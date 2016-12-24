Вашингтон приплюсовал 23 российские компании к санкционному списку по Украине

США наложили ограничения на 23 российские компании, добавив их в список санкций по Украине. Об этом стало известно из сообщения Управления по промышленности и безопасности Минторга США.По мнению министерства, деятельность этих юридических лиц «противоречит интересам США в области национальной безопасности и внешней политики».В новый перечень попали железные дороги Крыма, порты, исследовательские институты и предприятия.Вот этот список:«Завод "Красное знамя"- НИИ "Экран"- НПП ЭлТом- АО "Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт"- ООО "Карст"- ООО "РосХимТрейд"- АО "ВНИИРА"- АО УПП "Вектор"- Судоремонтная компания "Солид"- НПО "Квант"- АО ННПО им. Фрунзе- Государственный Рязанский приборный завод- Лианозовский электромеханический завод- КБ "Связь"- Судоходная компания "Транс-Флот"- OOO "Транспетрочарт"- Новосибирский завод имени Коминтерна- ОАО "НИИ авиационного оборудования"- Институт "Стройпроект"- Обуховский завод».Кроме того, Минфин США в пятницу ввел санкции против ряда руководителей Темпбанка. Эти меры, уточняет Минфин, «приняты в рамках действующих санкций США против Сирии».