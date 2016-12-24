Американская администрация и палестинцы подготовили у нас за спиной крайне антиизраильскую резолюцию, которая чревата санкциями и бойкотами, что способствует террору. Обама кинул Израиль. Происходящее является изменой традиционной политике США в отношении Израиля, а Обама пытается в последний момент навязать свою политику следующей администрации Трампа, зная, что он придерживается другого мнения.

Израильские чиновники обрушились с критикой на действующую администрацию США в связи с поддержанной Вашингтоном резолюцией в СБ ООН. Власти Израиля назвали резолюцию, призывающую еврейское государство прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях, антиизраильской.В частности, жёсткой критике решение США подверг министр энергетики Израиля Юваль Штайниц. По его словам, принятием «антиизраильской резолюции Вашингтон фактически бросает своего единственного союзника на Ближнем Востоке».Комментарии подобного характера от политиков появляются в самых разных израильских средствах массовой информации.Источник израильского 9 Канала:Резолюцию, запрещающую Израиль строить поселения на палестинских территориях, поддержали все действующие члены Совбеза ООН, включая постоянных: Россию, Китай, Францию и Британию.Израиль рассчитывал на то, что США наложат на резолюцию вето.