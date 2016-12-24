Изощренный пригляд за Советами

Полеты в 1956 году в небе над Советским Союзом американских автоматических разведывательных аэростатов, оборудованных аппаратурой для фотосъемки, стали косвенным свидетельством роста боевой мощи и эффективности ПВО советских Вооруженных сил.При планировании ядерных ударов по территории Советского Союза военному командованию США были необходимы точные карты нашей страны. Данные немецкой аэрофотосъемки, доставшиеся американцам в конце Второй мировой войны в качестве трофея, охватывали только европейскую часть СССР, тогда как созданная в военные годы промышленная база на Урале, в Казахстане и Сибири, по независящим от пилотов люфтваффе причинам, на фотопленку не попала. Кроме того, из-за стремительных темпов развития экономики Советского Союза необходимо было обновить и унаследованные у фашистов карты.Попытки нарушить воздушное пространство над территорией СССР, более или менее удачные для самолетов США в конце 1940-х годов, вскоре стали решительно пресекаться нашими ПВО. Об интенсивности противостояния в небе над нашей страной в годы войны в Корее можно судить по тому факту, что в апреле-мае 1950 года было сбито три американских самолета B-36 (3 апреля – над Либавой, 17 апреля – над Северным Ледовитым океаном и 5 мая – над Тихим океаном).Гибель самолетов сопровождалась потерей экипажей (на B-36 – 10 человек), что охладило пыл американских ВВС при планировании разведывательных полетов над территорией СССР.Потерпев неудачу в использовании для разведки над территорией СССР обычных бомбардировщиков, ВВС США запустили две программы, одна из которых предусматривала создание стратосферного самолета-разведчика U-2, а вторая предполагала использование автоматических аэростатов.В 1955 году президент США Дуайт Эйзенхауэр выдвинул идею «открытого неба» (Open Skies). Суть ее была в том, чтобы, по словам американского президента, СССР и США открыли друг другу свои воздушные пространства и аэродромы, с которых и те и другие могли бы непрерывно совершать разведывательные полеты. Этот простой шаг мог бы разрешить проблему ядерного планирования США. Убеждение Эйзенхауэра в том, что Соединенные Штаты никогда не нанесут удар первыми, основывалась на двух причинах: американская мораль и открытый характер американского общества, исключающий проведение секретной мобилизации. Поэтому Соединенные Штаты, предоставляя свое воздушное пространство русским, ничего не теряли, но многое приобретали. Если бы американские летчики имели такие же права в воздушном пространстве Советского Союза, указывал в своей книге «Эйзенхауэр. Солдат и президент» С. Амброз, для русских было бы невозможно тайно начать ядерный Перл-Харбор или каким-либо иным способом скрыть повышение своей военной мощи.Если отбросить словесную мишуру насчет «американской морали» и «открытого характера американского общества», то речь шла о консервации американского военного превосходства над СССР, чтобы в подходящий момент поставить нашу страну на колени. На случай отказа СССР от этого плана США приберегали «большую дубинку»: стратосферные самолеты-разведчики и спутники-шпионы.21 июля 1955 года на Женевской встрече в верхах Д. Эйзенхауэр предложил, чтобы «каждая сторона дала другой подробную схему своих военных объектов, всех без исключения», после чего необходимо «создать внутри наших стран условия для производства аэрофотосъемок другой стороной». США обещали СССР предоставить аэродромы и другие сооружения и разрешить полеты в любое место по их желанию. СССР должен был создать аналогичные условия для США. Это предложение было отвергнуто главой советской делегации Н.С. Хрущевым. СССР, понесший громадные потери при отражении фашистского нашествия, не мог позволить инспектировать наши тогда еще немногочисленные ядерные объекты, облегчая тем самым потенциальному агрессору задачу нанесения первого удара. Сама идея «открытого неба» носила столь спорный характер, что даже американский биограф Эйзенхауэра вынужден был отметить: «Каким образом будет осуществляться реализация «открытого неба», не знал никто, и, конечно, трудности предстояли громадные; представьте себе, например, советскую воздушную базу посреди Великих равнин или в Новой Англии, не говоря уже о проблемах, связанных с обменом военными схемами».Не получив желаемого даром, США решили вломиться в воздушное пространство СССР силой, и автоматические стратосферные аэростаты-фоторазведчики должны были сыграть роль дешевой отмычки. Здесь американцы имели возможность воспользоваться опытом Англии и Японии, создавших в годы Второй мировой войны автоматические аэростаты.Впрочем, если быть точным, то японским бомбардировкам США с помощью автоматических аэростатов предшествовала операция Английского адмиралтейства Outward («Внешний мир»).Толчком к проведению этой операции послужило случайное обстоятельство. В ночь с 17 на 18 сентября 1940 года несколько английских аэростатов заграждения было сорвано штормом и унесено в страны Северной Европы. Их стальные тросы вызвали многочисленные замыкания электрических линий передачи в Дании и Швеции. Из-за повреждения антенн прекратило передачи Шведское международное радио. Пять аэростатов достигли Финляндии. В результате родилась идея послать аэростаты уже сознательно для нарушения работы линий электропередачи в Германии и оккупированной Европе. Министерство авиации не поддержало проект, опасаясь разрушения системы энергоснабжения Англии в результате аналогичных мер Германии. Идею поддержал департамент боновой защиты (Boom Defence Department): к шарам можно подвешивать зажигательные бомбы, что позволило бы выжигать леса на территории противника, плюс к тому налеты автоматических аэростатов не будут сопровождаться потерей экипажей, а направление ветра на высоте более 4,8 км в 55% случаев благоприятно для запусков аэростатов из Англии, тогда как только в 38% – из Германии.Первые аэростаты стартовали 20 марта 1942 года из Гарвича. Вплоть до 4 сентября 1944 года было выпущено 99 142 автоматических аэростата (53 543 – с зажигательными бомбами и 45 599 – со стальными тросами). В операции были задействованы 13 офицеров и 220 нижних чинов, в большинстве своем женщин из вспомогательного корпуса. Общие затраты на операцию составили 220 тыс. фунтов стерлингов. Наибольший успех был достигнут 12 июля 1942 года, когда трос аэростата вывел из строя 110 кВ линию электропередачи под Лейпцигом, что повлекло за собой пожар на электростанции, общий ущерб от которого составил 1 млн фунтов стерлингов. Правда, неуправляемые аэростаты залетали и в воздушное пространство нейтральных стран (Швейцарии и Швеции), нанося им серьезный ущерб. Так, аэростат в ночь с 19 на 20 января 1944 года нарушил освещение железной дороги Лунд–Фалькенберг (Швеция), что привело к столкновению двух поездов.С точки зрения конструкции английские автоматические аэростаты были довольно примитивны, а сама операция была лишь более масштабной версией бомбардировки австрийцами Венеции в 1849 году.В Японии работы над автоматическими аэростатами начались в 1927 году. В 1930-е годы были разработаны шары для разбрасывания пропагандистских листовок через Амур на территорию СССР (проект SEGO). Эти шары с оболочкой диаметром 3,9 м могли совершать полеты на расстояние до 62 миль. Рассматривалась также возможность снабдить их 10 кг бомбами с временным взрывателем.К концу 30-х годов эти работы были прекращены, но в 1942 году интерес к воздушным шарам вновь возродился в связи с необходимостью нанесения ударов по территории США в ответ на рейды американской авиации на Японию.Первоначально предполагалось запускать автоматические аэростаты с подводных лодок, всплывающих недалеко от побережья США, но затем от этих планов пришлось отказаться. Армия проявила большую настойчивость, к осени 1944 года ей удалось создать аэростаты, которые, используя струйные течения на границе со стратосферой (данные течения были открыты в 1923 году японским ученым Васабуро Оиши), могли в течение трех дней доставлять смертоносный груз на территорию США. Это были аэростаты FUGO типа «A» с оболочкой открытого типа (диаметр 9,8 м, объем 1800 куб. м), подвеска которых была оборудована схемой автоматического сброса балласта (песка). Сброс балласта компенсировал потерю газа, выходившего из оболочки, при ее нагреве солнечными лучами. Аэростаты несли от двух до шести бомб (обычно четыре зажигательные бомбы по 5 кг и две осколочные по 12 кг).Атаки проводились с 3 ноября 1944 года по 16–17 апреля 1945 года. Всего по показаниям руководителя проекта генерала Кусаба было запущено 6 тыс. аэростатов, из которых достигло территории США не мене 355 (еще в 1978 году был отмечен случай нахождения остатков японского аэростата). Наибольший успех был достигнут 10 марта 1945 года, когда аэростат вывел из строя линию электропередачи в Бонневиле, на три дня остановив производство плутония в Хенфорде.Несмотря на то что только незначительное число аэростатов было перехвачено ВВС США, опиравшихся к тому же на сеть РЛС Восточного побережья, запуски воздушных шаров были прекращены. Этому способствовало молчание прессы США об инцидентах, связанных с воздушными шарами, лишившее японцев сведений об эффективности примененного оружия.Часть японских воздушных шаров попала и на территорию СССР. Это выяснилось, когда в июле-августе 1944 года было замечено, что число пожаров в сибирской тайге выросло в 10 раз по сравнению с обычным уровнем. Для определения причины туда выехала государственная комиссия, в числе членов которой был и конструктор ГСКБ-47 Демиденко. Комиссия установила, что некоторые японские аэростаты, оболочки которых были сделаны из рисовой бумаги, теряли газонепроницаемость и опускались ниже струйных течений. Попадая в местные потоки над Тихим океаном, они меняли свой курс и летели в Западную Сибирь, где сброшенные ими бомбы поджигали тайгу.Факт появления японских аэростатов в тайге был зафиксирован, но распоряжением командования, стремившегося не давать повода к нарушению мира на восточной границе СССР, был засекречен и не стал даже поводом для дипломатических нот.Американская операция по организации разведывательных полетов автоматических аэростатов над СССР получила название «Моби Дик» (Moby Dick), навеянное романом Германа Мелвилла. Это название оказалось в высшей степени символичным: вновь безумные капитаны Ахавы стремились вонзить свои, теперь уже ракетно-ядерные, гарпуны в Мировое Зло, воплощением которого для них на этот раз служил уже не белый кашалот, а Советский Союз.Для выяснения возможности проведения при помощи автоматических аэростатов разведки, массового заброса агитационной литературы, создания радиопомех, обеспечения дальней радиосвязи и запуска ракет с них были привлечены американские, а также британские и японские специалисты. Благодаря их усилиям уже к середине 1950-х годов США имели автоматические аэростаты, которые могли месяцами дрейфовать в стратосфере. Их грузоподъемность равнялась нескольким десяткам килограммов. Именно такие аэростаты, стартовав в январе 1956 года с территории ФРГ и Турции, в руслах струйных течений достигли территории СССР. Все автоматические аэростаты снабжались аэрофотоаппаратом и специальными устройствами для определения координат снимаемой местности.Из 1600 автоматических аэростатов, запущенных с территории ФРГ, половина была сбита нашими летчиками, но остальные приводнились в Тихом океане, где были подобраны американскими кораблями. Только Бакинским округом ПВО в 1956 году было сбито 400 аэрофоторазведчиков, запущенных с территории Турции. Один из таких аэростатов сбил герой войны в Корее капитан Савичев. Его МиГ-17 расстрелял шар с первого захода. Это был первый автоматический аэростат-фоторазведчик, сбитый советскими летчиками.РЕШИТЕЛЬНЫЙ ПРОТЕСТПравительство СССР на массовый запуск американских автоматических аэростатов отреагировало немедленно. 4 февраля 1956 года послу США в Москве была вручена нота, в которой отмечалось, что обследование выловленных в январе 1956 года аэростатов показало, что они и их аппаратура изготовлены в США. Действия американских военных рассматривались как нарушение территориальной неприкосновенности СССР. Аналогичные по содержанию ноты были отравлены правительствам ФРГ и Турции. С нотами протеста к правительству США по поводу пролета автоматических аэростатов обратились Албания, Болгария, Венгрия, Китай и Румыния. Чехословакия направила телеграмму генеральному секретарю ООН.Одновременно в СССР были созданы Воздухоплавательная служба ВВС, Воздухоплавательный научно-испытательный центр и Опытное конструкторское бюро-424 Государственного комитета по авиационной технике. После принятых СССР мер полеты шаров-шпионов на некоторое время прекратились.В 1958–1959 годах на территорию СССР был осуществлен второй массовый запуск американских фоторазведчиков. Большинство из этих аппаратов имели новую оболочку объемом 11 500 куб. м, что позволяло им совершать полеты на высотах до 23 км в течение четырех-пяти суток. Некоторые американские автоматические аэростаты имели оболочку объемом 120 тыс. куб. м, что обеспечивало полет таких фоторазведчиков на высоте 28–32 км.4 сентября 1958 года газеты «Правда» и «Известия» поместили еще одну ноту Советского правительства. В ней говорилось: «За последнее время в воздушном пространстве СССР выловлено несколько воздушных шаров с повешенной к ним аппаратурой, которая включает в себя автоматические дрейфующие фотокамеры для аэрофотосъемки местности, приемопередающую аппаратуру и т.п. Обследование аппаратуры показывает, что она изготовлена в США и что запуск шаров производят ВВС США».Аэростаты второй волны сбивались с большим трудом, некоторые оболочки взрывались, поражая при этом самолеты-перехватчики. Были случаи гибели летчиков.В 1967 году правительство СССР поручило ОКБ Мясищева разработку «авиационного комплекса для перехвата и поражения автоматических аэростатов». Исследования показали, что для борьбы с автоматическими аэростатами лучше всего подходит высотный дозвуковой самолет-истребитель с пушечным вооружением (более дешевым, чем ракетное) и оптической системой обнаружения шаров. Работы по созданию такого самолета велись в ОКБ Мясищева с 1970 по 1978 год и завершились появлением самолета M-17 «Стратосфера».Некоторые американские автоматические аэростаты по каким-то причинам теряли всплывную силу и приземлялись на советской территории. В 1959 году под Сталинградом приземлились два американских автоматических аэростата. Они шли на высоте 32 км и не были замечены тогдашними средствами обнаружения ПВО. Приземлившиеся аэростаты позволили советским воздухоплавателям ознакомиться с целой оболочкой, фотоаппаратурой совершенно нового типа и другим современным оборудованием автоматических аэростатов.Трофейные воздушные шары сыграли известную роль и в обеспечении триумфа советской космонавтики – облете Луны с фотографированием ее обратной стороны АМС «Луна-3» 7–18 октября 1959 года. По свидетельству заместителя конструктора темы «Енисей» (комплекс телевизионной аппаратуры для получения на Земле фотографий обратной стороны Луны, разрабатывавшийся во ВНИИ телевидения) П.Ф. Брацлавца и ведущего инженера по бортовой камере Ю.П. Лагутина, отечественная промышленность к тому времени еще не освоила производство фотопленки, удовлетворявшей предъявляемым требованиям (съемка Луны осуществлялась бортовой фототелевизионной камерой на пленку, которая затем проявлялась и перематывалась в специальный накопитель, с проявленной пленки изображение считывалось и передавалось на Землю). В результате в бортовой аппаратуре была использована американская пленка с разведывательных шаров, переданная ВНИИ телевидения из ВВИА им. А.Ф. Можайского. Пленка была разрезана на требуемый размер (35 мм) и отперфорирована. Так была получена пленка АШ (то есть «американские шарики»).В целом же исследовательскими и военными центрами США в 1952–1962 годах было запущено такое количество автоматических аэростатов разных типов, которое намного превышает количество запусков во всех остальных странах, вместе взятых, за всю предыдущую историю воздухоплавания.Помимо американских автоматических аэростатов-фоторазведчиков в 1950-е годы в воздушное пространство СССР стали попадать и пропагандистские шары так называемого Народно-трудового союза (НТС), разбрасывавшие антисоветские листовки. Деятели созданного гитлеровской разведкой НТС, счастливо избежав в 1945 году петли или ГУЛАГа, перешли под патронаж ЦРУ. Выбросив из своей программы ставшие неактуальными антисемитские пассажи прежних хозяев, «орлы» и «орлицы» НТС продолжили борьбу против СССР. Оболочки и оборудование забрасываемых ими воздушных шаров в целом соответствовали американским. Запуски пропагандистских воздушных шаров осуществлялись из Западной Германии. Дипломатический демарш СССР заставил правительство ФРГ прекратить деятельность этих самодеятельных воздухоплавателей.В 1962 году программа воздушных шаров-разведчиков была свернута, но их место в системе шпионажа против СССР заняли не стратосферные разведчики U-2, а космические разведывательные аппараты. Этому были свои причины. Известно, что три американских самолета U-2 были сбиты зенитными ракетами в воздушном пространстве других государств (1 мая 1960 года в районе Свердловска, в Китае и на Кубе). Вторжения в воздушное пространство суверенных государств неоднократно вызывали международные скандалы, самый громкий из которых имел место в мае 1960 года, когда на скамью подсудимых в Москве попал пилот сбитого под Свердловском американского самолета Пауэрс.Принятие на вооружение советской ПВО ЗРК большой дальности С-200 различных модификаций позволило надежно перекрыть воздушное пространство на ближних и дальних подступах к границе страны, в том числе и от знаменитых самолетов-разведчиков SR-71 Black Bird. В результате долгие годы самолеты-разведчики США и стран НАТО были вынуждены совершать разведывательные полеты только вдоль границ СССР и стран Варшавского договора.В обстановке установившегося ракетно-ядерного паритета между СССР и США, исключавшего безболезненную для Америки реализацию планов типа «Дропшот», и роста могущества отечественной ПВО взоры американских стратегов обратились в космос.Как известно, в трудах отечественных основоположников космонавтики военная составляющая полностью отсутствовала. Что касается трудов зарубежных пионеров космонавтики, то уже в 1923 году Герман Оберт (Германия), описывая области применения будущих космических лабораторий на орбите Земли (по современной терминологии «орбитальных космических станций»), подчеркивал: «Их стратегическое значение, особенно на театре войны, при незначительной облачности очевидно; действительно, трудно недооценить значение этих орбитальных лабораторий для государства, которое ведет войну и которое обладает этими лабораториями. С другой стороны, государства, которые ведут войну, много отдали бы за те ценные сведения, которое им может сообщить государство, обладающее такими лабораториями».Несмотря на архаичную даже для 1920-х годов связь с космической лабораторией при помощи гелиографа (прибор оптической связи, передающий сообщение световыми вспышками, получаемыми качанием плоского зеркала, отражающего излучение естественного или искусственного источника света) и переоценку помех от облаков для фотосъемки (инфракрасной фотографии того еще не покинула стены лабораторий), в остальном слова Оберта и сейчас звучат вполне современно.В США проекты космической разведки начали разрабатываться с середины 1950-х годов, а уже в 1960 году на орбите вокруг Земли появились первые разведывательные спутники типа CORONA. В СССР С.П. Королев в 1958 году инициировал работы по спутнику для фотографирования земной поверхности, причем отснятые материалы предполагалось сбрасывать в специальных капсулах (впрочем, этот ИСЗ с равным основанием можно считать предтечей советских метеоспутников). Так разведывательная деятельность была перенесена в космос.Вместе с тем развитие космической разведывательной техники не привело к полному отказу от использования автоматических аэростатов-разведчиков. Это было вызвано прежде всего необходимостью получения фотоснимков малоразмерных целей с разрешением, которое невозможно получить с космической орбиты.Уже в 1970-е годы в США было разработано новое поколение автоматических аэростатов-разведчиков, оболочки которых были способны сохранять заданный уровень живучести, даже получив нескольких пробоин от осколков ракет. Они могли также менять по заданной программе высоту полета и маневрировать.11 августа – 14 сентября 1975 года в воздушное пространство над территорией СССР проникло 11 автоматических аэростатов. Они дрейфовали на высотах 11–14 км со скоростями до 200 км/ч. По каждому нарушителю поднималось от 1 до 16 перехватчиков МиГ-21, Як-28П, Ту-128, МиГ-19, Су-15ТМ. В результате атак восемь аэростатов-разведчиков было сбито, у двух отбита подвеска, а один ушел за границу. В среднем, как указывалось в газете «Красная Звезда» от 19 июня 1993 года, на каждый сбитый аэростат было израсходовано 1,4 ракеты, 26 неуправляемых реактивных снарядов, 112 пушечных снарядов.Очередная крупномасштабная волна запусков автоматических аэростатов состоялась в 1980–1981 годах. Она была связана с развертыванием американских крылатых ракет и баллистических ракет типа «Першинг» в Западной Европе. По планируемым маршрутам полета этих ракет были запущены малоразмерные шары, летевшие на малых высотах и предназначавшиеся для повышения точности проводки ракет и расчета постоянно действующей динамической ошибки в результате воздействия ветровых нагрузок.Это были автоматические аэростаты в форме эллипсоида, яйца грушевидной и сферической формы. Под оболочкой крепился пиропатрон самоликвидации, солнечная капельпирамидка, позволяющая получать энергию Солнца при всех углах его высоты, и батарея энергоемкостью на 12 часов работы. Местом старта малоразмерных шаров были полигон НАТО по испытанию оптико-электронных средств на острове Лоллан (Дания) и аэрокосмический полигон в г. Кируна на севере Швеции.Малоразмерные шары решали и другие задачи: уточнение дислокации, состава и характеристик системы советской радиотехнической разведки, оценка ее возможности по обнаружению и сопровождению низколетящих целей, чья ЭПР сопоставима с ЭПР крылатых ракет; перегрузка информационных средств ПВО; поддержание ПВО в постоянном напряжении и отвлечение ее от патрулирующих вдоль Балтийского побережья самолетов-разведчиков; провоцирование бесполезного расхода ресурса вооружения, снижение бдительности расчетов командных пунктов при оценке воздушной обстановки.В связи с тем, что с тактической точки зрения малоразмерные шары было невозможно сбить ни самолетами, ни ЗРК, а с экономической точки зрения их было весьма невыгодно уничтожать зенитными и авиационными средствами, было принято неожиданное и весьма остроумное решение… ловить шары сеткой, прикрепленной к вертолету. Для определения возможности поражения малоразмерных шаров на полигоне ПВО были проведены экспериментальные стрельбы по ним. При этом из 28 наведений с земли состоялось лишь 6. Уже в ценах 1989–1990 годов стоимость поражения одного малоразмерного шара вертолетом равнялась нескольким тысячам рублей, а самолетом – нескольким миллионам. Поражение малоразмерных шаров ЗРК оказалось неэффективным. Вскоре и отечественная промышленность стала выпускать подобные аэростаты.Всего в 1956–1977 годах подразделениями радиотехнических войск ПВО СССР обнаружено 4112 автоматических аэростатов, из них сбито 793. Владельцами шаров-разведчиков являлись США, Франция, Финляндия, ФРГ, Норвегия, Швеция и другие государства. Не все автоматические дрейфующие аэростаты были разведывательными и агитационными. Попадались и аэростаты, выполнявшие научные задачи. Из них 39% автоматических аэростатов залетали на территорию СССР с юго-западного, 36% – с западного, 22% – с северо-западного и 3% – с восточного направлений. Это объясняется направлением устойчивых струйных течений.Практика подобных полетов продолжалась и в 1990-е годы. Так, 2 сентября 1990 года расчеты РЛС радиотехнических войск ВС СССР обнаружили цель, которая на высоте 29 км пересекла государственную границу в районе о. Кильдин. Пройдя над стратегическими объектами, автоматический аэростат стал перемещаться в сторону Финляндии. 3 сентября аэростат был сбит истребителем Су-15ТМ, который пилотировал капитан И. Здатченко.Военными аналитиками первоначально было высказано предположение, что это научный автоматический аэростат типа PIROG Шведской космической корпорации, использующийся для исследования физики и химии межзвездной среды, и он случайно залетел на территорию СССР. По этой причине подвеска сбитого аэростата была возвращена шведской стороне. Более глубокий анализ тактико-технических характеристик аэростата и обстановки на маршруте его полета позволил специалистам ВПС ВВС и ПВО высказать новое предположение, что аэростат «наблюдал» за пусками стратегических ракет на полигоне Плесецк. В том же году аэростат-разведчик был сбит летчиками Деревянченко и Широченко.24 марта 1992 года в Хельсинки Российской Федерацией был подписан Договор по отрытому небу. Хотя этот договор подписали 27 государств Европы (в том числе Великобритания, Германия, Франция и Испания) и Америки (США и Канада), без ратификации его Россией он терял всякий смысл, так как Запад лишался возможности легально вести разведдеятельность в небе РФ. 29 мая 2001 года Договор был внесен президентом на ратификацию в Государственную думу и в 2002 году ратифицирован. Декларируемые цели договора – содействие большей открытости и транспарентности в военной деятельности, а также упрочение безопасности через меры укрепления доверия, дальнейшее развитие и укрепление мира на основе сотрудничества.Договор предоставляет право государствам-участникам совершать облеты территорий друг друга для наблюдения за опасной военной деятельностью в рамках обязательств, принятых сторонами на себя в ОБСЕ. Он регламентирует практическую деятельность миссий при проведении наблюдательных полетов, определяет механизм контроля за соблюдением требований договора, содержит требования к самолету, составу и техническим возможностям аппаратуры наблюдения, предусматривает наблюдение с воздуха всей территории государств-участников.Беспрецедентные уступки, сделанные Западу в годы так называемой перестройки, нисколько не ослабили, а, наоборот, усилили разведывательную активность стран НАТО на территории нашей Родины. Значительную роль в ней продолжают играть автоматические аэростаты-разведчики. По заявлению представителей ПВО, аэростаты-шпионы с устойчивой периодичностью продолжают нарушать госграницу России и в наши дни. Они добывают информацию в объемах, сравнимых с информацией, полученной с самолетов-разведчиков и ИСЗ.Так, 6 февраля 2002 года автоматический дрейфующий аэростат-разведчик, запущенный с территории Швеции и пересекший воздушную границу России и Казахстана, самоликвидировался на высоте 16 км неподалеку от Петропавловска. Казахстанские власти объявили, что это был радиозонд-озономер…Также из публикаций в СМИ известно, что в 2004 году ВВС США изучали возможность массового использования автоматических аэростатов в целях разведки. Аэростаты должны делать фотоснимки земной поверхности и передавать полученные изображения на командный пункт. Главное достоинство этой технологии – ее дешевизна. Примерная стоимость одного такого аэростата, оснащенного цифровым фотоаппаратом и радиостанцией, не превышает 600 долл., причем качество фотоснимков практически не уступает качеству изображений, получаемых ИСЗ.Можно сделать предположение, что и в наши дни над территорией России и стран СНГ продолжают летать то ли метеорологические зонды, то ли аэростаты-разведчики. Тем более что когда в Интернете проходишь по ссылкам НАСА или фирм – разработчиков высотных аэростатов и дирижаблей на ресурс ВВС США, посвященный этим летательным аппаратам, он уже недоступен.