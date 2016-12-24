17:44 24 декабря

Украинский комбат сообщил о захвате подразделением посёлка, расположенного в нейтральной зоне

Командир националистического батальона «Донбасс-Украина» Вячеслав Власенко сообщил каналу «112 Украина» о взятии под контроль поселка Новолуганское, расположенного в районе так называемой «Светлодарской дуги».

Украинский комбат сообщил о захвате подразделением посёлка, расположенного в нейтральной зоне


«Украинские военные взяли господствующие высоты и зашли в населенный пункт. Потерь среди бойцов нет», – сказал Власенко.


«Ну, здравствуй, Светлодарская дуга. Сегодня батальоном "Донбасс Украина" успешно проведена дерзкая операция по взятию под контроль города Новолуганское. Сходу. Без потерь», – также написал он в своем «Фейсбуке».

Между тем президент Украины Порошенко призвал Россию обеспечить в Донбассе в новогодние праздники режим перемирия.

«Призываю Россию обеспечить неукоснительное соблюдение режима прекращения огня, а также имплементацию других договоренностей, в частности, относительно безотлагательного освобождения заложников и незаконно удерживаемых лиц, в том числе на российской территории», – заявил он.

Порошенко выразил надежду, что в силу договоренностей Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины «режим прекращения огня в Донбассе будет носить постоянный характер».

«Украина подтверждает готовность выполнить как эту, так и другие минские договоренности», – добавил президент.

Использованы фотографии: АР
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Комментарии 39
  1. Зяблицев Сегодня, 09:21
    Светлодарский котел...?
    Зяблицев
    1. СТАРПЕР Сегодня, 09:26
      На своих позициях видать все сожрали и выпили в окрестностях, вот и двинули вперед..Новый год скоро ,а грабить нечего..Нажрутся,и потом их перестреляют тепленькими, как было уже не раз!
      СТАРПЕР
      1. Георгий СССР Сегодня, 12:40
        С этими минскими соглашениями так по тихому посёлок за посёлком и захватят все ЛДНР
        Георгий СССР
      2. moskowit Сегодня, 14:00
        А не перепутали ли эти "вояки" Светлодар с "солнцедаром"?...
        moskowit
    2. bouncyhunter Сегодня, 09:28
      Светлодарский котел...?

      Здрав будь , Женя ! drinks hi
      Свидомые и не подозревают куда влезли ! bully Будет им и Рождество , и Новый Год ! am
      bouncyhunter
      1. vovanpain Сегодня, 09:39
        Цитата: bouncyhunter
        Свидомые и не подозревают куда влезли !

        Здрав будь Паша! drinks hi Да очередная "перемога"переходящая в зраду.
        «Вата проснется утром в свободной, демократической стране — Украина. И охренеет от счастья», — неудачно попытался сострить Власенко. В чем заключалась «дерзость» занятия населенного пункта, находящегося в нескольких километрах от линии разграничения, он так и не объяснил.Бессмысленность операции отметили даже волонтеры и проукраинские пользователи сети.«Как бы во второе Широкино не превратилось … Захватить пустое село несложно, потом нужно удержать. Да и как оно на переговорах завтра отразится — неизвестно :( », — пишет известный украинский волонтер Александр Сурков.«Вата проснется утром и будет долго ржать над вами. Как вы освободили то, что и так было под ВСУ. Правильно Савченко сказала: нас имеют каждый день»,
        «Да банально заполнили серую зону, а-ля турчиновское наступление на Широкино … Зато шума-то сколько. Новолуганское даже сепаратисты признавали за ВСУ»,«А заголовок какой, „дерзкая операция”. По хлебалу очередной раз получили от сепаров и резко придумали пэрэмогу», — прокомментировали украинские пользователи соцсетей сообщение комбата.
        Все как всегда,шуму много,толку нет. fellow ok.ru/antimaydan1000000/topic/66215159316645
        vovanpain
      2. Зяблицев Сегодня, 09:50
        Паша, здравствуй! hi

        Если серьезно рассматривать это заявление с точки зрения военно-стратегического значения Светлодарской дуги, то этот плацдарм клином входит в территорию республик, и если на нем развить успех, это сделает возможным отсечение Дебальцево от Горловки.Думаю, то ты и сам знаешь, там находится водохранилище и две ТЭС. А за счет господствующих высот можно контролировать местность и в том числе трассу Харьков-Ростов. Так что если сообщение соответствует действительности, то это не самая хорошая новость! В смысле не сам "захват" собственного поселка, а именно перспективы наращивание усилий на этом направлении, но сосредоточение крупных сил ВСУ здесь пока не наблюдается.

        drinks
        Зяблицев
        1. bouncyhunter Сегодня, 09:53
          Жень , ты поосторожней с такой аналитикой ! А то укровояки прочитают , резко протрезвеют и ломанутся , как лоси по кукурузе . wassat
          bouncyhunter
          1. Зяблицев Сегодня, 10:09
            Думаю, что "протрезвеют" это то же пока укровоякам не грозит - через призму стакана буряка они в своих грезах периодически доходят до Ростова, а особо упоротые до Урала! Регулярно проводят парады в Севастополе и главное в Москве... laughing
            Правда когда отпускает из запоя, то начинают понимать, что парады какие то не правильные - почему то по бокам конвоиры и сзади поливальные машины идут..., поэтому тут же заливаются по новой! laughing
            Зяблицев
            1. bouncyhunter Сегодня, 10:25
              Это да ! laughing Так у них отличный пример для подражания - Reichschokolattenfuhrer Петюня ! laughing
              bouncyhunter
    3. Владыка Ситх Сегодня, 09:46
      Ничего они не захватывали, с них ржут сами бойцы. Этот поселок три года под украинской администрацией был.
      Владыка Ситх
      1. Владыка Ситх Сегодня, 09:47
        А вот на карте Новолуганское, оно отмечено за Украиной уже три года
        Владыка Ситх
      2. Лелёк Сегодня, 12:45
        Цитата: Владыка Ситх
        Этот поселок три года под украинской администрацией был.


        Будь здрав, Сергей.
        То-то я удивлялся заявлениям свидомых. Взять свою административную единицу и радоваться этому до зелёного поноса... . Вот уж действительно "щасте".
        А как тебе призыв "гетьмана" к длительному перемирию? "Люли" сыплются из предновогоднего мешка на головку забубённую. Тут тебе облом с ЕС, ультиматумы западенцев, "слив" главным спонсором, стагнация банковской системы и всё в одном флаконе. Мдя, пора верёвку мылить или моторы прогревать.
        Лелёк
  2. oleg-gr Сегодня, 09:21
    Какая "гениальная войсковая операция". Сколько пафоса! Взятие Берлина в 45-ом, по сравнению с ней, мелочь...
    oleg-gr
  3. Вадим237 Сегодня, 09:25
    "Украина подтверждает готовность выполнить как эту, так и другие минские договоренности», – добавил президент". Только вот реальность абсолютно противоположная, а прекращение огня на повестке дня у них не то что близко - далеко не стоит, уже на протяжении 2 лет.
    Вадим237
  4. rotmistr60 Сегодня, 09:29
    Сегодня батальоном "Донбасс Украина" успешно проведена дерзкая операция по взятию под контроль города Новолуганское

    А как сказано, прямо действительно герой. Вот только куда опять бежать будут и убежит ли этот герой, который так пафосно написал. Скорее всего его труп будет вмерзнут в эту землю. А может не стоит, пока зима отковыревать, то, что остается от глупых попыток ВСУ с батальонами показать свою значимость. Может подождать весны и дать это сделать украинским волонтерам (армия все равно откажется от своих "героев". Вот и пусть почувствуют дух "победы".
    rotmistr60
  5. Grach710 Сегодня, 09:31
    Следует отметить эту знаменательную,можно сказать эпическую победу, тьфу ты,перемогу и объявить этот великий день как государственный украинский праздник с поскакушками и воплями -все таки захват объекта на нейтралке-это великое воинское искусство hi
    Grach710
  6. Громобой Сегодня, 09:47
    Может после крещения "Светлодаром" у них наступит прозрение,у тех кто живым выйдет,что власть их бросила в очередную бойню?Предыдущие котлы видно не шибко вразумили,раз снова прут на рожон?
    Громобой
  7. a.s.zzz888 Сегодня, 09:48
    «Украина подтверждает готовность выполнить как эту, так и другие минские договоренности», – добавил президент.


    Трезубец ему в ....! И чтобы на Рождество у него горели свечи не на столе, а на его могиле! angry
    a.s.zzz888
    1. avt Сегодня, 11:03
      Цитата: a.s.zzz888
      И чтобы на Рождество у него горели свечи не на столе, а на его могиле!

      Или ,как минимум ,свечи были от геморроя.
      avt
  8. СТАРПЕР Сегодня, 09:55
    Тут уже многие из Киева бегут, а эти все "киборгов" изображают...Или им уже терять нечего?
    За шо, как грицца, боролась,на то и напоролась...
    "Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко заявила, что в целях личной безопасности вынуждена вместе с семьёй покинуть территорию Украины." - говорится в сообщении BBC.

    "Я не испытываю страха перед действующей властью, если бы она действовала против меня лично. Но подлость, коррумпированность и ничтожество, которое занимает ответственные посты в нашей стране, угрожают не только мне, но и моей семье. Я вынуждена уехать из своей страны, вывезти свою семью, сберечь своих родных и любимых людей. Какую страну я выберу?

    Я вывезу всех в Россию - там безопасно, понятный язык и есть работа. Причины очевидны. Россия - не Европа, где есть одна подлость и содомия. Я - вернусь, но уже неуязвимой." - говорит Надежда Савченко в интервью нашему корреспонденту в этой несчастной стране.

    "Мы будем следить за развитием событий" - передаёт ведущий BBC.

    Эта одна из ваших, так что свидомые берите пример с нее....
    СТАРПЕР
    1. БАРХАН Сегодня, 11:33
      Цитата: СТАРПЕР
      Я вывезу всех в Россию - там безопасно, понятный язык и есть работа. Причины очевидны. Россия - не Европа, где есть одна подлость и содомия. Я - вернусь, но уже неуязвимой." - говорит Надежда Савченко в интервью нашему корреспонденту в этой несчастной стране.

      Вот это поворот....Да она президентом Украины станет,попомните моё слово.Вангую,блин.Нестандартные ходы делают именно победители.Вспомните хоть Путина,хоть Трампа...избирателю это нравится.Ну в украинских реалиях -избирателям с автоматами.
      БАРХАН
      1. СТАРПЕР Сегодня, 11:46
        Цитата: БАРХАН
        Вот это поворот....Да она президентом Украины станет,попомните моё слово.Вангую,блин.Нестандартные ходы делают именно победители.Вспомните хоть Путина,хоть Трампа

        Неплохо мыслите...! hi Запад привык,что все можно прогнозировать и управлять политическими процессами..Увы это не так, за последние 10 лет. Путин все им карты попутал и что дальше будет никто не знает...
        СТАРПЕР
    2. свой1970 Сегодня, 12:48
      судя по всему - фейк....Но...мало ли....
      свой1970
      1. СТАРПЕР Сегодня, 13:30
        Цитата: свой1970
        судя по всему - фейк....Но...мало ли....

        Тоже считаю так , но общее положение на Украине(в Киеве) такое ,все на чемоданах...Если есть куда бежать!
        Войны России и Украины не будет ...ЗАНАВЕС господа! Простите,что вас разочаровали , пиво и попкорн можете обратно в магазин отнести...))) laughing
        Мы строим отношения по другому ,не как ваши хозяева и т.д....

        Мы врываемся в кишлаки и селения и начинаем строить мосты, дороги ,школы ,больницы , фабрики заводы..Вот такие дела у нас в России!
        СТАРПЕР
  9. Горный стрелок Сегодня, 10:05
    ВСУ нарываются на новый котёл. Полагаю, ополченцы ждут, пока укропа в этом выступе накопится достаточно, и закроют крышку очередного котелка. Только Минск-3 будет уже БЕЗ Оланда и Меркель. И, вангую, БЕЗ Порошенко. Повесят его сограждане, рядом с Порубием, Турчиновым и Аваковым с Яценюком - этих Трамп пришлёт, "в упаковке", чтоб не смылись. Прямо на Крещатике, на фонарях. А может, на Майдане?
    Горный стрелок
  10. Хубун Сегодня, 10:17
    А Украина подтверждает готовность как и всегда наплевать на все договоренности
    Хубун
  11. Mel Vlad Сегодня, 10:23
    все мясорубки начинаются дерзко без потерь
    потом похоронные команды дерзких собирают
    Mel Vlad
    1. avt Сегодня, 11:09
      Цитата: Mel Vlad
      все мясорубки начинаются дерзко без потерь
      потом похоронные команды дерзких собирают

      Ну так киборги жеж
      Целуя знамя в пропыленный шелк
      И выплюнув в отчаянье протезы,
      Фельдмаршал звал: "Вперед, мой славный полк!
      Презрейте смерть, мои головорезы!"............

      Тока реальность всё на места расставляет беспощадно и тех кто себя киборгами на майдане наскакал , определила в ,,навозную сотню"
      ...В грязь втоптаны знамена, смятый шелк,
      Фельдмаршальские жезлы и протезы.
      Ах, славный полк!.. Да был ли славный полк,
      В котором сплошь одни головорезы?
      avt
  12. антивирус Сегодня, 10:30
    украинцы удивляют. Надо ли сохранять "олимпийское "спокойствие или бежать . как ошпаренные? Они пусть решают сами.
    Система власти и настроения в укрии таковы, что сиюминутный результат преобладает над долгосрочными целями!!!
    Воевать и просвистеть (это однозначно будет), лишь бы не мерзнуть на одном месте. Цель -добиться определения этих столкновений от ОБСЕ как нарушения или дискредитация етих же "белых касок". Если "каски" выполнят свой мониторинг, то придется украм отойти.
    Гл -провести посевную, а вот потом раздел укрии, как "завещал великий Трамп"в соглашении с Путиным.
    Вот тут и нужен настрой "46-и млн страны", а не 25 млн!
    антивирус
  13. антивирус Сегодня, 10:34
    А может ВСУ закрепятся на новых позициях и разминирует старые линии обороны?
    Тогда и пролезть-проломить удастся "на плечах", за старую линию разведения , до Славинска?
    антивирус
  14. Altona Сегодня, 10:58
    Цитата: Зяблицев

    4
    Зяблицев Сегодня, 09:50 ↑
    Паша, здравствуй! hi

    Если серьезно рассматривать это заявление с точки зрения военно-стратегического значения Светлодарской дуги, то этот плацдарм клином входит в территорию республик, и если на нем развить успех, это сделает возможным отсечение Дебальцево от Горловки.

    ----------------------------------------
    Чем отсекать будут? Они в предыдущем наступление свыше сотни "отсекателей" потеряли. Если с такими потерями "отсекать", то их перемоги будут пирровой победой.
    Altona
  15. revnagan Сегодня, 12:48
    Горько читать о таких ...даже не знаю как это назвать.Просчётах?Прогибах?Халатной небрежности?Или всё таки права старинная русская пословица о том,что "дураков и в церкви бьют!"?
    revnagan
  16. егерь650 Сегодня, 14:25
    Что - то в сводках от ополчения Стрелков
    пишет не айс дела на вчера.
    егерь650
  17. KudrevKN Сегодня, 14:56
    Укропы, готовьтесь - обратный отсчет пошел!? В начале падет Франция, потом Германии будет не до Вас и ... будете молиться на Минск, ибо никто Вам не поможет остановить НАСТУПЛЕНИЕ ДОНБАССА!!! Мы это уже видели в Южной Осетии (Грузии) в 2008, как грузинские "специальные" вояки так бежали от чеченцев, что 10 танков и другой техники со всем вооружением в Гори и Поти побросали? Только не забывайте, ушлепки, что у вас в тылу русский Харьков - всех упырей переловим и "на кукан"! Считайте, осталось недолго уже ждать, садомиты еб....
    KudrevKN
  18. vmo Сегодня, 15:10
    Порошенко выразил надежду, что в силу договоренностей Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины «режим прекращения огня в Донбассе будет носить постоянный характер».
    «Украина подтверждает готовность выполнить как эту, так и другие минские договоренности», – добавил президент.
    И как земля этого алкаша,урода и балабола носит,не президент, а питекантроп какой то, не обижая проотцов.
    vmo
  19. Olegovi4 Сегодня, 15:18
    укропы заняли находящееся по властью украины село... ммм, они реально слушали пресс-конференцию Путина. там, где он про украинскую армию и оккуупантов.
    Olegovi4
  20. fif21 Сегодня, 16:47
    Надеюсь ,что МО имеет правдивую информацию о происходящем. hi
    fif21
  21. esaul1950 Сегодня, 16:54
    А если туда шандарахнуть?, правда прежде надо посмотреть, есть ли там скакуны.
    esaul1950

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