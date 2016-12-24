17:44 24 декабря

Вашингтон приплюсовал 23 российские компании к санкционному списку по Украине

США наложили ограничения на 23 российские компании, добавив их в список санкций по Украине. Об этом стало известно из сообщения Управления по промышленности и безопасности Минторга США.

Вашингтон приплюсовал 23 российские компании к санкционному списку по Украине


По мнению министерства, деятельность этих юридических лиц «противоречит интересам США в области национальной безопасности и внешней политики».


В новый перечень попали железные дороги Крыма, порты, исследовательские институты и предприятия.

Вот этот список:

«Завод "Красное знамя"
- НИИ "Экран"
- НПП ЭлТом
- АО "Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт"
- ООО "Карст"
- ООО "РосХимТрейд"
- АО "ВНИИРА"
- АО УПП "Вектор"
- Судоремонтная компания "Солид"
- НПО "Квант"
- АО ННПО им. Фрунзе
- Государственный Рязанский приборный завод
- Лианозовский электромеханический завод
- КБ "Связь"
- Судоходная компания "Транс-Флот"
- OOO "Транспетрочарт"
- Новосибирский завод имени Коминтерна
- ОАО "НИИ авиационного оборудования"
- Институт "Стройпроект"
- Обуховский завод».

Кроме того, Минфин США в пятницу ввел санкции против ряда руководителей Темпбанка. Эти меры, уточняет Минфин, «приняты в рамках действующих санкций США против Сирии».

Использованы фотографии: http://ka7-tour.ru
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Комментарии 27
  1. СТАРПЕР Сегодня, 08:51
    Обама последний свой плювок сделал в сторону России! А мы ехидно улыбаемся....
    СТАРПЕР
    1. vovanpain Сегодня, 09:04
      деятельность этих юридических лиц «противоречит интересам США в области национальной безопасности и внешней политики»

      Черномазая обезьяна уйти не может,не навалив под дверь.На почве русофобии у павиана бабуиновича обамы потекла крыша. fool
      vovanpain
      1. oleg-gr Сегодня, 09:37
        "США наложили ограничения..." Так и хочется добавить: в свои штанишки.
        oleg-gr
        1. Stas157 Сегодня, 10:31
          А почему бы нам не объявить выборочно санкции американским компаниям в России? Потихоничку, сначала одной или двум, чтобы остальные дрожали.
          Среди работающих в России американских компаний PepsiCo, Procter&Gamble, McDonald’s, Mondelez International, General Motors, Johnson & Johnson, Cargill, Alcoa, и General Electric. Последняя недавно подписала соглашение об учреждении совместного предприятия с нефтяной компанией «Роснефть»

          По данным компании Knight Frank, главный американский инвестор в российскую недвижимость это отнюдь не Trump International, а Morgan Stanley. В апреле контролируемый Morgan Stanley фонд начал переговоры о приобретении в Москве нескольких торговых центров. В том же месяце ее инвестиционный фонд, вкладывающий деньги в недвижимость, приобрел в Москве у казахстанского застройщика Capital Partners офисный корпус «Метрополис» за 1,2 миллиарда долларов..
          Stas157
      2. bouncyhunter Сегодня, 09:38
        Черномазая обезьяна уйти не может,не навалив под дверь.

        Здрав будь , Влад ! drinks hi drinks hi А разве от Бардака Обезьяныча под занавес кто-то ждал другого ? После нас - хоть потоп ! Д.Б. am
        bouncyhunter
  2. hydrox Сегодня, 08:51
    Как всё-таки неймётся загорелому абамке навалить кучу под дверь Дональду ... да побольше, повонее!
    Ведь все эти дополнения к дополнениям надо будет отменять через суд, а при американской бюрократии это такое длинное и неблагодарное дело!
    А поганец, удовлетворённый местью, будет через месяц скакать по пальмам и отнимать бананы у не столь продвинутых сородичей ... laughing
    hydrox
  3. Наблюдатель 33 Сегодня, 08:54
    «противоречит интересам США в области национальной безопасности и внешней политики».
    Как вам формулировочка? Т.е. в этот список может попасть любой конкурент, любой кто мешает "доить бабло"... Да просто любой, кто не нравится. Чья политика отличается, кто мыслит иначе.
    Всем присутствующим на сайте, либерально настроенным: Вам туда! Можно сразу в "лагерное, полосатое" переодеться... В вашем случае звездно- полосатое. laughing
    Наблюдатель 33
  4. Tusv Сегодня, 08:58
    Мда. Бойтесь. Вас омерика наказала. По реальному сектору - кишка тонка. Очередное - мы изолировали Россию
    Tusv
    1. megavolt823 Сегодня, 10:48
      неймется чёренькому . вот скотина а не ребёнок .хусейн мать его обама . цвет кожи в душу полез . hi
      megavolt823
  5. Берингов пролив Сегодня, 09:19
    Москве пора бы ограничить работу предприятий США в РФ и продажи в РФ продукции американских фирм и начать следует с полного закрытия рынка РФ для автопрома США...да и продажи самолетов произведенных в США в РФ следовало бы запретить...Пора отвечать на антироссийские закидоны США !
    Берингов пролив
    1. megavolt823 Сегодня, 10:56
      согласен очень трезвая мысль . hi
      megavolt823
  6. masiya Сегодня, 09:20
    Все не успокоится никак...
    masiya
  7. masiya Сегодня, 09:21
    И чихать они хотели на весь мир....
    masiya
  8. avg-mgn Сегодня, 09:21
    Мистер Обама. Не проще опубликовать список Российских компаний которые не под санкциями. Уверяю Вас, он будет короче!.
    avg-mgn
  9. masiya Сегодня, 09:23
    А такое в свое время могло бы все изменить мир в лучшую сторону...
    masiya
  10. Громобой Сегодня, 09:27
    «Завод "Красное знамя",Новосибирский завод имени Коминтерна
    Эх,песня,а не названия fellow !!!Вот были же времена,когда наша экономика спокойно обходилась без западных инвестиций.
    Громобой
  11. BOB044 Сегодня, 09:31
    А что ещё можно ждать от того кто войдёт в историю как самый бестолковый президент США.Обама возьми банан и лезь на дерево.Надоел всем уже.
    BOB044
  12. Blondy Сегодня, 09:47
    Ну и что, хоть и напоследок?
    Blondy
  13. a.s.zzz888 Сегодня, 09:56
    Из ... лезет бубуинище! angry
    a.s.zzz888
  14. rotmistr60 Сегодня, 10:34
    И Россия сразу побежала сдаваться на милость победителю. А судя по всему Обама решил сыграть ВА-Банк, вот только в чью пользу?
    rotmistr60
  15. Маклуха-Маклауд Сегодня, 10:40
    РОССНАНО,РОССНАНО,РОССНАНО,РОССНАНО,РОССНАНО,РОСС
    НАНО надо включать или сами включим
    Маклуха-Маклауд
    1. Ныробский Сегодня, 11:43
      Цитата: Маклуха-Маклауд
      РОССНАНО,РОССНАНО,РОССНАНО,РОССНАНО,РОССНАНО,РОСС
      НАНО надо включать или сами включим

      Ага, как же.......Медведев для поддержки штанов этой Нане, больше тридцати миллиардов рубликов выделил, а на пенсии денег нет. Так что НАНе чихать на санкции, ибо она и под санкциями в три горла деньги бюджетные будет пожирать.
      Ныробский
  16. Вежливый Лось Сегодня, 11:07
    Большое человеческое спасибо нашим заокеанским друзьям за проделанную рутинную работу по составлению списка компаний. Предлагаю нашему правительству, не заморачиваясь, прямо по списку, взять и увеличить финансирование этих организаций. Где взять деньги? Да в Сколково, например. А потом публично выразить благодарность американской стороне за проделанный труд. Пусть дальше трудятся.
    Вежливый Лось
    1. ispanec Сегодня, 11:23
      Чего? В Сколково денег много? Так там все деньги бюджетные, а бюджет дефицитный у нас. Или пофиг?
      ispanec
      1. Вежливый Лось Сегодня, 11:31
        Цитата: ispanec
        Чего? В Сколково денег много? Так там все деньги бюджетные, а бюджет дефицитный у нас. Или пофиг?

        Вот и предлагаю я в условиях дефицита бюджета перенаправить деньги с нано-танков на реальные предприятия.
        Вежливый Лось
  17. мичман Сегодня, 12:59
    У меня в подчинении с 1979 по 1989 гг на Украине находилось 12 предприятий. Это предприятия и НИИ, входившие в Руководимым мною ГУ МРП СССР. Все предприятия отдали Богу душу, а трудилось на них более 90 тыс. специалистов. Из этих 12 предприятий 3 были за эти годы построены. Специалистов мне приходилось обучать во многих городах России. Стоимость основных фондов этих предприятий составляет 435 млрд. дол США. Кто вернет России этот должок, а нас еще в санкционный список внесли. А если умножить такие предприятия по всем 9 оборонным министерствам, сумма получиться астрономическая. Помню еще Кучму секретарем парткома одного предприятия. Он тогда играл на гитаре при нашей встрече. Я спросил Министра:" Кто э тот?". ответ был краткий: "Очередной м...к". Как мы видели людей на сквозь. Честь имею.
    мичман
  18. Alexandr2637 Сегодня, 15:17
    Ну и где наши ответные санкции?
    Только по зомбоящику мы что-то видать можем. Одна брехня от ВВП!
    Alexandr2637

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