Вашингтон приплюсовал 23 российские компании к санкционному списку по Украине
США наложили ограничения на 23 российские компании, добавив их в список санкций по Украине. Об этом стало известно из сообщения Управления по промышленности и безопасности Минторга США.
По мнению министерства, деятельность этих юридических лиц «противоречит интересам США в области национальной безопасности и внешней политики».
В новый перечень попали железные дороги Крыма, порты, исследовательские институты и предприятия.
Вот этот список:
«Завод "Красное знамя"
- НИИ "Экран"
- НПП ЭлТом
- АО "Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт"
- ООО "Карст"
- ООО "РосХимТрейд"
- АО "ВНИИРА"
- АО УПП "Вектор"
- Судоремонтная компания "Солид"
- НПО "Квант"
- АО ННПО им. Фрунзе
- Государственный Рязанский приборный завод
- Лианозовский электромеханический завод
- КБ "Связь"
- Судоходная компания "Транс-Флот"
- OOO "Транспетрочарт"
- Новосибирский завод имени Коминтерна
- ОАО "НИИ авиационного оборудования"
- Институт "Стройпроект"
- Обуховский завод».
Кроме того, Минфин США в пятницу ввел санкции против ряда руководителей Темпбанка. Эти меры, уточняет Минфин, «приняты в рамках действующих санкций США против Сирии».
По мнению министерства, деятельность этих юридических лиц «противоречит интересам США в области национальной безопасности и внешней политики».
В новый перечень попали железные дороги Крыма, порты, исследовательские институты и предприятия.
Вот этот список:
«Завод "Красное знамя"
- НИИ "Экран"
- НПП ЭлТом
- АО "Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт"
- ООО "Карст"
- ООО "РосХимТрейд"
- АО "ВНИИРА"
- АО УПП "Вектор"
- Судоремонтная компания "Солид"
- НПО "Квант"
- АО ННПО им. Фрунзе
- Государственный Рязанский приборный завод
- Лианозовский электромеханический завод
- КБ "Связь"
- Судоходная компания "Транс-Флот"
- OOO "Транспетрочарт"
- Новосибирский завод имени Коминтерна
- ОАО "НИИ авиационного оборудования"
- Институт "Стройпроект"
- Обуховский завод».
Кроме того, Минфин США в пятницу ввел санкции против ряда руководителей Темпбанка. Эти меры, уточняет Минфин, «приняты в рамках действующих санкций США против Сирии».
Использованы фотографии: http://ka7-tour.ru