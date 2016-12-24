Армия США получила первую партию модернизированных БТР Stryker

Американская армия получила для войсковых испытаний первые прототипы бронемашин Stryker повышенной огневой мощи.По данным ресурса Scout Warrior, «новая модель будет называться Dragoon – с отсылкой к одному из названий 2-го кавалерийского (драгунского) полка, входящего в состав европейского контингента сухопутных войск США». Главное новшество машины – «30-мм автоматическая пушка, сменившая крупнокалиберный пулемет и превосходящая его в дальности стрельбы, скорострельности и огневой мощи».Как рассказал представитель компании-разработчики General Dynamics Land Systems, «новая пушка стреляет быстрыми очередями с отсечкой по пять выстрелов». Он отметил ее эффективность на расстоянии до 3-х км и точность стрельбы – «если пулемет часто используется как инструмент неприцельного огня на подавление, то пушка даст машине точность, которой у нее никогда не было».Эти высокомобильные бронемашины «разрабатываются для бригадных боевых групп пехоты, которые часто оказываются впереди остальных войск и остаются без огневой поддержки, когда маршрут выдвижения непроходим для тяжелых машин вроде танка "Абрамс" и БМП "Брэдли"», отмечается в материале.Аналитик издания Крис Осборн отмечает, что представителя Пентагона напрямую не говорят о том, что разработка такой техники направлена непосредственно против РФ, «однако их заявления о "российской агрессии" дают ясно понять, кто на самом деле адресат этого "послания"».По его словам, исследования экспертов показывают, что российские войска «способны пройти государства Прибалтики всего за 60 часов, учитывая, что в регионе мало войск НАТО».«Принимая во внимание этот сценарий, нетрудно предположить, что Пентагон и альянс готовят ряд мер, чтобы усилить свои позиции в Европе», – отмечает аналитик.