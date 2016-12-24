Украинский комбат сообщил о захвате подразделением посёлка, расположенного в нейтральной зоне

Командир националистического батальона «Донбасс-Украина» Вячеслав Власенко сообщил каналу «112 Украина» о взятии под контроль поселка Новолуганское, расположенного в районе так называемой «Светлодарской дуги».«Украинские военные взяли господствующие высоты и зашли в населенный пункт. Потерь среди бойцов нет», – сказал Власенко.– также написал он в своем «Фейсбуке».Между тем президент Украины Порошенко призвал Россию обеспечить в Донбассе в новогодние праздники режим перемирия.– заявил он.Порошенко выразил надежду, что в силу договоренностей Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины «режим прекращения огня в Донбассе будет носить постоянный характер».«Украина подтверждает готовность выполнить как эту, так и другие минские договоренности», – добавил президент.