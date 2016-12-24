17:45 24 декабря

"Обама кинул Израиль"

Израильские чиновники обрушились с критикой на действующую администрацию США в связи с поддержанной Вашингтоном резолюцией в СБ ООН. Власти Израиля назвали резолюцию, призывающую еврейское государство прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях, антиизраильской.

В частности, жёсткой критике решение США подверг министр энергетики Израиля Юваль Штайниц. По его словам, принятием «антиизраильской резолюции Вашингтон фактически бросает своего единственного союзника на Ближнем Востоке».

Комментарии подобного характера от политиков появляются в самых разных израильских средствах массовой информации.


Источник израильского 9 Канала:
Американская администрация и палестинцы подготовили у нас за спиной крайне антиизраильскую резолюцию, которая чревата санкциями и бойкотами, что способствует террору. Обама кинул Израиль. Происходящее является изменой традиционной политике США в отношении Израиля, а Обама пытается в последний момент навязать свою политику следующей администрации Трампа, зная, что он придерживается другого мнения.


"Обама кинул Израиль"


Резолюцию, запрещающую Израиль строить поселения на палестинских территориях, поддержали все действующие члены Совбеза ООН, включая постоянных: Россию, Китай, Францию и Британию.

Израиль рассчитывал на то, что США наложат на резолюцию вето.

Использованы фотографии: AFP
99

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 230
  1. СТАРПЕР Сегодня, 08:58
    Израиль рассчитывал на то, что США наложат на резолюцию вето.

    Не умеете вы евреи с вассалами работать...Бунт начинается! Где то вы прокололись...
    Не расстраивайтесь Израиль, Обамыч и России мстит напоследок... bully
    Обама одобрил выделение средств для стран НАТО и запрет на сотрудничество Пентагона с РФ
    Президент США Барак Обама подписал в пятницу законопроект об ассигнованиях США на военные нужды в 2017 финансовом году, одобрив тем самым запрет на сотрудничество с Россией в оборонной сфере и выделение средств на усиление союзников в Европе. Размер бюджета Пентагона составит примерно $619 млрд.
    http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3903062

    Трамп памп памп....Все нормально идет!
    СТАРПЕР
    1. oleg-gr Сегодня, 09:07
      Израиль обиделся. Какой пассаж. За многие десятилетия еще не привыкли к тому, что америкосы никогда не выполняют свои обязательства? Кроме тех, что им выгодны.
      oleg-gr
      1. СТАРПЕР Сегодня, 09:13
        Цитата: oleg-gr
        Израиль обиделся. Какой пассаж.

        Какой крик то подняли....Обидели "бедных"! Хесболла им в печень... lol Заканчивается их время ..Ой вэй!
        СТАРПЕР
        1. Старый очень Сегодня, 09:23
          Бедных, говоришь...А в Одессе говорят - Азохенвей! bully
          Старый очень
          1. Лелёк Сегодня, 12:55
            Цитата: Старый очень
            .А в Одессе говорят - Азохенвей!


            Кстати о птичках. В Одессе наметился новый "главарь" взамен грузину с украинским отливом:
            Лелёк
        2. bouncyhunter Сегодня, 09:33
          Какой крик то подняли....Обидели "бедных"! Хесболла им в печень...Заканчивается их время

          Виталий , доброе утро ! drinks hi Я думал , израильтяне сами поймут - Обамыч не кошерный ! Он скорее халяльный . lol
          bouncyhunter
          1. db1967 Сегодня, 14:54
            Он не кошерный и не халяльный - он скорее говнистый feel
            db1967
        3. Wiskar Сегодня, 09:39
          Цитата: СТАРПЕР
          Заканчивается их время ..Ой вэй!


          Всё только начинается. Главное,что Клинтон убрали.
          Вашим надеждам по избавлению от Израиля не суждено сбыться .


          Цитата: СТАРПЕР
          Хесболла им в печень..


          Хм желать другим терактов и смерти мирных жителей от террористов это как минимум низко . Хотя это ваш уровень hi
          Wiskar
          1. СТАРПЕР Сегодня, 10:06
            Цитата: Wiskar
            Цитата: СТАРПЕР
            Заканчивается их время ..Ой вэй!


            Всё только начинается. Главное,что Клинтон убрали.
            Вашим надеждам по избавлению от Израиля не суждено сбыться .


            Цитата: СТАРПЕР
            Хесболла им в печень..


            Хм желать другим терактов и смерти мирных жителей от террористов это как минимум низко . Хотя это ваш уровень hi

            Коммент у вас какой то грустный и обвинения совсем не в тему...Ладно я понимаю, у вас траур сейчас..Не все же время Россию пинать! bully
            Главное верить , что "Путинский кровавый режим скоро рухнет.." и тогда ,опять наступят времена , как в славных 90-х... hi
            СТАРПЕР
            1. Wiskar Сегодня, 10:10
              Цитата: СТАРПЕР
              Коммент у вас какой то грустный и обвинения совсем не в тему...Ладно я понимаю, у вас траур сейчас..Не все же время Россию пинать!


              Всё в тему на самом деле. Просто вам не нравится правда,но тут к этому люди привычны laughing


              Цитата: СТАРПЕР
              Главное верить , что "Путинский кровавый режим скоро рухнет.." и тогда ,опять наступят времена , как в славных 90-х...


              Это вы на это надеетесь?
              Я нет.
              Wiskar
            2. Лелёк Сегодня, 13:02
              Цитата: СТАРПЕР
              Главное верить , что "Путинский кровавый режим скоро рухнет.." и тогда ,опять наступят времена , как в славных 90-х...


              А Вы, однако, весельчак, активный Вы наш.
              Лелёк
              1. Heapoiss Сегодня, 13:51
                Лелёк, неправильно старпера поняли?
                Перечитайте еще раз.
                ПМСМ, он очень неплохо вискаря потроллилл.
                Heapoiss
          2. ivanov17 Сегодня, 13:46
            Да,Вискарь-ужас.Сплошной антисемитизм.Вечно гонимый и многострадальный народ кинули."И никто не утешит нас в этом жестоком мире" писали сионистские журналисты.И только верный Вискарь спасет Израиль.Израиль в опасности,но Вискарь спасет его!!!
            Цитата: Wiskar
            Цитата: СТАРПЕР
            Заканчивается их время ..Ой вэй!


            Всё только начинается. Главное,что Клинтон убрали.
            Вашим надеждам по избавлению от Израиля не суждено сбыться .


            Цитата: СТАРПЕР
            Хесболла им в печень..


            Хм желать другим терактов и смерти мирных жителей от террористов это как минимум низко . Хотя это ваш уровень hi
            ivanov17
        4. Blondy Сегодня, 09:44
          Будет и у Израиля праздник, правда уже после нового года. Трамп же написал в Твиттере, что "после 20 января все изменится ".
          Blondy
          1. Турай Сегодня, 10:06
            Истину, истину глаголишь, Блондинка
            Турай
            1. bouncyhunter Сегодня, 11:15
              Дело в том , что в Израиле отчётливо понимают, что лет через 7 -10 , когда разборки между арабами соседних стран закончатся, из этих банд боевиков , закрепившие за собой власть правительства , сформируют боеспособные армии с бойцами из обстрелянных и втянувшихся в войну людей .
              А поскольку эти люди ещё вчера воевали между собой, для укрепления "боевого братства", нужно будет определить общего врага .
              Для этой роли идеальный кандидат - Израиль .
              Причём эта война уже не будет походить на 1973 год .
              Бои будут идти, как минимум, на равных .
              Поэтому Израиль и будет захватывать , не слушая никого, новые территории , создавая "предполье".
              Это единственный способ получить , в тяжёлый момент , ресурс времени и позиций для торговли на переговорах .
              bouncyhunter
              1. dauria Сегодня, 12:22
                лет через 7 -10 , когда разборки между арабами соседних стран закончатся...


                Интересно было бы посмотреть на новую карту Ближнего Востока в Вашем прогнозе. Они полвека бузят. А утихнет- подкинут спичку в сухую траву снова. Слишком много нефти. Вот закончится нефть- и тогда всем будет плевать на регион, арабов, евреев, американцев и русских. Только Суэцкий канал будет яблоком раздора .Впрочем, думаю к тому времени там и китайцы появятся.
                dauria
                1. Blondy Сегодня, 12:46
                  Севморпуть появится. Так что и Суэцкий канал на яблоко раздора уже не потянет.
                  Blondy
          2. Маз Сегодня, 15:46
            Мечтать не вредно
            Маз
        5. Комментарий был удален.
          1. Дрюня2 Сегодня, 10:32
            Цитата: Арон Заави
            Иди выпей боярышника с горя.

            подленько sad - больше 70 человек померло .
            про посла тож напишите .... negative
            Дрюня2
            1. Арон Заави Сегодня, 12:45
              Цитата: Дрюня2
              Цитата: Арон Заави
              Иди выпей боярышника с горя.

              подленько sad - больше 70 человек померло .
              про посла тож напишите .... negative

              А не подленько вашими дружками из Хизбаллы через пост угрожать?
              Арон Заави
          2. СТАРПЕР Сегодня, 10:33
            Цитата: Арон Заави
            Миханю да не доживешь ты до того времени, когда наше время кончится. Иди выпей боярышника с горя.

            Интересно на счет "боярышника" в Иркутске ...Не операция ли совместная ЦРУ и Моссада ? Там ведь крупнейшее авиастроительное предприятие России...Я не удивлюсь,если честно Арон!
            СТАРПЕР
            1. dauria Сегодня, 10:47
              ...Не операция ли совместная ЦРУ и Моссада ?


              Или просто омерзительная жадность местных торгашей при попустительстве верхушки ? После такого губернатор , мэр, прокурор и верхушка МВД должны бы как минимум с постов слететь.
              А по теме - с чего все взяли , что Обама "свиней" подсовывает всем. Может наоборот - Трамп исправит "якобы ошибки" и станет хорошим сразу при нейтральном результате без всяких уступок.
              dauria
            2. Vadivak Сегодня, 11:34
              Цитата: СТАРПЕР
              Интересно на счет "боярышника" в Иркутске ...Не операция ли совместная ЦРУ и Моссада

              Моссад травил алкашей в Иркутске? Голливуд курит....
              Vadivak
              1. Olegater Сегодня, 14:04
                Моссад травил алкашей в Иркутске? Голливуд курит.

                Ну по поводу вот этого перла, а алкаши с ваших слов как буд то не люди. И такое впечатление, что это низшие существа. Так?
                У меня отношение ко всем сословиям и людям одинаковое отношение - уважение.
                Olegater
          3. velikoros-88 Сегодня, 11:07
            Цитата: Арон Заави
            Цитата: СТАРПЕР
            Цитата: oleg-gr
            Израиль обиделся. Какой пассаж.

            Какой крик то подняли....Обидели "бедных"! Хесболла им в печень... lol Заканчивается их время ..Ой вэй!

            Миханю да не доживешь ты до того времени, когда наше время кончится. Иди выпей боярышника с горя.

            Время не время, а призадуматься бы стоило. Тем паче, что евреи это делают великолепно. Ничто не вечно под луной, а жить в конфликте с большинством соседей при параллельном процессе уменьшения поддержки со стороны "большого брата" знаете ли чревато.
            velikoros-88
            1. СТАРПЕР Сегодня, 11:32
              Цитата: velikoros-88
              Время не время, а призадуматься бы стоило. Тем паче, что евреи это делают великолепно. Ничто не вечно под луной, а жить в конфликте с большинством соседей при параллельном процессе уменьшения поддержки со стороны "большого брата" знаете ли чревато.

              Я им тоже это стараюсь втолковать...Не понимают ,как обычно, надеются на свою врожденную изворотливость..Ну флаг им еврейский в руки.... negative
              СТАРПЕР
              1. tilix Сегодня, 12:16
                Не понимают
                А я думаю некий Михан приготовил и продал, чтоб потом обвинять Массад, ЦРУ и тд. А чё, на него похоже
                tilix
          4. velikoros-88 Сегодня, 11:39
            Цитата: Арон Заави
            Цитата: СТАРПЕР
            Цитата: oleg-gr
            Израиль обиделся. Какой пассаж.

            Какой крик то подняли....Обидели "бедных"! Хесболла им в печень... lol Заканчивается их время ..Ой вэй!

            Миханю да не доживешь ты до того времени, когда наше время кончится. Иди выпей боярышника с горя.

            Аарон читаю Ваши комментарии не первый год. Был до сего момента более высокого мнения о Вас, Вашем интелекте и морали. К сожалению моя беда - я думаю о людях лучше, чем они есть на самом деле. Глубоко разочарован, хотя Вам на мое мнение и мне подобных глубоко…
            velikoros-88
            1. СТАРПЕР Сегодня, 12:59
              Цитата: velikoros-88
              Аарон читаю Ваши комментарии не первый год. Был до сего момента более высокого мнения о Вас, Вашем интелекте и морали. К сожалению моя беда - я думаю о людях лучше, чем они есть на самом деле. Глубоко разочарован, хотя Вам на мое мнение и мне подобных глубоко…

              Я кстате тоже так считал..Вы прям мои мысли прочитали! Как только их чуть чуть клюнули в одно место , так сразу все раскрылись во всей красе...Мне очень жаль,но я это чувствовал всегда! Да я задирался иногда , но вот все и вышло на поверхность.. hi Хотя их понять тоже можно..но эта другая тема!
              СТАРПЕР
          5. БАРХАН Сегодня, 12:05
            Цитата: Арон Заави
            Иди выпей боярышника с горя.

            Зашибись,блин.Не ожидал такой низости от вас....А потом удивляетесь за,что вас в овраги под пулемёты сгоняют...
            БАРХАН
            1. Арон Заави Сегодня, 13:28
              Цитата: БАРХАН
              Цитата: Арон Заави
              Иди выпей боярышника с горя.

              Зашибись,блин.Не ожидал такой низости от вас....А потом удивляетесь за,что вас в овраги под пулемёты сгоняют...

              Т/е низость от Михана прокатила на ура? А если мне надоело разговаривать по человечески с гопотой ? Имею права нахамить в ответ или должен продолжать с Миханом вежливо общаться?
              Ну а насчет пулеметов и оврагов, так Вы чуток ошиблись. Не сгоняют, а сгоняли. Сейчас это несколько затруднительнее сделать.
              Арон Заави
              1. KaPToC Сегодня, 14:36
                Цитата: Арон Заави
                Имею права нахамить в ответ

                Каждый имеет право жрать дepьмо, это не означает что данное право необходимо реализовывать.
                KaPToC
              2. MACCABI-TLV Сегодня, 15:42
                Цитата: Арон Заави
                Т/е низость от Михана прокатила на ура? А если мне надоело разговаривать по человечески с гопотой ? Имею права нахамить в ответ или должен продолжать с Миханом вежливо общаться?

                михан професионально провоцирует,с молчаливого попустительства администрации и модерации сайта. Игнор сообщениям миханоподобным,будет самым правильным решением Арон.
                MACCABI-TLV
          6. Удав КАА Сегодня, 12:06
            Цитата: Арон Заави
            Иди выпей боярышника с горя.

            Арон, ерничать и зубоскалить над трагедией с массовой гибелью людей -- подло и не по-христиански! am
            Удав КАА
            1. Арон Заави Сегодня, 13:29
              Цитата: Удав КАА

              Арон, ерничать и зубоскалить над трагедией с массовой гибелью людей -- подло и не по-христиански! am

              Согласен мерзко. А что делать если Михан другого языка не понимает?
              Арон Заави
              1. Асадулла Сегодня, 13:57
                Согласен мерзко. А что делать если Михан другого языка не понимает?


                Аарон! Я знаю места, где вы можете разговаривать на этом языке! laughing

                Асадулла
                1. Маз Сегодня, 17:21
                  Умань и эрэц Исраэль
                  Маз
              2. СТАРПЕР Сегодня, 15:31
                Цитата: Арон Заави
                Цитата: Удав КАА

                Арон, ерничать и зубоскалить над трагедией с массовой гибелью людей -- подло и не по-христиански! am

                Согласен мерзко. А что делать если Михан другого языка не понимает?

                Выскользнули вы Арон как всегда...Ощущение от вашего коммента гадненькое...! Значит я во всем виноват? Что ООН вас предупредил...Я бы на вашем месте просто извинился За "боярышник" и т.д...Но это не в ваших правилах увы ,как я понял..?
                СТАРПЕР
              3. velikoros-88 Сегодня, 15:31
                Цитата: Арон Заави
                Цитата: Удав КАА
                е
                Арон, ерничать и зубоскалить над трагедией с массовой гибелью людей -- подло и не по-христиански! am

                Согласен мерзко. А что делать если Михан другого языка не понимает?

                Не аргумент. Каждый сам в ответе за свои поступки, в данном случае
                слова.
                velikoros-88
      2. INVESTOR Сегодня, 09:53
        Американцев что, заклинило что ли??
        INVESTOR
      3. Турай Сегодня, 10:05
        Было понятно , что Обама , было понятно , что после выборов до вступления Трампа в должность Обама подложит свинью. Так что все ожидаемо. Зато при Трампе будет нам счастье)))
        Турай
        1. Никкола Мак Сегодня, 10:15
          При таком еврейском лобби в Конгрессе и политике (о финансах я не говорю) довольно странно.
          Напоминает банальную фразу - "Что-то пошло не так".
          Никкола Мак
        2. Ныробский Сегодня, 12:17
          Цитата: Турай
          Было понятно , что Обама , было понятно , что после выборов до вступления Трампа в должность Обама подложит свинью. Так что все ожидаемо. Зато при Трампе будет нам счастье)))

          Обама как тот персонаж из анекдота про Вовочку: - Детей перед новым годом просят назвать, кто какие костюмы приготовил на ёлочку и все хором отгадывают:
          -Машенька в белом платьице -снежинка? Да!, .................-Серёжа в головном уборе из перьев-индеец? Да!,............- Катя-рыженькая и пушистая-белочка? Да!.......... - Обама-коричневый костюмчик, коричневая шапочка, коричневые ботиночки-Мишка? Нет!, Шоколадка? Нет! А КТО?....... Какашка! И буду всем праздничное настроение портить!
          Ныробский
        3. Удав КАА Сегодня, 12:32
          Цитата: Турай
          Зато при Трампе будет нам счастье)))

          Ой ли !?
          Рановато...Вам это не кажется?
          Удав КАА
      4. Titsen Сегодня, 14:32
        Цитата: oleg-gr
        Кроме тех, что им выгодны.


        А нам выгодно, что в стройной толпе наших европейских и других партнерах разброд, обиды друг на друга и шатание!
        Titsen
    2. кеп Сегодня, 09:14
      Цитата: СТАРПЕР
      Трамп памп памп....Все нормально идет!


      Д.Трампу срочно досрочно чемоданчик с кнопками.Гранату отобрать,чтобы за кольцо не дернул Обама laughing
      кеп
    3. Зяблицев Сегодня, 09:18
      Наверное мнение богоизбранных камрадов сегодня мы по этому поводу не узнаем - шабат! laughing

      Абсолютно плевать на внутрееврейские разборки!
      Зяблицев
    4. vovanpain Сегодня, 09:19
      Обама кинул Израиль.

      Впечатление такое,будь то Обама сошел с ума,то что на Россию плюется,это то ладно,уже привыкли и на выходки сумасшедшего бабуина внимания не обращаем. yes Но уж союзников кидать,ну ну . wink восхищайтесь далее наши израильские коллеги своим союзником. feel
      vovanpain
      1. bouncyhunter Сегодня, 09:49
        Влад ! Да просто банановый фюрер не знает где ещё нагадить - вот и свинячит всем без разбора . wassat
        bouncyhunter
        1. avt Сегодня, 10:59
          Цитата: bouncyhunter
          Да просто банановый фюрер не знает где ещё нагадить - вот и свинячит всем без разбора .

          Ну собственно -да.Но вот чего так некоторые прочитав статью перевозбудились ? Не понимаю . Нам то что , милые бранятся , только тешатся. Чего ради решили играть на скрипке на чужой свадьбе , тем боле что гости ушли ?Да Хусейнович вообще то несколько лет назад прогоны делал о том , что Израиль должен вернуться в границы до войны 1967 года. Ну и что изменилось , кроме того что это дембельский аккорд Хусейновича?Тоже мне тайну раскрыли о том что ля части главнюковUSA , а мисли таки он озвучивает их,а не свои, Израиль чемодан без ручки.
          avt
          1. Монос Сегодня, 12:18
            А зачем срач развели на пустом месте ? Нам Израиль что, враг, соперник ? Нет. Так зачем злорадствовать?
            А евреям хочу сказать: "Угомонитесь"! У вас пичалька. Понимаю. Но нам то на это положить с прибором. Своих проблем хватает. Поймите вы уже, что вы не центр вселенной и не пуп земли. Переживать из-за ваших разборок с соплеменниками из Америки никто не будет.
            Монос
            1. Стрелец2 Сегодня, 14:19
              Цитата: Монос
              А зачем срач развели на пустом месте ? Нам Израиль что, враг, соперник ? Нет. Так зачем злорадствовать?

              смотря кому вам?
              в Росиии евреи сместили руских со всех постов в управлении ,в сми поэтому еврей еврею не враг ,а вот рускому наоборот.
              Стрелец2
              1. Монос Сегодня, 14:51
                Цитата: Стрелец2
                смотря кому вам?

                Вам лечиться надо. Или, как минимум, повышать свой образовательный уровень. Идите Шойгу расскажите, что он еврей. Или Набиуллиной, Васильевой, Лаврову, Патрушеву, Герасимову ...
                Монос
                1. Стрелец2 Сегодня, 16:12
                  Цитата: Монос
                  ам лечиться надо. И


                  предлагаете зрение лечить? Я прекрасно вижу ,что кругом в нашей стране происходит. Так что не надо.
                  Цитата: Монос
                  Или Набиуллиной, Васильевой, Лаврову, Патрушеву, Герасимову ...


                  и даже тут в этой партии не угадали, Лавров ,как раз таки из них будет.Вообще засилие евреев говорит только об одном,что на самом верху НАМЕРЯННО проталкивают эту категорию,а вот это уже национализм называется.
                  Стрелец2
      2. Incvizitor Сегодня, 15:38
        Возможно не помрёт Бананыч своей смертью, ну уж очень всем мешает. am
        Incvizitor
    5. Wiskar Сегодня, 09:36
      Цитата: СТАРПЕР
      Не умеете вы евреи с вассалами работать...Бунт начинается! Где то вы прокололись...


      В том то и дело,что нигде . Поэтому и получили ответку от Обамы за то,что наш премьер министр отказался прогибаться и отстаивал интересы Израиля.



      Цитата: СТАРПЕР
      Трамп памп памп....Все нормально идет!


      Да, повезло Израилю избавиться от Обамы. Трамп и республиканское большинство в Конгрессе это явное улучшение .

      А Обама повёл себя как обиженный ребёнок. Честно говоря странно видеть такое поведение от президента США - нагадить в последний момент, когда никто помешать не может sad
      Wiskar
      1. Vadivak Сегодня, 11:49
        Цитата: Wiskar
        А Обама повёл себя как обиженный ребёнок.
        Vadivak
    6. Петр1 Сегодня, 09:56
      Вот Израиль расстроился, как строили так и будут строить,как убивали арабов так и будут убивать,с рать исраиль хотел на оон как и сша.
      Петр1
      1. Арон Заави Сегодня, 10:21
        Цитата: Петр1
        Вот Израиль расстроился, как строили так и будут строить,как убивали арабов так и будут убивать,с рать исраиль хотел на оон как и сша.

        Будем.
        Арон Заави
        1. СТАРПЕР Сегодня, 11:36
          Цитата: Арон Заави
          Цитата: Петр1
          Вот Израиль расстроился, как строили так и будут строить,как убивали арабов так и будут убивать,с рать исраиль хотел на оон как и сша.

          Будем.

          Арон в таких темпах, может начаться обезвоживание организма..У вас слишком маленькая страна ,чтобы так на весь мир это делать...! laughing wassat Или большие накопления имеете..?
          СТАРПЕР
          1. Бродяга1812 Сегодня, 12:48
            Очень большие. Вам разве бабушка не рассказывала о наших денЮжках.
            Бродяга1812
        2. Лужский Сегодня, 15:33
          Цитата: Арон Заави
          Будем.

          Не страшно?
          Если матрасы действительно предоставят Израиль его судьбе вам на вашем ничтожно маленьком кусочке земли в окружении врагов придется ой как не сладко. Сколько продержитесь в такой блокаде - лет десять, пятнадцать? Будете вы защищать подаренную вам землю до последней капельки крови, до последнего человека? Или разъедетесь по городам и весям как в старые добрые времена уже через пару тройку лет от греха подальше от соседей-дикарей?
          Да нет, вы уверены, что хозяин вас не бросит. Поэтому и смелые такие.
          Не заслужили вы, израильтяне, право на свою землю, мысленно даже вы ее своей не считаете. Не приходилось вам с потом и кровью отстаивать ее в боях против сильного и опасного противника, так чтобы один против многих, так чтобы в каждой семье - похоронка и не одна, так чтобы через голод и усталость, без воды и патронов - врукопашную, зубами, без надежды на помощь и сочувствие.
          Вот когда пройдете через такую войну, тогда и начнете ценить мир. Научитесь договариваться с соседями, уважать их, а через это - научите их уважать себя. Если уцелеете. А пока вы в большинстве своем - самовлюбленные избалованные и высокомерные гости на чужой земле, считающие соседей существами низшего порядка. За что вас совершенно справедливо и ненавидят.
          Желаю вам удачи и мира.
          Лужский
        3. Маз Сегодня, 17:23
          от за шо люблю евреев - за оптимизм. Молодца
          Маз
          1. Арон Заави Сегодня, 17:35
            Цитата: Маз
            от за шо люблю евреев - за оптимизм. Молодца

            Вот нам все равно любите Вы нас или ненавидите.
            Арон Заави
    7. Стрелец2 Сегодня, 10:20
      американцы -это и есть евреи ,то что они в чём не сошлись -это временные разладки ,договорятся позже.
      Стрелец2
      1. Agent_017 Сегодня, 15:31
        Так и есть! Истина! А по теме, евреи не могут обижаться на евреев... Это сговор, который до того как обговорили.. Ищите выгоду гораздо позже конфликта, а выгода у евреев делится почти пополам...
        Agent_017
        1. Бродяга1812 Сегодня, 16:08
          Да уж. Хорошую свинью подложил обама, всей демократической партии. Теперь Трампу, куда как легче будет проводить свою произраильскую линию (Бог и дочь в помощь!) , согласовывать ее в Конгрессе и Сенате.И первое его решение -перенос посольства США в вечную и неделимую столицу Израиля -Иерусалим.
          Бродяга1812
  2. МВГ Сегодня, 09:02
    Инерция у США сработала: раз мутить, так мутить до конца.
    МВГ
  3. Наблюдатель 33 Сегодня, 09:03
    Тут граждане Израиля нас упрекали, помнится... Намекали, что русофобия мол, эфимерна... Все фигня, Запад нам желает только добра, а мы дремучие сопротивляемся... И Крым, "чемодан без ручки"...
    И, что случилось? Резолюция "антиизраильская"? А че не антисемитская? Че так слабенько? Ээээ...? Русскоязычные "побегушники", прикидывающиеся.., фиг знает кем, Вы прикидываетесь..?
    Чемодан же без ручки, арабы ни на что не годные, в соседях...
    Жду ответа! yes
    Хотя как обычно, не дождусь...
    Наблюдатель 33
    1. ВОЛЧОНОКСУРАЛА Сегодня, 09:32
      И это ещё прагматик Трамп в должность не вступил. Он то уж точно за аудит возьмётся. tongue А то сыны давида привыкли на халяве жить, на подачки от сша и гейсоюза. winked Здаётся мне халявушки в будущем может поубавиться recourse и для поддержания социально-бытового благополучия богоизбранным придётся, о боже, работать! sad laughing
      ВОЛЧОНОКСУРАЛА
      1. indulf Сегодня, 10:53
        Цитата: ВОЛЧОНОКСУРАЛА
        на подачки от сша и гейсоюза

        Германию они за тестикулы крепко держат, типо холокост отрабатывают. Представители их народа (Мильх, Геббельс, Гейдрих, Эйхман и еще 150 000 сужащие в вермахте и СС на деньги других представителей их народа (Морган, Шифф, Рокеллер и прочие) уничтожили тех представителей своего народа которые не вписывались в концепцию талмуда и торы.И даже если кто и нюхнул газку, то их было ни как не 6000 000.
        indulf
      2. активатор Сегодня, 13:38
        Цитата: ВОЛЧОНОКСУРАЛА
        И это ещё прагматик Трамп в должность не вступил. Он то уж точно за аудит возьмётся. А то сыны давида привыкли на халяве жить, на подачки от сша и гейсоюза. Здаётся мне

        Ага, шоу только начинается думаю будет весело,примерно так
        активатор
    2. Старый очень Сегодня, 09:32
      Ой, гляди... дождёшься, как я - получишь белую единичку в красном круге Ещё и в хамстве обвинят
      Будь здоров, Наблюдатель hi hi
      Старый очень
    3. Комментарий был удален.
      1. Wiskar Сегодня, 09:48
        Цитата: СТАРПЕР
        в субботу они сюда боятся заходить


        Ну да, боимся.. жуть просто. Сижу, пишу и боюсь bully

        Цитата: СТАРПЕР
        Они обычно борзые по утрам в рабочие дни!


        А вы борзый по выходным или постоянно?
        Wiskar
        1. Комментарий был удален.
          1. Дрюня2 Сегодня, 10:39
            Цитата: MACCABI-TLV
            как боярышника навернут,

            не перебор , не ????
            из 3 "флагоносцев" израиля два про боярышник отписались "браво" Д.Б. sad
            Дрюня2
            1. velikoros-88 Сегодня, 11:26
              Цитата: Дрюня2
              Цитата: MACCABI-TLV
              как боярышника навернут,

              не перебор , не ????
              из 3 "флагоносцев" израиля два про боярышник отписались "браво" Д.Б. sad

              Зато на отрицание холокоста реагируют резво.
              Поэтому и не нужно удивляться ооношению к евреям в России, вполне заслуженно.
              velikoros-88
          2. СТАРПЕР Сегодня, 10:40
            Цитата: MACCABI-TLV
            Цитата: Wiskar
            А вы борзый по выходным или постоянно?

            как боярышника навернут,так и борзеют....Ты походу единственный,кто отвечает на пассажи,этого персонажа

            Ну вы как всегда с ехидством и высокомерием...Зря вы так ! А потом обижаетесь и ноете ,почему вас ненавидят и не понимают! Я могу нормально разговаривать и спорить, если меня не унижают В этом ваша вся проблема...Продолжайте так же, а таких "персонажей" как вы меня обозвали в России очень много (просто посмотрите мой рейтинг) ...
            СТАРПЕР
            1. Арон Заави Сегодня, 11:16
              Цитата: СТАРПЕР

              Ну вы как всегда с ехидством и высокомерием...Зря вы так ! А потом обижаетесь и ноете ,почему вас ненавидят и не понимают! Я могу нормально разговаривать и спорить, если меня не унижают В этом ваша вся проблема...Продолжайте так же, а таких "персонажей" как вы меня обозвали в России очень много (просто посмотрите мой рейтинг) ...

              Ты можешь нормально? А ну ка прочитай, что ты с утра понаписал. Только что не писал "Бей,жги,грабь". Так что получил ты, то что просил. Не переживай ты за нас. Живи проблемами России.
              Арон Заави
              1. Ежак Сегодня, 13:21
                Арон Заави. Не переживай ты за нас. Живи проблемами израиля.
                Ежак
                1. Арон Заави Сегодня, 13:32
                  Цитата: Ежак
                  Арон Заави. Не переживай ты за нас. Живи проблемами израиля.

                  Я и не переживаю. Найдешь хоть один мой коментарий в темах посвященных внутренним проблемам России?
                  Арон Заави
                  1. Ежак Сегодня, 13:33
                    Твоего присутствия здесь, более чем достаточно
                    Ежак
                    1. Арон Заави Сегодня, 13:51
                      Цитата: Ежак
                      Твоего присутствия здесь, более чем достаточно

                      Ну вот и поговорили.
                      Арон Заави
            2. tilix Сегодня, 12:33
              А потом обижаетесь и ноете ,почему вас ненавидят и не понимают!
              Эт вы про Россию? Действительно, самая ненавистная страна в мире. 1. Russia – The Most Hated Country.
              http://gazettereview.com/2016/01/the-most-hated-c
              ountry-in-the-entire-world-2016-top-10-list-of-ha
              ted-nations/
              tilix
              1. Razvedka_Boem Сегодня, 13:28
                tilix Сегодня, 12:33

                Эт вы про Россию? Действительно, самая ненавистная страна в мире. 1. Russia – The Most Hated Country.

                Запад еще не весь мир. Кстати, все ваши проблемы из-за этого, что считаете себя пупом Земли. А это не так.
                Razvedka_Boem
              2. Асадулла Сегодня, 14:05
                Эт вы про Россию? Действительно, самая ненавистная страна в мире.


                Но ненавидят почему то все американцев. Чё так?
                Асадулла
            3. MACCABI-TLV Сегодня, 15:23
              Цитата: СТАРПЕР
              Ну вы как всегда с ехидством и высокомерием...Зря вы так !

              с тобой по другому нельзя,ты не привык по другому.
              MACCABI-TLV
          3. ultra Сегодня, 10:45
            Цитата: MACCABI-TLV
            как боярышника навернут,так и борзеют.

            И...диот или просто недоумок?
            ultra
            1. velikoros-88 Сегодня, 11:31
              Цитата: ultra
              Цитата: MACCABI-TLV
              как боярышника навернут,так и борзеют.

              И...диот или просто недоумок?

              Увы все гораздо прще - аморальный циничный мерзавец.
              velikoros-88
            2. MACCABI-TLV Сегодня, 15:25
              Цитата: ultra
              И...диот или просто недоумок?

              откуда мне знать,как тебя называют?
              MACCABI-TLV
          4. Комментарий был удален.
          5. velikoros-88 Сегодня, 11:30
            Цитата: MACCABI-TLV
            Цитата: Wiskar
            А вы борзый по выходным или постоянно?

            как боярышника навернут,так и борзеют....Ты походу единственный,кто отвечает на пассажи,этого персонажа

            Ничего не екает после такого уточнения??? Совсем, совсем? Очень жаль, всегда был лучшего мнения о вашем воспитании и чувстве такта (не Вас лично, но евреев в целом)
            velikoros-88
            1. MACCABI-TLV Сегодня, 15:31
              Цитата: velikoros-88
              (не Вас лично, но евреев в целом)

              ну? как легко ты перестал иметь лучшее мнение о евреях судя по мне?! я вот то же сужу о нации по 2 десяткам,но вам это почему то не нравится?! или свои бревна в своем глазу не замечаем?
              MACCABI-TLV
    4. Wiskar Сегодня, 09:53
      Цитата: Наблюдатель 33
      . Все фигня, Запад нам желает только добра, а мы дремучие сопротивляемся...


      Ну это смешное заявление вообще,учитывая позицию Запада по этому вопросу.
      Собственно за это Обама и отомстил премьер министру Израиля - за то,что тот отстаивал интересы Израиля несмотря на давление.
      С чего вы вообще такое взяли и кто тут такое заявлял?
      Обама нагадил в последний момент.. печально,что президент такой страны как США опускается до такого низкого уровня.

      Цитата: Наблюдатель 33
      И, что случилось? Резолюция "антиизраильская"? А че не антисемитская? Че так слабенько? Ээээ...? Русскоязычные "побегушники", прикидывающиеся.., фиг знает кем, Вы прикидываетесь..?


      Это дипломатический язык. Я не помню,чтобы в Израиле на высоком уровне называли Россию страной,что поддерживается антисемитские резолюции. Обычно говорят антиизраильские так как против страны, где живут не только евреи.
      Wiskar
      1. Razvedka_Boem Сегодня, 13:35
        печально,что президент такой страны как США опускается до такого низкого уровня.

        Да шо ви говорите?.. А что же раньше то молчали? Аа.. Раньше вы были типа "друзья"..
        Razvedka_Boem
        1. Wiskar Сегодня, 14:01
          Цитата: Razvedka_Boem
          Да шо ви говорите?.. А что же раньше то молчали? Аа.. Раньше вы были типа "друзья"..


          Кто молчал? Премьер министр Израиля в конгрессе выступал , многократно говорил о разногласиях с политическим курсом Обамы по определённым вопросам. Это не было ни для кого секретом,что между США и Израилем существуют разногласия по некоторым вопросам- например Ирана и палестино-израильского. Но США всегда заявляли,как и сам Обама, что не поддержат односторонние решения в СБ ООН итд, а потом Обама ,который сейчас может делать ,что хочет - нагадил,хотя его даже СВОИ ДЕМОКРАТЫ просили использовать Вето. Ведь демократическая партия не была согласна с данным действием Обамы.

          Дружба понятие сложное - Обама с одной стороны помогал,а с другой гадил. Израилю, как и любому в данном случаи сложно обвинять США в том,что они не друг так как Обама выделил Израилю помощь самую большую(что Израиль будет тратить конечно в США и поддерживать американский ВПК), но при этом Обама использовав Россию подарил Ирану практически ЯО, Обама даёт денег на Железный Купол, но при этом именно его помощь и признание помогли убрать Мубарака и привели к власти в Египте Мурси,который от братьев Мусульман,что просто открыл Сектор Газа для потока оружия, материалов типа взрывчатки и денег и по Израилю стреляли ракетами, которые попали террористам благодаря политике США ,но при этом ведь Израиль защищался Железным Куполом,который оплачивают американцы.
          Обама хотел после конфликта в Газе навязать Израилю Катар как посредника, тот самый Катар который финансировал террористов.. Израиль отказал. Слава Б-гу Сиси в Египте смог власть в руки- при этом сколько было визгов от Обамы по этому поводу,а в Израиле все вздохнули с облегчением так как Сиси против террористов братьев мусульман и начал рушить тоннели,что появились из за того,что Мурси открыл границу для террора.
          Есть много разных примеров..

          В этом то и проблема, что с одной стороны помогают,с другой гадят.. Но помогают больше..Тут надо ещё отличать действия самого президента и США ,где ещё сильную роль играет конгресс.

          В любом случае у Израиля лучшего союзника, чем США нет в мире . Главное,что Обама уходит, а Хилари в пролёте.
          Wiskar
    5. Бродяга1812 Сегодня, 16:12
      Антисемитская и антиизраильская -одно и то же. Синонимы. То есть разные по звучанию, но одинаковые по значению. Без Израиля нет диаспоры, без диаспоры нет Израиля. Вот этого не понял обама. Поэтому президентом стал Трамп.
      Бродяга1812
  4. mig29mks Сегодня, 09:05
    Многие придут дохлого "льва" попинать,толи ещё будет!
    mig29mks
  5. роман66 Сегодня, 09:11
    а что дальше? японию бомбить полетят?
    роман66
  6. Mark Berger Сегодня, 09:12
    Абрам Соломонович расстроен.
    Раньше евреи были для всех проблемой, а теперь гусские?
    Евгеи теряют популярность!
    Mark Berger
    1. Tusv Сегодня, 09:22
      Цитата: Mark Berger
      Абрам Соломонович расстроен.

      Абрам Соломонович? Не знаю такого. Ми чтим Льва Абрамыча
      Tusv
      1. Удав КАА Сегодня, 12:51
        Цитата: Tusv
        Абрам Соломонович? Не знаю такого

        Ну как же? Ну как же!!! belay
        Цитата: Tusv
        Ми чтим Льва Абрамыча

        Точно Льва Абрамыча, а не Льва Давидовича!? lol
        Ну, тогда я спокоен! fellow
        Удав КАА
    2. svp67 Сегодня, 13:42
      Цитата: Mark Berger
      Евгеи теряют популярность!

      Да кто ж такое сказал. Русские евреи ну ОЧЕНЬ популярны...
      svp67
  7. Познающий Сегодня, 09:13
    Обама кинул Израильи свалил на Гавайи... От греха подальше.
    Познающий
  8. Mark Berger Сегодня, 09:13
    Дгужба нагодов. Что это?
    Это когда американцы и гусские объединяются против евгеев.
    Mark Berger
  9. Горный стрелок Сегодня, 09:15
    А кого не кинул ушастый? Под конец правления он уже распоясался окончательно, и начал гадить всем и везде. Думаю, это последний негр ( пардон, афроамериканец) на посту президента Матрасии. Ну не получается у ...
    Горный стрелок
    1. valent45 Сегодня, 10:31
      Да и вёл он себя как настоящий негритос. Ему местожительство только в Африке, в джунглях!
      valent45
      1. активатор Сегодня, 11:20
        Цитата: valent45
        Да и вёл он себя как настоящий негритос. Ему местожительство только в Африке, в джунглях!

        Ку клукс клан все это знал ,а еврейский голливуд выступил совместно с мафией и государством сша против и вот вам большая черная благодарность.
        активатор
      2. Удав КАА Сегодня, 12:54
        Цитата: valent45
        Ему местожительство только в Африке, в джунглях!

        Джунгли...В АФРИКЕ???? belay belay belay
        -- ОРИГИНАЛЬНО!!!! good good good
        Удав КАА
        1. Razvedka_Boem Сегодня, 13:37
          Джунгли...В АФРИКЕ????

          Вы удивитесь еще больше.. Но они там есть.
          Razvedka_Boem
          1. Удав КАА Сегодня, 14:52
            Цитата: Razvedka_Boem
            Но они там есть.

            Блин! И точно --- ЕСТЬ!!! good drinks
            Удав КАА
    2. Вежливый Лось Сегодня, 11:22
      Цитата: Горный стрелок
      А кого не кинул ушастый?

      Вот и у меня тот же вопрос: А остались у п-сов еще некинутые союзники? А... вспомнил: британцы. Хотя, нет. Им тоже беженцев подсеяли и до Brexit-а довели.
      Теперь за Израилем ответный ход. Предлагаю в качестве оного 1 из недавно полученных F-35 сломать, а 2-й потерять.
      Вежливый Лось
    3. БАРХАН Сегодня, 12:12
      Цитата: Горный стрелок
      Думаю, это последний негр ( пардон, афроамериканец) на посту президента Матрасии. Ну не получается у ...

      good Да.скорей всего так и будет.
      БАРХАН
  10. Громобой Сегодня, 09:15
    Не долго израильтянам страдать осталось.20-ого января Обаму сменит человек симпатизирующий Израилю.И поправит в консерватории тембр.
    П.С.Однако,как обрушился на Обаму Штайниц!Чем ответит Обама?Может припечатает их напоследок санкциями...? wassat
    Громобой
  11. Bort Radist Сегодня, 09:24
    Начинается, Новогодняя дискотека. Старая песня на новый лад. Америка, что же ты сделала, Ты кинула!?
    Bort Radist
  12. BOB044 Сегодня, 09:34
    Обама гадит как может следующей администрации. Он считает чем больше будет проблем у Трампа тем луче.
    BOB044
    1. valent45 Сегодня, 10:34
      Этому гадёнышу следует отомстить по полной после ухода! Сволочь нобелевская!
      valent45
  13. andrewkor Сегодня, 09:53
    А вы чего ждали от барака ХУСЕЙНОВИЧА!!!
    andrewkor
    1. Старый очень Сегодня, 10:03
      От барДака Абамыча? - черной неблагодарности. Вот и дождались hi
      Старый очень
      1. Razvedka_Boem Сегодня, 13:40
        черной неблагодарности

        После Обамы это словосочетание будет звучать по особенному..)
        Razvedka_Boem
  14. непотопляемый Сегодня, 09:53
    Пока ни одного представителя земли обетованной.Наверно плачут и рыдают.Хозяин кинул.Ау,Аталеф.Ты где,*справедливый и мудрый*? belay
    непотопляемый
    1. Wiskar Сегодня, 10:01
      Я с Израиля,но флаг тут глючит.

      Цитата: непотопляемый
      Наверно плачут и рыдают.Хозяин кинул


      Никто не плачет. Подобное поведение Обамы лишь доказывает, что США(точнее именно Обама) как раз мстят за то,что Израиль отказался увидеть в них хозяина и отстаивал свою точку зрения идя там, где нужно на конфликт.

      Собственно подобное поведение Обамы , который в последний момент потратил море сил, после того как Египет отказался проводить резолюцию по просьбе Трампа- он надавил на другие страны ,чтобы те подали . Он хотел отомстить за то,что Израиль отказался подчиняться . Отомстил. Подло, мерзко, ударил в спину в последний момент.

      Трамп , как полагают в Израиле, исправит ситуацию. На это многое указывает. Тем более в Конгрессе теперь полная власть у республиканцев и что громадный кусок бюджета ООН идёт от США и они могут его урезать при желании.
      Wiskar
      1. MACCABI-TLV Сегодня, 10:18
        Цитата: Wiskar
        Я с Израиля,но флаг тут глючит.

        флаг зависит от сервера,не грузись,ты наш. hi
        MACCABI-TLV
      2. СТАРПЕР Сегодня, 11:03
        Цитата: Wiskar
        Я с Израиля,но флаг тут глючит.

        Я вас и без флага чую....Так что успогойтесь! wink
        СТАРПЕР
      3. Удав КАА Сегодня, 13:04
        Цитата: Wiskar
        Я с Израиля

        Может все-таки "ИЗ " Израиля? laughing
        Хотя, вам конечно виднее, откуда вы "слезли". lol
        Удав КАА
        1. MACCABI-TLV Сегодня, 15:33
          он слез,ты вылез...вы квиты.
          MACCABI-TLV
          1. Удав КАА Сегодня, 17:15
            Цитата: MACCABI-TLV
            он слез,ты вылез...вы квиты.

            Только не нужно "ТЫкать"!
            Ви же не в синагоге!!!
            Удав КАА
  15. a.s.zzz888 Сегодня, 09:54
    Израильские чиновники обрушились с критикой на действующую администрацию США в связи с поддержанной Вашингтоном резолюцией в СБ ООН


    А бубуину всё теперь по-фигу! Лишь бы мячик в лунку попадал, а там - хоть трава не расти!
    a.s.zzz888
    1. valent45 Сегодня, 10:37
      Как могли америкосы выбрать эту обезьяну на новый срок? Непостижимо! Или это пик
      толерантности в штатах?
      valent45
  16. vladimirvn Сегодня, 10:02
    Во, хромая утка загребает!
    vladimirvn
    1. Бродяга1812 Сегодня, 13:00
      Этот котик, уже спускается по Лиане.
      Бродяга1812
  17. APASUS Сегодня, 10:02
    По мне так внутренние разборки старой и новой администрации,с целью осложнить начало президентства Трампа. Всему миру Обама показал ,что не умеет проигрывать и ведет себя как кот нашкодивший
    APASUS
  18. anna1980 Сегодня, 10:03
    ну за что так Израиль? what совсем Обезьянович с ума сошёл! angry теперь обиделись Изралитяни не на шутку laughing
    anna1980
    1. MACCABI-TLV Сегодня, 10:16
      к этому были готовы.Это личные разборки уходящего с ничем (безрезультатного) призедента США,и действующего П.министра Израиля. Биби открыто потдержал Трампа,но некоторые оказались еще и злопамятными.
      MACCABI-TLV
      1. СТАРПЕР Сегодня, 11:13
        Цитата: MACCABI-TLV
        к этому были готовы.Это личные разборки уходящего с ничем (безрезультатного) призедента США,и действующего П.министра Израиля. Биби открыто потдержал Трампа,но некоторые оказались еще и злопамятными.

        Ну вы держитесь там, денег нет...! wassat
        СТАРПЕР
        1. MACCABI-TLV Сегодня, 15:21
          чур меня ,чур....изыйди....рабочий.
          MACCABI-TLV
  19. Александррр Сегодня, 10:05
    [quote=СТАРПЕР][quote]Израиль рассчитывал на то, что США наложат на резолюцию вето.[/quote]
    Не умеете вы евреи с вассалами работать...Бунт начинается! Где то вы прокололись...
    Не расстраивайтесь Израиль, Обамыч и России мстит напоследок... bully
    [quote]Обама одобрил выделение средств для стран НАТО и запрет на сотрудничество Пентагона с РФ[quote]

    Эта шкодливая обезьяна в последнее время стала гадить не только России, но ещё и будущему президенту своей страны! Какая скотина! Хотя, нет, зачем оскорблять скотину?!
    Александррр
    1. valent45 Сегодня, 10:39
      Это не скотина, это сволочь!
      valent45
      1. СТАРПЕР Сегодня, 11:11
        Цитата: valent45
        Это не скотина, это сволочь!

        А я благодарен Обаме! Спасибо ему за все...Мы воспряли и начали опять объединятся!

        Это не лично к Обаме ,это ко всему "западному сообществу"..И это не просто слова,это значит, что будем бить и больно!
        СТАРПЕР
  20. Bolhevik Сегодня, 10:11
    Вот что значит стремление - стать последним черным президентом.
    Чтобы не подвести, великих предсказателей.
    Bolhevik
  21. свободный Сегодня, 10:12
    то ж вы ждали от тех кто не знает интересов кроме своих собственных,и у кого понятия друзья не существует в принципе!
    свободный
  22. Vodila Сегодня, 10:14
    Кинули евреев??? Где то рак на горе свистнул , не иначе.
    Vodila
  23. СТАРПЕР Сегодня, 10:14
    Ну пока там наши израильские товарищи концентрируются и т.д. Объявляю музыкальную паузу!
    А потом Ясира Арафата нужно помянуть мужики .. hi

    Ну за Палестину и многострадальный арабский народ...! drinks Жаль Арафата ,настоящий борец был...
    СТАРПЕР
    1. Бродяга1812 Сегодня, 12:58
      Был... Это уже хорошо. Правда умер от СПИДА, потому что был..... А танец Ребе мне понравился. А уж если исполнен на могилке людоведа и душелюба Арафата, то тогда вообще, очень понравился. Потому что и исходя из того, как.
      Бродяга1812
    2. Удав КАА Сегодня, 13:18
      Цитата: СТАРПЕР
      Объявляю музыкальную паузу!

      Ну, раз еврейских ортодоксов заставили плясать под РУССКУЮ музыку, то остальному миру, уж точно, деваться будет некуда: yes
      запляшут "под нашу дудку" как миленькие!
      И Штаты, кстати, тоже, но -- в свое время...
      А как же иначе? Ведь регламент никто не отменял!
      Все -- в очередь! Сукины дети!!!
      Удав КАА
      1. СТАРПЕР Сегодня, 13:50
        Цитата: Удав КАА
        Цитата: СТАРПЕР
        Объявляю музыкальную паузу!

        Ну, раз еврейских ортодоксов заставили плясать под РУССКУЮ музыку, то остальному миру, уж точно, деваться будет некуда: yes
        запляшут "под нашу дудку" как миленькие!
        И Штаты, кстати, тоже, но -- в свое время...
        А как же иначе? Ведь регламент никто не отменял!
        Все -- в очередь! Сукины дети!!!

        Какой хороший и дерзкий коммент, спасибо Удав! good Эх Россия ,все же умеем мы когда захотим, чтобы все было по НАШЕМУ! А то , что приняли в ООН, это Израилю предупреждение (чтобы в Сирии ,нам в спину не стреляли, как они обычно любят делать..)
        СТАРПЕР
    3. кирпич Сегодня, 15:05
      Танец петуха , в заброшенном курятнике ! ) laughing
      кирпич
  24. Бригадир Сегодня, 10:16
    Кто Мойшам помогает, тот тратит время зря! Ха-ха! (Как бы Шапокляк) laughing
    Бригадир
  25. rotmistr60 Сегодня, 10:32
    Ха, ха , когда это Сша кинули Израиль? Другое дело, что Обама в связи со своим уходом делает пакости всем, так это их личные проблемы. Вот и пускай предъявляют притенении к Сша, а мы со стороны посмотрим.
    rotmistr60
  26. СТАРПЕР Сегодня, 10:51
    Наглецы все же евреи...Вот ,где настоящий геноцид народа Палестины! А ООН уже поздно кричать начало..Все в тихоря сделали и никто даже не заметил..

    А Крым по сравнению с этим ...Да уж!
    СТАРПЕР
    1. Wiskar Сегодня, 11:56
      Эта лживая карта, мягко говоря, используется только глупыми антисемитами и пропагандистами.

      Смешнее всего выглядит первая карта,где написано - Еврейская земля и Палестинская земля.
      При этом на этой земле в то время не было никакого суверенитета, арабские деревни итд были разбросаны как и еврейские по всей стране.
      Однако в Палестинскую землю (такое понятие вообще глупо так как не было такого понятия Палестинская земля,как не было палестинского народа,что появился лишь в начале 60-ых и до этого назывался просто арабами) , приписали и пустыни и болота и места,где никто не живёт и даже , где евреи. laughing .
      Закрасили зелёным всё,что можно и не важно что,если между двумя арабскими домами 30 километров - закрасили зелёным и это..

      Такие бредовые карты удел антисемитской пропаганды. hi
      Wiskar
      1. СТАРПЕР Сегодня, 13:52
        Цитата: Wiskar
        Такие бредовые карты удел антисемитской пропаганды

        ой все согласен.... wassat
        СТАРПЕР
    2. Комментарий был удален.
    3. Маз Сегодня, 15:53
      Ну это перебор, вчера в супере впервые арабку раскладчицу товара увидел , народу полно - вечер после работы, вокруг арабки в платке - мёртвая зона, один я подошёл. Пригляделся охринел, взял масло и пошёл на кассу. А действительно , под одеждой можно не хилый поясок шахида прицепить
      Маз
  27. Комментарий был удален.
    1. Бродяга1812 Сегодня, 12:14
      Нет. Израильские вина и коньяки , а также танки и девушки, наука и все остальное-лучшее в мире.ЕЕ!!
      Бродяга1812
      1. svp67 Сегодня, 12:23
        Цитата: Бродяга1812
        Нет. Израильские вина и коньяки , а также танки и девушки, наука и все остальное-лучшее в мире.ЕЕ!!

        Да, да особенно КОНЬЯКИ... Они там у себя похоже уже и кусочек Франции организовали...
        svp67
        1. Арон Заави Сегодня, 12:42
          Цитата: svp67
          Цитата: Бродяга1812
          Нет. Израильские вина и коньяки , а также танки и девушки, наука и все остальное-лучшее в мире.ЕЕ!!

          Да, да особенно КОНЬЯКИ... Они там у себя похоже уже и кусочек Франции организовали...

          Ну вина не плохие делаем.
          http://vino2rs.com/ru_RU/izrailskoe-vino-novye-vp
          echatleniya-marka-belenickogo/
          Арон Заави
          1. svp67 Сегодня, 12:46
            Цитата: Арон Заави
            Ну вина не плохие делаем

            Будет время. А оно уже "на носу", про дегустируем... В этом вопросе не люблю доверяться словам...
            svp67
            1. Комментарий был удален.
        2. Бродяга1812 Сегодня, 17:14
          Ну, ( голосом кота Бегемота) организовали. Дальше, что? Барон Эдмон Ротшильд и организовал. Так прямо и заявил:Здесь будет город заложен назло надменному соседу. И организовал винную столицу Израиля-Зихрон Яков. Давеча там в винодельне "Амфора" безнадежно утонувшей в зелени, дегустировал с приятелями сухие вина. 1 литр на троих, что согласно калькулятору- 0,5 на рыло. Под оливки и ассорти сыров изготовленных в той же винодельни.Сортов вина там хватало. Помню последние пять. Барон благосклонно взирал с ПМЖ из склепа в саду Ротшильда,расположенного неподалеку. А уж в Цфате,вышел из самой древней в Израиле синагоги Абу Гош ,прямо на дегустационную площадку. Смотря вниз , с рюмкой коньяка (1,2,5,7) на Кинерет и парящих орлов понял:не Франция, конечно. Много лучше.А во Франции бывал. Черновато.
          Бродяга1812
    2. Комментарий был удален.
      1. Комментарий был удален.
  28. Холуай Сегодня, 11:00
    Израиль никогда никого не слушает.И Правильно делает!
    Холуай
    1. himRa Сегодня, 15:14
      Не правда ваша! по результатам 6 ти дневной войны 1967г:



      а как наши пригрозили высадить десант ВДВ

      himRa
      1. Бродяга1812 Сегодня, 16:46
        Диванный Аника-воин.На официальном уровне этого вообще не было. От слова никогда. Ну, а на уровне дивана и даже ниже,может быть все что угодно. А как в октябре 1973 года в Европе были официально приведены в боевую готовность все ядерные силы и средства США.. К чему весь этот пустопорожний трёп?
        Бродяга1812
  29. japs Сегодня, 11:30
    Цитата: indulf
    Цитата: ВОЛЧОНОКСУРАЛА
    на подачки от сша и гейсоюза

    Германию они за тестикулы крепко держат, типо холокост отрабатывают. Представители их народа (Мильх, Геббельс, Гейдрих, Эйхман и еще 150 000 сужащие в вермахте и СС на деньги других представителей их народа (Морган, Шифф, Рокеллер и прочие) уничтожили тех представителей своего народа которые не вписывались в концепцию талмуда и торы.И даже если кто и нюхнул газку, то их было ни как не 6000 000.


    Верно мыслите... А тут еще с 2017 года РФ подписалось на выплату пенсий бедным сынам давида, выехавшим в свое время на ПМЖ. Аж 7 млрд. руб в бюджет заложОно.
    Бедняги везде просЮт о помощи.
    Но если работать придется, то да БЕДА...
    japs
    1. ватник Сегодня, 14:26
      Цитата: japs
      А тут еще с 2017 года РФ подписалось на выплату пенсий бедным сынам давида, выехавшим в свое время на ПМЖ.

      Вообще не понимаю зачем на израильских евреев наши деньги тратить? Отбирая их и у так не богатых российским пенсионеров? Лучше чем израильским евреям пенсии платить добавили бы нашим пенсионерам эти деньги.
      Уехали евреи добровольно в другую страну ну и пусть им эта страна и платит пенсии а то привыкли "побираться" по всему свету.
      ватник
      1. Бродяга1812 Сегодня, 16:41
        Пенсия "побирающихся" евреев -это их налоги, которые они платили в РФ до достижения пенсионного возраста. Израиль также выплачивает пенсии русским выехавшим на ПМЖ из Израиля в Россию. Все поровну, все справедливо, как писал Окуджава.
        Бродяга1812
  30. Бродяга1812 Сегодня, 11:38
    Хоботов(обама)это мелко.обамы,приходят и уходят, а Израиль остается. Это во первых. Во-вторых. Подражая К. Симонову:"А в штатах, кстати к счастью есть, других, немало душ высоких... "Шелдон Адельсон, или Яэль Трамп например. И еще на минуточку более 5млн. евреев. Так что не обамой единым. В-третьих. А Сенегал инициировавший резолюцию тоже остался. Но в отличие от Израиля, без его финансовой помощи. Наконец последнее.Резолюция идиотская, хотя бы потому, что Израиль не только не собирается, но и даже не подумает ее выполнять. О чем официально уже заявлено. И ничего ему за это не будет, то есть абсолютно. Вот так-то, малята. Да, чуть не забыд,старею. Трамп ,без месяца как будущий президент США, высказал свое мнение(пока как просто гражданин США) о том, что эту позорную резолюцию нужно ветировать.Как говаривал герой романа "Мастер и Маргарита"М.Поплавский :"все понятно, все понятно... ".
    Бродяга1812
    1. Маз Сегодня, 15:43
      Та нехай остается , будет на нас работать
      Маз
  31. Комментарий был удален.
    1. Бродяга1812 Сегодня, 12:10
      Ну, так уж и все...
      А ВВП Израиля сегодня на душу населения поболе чем у РФ будет. Намного причем. Потому что на работе оттягивается "плесень".
      Бродяга1812
      1. РатникВолк Сегодня, 12:52
        Цитата: Бродяга1812
        А ВВП Израиля сегодня на душу населения поболе чем у РФ будет. Намного причем. Потому что на работе оттягивается "плесень".

        Я про ВВП что-то писал??? Ой, нет... А это просто вас повело куда-то не туда... Я писал о том что народец у них такой... Даже при общении в отношении резолюции ООН тыкают "бояркой" и т.п.... Я про жыдов, а вы про евреев, странный вы...
        РатникВолк
        1. Арон Заави Сегодня, 13:45
          Цитата: РатникВолк
          ... Я писал о том что народец у них такой... Даже при общении в отношении резолюции ООН тыкают "бояркой" и т.п.... Я про жыдов, а вы про евреев, странный вы...

          Так почему то общение вылилось в предсказание того , как нам плохо будет. Ну а плюнув в лмцо не жди в ответ букет роз. И не старайтесь разделить еврейский народ таким грязным образом. Мы делммся иначе. Есть израильтяее и есть евреи диаспоры. Есть евреи разных политических взглядов, а то что вы написали это попытка юдофоба доказать саому себе , что он нормально относится к евреям.
          Арон Заави
          1. РатникВолк Сегодня, 14:49
            Цитата: Арон Заави
            И не старайтесь разделить еврейский народ таким грязным образом. Мы делммся иначе.

            Как вы делитесь? За Вас давно сказали умные люди:
            - Революции делают всякие Троцкие, а по мордам получают простые Бронштейны...
            РатникВолк
          2. РатникВолк Сегодня, 14:53
            Цитата: Арон Заави
            Так почему то общение вылилось в предсказание того , как нам плохо будет.

            Где я писал как вам плохо будет? Где такое вангование??? Только написал, что гнали, так я и ссылочку дал...
            РатникВолк
          3. Асадулла Сегодня, 16:21
            Так почему то общение вылилось в предсказание того , как нам плохо будет.


            Так вы и спровоцировали. Общение может проходить только на равных. Если вы пожелаете склоки, она тут же произойдет, в эфире не бывает выигравших и проигравших, только статистика. Тогда почему жители Израиля считают своим долгом поднять все низменное со дна и закружиться вихрем танго? Что толку, спорят помои из Питера и мусор из Хайфы кто лучше воняет? Израиль это не только евреи, а евреи не только иудеи, а иудеи не только евреи, но если говорить о национальности, то на мой взгляд говорить надо о достижениях, о методах решения проблем и своем отношении к этому, а не повышать свое ЧСЗ в пустых склоках.
            Асадулла
        2. Бродяга1812 Сегодня, 16:32
          Вы писали про плесень. Которая -паразит. И о самом поганом народе в этой связи. Есть правила логического построения силогизма. Согласно им у Вас все получилось. Евреи народ, их все ненавидят а поэтому они плесень на теле человечества.Получили по тем же правилам ответ: не все, не паразит. Но в отличие от Вашего предположения о поганом народе паразите(плесени), я в соответствие с диалектико-материалистической теорией доказательств привел аргумент-ВВП на душу в Израиле. А теперь вот с Вашей стороны "жалкий лепет оправданья... "Это из русской классики, если Вы, что скорее всего, не в курсе.
          Бродяга1812
      2. renics Сегодня, 13:58
        Где вы отыскали эти сведения? Может хватит врать самым наглым образом. Когда враньё можно легко проверить, может не стоит этого делать.
        ВВП Израиля $316,312,000,000. Долг на 1 гражданина $24,091. Задолженность в% от ВВП
        61.84%. Население 8,120,000. Национальный долг Израиля$ 195,620,893,054
        Государственный долг России $ 152,118,473,064. ВВП $997,000,000,000. Задолженность на 1 гражданина $1,040. Население 146,300,000. Задолженность в% от ВВП 15.26%
        http://www.nationaldebtclocks.org/ На этом англоязычном сайте есть все государства у которых есть хоть какая-то экономика, Украины там нет вообще, либо засекретили, либо всё в полной заднице, поэтому и нет.
        renics
        1. Арон Заави Сегодня, 14:21
          Цитата: renics

          http://www.nationaldebtclocks.org/ На этом англоязычном сайте есть все государства у которых есть хоть какая-то экономика, Украины там нет вообще, либо засекретили, либо всё в полной заднице, поэтому и нет.

          ВВП на Душу населения, а не Глобальный ВВП.
          Арон Заави
        2. Бродяга1812 Сегодня, 17:42
          Если у вас нету тети и если Вы не поняли. Повторяю, для тугодумов ,вслед за Ароном:ВВП на душу населения, а не глобальный ВВП. Но видимо придется повторить еще энное количество раз. Пока не откликнитесь и не скажете, что дошло наконец. Если не откликнетесь-значит не дошло. Не в коня, так сказать корм. Или решимости не хватает. Что означает, что конь наш того... ат. Остальное вычеркнуто цензурой.
          Бродяга1812
    2. Арон Заави Сегодня, 13:39
      Цитата: РатникВолк
      Почитал коменты самого поганого народа Земли, которых ненавидим даже мы-русские, не зря их гоняли все и отовсюду веками... (http://maxpark.com/community/289/content/1993411
      ) Вот уж точно плесень мира...

      Да хрен с нами с евреями. Вы с со своими проблемами разбиритесь. А уж мы как нибудь проживем.
      Арон Заави
      1. ватник Сегодня, 14:16
        Цитата: Арон Заави
        Вы с со своими проблемами разбиритесь

        Арон я думаю мы тут сами без указки разных израильских евреев разберёмся что нам обсуждать на этом сайте.
        ватник
      2. РатникВолк Сегодня, 14:51
        Цитата: Арон Заави
        Да хрен с нами с евреями. Вы с со своими проблемами разбиритесь. А уж мы как нибудь проживем.

        Так вы живите у себя там где-нибудь, а к нам не лезьте. От слова вообще никак, даже своими комментариями, а если уж комментируете, то на своём. И вам удовлетворение, и нам пофиг на ваши закорючки...
        РатникВолк
      3. Маз Сегодня, 15:42
        Ни фига - вы гадили вам и убирать за собой
        Маз
  32. Оператор Сегодня, 12:53
    Евреи исторически являются мигрантами из Вавилонского государства. Их генотип полностью соответствует генотипу населения Багдада и отличается от генотипа автохтонного населения Палестины.

    Генотип вавилонян/евреев в равных долях состоит из северосемитской гаплогруппы J2, южносемитской гаплогруппы J1, хамитской гаплогруппы E1 и кельтской R1b. Генотип арабов палестинцев состоит из южносемитской гаплогруппы J1 с небольшой примесью хамитской гаплогруппы E1. Это два совершенно разных народа.

    Согласно данным ДНК-генеалогии евреи покинули вавилонскую провинцию Аккад 2800 лет до нашей эры в поисках пастбищ. Евреи были скотоводами-кочевниками, выпасавшими коз и овец, разводившими ослов. Они были язычниками со стандартным пантеоном семитских богов, их культура находилась на примитивном уровне по сравнению с оседлыми земледельцами и тем более горожанами.

    В процессе миграции евреи дошли до Ханаана (будущей Палестины), где продолжали заниматься кочевым скотоводством. В 1300 годах до нашей эры в связи с засухой им пришлось откочевать в Египет, где верхушка евреев смогла ознакомиться с монотеистической религией Амона-Ра. После ухода из Египта верхушка евреев в течении 40 лет кочевья по Синайскому полуострову переформатировала племя в духе монотеизма по египетскому образцу и поставило целью переход от оседлому образу жизни.

    Для этого были захвачены земли в Ханаане (будущей Палестине) у коренных жителей - ханаанцев (будущих арабов). Захват производился методом этнической чистки с поголовным уничтожением коренных жителей.

    В связи с тем, что евреи в Палестине являются пришлым народом, они подлежат депортации на свою историческую родину в Ирак (бывшее Вавилонское государство) в провинцию Багдад (бывший Аккад).
    Оператор
    1. Wiskar Сегодня, 13:40
      Бред. Советую ознакомится с исследованием генома евреев последних лет.


      Цитата: Оператор
      у коренных жителей - ханаанцев (будущих арабов).


      Очень смешно. От этого просто вся маршрутка лежала...
      Ханаанцы это будущие арабы. Вот умора laughing

      Вы хоть знаете,когда арабы появились на этой территории?


      Цитата: Оператор
      Захват производился методом этнической чистки с поголовным уничтожением коренных жителей.


      О как. laughing

      Цитата: Оператор
      В связи с тем, что евреи в Палестине являются пришлым народом, они подлежат депортации на свою историческую родину в Ирак (бывшее Вавилонское государство) в провинцию Багдад (бывший Аккад).


      Вам надо принимать участие в кружке юного антисемита laughing
      А вас куда тогда оправить?

      Кстати,я вам открою тайну. Славяне тоже пришлый народ. Вы хоть свою историю то изучите.. fool

      Более того изучив историю становления России, разделения славян итд , вы узнаете сколько народу и земли было захвачено и сколько народу уничтожено и столько крови пролито.. для получения территории. Впрочем похожая история и в многих других государствах.
      Wiskar
      1. Оператор Сегодня, 14:52
        "Вам надо принимать участие ... А вас куда тогда отправить?" - научитесь писать по русски.

        Учите матчасть:
        - арии (будущие славяне) как пришли 12000 лет в послеледниковую Европу, так до сих пор в ней и живут;
        - геном евреев описал Анатолий Клесов, штудируйте на досуге;
        - русские кровь лили только захватчиков, начиная с хазар, их территории достались нам в виде компенсации за наши людские потери, кончая Восточной Пруссией.
        Оператор
        1. Wiskar Сегодня, 17:28
          Цитата: Оператор
          - арии (будущие славяне) как пришли 12000 лет в послеледниковую Европу, так до сих пор в ней и живут;


          Это кто такое сказал и в какую часть Европы они пришли? laughing

          Цитата: Оператор
          - геном евреев описал Анатолий Клесов, штудируйте на досуге;


          О,ну теперь понятно откуда этот бред. laughing

          Клёсов, Анатолий Алексеевич - В настоящее время получил известность как автор «ДНК-генеалогии», пропагандируемой им в качестве новой науки, изучающей миграции популяций и генетическую историю человечества. Вследствие некорректности теоретических основ «ДНК-генеалогии», её методов и выводов, специалистами эта концепция признана псевдонаучной. В частности, против «ДНК-генеалогии» выступили историки, антропологи, этнологи, лингвисты и большинство специалистов в области популяционной генетики.



          В опубликованном в 2009 году в журнале Human Genetics ответе на комментарий Клёсова о возрасте линий потомков еврейского сословия священнослужителей (коэнов), вышедшем ранее в том же журнале того же года, международный коллектив профессиональных генетиков раскритиковал методы, используемые Клёсовым. Ими были отмечены такие дефекты, как использование нетрадиционной терминологии; недостаток научной строгости в ряде заявлений; ошибочные выводы касательно выявления генеалогии гаплотипов в популяциях и применения исключительно генеалогических скоростей; игнорирование генетического дрейфа и особенностей мутаций в микросателлитных локусах ДНК. Отмечая, что представленные Клёсовым деревья гаплотипов могут быть интересны, коллектив авторов тем не менее указал, что рассмотрение таких деревьев требует большой осторожности.


          Сотрудник МГНЦ РАМН биоинформатик Валерий Запорожченко отметил низкий уровень математической и технической аргументации Клёсова в области генетики, в частности применительно к проблеме реконструкции филогении. По мнению Запорожченко, архаичность компьютерных программ, используемых Клёсовым, и крайне ограниченное знание их функций делают филогенетические выводы Клёсова в лучшем случае ненадёжными, а в худшем — неверными.


          В начале 2015 года была опубликована коллективная статья 24 профильных специалистов и представителей академической науки (генетики, антропологи, лингвисты, археологи), в которой публикации Клёсова в области генетики были подвергнуты серьёзной критике, результаты Клёсова оценены как псевдонаучные, а ДНК-генеалогия признана паранаукой



          Теперь понятно откуда вы черпаете всю эту чушь wassat
          Wiskar
    2. Маз Сегодня, 15:40
      Вона как, я так и предполагал, коллеги информировали. У них, евреев, даже языка своего не было на арамейском молились, говорили, думали. А подиж ты - спасители мира. Хорошая стратегия
      Маз
    3. velikoros-88 Сегодня, 15:46
      Интересный комментарий, познавательно good
      velikoros-88
  33. Комментарий был удален.
    1. Wiskar Сегодня, 13:11
      Цитата: СТАРПЕР
      А за Ясира Арафата я выпью коньячка Армянского рюмочку, за его борьбу


      Да всем понятно,что вы любите пить за террористов .
      Смотрите не спейтесь,а то террористов то много,а вы один.
      Wiskar
      1. СТАРПЕР Сегодня, 14:02
        Цитата: Wiskar
        Смотрите не спейтесь,а то террористов то много,а вы один.

        какие вы все сердобольные прям ...Все за меня переживаете и "боярошника" предлагаете выпить, нервы успокоить...Низкий вам поклон за это! Вам дай волю ,вы нас всех "настойкой " напоите ...Не дождетесь! hi Я армянский коньяк предпочитаю и пиво ..
        СТАРПЕР
      2. ватник Сегодня, 14:44
        Цитата: Wiskar
        Да всем понятно,что вы любите пить за террористов .

        А кто назначил Ясира Арафата террористом?
        Ясир Арафат это герой борец за права палестинского народа и один из основателей ФАТХ и ООП.
        ватник
        1. Wiskar Сегодня, 17:45
          Цитата: ватник
          А кто назначил Ясира Арафата террористом?
          Ясир Арафат это герой борец за права палестинского народа и один из основателей ФАТХ и ООП.


          Да такой же борец как террористы Северного Кавказа.

          А кто назначил Ясира Арафата террористом?


          Теракты совершённые организацией ООП,что тот возглавлял.
          Wiskar
    2. Комментарий был удален.
    3. Olegater Сегодня, 13:41
      Как я Вас понимаю Уважаемый СТАРПЕР и полностью согласен, почему Ваши комментарии не удаляют - ведь такое нельзя писать про п.е.й.с.а.т.ы.х. Вот мои удалили в Вашу поддержку какое то однобокое цензуирование.
      Olegater
      1. СТАРПЕР Сегодня, 15:52
        Цитата: Olegater
        Как я Вас понимаю Уважаемый СТАРПЕР и полностью согласен, почему Ваши комментарии не удаляют - ведь такое нельзя писать про п.е.й.с.а.т.ы.х. Вот мои удалили в Вашу поддержку какое то однобокое цензуирование.

        Я аккуратно пишу(хотя предупреждения и удаления есть..) ... Учили меня здесь долго..! Многих знаю и у кого, что болит...! Я не антисемит и не нацик, писал уже здесь неоднократно..Простой советский человек И все... soldier
        СТАРПЕР
  34. Комментарий был удален.
  35. Комментарий был удален.
  36. Комментарий был удален.
    1. Olegater Сегодня, 13:34
      Интересно вы так радуетесь за отравления русских людей этим "компотом" а мне вот случай с кафешками в австралии более интересен.
      Olegater
      1. Арон Заави Сегодня, 13:58
        Цитата: Olegater
        Интересно вы так радуетесь за отравления русских людей этим "компотом" а мне вот случай с кафешками в австралии более интересен.

        Радоваться не радуемся. Но вежливо отвечать на хамство надоело. Будете хамить, найдем чем ответить.
        Арон Заави
        1. Olegater Сегодня, 14:10
          И чем же? Угрозами?
          Olegater
          1. Арон Заави Сегодня, 14:22
            Цитата: Olegater
            И чем же? Угрозами?

            Да зачем же. Хамством.
            Арон Заави
            1. Olegater Сегодня, 14:24
              Так хамством вы и можете ну еще и чем по больнее вам не это не ново.
              Olegater
              1. taypan Сегодня, 15:54
                А шо,ви таки не знали за Арона ? У него же вся родня на Одесском привозе торгует
                taypan
            2. Маз Сегодня, 15:24
              Ржу нимагу, довыёживались. И хто! Американцы.ОООО!!
              Маз
        2. Маз Сегодня, 15:37
          Арон, мои соболезнования, но не переживай, это токо показуха. Мы, евреи, такие, сначала прикинемся ветошью обиженной, бедной и беспомощной, а потом как вдарим с беспилотника...все ослепнут от избранности божией Показуха американская, покричат и снова за нас проголосуют.
          Маз
          1. Арон Заави Сегодня, 16:04
            Цитата: Маз
            Арон, мои соболезнования, но не переживай, это токо показуха. Мы, евреи, такие, сначала прикинемся ветошью обиженной, бедной и беспомощной, а потом как вдарим с беспилотника...все ослепнут от избранности божией Показуха американская, покричат и снова за нас проголосуют.

            Не чему соболезновать это раз. Во вторых живя в России и испытывая явную неприязнь к евреям, написать"Мы евреи...: " может крайне неуравновешенный человек.
            Арон Заави
        3. Маз Сегодня, 15:55
          Угрожаешь русским? тоже крыша не в порядке?
          Маз
  37. renics Сегодня, 13:38
    (единственного союзника на Ближнем Востоке) Во загнул, для США на ближнем Востоке все союзники у кого есть нефть, а кто не союзник получит войну или терроризм.
    renics
  38. дед Мих Сегодня, 13:44
    Одна иуда сказала, что на восточной Украине «сами по себе стреляют». Ельцин-центр и реабилитация власовцев: собираются там всякая шваль и нечисть. Чекистам работа и помощь. С праздником. Теперь к фобиям. Сидят тут некоторые. «Юдофобия». Сектанты, б… . Разделите котлеты и дрэк, евреев и «избранных». Нет. Смешивают, да ещё потом и взбалтывают. «Популизаторы». Сами всосете эту смесь. С восторгом. «Чудам- юдам» -Обамка в помощь. Мешок с люлями открыт. Ящик Пандорры – не «только лишь всем». Только вчера решил отдохнуть до Нового года. Так неймется кое-кому. Скоро год инсульту и вытянули лишь ассоциативные связки. Без врагов-никак. Понравилось:
    1. СТАРПЕР Сегодня, 08:58 ↓
    Израиль рассчитывал на то, что США наложат на резолюцию вето.

    Не умеете вы евреи с вассалами работать...Бунт начинается! Где то вы прокололись...
    дед Мих
    1. ватник Сегодня, 14:10
      Опять израильские евреи "расплакались" lol
      А что собственно то произошло?
      США лишь ВОЗДЕРЖАЛИСЬ при голосовании по резолюции ООН осуждающей строительство еврейских поселений на земле ранее оккупированной израильскими иудеями арабской Палестины.
      И всё.
      А то что Обама якобы "не любит" Израиль это всего лишь выдумка израильтян которые думают что после их рассказов про Холокост все народы и страны нашей планеты должны одобрять любые действия режима Тель-Авива который является одним из самых агрессивных не только в регионе Ближнего Востока но и на всей Земле.
      Ну а про "любовь или нелюбовь" Обамы к Израиля можно судить по тому что он увеличил БЕЗВОЗМЕЗДНУЮ ЕЖЕГОДНУЮ ПОМОЩЬ ИЗРАИЛЮ ДО ТРЁХ МИЛЛИАРДОВ ВОСЬМИСОТ МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ В ГОД.
      ватник
      1. Wiskar Сегодня, 17:21
        Цитата: ватник
        А то что Обама якобы "не любит" Израиль это всего лишь выдумка израильтян которые думают что после их рассказов про Холокост все народы и страны нашей планеты должны одобрять любые действия режима Тель-Авива который является одним из самых агрессивных не только в регионе Ближнего Востока но и на всей Земле.



        А то что Обама якобы "не любит" Россию это всего лишь выдумка россиян которые думают что после их рассказов про НАТО ,что идёт на Восток все народы и страны нашей планеты должны одобрять любые действия режима Санкт Петербурга который является одним из самых агрессивных не только в регионе Евразии но и на всей Земле. wink

        Цитата: ватник
        Ну а про "любовь или нелюбовь" Обамы к Израиля можно судить по тому что он увеличил БЕЗВОЗМЕЗДНУЮ ЕЖЕГОДНУЮ ПОМОЩЬ ИЗРАИЛЮ ДО ТРЁХ МИЛЛИАРДОВ ВОСЬМИСОТ МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ В ГОД.


        Ну да, и почти на все деньги можно купить только лишь в самой США ,что даёт прекрасную помощь ВПК самой США. Эти деньги не меньше выгодны США,чем Израилю и я уже об этом писал почему. Если вы каждый раз забываете,то могу снова привести слова.

        Судя по тому,что Россия списала долг Северной Корее в 11 миллиардов и главное Кубе целых 30 миллиардов долларов. А россиянам хрен на палочке-только цены и растут. Отсюда вопрос laughing Это поэтому после этого списания в 2014 году Россией , 17 декабря 2014 года президент США Барак Обама и председатель Государственного совета Кубы Рауль Кастро объявили о старте возобновления дипломатических отношений, прерванных в 1961 году
        20 марта 2016 года президент США Барак Обама посетил Кубу с двухдневным визитом, что является первым официальным визитом главы Белого дома с 1928 года

        Красивая ответка России за 30 лярдов wink
        Wiskar
  39. СТАРПЕР Сегодня, 14:07
    А где Ватник то ..? Его вроде тема...Я уже устал и нервы на пределе! Очень тяжело в таких темах писать и не оступиться! hi Кого обидел уж простите, не со злобы это все...Из Души моей прет! Удачи всем мужики... soldier
    СТАРПЕР
    1. ватник Сегодня, 15:21
      Цитата: СТАРПЕР
      А где Ватник то ..?

      Да у меня с пятницы вечера и до вечера воскресенья с интернетом проблемы работает он крайне медленно загрузка каждого сообщения длится по две-три минуты а частенько компьютер вообще зависает. В будние дни такой проблемы нет.
      Да и субботу и воскресение надо потратить с пользой на благо семьи smile
      ватник
  40. renics Сегодня, 14:17
    И всё обсуждения этой темы вылилось в сплошной флуд, то есть отклонение от темы статьи, в такие дали, что разобраться в этом никому не удастся. Может все подумают над тем, чтобы вернуться в тему статьи для обсуждения.
    renics
  41. Толокняный лоб Сегодня, 14:48
    Поджигая дом соседа помни: Ветер всегда может перемениться. Перестарались создавая вокруг себя зону хаоса и безнадеги. Поделом им. Или по делам? Как правильно? Скоро с Украины и России смываться .
    Толокняный лоб
  42. neoshef Сегодня, 14:50
    "Загорелый" под занавес активизировался не на шутку. Типа, вы ещё меня вспомните...
    neoshef
  43. РатникВолк Сегодня, 14:58
    Кстати, а без этой помощи США Израиль не может вести свою политику??? Если нет, то нам фиолетово! Если да, звезду Давида им в руки, но зачем этот кипишь? А нам всё одно фиолетово...
    РатникВолк
  44. Olegovi4 Сегодня, 15:19
    евреи ожидали что сша наложат вето на резолюцию, а они наложили на евреев. чудны дела...
    Olegovi4
  45. Маз Сегодня, 15:22
    Шо, Пока тут у нас шаббат, нихто не ожидал, стратегический партнер не поднял руку за святое и богоизбранное. Просто издевательство над исключительными парнями. Так и пейсы опасть могут и то, чего не дорезали. А вроде так всё красиво начиналось - целовали в лоб Ф-35, кланялись и молились и тут на тебе - отдай Голаны? И хто - подданые отцов- основателей ФРС США. Самые особенные и кипастые. Какаяяяяя подлость! Какая вселенская досадада! Шоб вас там ... Ну, иногда надо и полицемерить, чтоб придержать не в меру оголтелых собственных родичей по вере, замаскированных и прикрытых крышками на голове.
    Маз
    1. taypan Сегодня, 15:27
      Раньше було:пролетарии всех стран объединяйтесь.А теперь:Антисемиты всех стран объединяйтесь! И если они объединятся,во всем мире.Вот это будет для любителей(%)..
      taypan
    2. Арон Заави Сегодня, 15:45
      Цитата: Маз
      Шо, Пока тут у нас шаббат, нихто не ожидал, стратегический партнер не поднял руку за святое и богоизбранное.

      Не у вас, а у нас. Вы то к нам никакого отношения не имеете это раз. Во вторых ну приняли в ООЕ резолюцию и что? Трамп уже позвонил Нетаниягу и сказал, что бы он как и Россия ложил на ООН. И за Голаны не беспокойся. Приедешь в Израиль ,сможешь туда сьездить в турпоездку.
      Арон Заави
  46. Ал.Пересвет Сегодня, 15:23
    Цитата: Wiskar

    Хм желать другим терактов и смерти мирных жителей от террористов это как минимум низко . Хотя это ваш уровень hi

    А он-не желал никому терактов и смерти мирных жителей от террористов.Что-то ты напутал.Где он это написал?
    Ал.Пересвет
  47. Ал.Пересвет Сегодня, 15:26
    Может-всем пора уже понять-что сейчас-не нужно и даже-вредно для жизни и здоровья-чилой,агрессией и захватом-перекраиывать территории,государства,страны.Агрессор-может получить хорошую оборону,вплоть до уничтожения.Границы все-уже есть,государства-есть.Живите себе в них-радостно,счастливо,мирно,спокойно,красиво,в любви и мире.
    Ал.Пересвет
  48. Маз Сегодня, 15:27
    ВЫ только почитайте их ответные меры - жадные,мелочные, трусливые и злобные, иначе не скажешь.

    А чо вас хитросделанных жалеть, вот полный текст плача у стены с объявлением результатов голосования, внизу ссылка, а то евреи вновь обьявят шо их не так поняли :

    Ответные меры Израиля после принятия антиизраильской резолюции в ООН

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу резко негативно отреагировал на принятие Советом безопасности ООН антиизраильской резолюции, осуждающей поселенческую деятельность, и на тот факт, что США не воспользовались правом вето, допустив принятие этой резолюции.

    -Оппозиция обвинила политику Нетаниягу в результатах голосования в СБ ООН

    "Администрация Обамы не только не защитила Израиль от этих домогательств со стороны ООН, она еще и сотрудничала с авторами резолюции за кулисами", – заявил Нетаниягу, выразив надежду на то, что сотрудничество с избранным президентом США Дональдом Трампом и друзьями Израиля в Конгрессе, как с республиканцами, так и с демократами, поможет преодолеть негативные последствия принятого в СБ ООН "абсурдного решения".

    В срочном порядке для консультаций отозваны израильские послы из Новой Зеландии и Сенегала, так как представители этих стран голосовали в СБ ООН за антиизраильскую резолюцию. Канцелярия главы правительства Израиля распространила пояснение, согласно которому речь идет о первых мерах в отношении стран, инициировавших резолюцию и имеющих дипломатические отношения с еврейским государством.

    Кроме того, Нетаниягу поручил израильскому МИДу отменить все программы помощи Сенегалу и объявил об отмене встречи с министром иностранных дел Сенегала, которая должна была состояться через три недели.

    Как сообщалось ранее, резолюция, принятая 23 декабря 2016 года Советом безопасности ООН, осуждает всю израильскую поселенческую деятельность "за зеленой чертой", то есть, строительство в Иудее и Самарии (в тексте проекта резолюции "Западный берег реки Иордан") и на спорных территориях в Иерусалиме (в тексте резолюции "Восточный Иерусалим"). Проект резолюции призывал Израиль к полному и незамедлительному прекращению поселенческой деятельности "на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим".

    Вдобавок, резолюция призывает все страны мира проводить различие между территорией Израиля в границах на момент 4 июля 1967 года и "оккупированными территориями", а также категорически отрицает возможность признать какие-либо изменения на этих территориях, осуществленные после этой даты.

    Авторы этой резолюции относят к "оккупированным территориям" не только арабские, но и многие еврейские кварталы Иерусалима, находящиеся за так называемой "зеленой чертой" (среди этих кварталов оказываются Гило, Ар Хома, Рамот, Писгат-Зеэв, Тальпиот и другие). Власти Израиля под "Восточным Иерусалимом" подразумевают только арабские кварталы столицы.

    Антиизраильская резолюция была утверждена при поддержке 14 из 15 стран, входящих в СБ ООН. США воздержались от голосования, не воспользовавшись правом вето. За принятие этой резолюции проголосовали: Китай, Франция, Великобритания, Россия, Украина, Египет, Япония, Малайзия, Испания, Новая Зеландия, Венесуэла, Сенегал, Ангола и Уругвай. После того, как Египет не стал вносить эту резолюцию на голосование в СБ ООН (СМИ предполагают, что Нетаниягу и Трамп сумели убедить президента Египта Абд аль-Фаттаха ас-Сиси воздержаться от этих действий), антиизраильская резолюция была поставлена на голосование Новой Зеландией, Сенегалом, Малайзией и Венесуэлой.

    Представительница США в ООН Саманта Пауэр, объясняя позицию действующей американской администрации, заявила, что Вашингтон не стал блокировать резолюцию, так как считает ситуацию с поселениями крайне тяжелой и угрожающей мирному урегулированию палестино-израильского конфликта на основе принципа "два государства для двух народов". При этом она сказала, что США не голосовали в поддержку резолюции, так как это решение уделяет слишком много внимания поселениям и игнорирует прочие проблемы. "Если завтра поселения исчезнут, мир не наступит", – подчеркнула Пауэр.

    Представитель Израиля в ООН Дани Данон осудил решение США не применять вето против антиизраильской резолюции и сказал, что Израиль был вправе ожидать от своего самого большого друга продолжения старой политики, включавшей блокирование подобных односторонних резолюций. Данон добавил, что палестинцы ничего не добьются, действуя против Израиля в ООН, пока не прекратят подстрекательство к терроризму и не вернутся к прямым мирным переговорам.
    http://newsru.co.il/israel/24dec2016/israel_un_10
    1.html?utm_source=Abomus&utm_medium=referral&utm_
    campaign=news
    Маз
  49. Incvizitor Сегодня, 15:31
    бросает своего единственного союзника на Ближнем Востоке

    А сауды, а катар, а ИГИЛ?
    Incvizitor
  50. Stilet Сегодня, 15:42
    Уходит Обамыч - всем сестрам по серьгам раздаёт и концы в воду. Разбирайтесь как хотите, а обратно на пальму. hi
    Stilet
  51. Маз Сегодня, 15:44
    Цитата: himRa
    Не правда ваша! по результатам 6 ти дневной войны 1967г:



    а как наши пригрозили высадить десант ВДВ


    Ага, лафа закончилась. НМП наступил
    Маз
  52. Usher Сегодня, 15:45
    Единственного союзника? А Саудиты?
    Usher
  53. Маз Сегодня, 15:54
    Цитата: Арон Заави
    Цитата: svp67
    Цитата: Бродяга1812
    Нет. Израильские вина и коньяки , а также танки и девушки, наука и все остальное-лучшее в мире.ЕЕ!!

    Да, да особенно КОНЬЯКИ... Они там у себя похоже уже и кусочек Франции организовали...

    Ну вина не плохие делаем.
    http://vino2rs.com/ru_RU/izrailskoe-vino-novye-vp
    echatleniya-marka-belenickogo/

    Главное шо по скидке продают дешево, и пока не палёное
    Маз
  54. Циник Сегодня, 15:57
    Ну цырк же, сколько резолюций принимали, к примеру, по России и чё?
    Как сказано:
    Судите о них по делам их, а не по словам их.

    Циник
  55. Маз Сегодня, 16:04
    Премьер-министр Биньямин Нетаниягу уверен в том, что президент РФ Владимир Путин оградит Израиль от агрессии со стороны главных врагов, чья активность особенно велика у северной границы еврейского государства (Иран, Сирия и «Хизбалла»).

    Я не удивлюсь если хитросделанные вдрух для самосохранения и подстраховки будут лизать обе нижних части спины одновременно и у России и у США, чтоб при любом исходе не прогадать в гешефте.
    http://cursorinfo.co.il/news/novosti1/2016/09/23/
    netaniyagu-schitaet-putina-zashitnikom-izrailya/
    Маз
    1. taypan Сегодня, 16:13
      Гы гы,уверен он.Пусть,тем больнее ему будет,в следующем году.В следуюшем году,на ВО : Путин кинул израиль. Картошку с редиской не закупают,пенсии тем кто убежал не платят.И про ИРАН.Каждая новость про улучшение отношений РОССИЯ-ИРАН,это репатриантам как...
      taypan
  56. Бродяга1812 Сегодня, 16:15
    Цитата: Удав КАА
    Цитата: valent45
    Ему местожительство только в Африке, в джунглях!

    Джунгли...В АФРИКЕ???? belay belay belay
    -- ОРИГИНАЛЬНО!!!! good good good

    Коза закричала нечеловеческим голосом!
    Бродяга1812
  57. datur Сегодня, 16:23
    чернушка перед уходом , всем решил поднагадить, даже и давним друзьям америкосии!!! Красаучег!!!! wassat
    datur
  58. Комментарий был удален.
  59. Маз Сегодня, 17:25
    Цитата: Арон Заави
    Цитата: СТАРПЕР

    Ну вы как всегда с ехидством и высокомерием...Зря вы так ! А потом обижаетесь и ноете ,почему вас ненавидят и не понимают! Я могу нормально разговаривать и спорить, если меня не унижают В этом ваша вся проблема...Продолжайте так же, а таких "персонажей" как вы меня обозвали в России очень много (просто посмотрите мой рейтинг) ...

    Ты можешь нормально? А ну ка прочитай, что ты с утра понаписал. Только что не писал "Бей,жги,грабь". Так что получил ты, то что просил. Не переживай ты за нас. Живи проблемами России.

    Так и ты живи Израилем, или тебе его мало? А что так?
    Маз
    1. Арон Заави Сегодня, 17:42
      Цитата: Маз

      Так и ты живи Израилем, или тебе его мало? А что так?

      Так это вы из России полезли обсуждать наши проблемы. Вам своих мало?
      Арон Заави

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