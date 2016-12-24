Украинский комбат сообщил о захвате подразделением посёлка, расположенного в нейтральной зоне
Командир националистического батальона «Донбасс-Украина» Вячеслав Власенко сообщил каналу «112 Украина» о взятии под контроль поселка Новолуганское, расположенного в районе так называемой «Светлодарской дуги».
«Украинские военные взяли господствующие высоты и зашли в населенный пункт. Потерь среди бойцов нет», – сказал Власенко.
«Ну, здравствуй, Светлодарская дуга. Сегодня батальоном "Донбасс Украина" успешно проведена дерзкая операция по взятию под контроль города Новолуганское. Сходу. Без потерь», – также написал он в своем «Фейсбуке».
Между тем президент Украины Порошенко призвал Россию обеспечить в Донбассе в новогодние праздники режим перемирия.
«Призываю Россию обеспечить неукоснительное соблюдение режима прекращения огня, а также имплементацию других договоренностей, в частности, относительно безотлагательного освобождения заложников и незаконно удерживаемых лиц, в том числе на российской территории», – заявил он.
Порошенко выразил надежду, что в силу договоренностей Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины «режим прекращения огня в Донбассе будет носить постоянный характер».
«Украина подтверждает готовность выполнить как эту, так и другие минские договоренности», – добавил президент.
«Украинские военные взяли господствующие высоты и зашли в населенный пункт. Потерь среди бойцов нет», – сказал Власенко.
«Ну, здравствуй, Светлодарская дуга. Сегодня батальоном "Донбасс Украина" успешно проведена дерзкая операция по взятию под контроль города Новолуганское. Сходу. Без потерь», – также написал он в своем «Фейсбуке».
Между тем президент Украины Порошенко призвал Россию обеспечить в Донбассе в новогодние праздники режим перемирия.
«Призываю Россию обеспечить неукоснительное соблюдение режима прекращения огня, а также имплементацию других договоренностей, в частности, относительно безотлагательного освобождения заложников и незаконно удерживаемых лиц, в том числе на российской территории», – заявил он.
Порошенко выразил надежду, что в силу договоренностей Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины «режим прекращения огня в Донбассе будет носить постоянный характер».
«Украина подтверждает готовность выполнить как эту, так и другие минские договоренности», – добавил президент.
Использованы фотографии: АР