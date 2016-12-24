17:44 24 декабря

Армия США получила первую партию модернизированных БТР Stryker

Американская армия получила для войсковых испытаний первые прототипы бронемашин Stryker повышенной огневой мощи.

Армия США получила первую партию модернизированных БТР Stryker
Первый прототип американской модернизированной колесной бронированной машины General Dynamics ХМ1296 Stryker ICV Dragoon, оснащенной дистанционно управляемым бронированным боевым модулем Kongsberg MCT-30 с 30-мм автоматической пушкой Orbital ATK XM813 Bushmaster

По данным ресурса Scout Warrior, «новая модель будет называться Dragoon – с отсылкой к одному из названий 2-го кавалерийского (драгунского) полка, входящего в состав европейского контингента сухопутных войск США». Главное новшество машины – «30-мм автоматическая пушка, сменившая крупнокалиберный пулемет и превосходящая его в дальности стрельбы, скорострельности и огневой мощи».


Как рассказал представитель компании-разработчики General Dynamics Land Systems, «новая пушка стреляет быстрыми очередями с отсечкой по пять выстрелов». Он отметил ее эффективность на расстоянии до 3-х км и точность стрельбы – «если пулемет часто используется как инструмент неприцельного огня на подавление, то пушка даст машине точность, которой у нее никогда не было».

Эти высокомобильные бронемашины «разрабатываются для бригадных боевых групп пехоты, которые часто оказываются впереди остальных войск и остаются без огневой поддержки, когда маршрут выдвижения непроходим для тяжелых машин вроде танка "Абрамс" и БМП "Брэдли"», отмечается в материале.

Аналитик издания Крис Осборн отмечает, что представителя Пентагона напрямую не говорят о том, что разработка такой техники направлена непосредственно против РФ, «однако их заявления о "российской агрессии" дают ясно понять, кто на самом деле адресат этого "послания"».

По его словам, исследования экспертов показывают, что российские войска «способны пройти государства Прибалтики всего за 60 часов, учитывая, что в регионе мало войск НАТО».

«Принимая во внимание этот сценарий, нетрудно предположить, что Пентагон и альянс готовят ряд мер, чтобы усилить свои позиции в Европе», – отмечает аналитик.

Использованы фотографии: Армия США
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Комментарии 13
  1. Восток Сегодня, 09:33
    В умелых руках... Красавец!
    Восток
    1. egor1712 Сегодня, 09:53
      так себе уродец. не сравнить с нашими боевыми машинами курганцем, бмп 3
      egor1712
      1. Восток Сегодня, 09:55
        Боевая машина Курганец??!! ))))) эт после парада??!
        Восток
      2. просто экспл Сегодня, 12:36
        но стоит признать что с 30мм пушкой он представляет большую опасность чем когда у него был только 12.7мм пулемет . с пулеметом он в лоб БТР подбить не мог , а сейчас вполне может . да и дальность у пушки все же повыше .
        просто экспл
        1. sabakina Сегодня, 16:45
          Ник интересный...ПРОСТО ЭКСПЛуататор?
          sabakina
  2. Blondy Сегодня, 10:04
    Мне понравилась дисскуссия: сидятят мужики на диванах и рассуждют: красавец.- не, так себе уродец, не сравнить с нашими после парада.
    Blondy
    1. Восток Сегодня, 10:13
      Да ну на фиг!!! Я на бронепоезде сижу!!!! Лечу вперед, а остановка в коммуне!
      Восток
      1. sabakina Сегодня, 10:20
        Не понял...Я что, один здесь с печки вещаю? winked
        sabakina
      2. kirgiz58 Сегодня, 12:18
        Цитата: Восток
        Я на бронепоезде сижу!!!! Лечу вперед, а остановка в коммуне!

        Вообще-то бронепоезда стоят на запАсных путях, а "летают" в коммуну на простых паровозах. Так что вам придется определиться или вы летите на паровозе, или сидите на бронепоезде, стоЯ на запАсном пути. wassat
        kirgiz58
  3. biserino Сегодня, 11:04
    Цитата: egor1712
    так себе уродец. не сравнить с нашими боевыми машинами
    У Т-72 есть кондиционер? laughing
    biserino
    1. болот Сегодня, 11:43
      Цитата: biserino
      У Т-72 есть кондиционер?

      На Т-72 Шыгыс KZ есть,возможно и на азербайджанских и грузинских моделях присутствует.
      болот
    2. NeRTT Сегодня, 12:04
      Есть...приоткрытый люк...
      NeRTT
      1. voyaka uh Сегодня, 13:31
        Шутки шутками, но арабы зачастую бросали свои танки именно по этой причине - нет кондиционера. Бывало бои затягивались на много часов, советские танки нагревались как
        сковородки и арабские танкисты были на грани теплового удара. Ни о какой точной стрельбе или осмысленной тактике речь уже не шла.
        voyaka uh

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