406-мм пушка Б-37: царь-пушка Балтийского флота

Пушка Б-37 в одноствольной опытной установке МП-10 в цехе Новокраматорского завода, 1939 год

406-мм пушка Б-37 на установке МП-10. (В левом нижнем углу самое мощное орудие сухопутных войск — 203-мм гаубица Б-4)

Опытная установка пушки Б-37 в одноствольной полигонной установке МП-10, полигон НИМАП, 1940 год

Источники информации:

http://otvaga2004.ru/atrina/atrina-histor/glavnyj-kalibr-sovetskij-soyuz

http://wiki.wargaming.net/ru/Navy:406-мм_орудие_Б-37

http://nimap.goss.ru/ru/pp/guns/mp10

http://www.navy.su/navyarms/gun/1930-1955/b-37.htm

Материалы из открытых источников

Б-37 — это 406-мм морская пушка, она должна была устанавливаться в трехорудийных башнях МК-1, предназначенных для линейных кораблей типа «Советский Союз» проекта 23. Головной корабль «Советский Союз» был заложен в Ленинграде на Балтийском заводе в июле 1938 года. К моменту начала Великой Отечественной войны готовность корабля составляла 19,44%. Ни один из линкоров проекта 23 (всего было заложено 4 корабля) так и не был в итоге построен, их строительство было прекращено в июле 1941 года. При этом одна из опытных 406-мм пушек Б-37 приняла участие в обороне Ленинграда в составе батареи №1 Научно-исследовательского морского артиллерийского полигона. За время боевых действий из орудия был сделан 81 выстрел по войскам и укреплениям противника.К 1917 году промышленностью Российской империи был освоен выпуск крупнокалиберных морских орудий — до 356 мм включительно. При этом с лета 1912 по начало 1918 года в техническом бюро Обуховского сталелитейного завода велись работы по созданию нового 406-мм орудия для вооружения перспективных кораблей российского флота. Эти работы были остановлены на стадии 50% готовности опытного орудия. Причиной, как нетрудно догадаться, стали революционные события и последующий развал империи.В 1920-е годы производство морской артиллерии в Советском Союзе находилось в упадке. Сохранить и обучить новые кадры помогли линкоры типа «Севастополь, доставшиеся в наследство от царского флота, и работы по их модернизации. С 1936 года разработкой техзаданий для всех советских корабельных артиллерийских установок начал заниматься АНИМИ — Артиллерийский научно-исследовательский морской институт, который возглавил известный артиллерист и вице-адмирал И. И. Грен (сегодня его имя носит большой десантный корабль проекта 11711, головной корабль серии).Во второй половине 1930-х годов индустриализация и общее развитие советской промышленности позволили задуматься о проектировании и создании достаточно мощных линкоров водоизмещением порядка 55 тысяч тонн. Для новых советских линкоров типа «Советский Союз» было решено выбрать 406-мм орудия. Выбор был основан на том факте, что подобные орудия устанавливались на мощные линкоры иностранных флотов. В 1936 году, когда рождался проект новых линкоров, сведения о повышении калибра линейных кораблей иностранных флотов у советского военно-морского руководства отсутствовали. Исследования, которые были проведены Военно-морской академией, продемонстрировали, что при водоизмещении линкора более 50 тысяч тонн 3х4 356-мм башни будут менее эффективными, чем 3х406-мм и по эффективности такими же, как 2х3 457-мм башенные установки. При этом от разработки 457-мм орудий сразу же отказались, предполагая большие технические трудности.Первоначально тактико-технические характеристики пушки Б-37 были следующими: вес снаряда — 1105 кг, начальная скорость полета снаряда — 870 м/с, дальность стрельбы — 49,8 км, угол вертикального наведения — 45 градусов, давление в канале ствола — 3200 кг/см2. Согласно требованиям техзадания бронебойный снаряд данного орудия на дистанции 13,6 километра должен был пробивать броню толщиной 406-мм под углом 25 градусов от нормали. При этом советскими конструкторами были разработаны два варианта ствола орудия: скрепленный и лейнированный. Тактико-технические характеристики на трехорудийную башенную установку МК-1 были разработаны сотрудниками АНИМИ летом 1936 года и в дальнейшем в них многократно вносились различные корректировки.Проектирование и разработка 406-мм орудия Б-37 осуществлялись заводом «Большевик» в 1937-1939 годах. Качающаяся часть разрабатывалась профессором Евгением Георгиевичем Рудяка, он же осуществлял фактическое руководство работами по созданию пушки Б-37. Непосредственно ствол орудия создавался М. Я. Крупчатниковым, которого по праву считают основоположником и признанным практиком теории проектирования стволов крупнокалиберной морской артиллерии. Затвор с казенником и уравновешивающий механизм проектировал Г. Волосатов. Лейнер пушки разработали в НИИ-13, а люльку с противооткатным механизмом создавали в КБ Ленинградского Металлического завода, где работы возглавлял А. Толочков. Лейнер — это сменная часть ствола артиллерийских орудий. Лейнер представляет собой вставную тонкостенную трубу с винтовыми нарезами, которая образует канал ствола орудия и перекрывается оболочкой (кожухом) по всей длине. Главным образом лейнеры применялись в орудиях крупного калибра — от 12 дюймов (305 мм). Над созданием снарядов для нового орудия работал Ленинградский филиал НИИ-24, взрыватели разрабатывались в ЦКБ-22, порох создавался в НИИ-6 НКБ. Технический проект 406-мм пушки Б-37 был готов в сентябре 1937 года.Технический проект трехорудийной башенной установки МК-1 с качающимися частями орудий Б-37 был завершен в апреле 1937 года. Саму башенную установку и артиллерийские погреба для нее проектировали на Ленинградском металлическом заводе имени Сталина, работами руководил Д. Е. Бриль. Согласно разработанного проекта каждая башня должна была получить 46 электродвигателей мощностью 1132 л.с. Эскиз проекта башенной установки МК-1 был полностью закончен в мае 1937 года, чертежи всей башенной установки были готовы в 1938 году. Как позднее вспоминал генерал-лейтенант И. С. Мушнов, один комплект чертежей башенной установки МК-1 включал в себя 30 тысяч листов формата А1, которые будучи разложенными в виде ковровой дорожки, протянулись бы на 200 километров.При создании 406-мм орудия Б-37 использовались наработки по ранее созданным проектам артиллерийских установок калибра 305 и 356 мм, а также информация, полученная при испытаниях опытного затвора и отстреле на НИАПе опытного лейнера в 356-мм пушке, перестволенной в 305 мм. С началом Великой Отечественной войны все работы, направленные на дальнейшее развитие конструкции орудия Б-37 и башенной установки МК-1, были прекращены.Первое 406-мм орудие Б-37 было создано уже к декабрю 1937 года на заводе «Баррикады» (при участии Ленинградского металлического завода и завода № 232 НКОП «Большевик»). Люльку с механизмом качения для первого орудия выпустил Новокраматорский машиностроительный завод. Всего же было выпущено 12 орудий (в том числе 11 орудий с лейнированными стволами) и 5 качающихся частей для них. Также к пушке была произведена партия 406-мм снарядов.Для производства орудийного ствола был необходим слиток высококачественной стали массой более 140 тонн без посторонних включений, раковин и тому подобного. Для создания такой отливки ствола поступление жидкой стали осуществлялось сразу из двух мартеновских печей объемом 100 и 50 тонн соответственно. Сам слиток подвергался ковке на очень мощных прессах, а после обработке термическим способом в масляных ваннах. На специальных станках выполнялась его механическая наружная обработка до доведения чертежных размеров, проводилось глубокое сверление на всю глубину ствола, а также шлифовка, чистовая расточка и нарезка каналов ствола. Производство всего одного ствола при непрерывной обработке занимало часто более года. Предполагалось, что каждый год, начиная с 1 января 1942 года, для нужд советского флота будет поставляться по 24 орудия Б-37.Выпуск башенных установок для орудий Б-37 должен был осуществлять Ленинградский Металлический завод (№ 371 НКОП), контрагентами которого были бы Кировский и Ижорский заводы, а также заводы «Электроприбор», «Большевик», ГОМЗ, ЛОМЗ, ССБ, а также судостроительные заводы № 198 (в Николаеве), № 402 (в Молотовске, сегодня Северодвинск). До начала Великой Отечественной войны постройка башенного цеха на заводе № 402 так и не началось, а изготовленные Верхне-Салдинским заводом металлоконструкции для его цеха, были использованы для других целей. Ни одна из трехорудийных башенных установок МК-1 так и не была полностью произведена.Из специально созданной экспериментальной одноствольной установки МП-10 за время проведения испытаний с 6 июля по 2 октября 1940 года из орудия Б-37 было произведено 173 выстрела, из которых 17 усиленным зарядом. Для снаряда массой 1108 кг был подобран заряд пороха массой 310,4 кг. Помимо этого испытывался также уменьшенный заряд массой 299,5 кг (скорость полета снаряда 830 м/с). Заключение комиссии по испытаниям скрепленного ствола гласило: «Скрепленный ствол пушки Б-37 испытания на прочность выдержал. Живучесть ствола 150 выстрелов с уменьшением начальной скорости полета снаряда на 4,5% была обеспечена. Следует ожидать живучести ствола в 300 выстрелов при снижении начальной скорости полета снаряда на 10%. В то же время кучность снарядов не обеспечена. По мнению членов комиссии, это было связано с неудовлетворительным качеством ведущих поясков снаряда и пороха».В итоге комиссия рекомендовала принять для последующего изготовления лейнированный ствол, для которого внутреннее устройство выполнялось по чертежам скрепленного ствола. Помимо этого была дана рекомендация довести начальную скорость полета снарядов до 870 м/с, что допускалось конструкцией орудия. В то же время отмечалась неудовлетворительная прочность изготовленных бронебойных снарядов. Во время проведения испытаний орудия Б-37 пришлось прибегнуть к ряду нетрадиционных решений. К примеру, для того чтобы установить причины повышенного рассеивания снарядов при стрельбе на 25 километров испытателям пришлось создать специальную баллистическую раму-мишень высотой 40 метров. После выполнения очередного выстрела на раме-мишени меняли поврежденную выпущенным снарядом проволочную сетку.Скрепленный ствол 406-мм орудия Б-37 состоял из внутренней трубы, четырех скрепляющих цилиндров, кожуха и казенника. Крепление казенника на ствол (впервые в практике отечественной артиллерии) выполнялось не на резьбе, а шпильками и упорным кольцом. У лейнированного ствола орудия Б-37 замена лейнера производилась прямо на корабле, стоящем у причальной стенки. Диаметр лейнера составлял от 570 мм до 512 мм. Затвор поршневой двухтактный с трехступенчатой нарезкой, он открывался вверх и имел уравновешивающий пневматический механизм (в отличие от орудия Б-27, где было использовано грузовое уравновешивание). Приводы затвора работали от электродвигателя или в ручном режиме. В качестве средств воспламенения выступали гальваническая трубка ГТК-2, ударная трубка УТ-36.Начало Великой Отечественной войны застало единственную экспериментальную установку МП-10 на Научно-исследовательском морском артиллерийском полигоне, расположенном под Ленинградом в Ржевке. Эвакуации данная артиллерийская установка не подлежала из-за ее очень большой массы. Существовавшая до войны генеральная директриса морского артиллерийского полигона не предполагала ведения кругового обстрела находящимися на полигоне артустановками, со стороны города позиции артиллерии были закрыты земляными валами высотой 10 метров. Под непосредственным руководством генерал-лейтенанта И. С. Мушнова, который в начале Великой Отечественной являлся начальником данного полигона, была осуществлена быстрая и целенаправленная перестройка всего научно-исследовательского полигона, так чтобы имеющиеся здесь орудия можно было использовать в обороне Ленинграда. Экспериментальную установку МП-10 переоборудовали для ведения кругового обстрела, ее бронирование усилили. Скрепленный ствол поменяли на лейнированный. Данную 406-мм установку вместе с одним 356-мм и двумя 305-мм орудиями включили в состав батареи №1 Научно-исследовательского морского артиллерийского полигона. Эта батарея была самой дальнобойной и самой мощной в осажденном Ленинграде. Командование батареей принял воентехник второго ранга А. П. Кухарчук.Первые выстрелы по войскам противника установка МП-10 произвела уже 29 августа 1941 года, огонь велся по району совхоза «Красный Бор» на Колпинском направлении, здесь войска вермахта пытались пробиться к городу. Практическая скорострельность установки МП-10 в боевых условиях составляла 1 выстрел в 4 минуты. После того как в начале 1942 года был растрачен имевшийся запас произведенных промышленностью 406-мм снарядов, ведение огня из опытной установки было временно приостановлено. При этом выпуск 406-мм снарядов пришлось возобновить в осажденном городе. В 1942 году ленинградская промышленность выпустила 23 таких снаряда, в 1943 году — еще 88.Особенно интенсивно орудие Б-37 использовалось в январе 1943 года во время проведения известной операции «Искра», которую совместно проводили войска Ленинградского и Волховского фронтов. Целью операции была деблокада осажденного города. 406-мм орудие в составе батареи №1 использовалось для нанесения ударов по укрепленным узлам обороны немцев в рабочих поселках №1 и №2, а также расположенной рядом с ними 8-й ГРЭС. Всего по узлам обороны противника было выпущено 33 406-мм снаряда. Всего же во время блокады Ленинграда из установки МП-10 по позициям противника был выпущен 81 снаряд.В послевоенные годы установка МП-10 активно использовалась для отстрела новых 406-мм снарядов и испытаний качающихся частей. В настоящее время единственное сохранившееся до наших дней орудие Б-37 в составе экспериментальной артиллерийской установки МП-10 находится на территории Ржевского артиллерийского полигона под Санкт-Петербургом.Тактико-технические характеристики Б-37:Калибр — 406,4 мм.Длина ствола — 20 720 мм (50 калибров).Длина канала ствола — 19 857 мм.Длина нарезной части — 16 794 мм.Объем каморы — 441,2 дм3.Число нарезов — 40.Масса ствола с затвором — 136 900 кг.Максимальная дальность стрельбы — 45 670 м.Масса снаряда — 1108 кг.Начальная скорость полета снаряда — 830-870 м/с.Скорострельность — 2-2,6 выстрела в минуту (в зависимости от угла возвышения).