Армия США получила первую партию модернизированных БТР Stryker
Американская армия получила для войсковых испытаний первые прототипы бронемашин Stryker повышенной огневой мощи.
По данным ресурса Scout Warrior, «новая модель будет называться Dragoon – с отсылкой к одному из названий 2-го кавалерийского (драгунского) полка, входящего в состав европейского контингента сухопутных войск США». Главное новшество машины – «30-мм автоматическая пушка, сменившая крупнокалиберный пулемет и превосходящая его в дальности стрельбы, скорострельности и огневой мощи».
Как рассказал представитель компании-разработчики General Dynamics Land Systems, «новая пушка стреляет быстрыми очередями с отсечкой по пять выстрелов». Он отметил ее эффективность на расстоянии до 3-х км и точность стрельбы – «если пулемет часто используется как инструмент неприцельного огня на подавление, то пушка даст машине точность, которой у нее никогда не было».
Эти высокомобильные бронемашины «разрабатываются для бригадных боевых групп пехоты, которые часто оказываются впереди остальных войск и остаются без огневой поддержки, когда маршрут выдвижения непроходим для тяжелых машин вроде танка "Абрамс" и БМП "Брэдли"», отмечается в материале.
Аналитик издания Крис Осборн отмечает, что представителя Пентагона напрямую не говорят о том, что разработка такой техники направлена непосредственно против РФ, «однако их заявления о "российской агрессии" дают ясно понять, кто на самом деле адресат этого "послания"».
По его словам, исследования экспертов показывают, что российские войска «способны пройти государства Прибалтики всего за 60 часов, учитывая, что в регионе мало войск НАТО».
«Принимая во внимание этот сценарий, нетрудно предположить, что Пентагон и альянс готовят ряд мер, чтобы усилить свои позиции в Европе», – отмечает аналитик.
По данным ресурса Scout Warrior, «новая модель будет называться Dragoon – с отсылкой к одному из названий 2-го кавалерийского (драгунского) полка, входящего в состав европейского контингента сухопутных войск США». Главное новшество машины – «30-мм автоматическая пушка, сменившая крупнокалиберный пулемет и превосходящая его в дальности стрельбы, скорострельности и огневой мощи».
Как рассказал представитель компании-разработчики General Dynamics Land Systems, «новая пушка стреляет быстрыми очередями с отсечкой по пять выстрелов». Он отметил ее эффективность на расстоянии до 3-х км и точность стрельбы – «если пулемет часто используется как инструмент неприцельного огня на подавление, то пушка даст машине точность, которой у нее никогда не было».
Эти высокомобильные бронемашины «разрабатываются для бригадных боевых групп пехоты, которые часто оказываются впереди остальных войск и остаются без огневой поддержки, когда маршрут выдвижения непроходим для тяжелых машин вроде танка "Абрамс" и БМП "Брэдли"», отмечается в материале.
Аналитик издания Крис Осборн отмечает, что представителя Пентагона напрямую не говорят о том, что разработка такой техники направлена непосредственно против РФ, «однако их заявления о "российской агрессии" дают ясно понять, кто на самом деле адресат этого "послания"».
По его словам, исследования экспертов показывают, что российские войска «способны пройти государства Прибалтики всего за 60 часов, учитывая, что в регионе мало войск НАТО».
«Принимая во внимание этот сценарий, нетрудно предположить, что Пентагон и альянс готовят ряд мер, чтобы усилить свои позиции в Европе», – отмечает аналитик.
Использованы фотографии: Армия США