень внимательно и серьёзно подходить ю Материальная база и программа обучения скорей должна быть совместная -ДОСААФ и ВВАУЛ. Опять же нужен своего рода реестр мобилизационный . Ну много вопросов к организации для подготовки и поддержания качественного уровня этой категории авиаторов.
      avt
  2. Платоныч Сегодня, 06:54
    Вот это выпуск !!! Эти 12 летчиков такой шорох наведут! Смех да и только. Вот дожила страна родная! Дальше некуда!
    Платоныч
  3. Iline Сегодня, 08:47
    Не буду говорить за всю авиацию - скажу за то, что ближе, про Дальнюю Авиацию.
    Я уже скоро как 8 лет на пенсии, хотя и ушёл попозже чем в 45 лет. Так вот - в строю ещё достаточно много моих сослуживцев с которыми мы начинали вместе офицерскую карьеру. Просто некому летать.
    На дальнюю авиацию раньше работало Тамбовское ВВАУЛ. У него были свои учебные самолёты, один из них Ту-134УБЛ. В статье я не заметил в приведённых в качестве вариантов учебных самолётов ни одного похожего. А ведь именно этот самолёт приучал лётчиков к полётам на боевых самолётах ДА. Пересесть с Як-130 за штурвал стратега? Можно, конечно, но насколько этот процесс затянется и насколько в дальнейшем этот пилот будет себя уверенно себя чувствовать в кабине?
    Вопросов больше чем ответов.
    Iline
    1. Серый брат Сегодня, 09:05
      Цитата: Iline
      На дальнюю авиацию раньше работало Тамбовское ВВАУЛ. У него были свои учебные самолёты, один из них Ту-134УБЛ.

      Да в статье и Ан-26 нет, а они есть. Да тут много чего нет.
      https://topwar.ru/87540-planovye-polety-na-tu-134
      sh-i-an-26sh-v-604-m-uchebnom-aviacionnom-polku.h
      tml
      Серый брат
  4. служивый. Сегодня, 09:03
    Исключить лишние дисциплины и как в СССР средние училища....
    служивый.
  5. Lumumba Сегодня, 10:23
    Статья ложь, да в ней намёк
    Идиотинам урок...
    Lumumba

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