17:45 24 декабря

Компания «Lockheed Martin» дала обещание снизить цену на F-35

Глава компании «Lockheed Martin Corp» Мэрилин Хьюсон заявила Дональду Трампу, что обязуется снизить цену на истребитель F-35.

Компания «Lockheed Martin» дала обещание снизить цену на F-35
Marillyn Hewson

«У меня был очень хороший разговор с избранным президентом Дональдом Трампом, и я заверила его, что я ясно и четко услышала его послание уменьшить стоимость F-35. Я даю ему личное обязательство решительно снизить цену»,
написала Хьюсон в микроблоге компании в «Твиттере».


Она отметила, что ей известно о желании Трампа сделать так, чтобы «США обладали самым высоким военным потенциалом при меньших расходах налогоплательщиков», и корпорация «готова предоставить это».

Напомним, ранее избранный президент раскритиковал высокую стоимость истребителя нового поколения F-35.

Использованы фотографии: GovCon Wire
12

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 89
  1. bouncyhunter Сегодня, 09:44
    Компания «Lockheed Martin» дала обещание снизить цену на F-35

    Чо ? Нахапались и напилились ? request
    bouncyhunter
    1. Zibelew Сегодня, 09:51
      Здравствуй Павел. Скорее всего Трамп намекнул на снижение количества самолетов по контракту.
      А вообще будет жаль если такой бриллиантовый распил прикроют. Это для нас был лучший вариант)
      Zibelew
      1. oleg-gr Сегодня, 09:57
        Трамп завел разговор о возможном возврате к выпуску Ф-18. Вот и засуетились. Не хочется отлучаться от кормушки.
        oleg-gr
        1. Alex777 Сегодня, 10:08
          Как все просто - поговорили и решительно снизили цену.
          Обаме и демократам остается локти кусать...
          Alex777
          1. Stalker.1977 Сегодня, 10:21
            Думаю, дело обстоит не много иначе, Трамп как бизнесмен реально понимает, что убивать бабло нужно не только в самолёт, который ещё далёк от совершенства, но и в инфраструктуру к этому самолёту, переподготовка тех. состава, и т.д., и т.п., прагматично пораскинуть стоит, если есть реальный самолет как F18 с полностью готовой базой. В общем как-то так видеться мне, но это чисто мое мнение может быть ошибочно.
            Stalker.1977
            1. karabas-barabas Сегодня, 16:49
              Вообще-то Ф-35 стадию испытаний прошёл и судя про прессе на данный момент отрабатываются тактики его применения. Это говорит о том, что самолёт уже далеко не сырой. И если уж речь о "совершенстве" завели, то любопытно было бы узнать, а какой ЛА на данный момент ближе к этому самому "совершенству" чем Ф-35?
              karabas-barabas
          2. Titsen Сегодня, 14:22
            Цитата: Alex777
            Обаме и демократам остается локти кусать...


            Зачем?

            Им от расила досталось всё, что положено!
            Titsen
        2. iConst Сегодня, 10:17
          Цитата: oleg-gr
          Трамп завел разговор

          Да я, думаю, он только посмотрел красноречиво на тётку и та всё поняла - время развода лошков кончилось.
          iConst
      2. bouncyhunter Сегодня, 09:59
        Доброе утро , Тагирьян ! А может быть , наоборот - снизить цену на единицу Ф-35 , а сумма контракта не изменится ? Таким образом , удастся втюхать больше самолётов (написал и сам испугался lol ) ,а это подразумевает ремонт и обслуживание . Трамп - бизнесмен , он всё на 3 хода вперёд просчитывает .
        bouncyhunter
        1. Zibelew Сегодня, 10:06
          Я думаю Павел что Трамп лучший вариант для Америки, но не для нас. Бабай не полезет в осиный улей Локхид. Если не снизят цену бабай договориться с конкурирующим ульем фирмы Боинг.
          Zibelew
          1. bouncyhunter Сегодня, 10:21
            Время покажет .
            bouncyhunter
        2. iConst Сегодня, 10:20
          Цитата: bouncyhunter
          ,а это подразумевает ремонт и обслуживание . Трамп - бизнесмен , он всё на 3 хода вперёд просчитывает .

          Да тут не нужно быть шахматистом - жизненные циклы техники в т.ч. и военной давно и хорошо известны. Максиму, что нужно - калькулятор и не быть Обамой или Бушем (мл.) или Блинтоном. laughing
          iConst
          1. karabas-barabas Сегодня, 16:53
            Полагаю, что Трам такой же "специалист" по военной технике, как и Обама, то есть никакой и занимаются такими вопросами совсем другие люди. И снижение цены на Ф-35 может означать для Локхида больше заказов в общем обьёме.
            karabas-barabas
      3. Турай Сегодня, 10:14
        Не читайте по утрам советских газет. Для вас лучшим вариантом было бы прекращение выпуска Ф-35, ну а для Америки наоборот. Вам написали , что Ф-35 вундервафля и вы в это свято верите. Если бы продолжался выпуск Ф-22, то вам бы написали, что Раптор- отстой и вы бы в это тоже свято верили бы. Я же верю своему соседу-летчику, уже полетавшему на Ф-35 в учебных воздушных боях против Ф-15. Он говорит, что превосходство Ф-35 настолько велико, что просто неинтересно учавствовать в воздушном бою против Ф-15. А вы тут продолжайте утешать друг друга , хайте Ф-35 и дальше )))
        Турай
        1. Zibelew Сегодня, 10:19
          Цитата: Турай
          Не читайте по утрам советских газет. Для вас лучшим вариантом было бы прекращение выпуска Ф-35, ну а для Америки наоборот

          Да нам параллельно. Лишь бы сушки производили в рамках гособоронзаказа для ВКС.
          Ту 160 начали вновь производить. Т 50 довели до ума. Своих проблем хватает
          .
          Zibelew
        2. Дрюня2 Сегодня, 10:23
          Цитата: Турай
          Для вас

          снизят цену только на внутреннем рынке ? или для "партнёров" тоже ?? what
          Дрюня2
        3. Маз Сегодня, 10:44
          Цитата: Турай
          Не читайте по утрам советских газет. Для вас лучшим вариантом было бы прекращение выпуска Ф-35, ну а для Америки наоборот. Вам написали , что Ф-35 вундервафля и вы в это свято верите. Если бы продолжался выпуск Ф-22, то вам бы написали, что Раптор- отстой и вы бы в это тоже свято верили бы. Я же верю своему соседу-летчику, уже полетавшему на Ф-35 в учебных воздушных боях против Ф-15. Он говорит, что превосходство Ф-35 настолько велико, что просто неинтересно учавствовать в воздушном бою против Ф-15. А вы тут продолжайте утешать друг друга , хайте Ф-35 и дальше )))

          )))Как то странно, почитал советские газеты и пришёл к выводу - Израиль получил две штуки Ф-35 и тут же распушил лапсердаки и пейсы - ну-ну мол я павлин и мне всё по колено. Ага, посмотрим на арабов, они такие вещи не прощают.

          Израиль заявил, что не будет выполнять резолюцию Совбеза ООН по строительству поселений, передает агентство Рейтер со ссылкой на офис израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

          Пусть сосед тешит себя мыслью, что с вами будут сражаться на Ф-15 если что... Да, там мой сосед сказал, что до израиля меньше минуты лёту на МБР.

          Сынок спрашивает папу, военного, полковника в маршрутке ,
          - Папа , а сколько лететь до Мертвого Моря, - отец ребёнка занятый своими мыслями отвечает на автомате.
          - Секунд шестьдесят, сынок, а ты про что спрашиваешь? - на рукаве полковника шеврон РВСН. Все мужики дружно улыбнулись в маршрутке.
          Маз
          1. Арон Заави Сегодня, 11:11
            Цитата: Маз

            Сынок спрашивает папу, военного, полковника в маршрутке ,
            - Папа , а сколько лететь до Мертвого Моря, - отец ребёнка занятый своими мыслями отвечает на автомате.
            - Секунд шестьдесят, сынок, а ты про что спрашиваешь? - на рукаве полковника шеврон РВСН. Все мужики дружно улыбнулись в маршрутке.

            П-к РВСН в маршрутке? Так врать и не краснеть... lol
            Арон Заави
            1. Маз Сегодня, 11:37
              Анекдот же, у нас генерал разведки на тоёте мотается с хитрыми номерами в гражданке и ничо.

              И потом мне же страшно, руки дрожат.
              Турай мне написал личное сообщение, "крут" еврей - слабак по сравнению с тобой, пугает русского мужика - ну явно ум потерял:

              Маз , ты меня откровенно достал. У меня нет проблем с антисемитами вне Израиля, но большая проблема с антисемитами внутри Израиля. Я уже говорил касательно тебя со своим приятелем из ЯХБАЛЬ. Еще один антисемитский пост- тебя найдут по IP, и как минимум депортация тебе обеспечена( а возможно, что и отсидка за антисемитизм)Поэтому либо прекращай писать антисемитские посты, либо возвращайся домой и пиши оттуда.
              Я и так дома. Слюнями не брызгай Турай, лапсердак и пейсы разлохматишь.
              Маз
              1. Арон Заави Сегодня, 11:52
                Цитата: Маз
                Я и так дома. Слюнями не брызгай Турай, лапсердак и пейсы разлохматишь.

                Ну мы за тебя рады. Вопрос в другом. У меня тоже возникло неприятное ощущение , что ты юдофоб живущий в Израиле. Но поскольку мы ошиблись, то неужели ты не понимаешь, что израильтянам с этого момента ,ложить на твое мнение, как на мнение Михана. Ну еще один юдофоб. Мало ли вас здесь.
                Арон Заави
                1. Маз Сегодня, 12:06
                  Та не переживай. мне на вас тоже. Но вы тут так пригрелись. умняки пуляете. Хотелось бы иногда подправлять богоизбранных. А то совсем зажрётесь, вешая лапшу на уши не искушённым пользователям на российском сайте. Что, на свои не пускают, считая за русских, а не за евреев? Бэ эзрата шем - удачи, мотэки.
                  Маз
                  1. Арон Заави Сегодня, 12:26
                    Цитата: Маз
                    Та не переживай. мне на вас тоже. Но вы тут так пригрелись. умняки пуляете. Хотелось бы иногда подправлять богоизбранных. А то совсем зажрётесь, вешая лапшу на уши не искушённым пользователям на российском сайте. Что, на свои не пускают, считая за русских, а не за евреев? Бэ эзрата шем - удачи, мотэки.

                    А ну поправляй, поправляй. בהצלחה
                    Арон Заави
                  2. karabas-barabas Сегодня, 17:29
                    Зачем это?? Вот не стрёмно такую мерзость писать? Эти русские-евреи, как и русские-немцы, как и русские-греки, как и русские-белорусы и тд и тп приходят на этот сайт к себе домой, имея регистрацию и спрашивать людей типа тебя не должны. ВО это не сайт для людей определённого кругозора, а для всех кто интересуется военной техникой и для общения, своего мнения. Хотя конечно если взглянуть на политический отдел, статьи и некоторые комментары к ним, то может конечно сложиться такое, неправильное, представление о сайте. Так что завязывай, противно читать, услышал бы такую гадость к какому-нибудь человеку рядом, не ждал бы пока он в нос даст, сам бы дал.
                    karabas-barabas
                2. Турай Сегодня, 12:28
                  Точно сказано, Арон. Теперь на его посты даже реагировать не буду
                  Турай
                  1. Архонт Сегодня, 12:55
                    Я вот спросить хотел. видел сомнительный сюжет в интернете. Там рассказывалось про еврейских скинхедов в Израиле. А что, такие правда существуют или это вымысел? Лысые и со свастиками
                    Архонт
                    1. Арон Заави Сегодня, 13:21
                      Цитата: Архонт
                      Я вот спросить хотел. видел сомнительный сюжет в интернете. Там рассказывалось про еврейских скинхедов в Израиле. А что, такие правда существуют или это вымысел? Лысые и со свастиками

                      Были такие. Человек пять . Из обиженных типа Маза. Большинство после отсидки уехало.
                      Арон Заави
                      1. Юрий из Волгограда Сегодня, 14:40
                        Товарищи соотечественники и израильтяне, я чет не пойму, зачем весь перелай?
                        Израиль или США, это не те страны, с которыми вероятна война.
                        Сотый раз повторюсь, реально кроме Китая нам никто не опасен.
                        Штаты любят шоу, но даже со средней страной воевать не полезут.
                        Израилю и такое шоу не надо.
                        Ну есть у на тяфкалки вроде прибалтов и поляков, которые мечтают, что бы мы им что нить немного поугражали, но без последствий, задача у них жертву изображать.
                        Ну и Украина там же теперь, к сожалению.
                        Ещё возможны провокации от обмороженных "партнёров" типа Турции, но это тоже больше для понтов, а не для войны.
                        Пока у России оба союзника в форме, все риторики и угрозы исключительно для политических целей.
                        Юрий из Волгограда
          2. tilix Сегодня, 12:00
            ты про что спрашиваешь
            А его не Журавлёв Владимир Александрович — капитан, старший лётчик. Награждён (посмертно) называли? Полетал.
            tilix
            1. tilix Сегодня, 12:37
              АУУУУ? Маз, ск... пригретая, ты где? Спрашиваю,
              А его не Журавлёв Владимир Александрович — капитан, старший лётчик. Награждён (посмертно) называли? Полетал.

              Али Юрченко Николай Петрович — капитан, командир звена. Награждён (посмертно) тоже полетал
              tilix
        4. faridg7 Сегодня, 10:50
          Цитата: Турай
          Не читайте по утрам советских газет. Для вас лучшим вариантом было бы прекращение выпуска Ф-35, ну а для Америки наоборот. Вам написали , что Ф-35 вундервафля и вы в это свято верите. Если бы продолжался выпуск Ф-22, то вам бы написали, что Раптор- отстой и вы бы в это тоже свято верили бы. Я же верю своему соседу-летчику, уже полетавшему на Ф-35 в учебных воздушных боях против Ф-15. Он говорит, что превосходство Ф-35 настолько велико, что просто неинтересно учавствовать в воздушном бою против Ф-15. А вы тут продолжайте утешать друг друга , хайте Ф-35 и дальше )))

          Ну сравнили. Ф15 еще от МиГ 25 натерпелся бы, по самое нехочу.
          Фу35 пока еще просто самолет, да летает, но еще болеет младенчеством. До авиационного комплекса ему еще надо расти. Другой вопрос, что в таком количестве находясь в эксплуатации, етот процесс можно пройти быстро.
          faridg7
          1. Турай Сегодня, 11:06
            Faridg, не хочу вас расстраивать , но Ф-15 никогда не был сбит в воздушном бою , тем более МИГ-25. Если у вас другая информация- жду от вас данных с номерами потерянных машин и именами сбитых пилотов
            Турай
            1. Маз Сегодня, 11:37
              Турай мне написал личное сообщение, крут еврей:
              Маз , ты меня откровенно достал. У меня нет проблем с антисемитами вне Израиля, но большая проблема с антисемитами внутри Израиля. Я уже говорил касательно тебя со своим приятелем из ЯХБАЛЬ. Еще один антисемитский пост- тебя найдут по IP, и как минимум депортация тебе обеспечена( а возможно, что и отсидка за антисемитизм)Поэтому либо прекращай писать антисемитские посты, либо возвращайся домой и пиши оттуда.
              Я и так дома. Слюнями не брызгай Турай, лапсердак и пейсы разлохматишь.
              Маз
            2. Маз Сегодня, 11:51
              Не хочу тоже вас расстраивать рядовой Турай, НО...Ага, над средиземкой сбили аж два над "Москвой", пожалели, никого из партнёров на весь мир не опозорили, не сказали, Но видео засняли, как ваших лётчиков вытаскивали из солёненькой водички с выпученными глазами. Нуда они думали пройдёт - а не прошло.
              Маз
              1. Taran 75 Сегодня, 12:18
                а есть подробности ? wink я думаю многим интересно было бы узнать
                Taran 75
                1. Арон Заави Сегодня, 12:28
                  Цитата: Taran 75
                  а есть подробности ? wink я думаю многим интересно было бы узнать

                  Нет конечно. Но верить в сказки легко и приятно.
                  Арон Заави
                  1. Taran 75 Сегодня, 12:33
                    ты то что тут забыл ? am иди гуляй пока при памяти ....в разговор взрослых дядек не влезай а то прилетит ...невзначай
                    Taran 75
          2. tilix Сегодня, 12:04
            натерпелся бы
            Сбивали мы и МиГ 25, а расскажите нам про наоборот? Причём так, чтом не сбрехать, а то наслышаны от Яшкина одного, он как Маз, дым чёрный, грохота много а дейсвительности никуда.
            tilix
            1. faridg7 Сегодня, 14:59
              Цитата: tilix
              натерпелся бы
              Сбивали мы и МиГ 25, а расскажите нам про наоборот? Причём так, чтом не сбрехать, а то наслышаны от Яшкина одного, он как Маз, дым чёрный, грохота много а дейсвительности никуда.

              Сбивали, из засады сбивали. Вы так же как и англичане гадите изподтишка. Только ваш фу15 был сбит в том же бою, 29 июля 1981г
              faridg7
        5. ultra Сегодня, 10:52
          Цитата: Турай
          Я же верю своему соседу-летчику, уже полетавшему на Ф-35 в учебных воздушных боях против Ф-15.

          У меня тоже есть сосед,его когда из дурки отпускают на отдых,он удивительные истории рассказывает! laughing
          ultra
        6. Арон Заави Сегодня, 12:09
          Цитата: Турай
          . Я же верю своему соседу-летчику, уже полетавшему на Ф-35 в учебных воздушных боях против Ф-15.

          Не рассказывай сказок. С каких это пор наши летчики соседям , что то рассказывают соседям? Да они вообще стараюются не афишировать, чем они в ВВС занимаются.
          P.S. да и не могли наши на сегодня проводить учебных боев нигде кроме тренажеров.
          Арон Заави
          1. Турай Сегодня, 12:25
            Про летчика все соседи знают, что он летчик. Он в Штатах долго был с семьей, он мне сам рассказал , что на Ф-35 обучался. А давеча я его и спросил удалось ли полетать и как впечатление от машины, он мне и ответил, что неинтересно против Ф-15( естественно , без подробностей)
            Турай
          2. парящий Сегодня, 12:29
            Арон Заави
            Не рассказывай сказок. С каких это пор наши летчики соседям , что то рассказывают соседям? Да они вообще стараюются не афишировать, чем они в ВВС занимаются.
            P.S. да и не могли наши на сегодня проводить учебных боев нигде кроме тренажеров.
            Уважаю! Респект! Сразу видно честного еврея!!! Я серьезно. hi
            парящий
          3. просто экспл Сегодня, 12:45
            может просто летчик была на базе где были пилоты что проводили такие учения . так как Фу-35 в штатах довольно немало полетал в учебных боях . правда там он проиграл всем . но речь шла о БВБ . а в ДВБ с самолетами со старыми радарами вполне может неплохо мочить противника .
            просто экспл
            1. Турай Сегодня, 13:34
              Не знаю . Больше я вопросов не задавал, да он бы и не ответил
              Турай
            2. HAPA Сегодня, 14:00
              Цитата: просто экспл
              может просто летчик была на базе где были пилоты что проводили такие учения . так как Фу-35 в штатах довольно немало полетал в учебных боях . правда там он проиграл всем . но речь шла о БВБ . а в ДВБ с самолетами со старыми радарами вполне может неплохо мочить противника .

              не проиграл.
              HAPA
        7. Titsen Сегодня, 14:26
          Цитата: Турай
          Он говорит, что превосходство Ф-35 настолько велико, что просто неинтересно учавствовать в воздушном бою против Ф-15.


          Ещё один диванный эксперт со своей исторической родины из серии - один сосед рассказал!
          Titsen
        8. Tusv Сегодня, 16:39
          Цитата: Турай
          Если бы продолжался выпуск Ф-22, то вам бы написали, что Раптор- отстой и вы бы в это тоже

          Раптор сурьезный пепелац. но басмачей уничтожать лучше уточкой
          Tusv
      4. karabas-barabas Сегодня, 16:45
        А вообще будет жаль если такой бриллиантовый распил прикроют. Это для нас был лучший вариант)


        Ну да, главное свято верить в то, что Ф-35 это "бриллиантовый распил" и "туфта", которую хитрые и коварные америкашки втюрили недальновидным и туповатым бритам, япошкам, австралийцам, евреям и тд., а не самая современная и опасная для любого противника на данный момент машина, которую довольно бодро осваивают на данный момент.
        karabas-barabas
    2. Зяблицев Сегодня, 09:57
      Трамп бизнесмене и его сильно не надуришь в вопросах бабла! Это не потомок бесправных работников плантаций, который до сих пор пугается щелчков хлыста белого господина... laughing
      Зяблицев
      1. iConst Сегодня, 10:24
        Цитата: Зяблицев
        Трамп бизнесмене и его сильно не надуришь в вопросах бабла!

        Вот это-то и беспокоит. Если безумную тётку я и побаивался, но она сотоварищи пилили сук на котором висят СГА и это давало определенную надежду, то этот прагматик без клоунады может принести множество проблем.
        iConst
  2. DEZINTO Сегодня, 09:46
    "Так уж и быть. Пилить станем чуть меньше".

    Сколько там стоит один f 35 ? Решила она снизить цену. Молодец какая. На 1,5 процента или целых два!?

    Не смешите мои носки они и так смешны.

    83 миллиона долларов за штуку )))))

    Стоимость единицы планируемая на начало полномасштабного крупносерийного производства в 2019 году:
    F-35A: 83,4 млн долл.
    F-35B: 108,1 млн долл.
    F-35C: 93,3 млн долл.
    DEZINTO
    1. просто экспл Сегодня, 12:48
      это цена без учета двигателя , на двигатель отдельный контракт .
      просто экспл
      1. HAPA Сегодня, 12:57
        Цитата: просто экспл
        это цена без учета двигателя , на двигатель отдельный контракт


        98 млн. Дешевели современный самолет найти тяжело для Сша
        Airframe 62.475$
        CFE Electronics 16.315$
        Engines 12.889$ - это двигатель
        ECO 1.834$
        + доп. оборудование для завода.
        HAPA
    2. Tusv Сегодня, 16:51
      Цитата: DEZINTO
      Не смешите мои носки они и так смешны

      Он летает и не фига мне не смешно. Смешно, когда будет гореть в бурьяне, а его еще надо завалить
      Tusv
  3. Bolhevik Сегодня, 09:50
    Надеются наверное на частных коллекционеров и музейщиков больше не на кого.
    Bolhevik
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 09:52
    Я даю ему личное обязательство решительно снизить цену», написала Хьюсон в микроблоге


    А с бубуином, небось, пилила бабло. Испугалась, что Трамп запустит судебное дело, и съехала!
    a.s.zzz888
  5. Горный стрелок Сегодня, 09:54
    Это сколько же "концов" они заложили в прибыль ( конец, на сленге бизнеров, это себестоимость. Два конца - 100% прибыль) что не моргнув глазом обещают "решительно снизить цену!" . Да, распустили корпорации при "темнейшем". Сколько таких вундервафель было заложено при Обаме? И на море, и на суше, и в воздухе. Опять "замаячили" рельсотроны и лазерные пушки, электромагнитное оружие и "стелсы"... Отличные объекты, под которые можно "распилить" любое количество триллионов - только давай... wassat
    Горный стрелок
  6. Восток Сегодня, 10:15
    Забавно! Всего то надо было! Просто поговорить.
    может наш тоже заговорит наконец то, а то все мантры и лапша.
    Восток
  7. Леонид Хар Сегодня, 10:36
    Если F-35 стоил 100 000 000$, то теперь будет стоить 98 999 999$. Экономия в 1 000 001$ это существенная экономия?
    Леонид Хар
    1. HAPA Сегодня, 13:52
      Цитата: Леонид Хар
      Если F-35 стоил 100 000 000$, то теперь будет стоить 98 999 999$. Экономия в 1 000 001$ это существенная экономия?

      да.
      так как на 100 самолетов уже экономия 100млн,а это уже 1 "бесплатный самолет"
      HAPA
  8. Altona Сегодня, 10:50
    Цитата: oleg-gr
    Трамп завел разговор о возможном возврате к выпуску Ф-18. Вот и засуетились. Не хочется отлучаться от кормушки.

    -----------------------------
    Да, он запросил цену на сравнимый по характеристикам Супер Хорнет.
    Altona
  9. Маз Сегодня, 11:09
    У нас на рынке, если пытаешься уйти от продавца у которого прежде интересовался ценой, так он стоимость товара скидывает на сорок процентов. Вполне так прилично торговать по-еврейски научились. Вот и Трамп не валенком делан - умеет и продавать и покупать. Да и впаривать наверняка опыт есть, вон как быстро Израилю всучили шедевры американского авиапрома.
    Маз
    1. Арон Заави Сегодня, 11:28
      Цитата: Маз
      У нас на рынке, если пытаешься уйти от продавца у которого прежде интересовался ценой, так он стоимость товара скидывает на сорок процентов. Вполне так прилично торговать по-еврейски научились. Вот и Трамп не валенком делан - умеет и продавать и покупать. Да и впаривать наверняка опыт есть, вон как быстро Израилю всучили шедевры американского авиапрома.

      Израилю, Японии, Великобритании,Нидерландам, Италии,Дании, Турции и еще в очередь стоят.
      Арон Заави
  10. kirgiz58 Сегодня, 11:39
    Цитата: Турай
    но Ф-15 никогда не был сбит в воздушном бою , тем более МИГ-25.
    Человек чуток ссарказмил, мог и Миг-15 указать. американцы же не появляются там, где могут огрести, вот и не было потерь у F-15. А учебные бои? Индийские пилоты ржут над вашим комментарием.
    kirgiz58
  11. doubovitski Сегодня, 11:41
    Цитата: Турай
    Не читайте по утрам советских газет. Для вас лучшим вариантом было бы прекращение выпуска Ф-35, ну а для Америки наоборот. Вам написали , что Ф-35 вундервафля и вы в это свято верите. Если бы продолжался выпуск Ф-22, то вам бы написали, что Раптор- отстой и вы бы в это тоже свято верили бы. Я же верю своему соседу-летчику, уже полетавшему на Ф-35 в учебных воздушных боях против Ф-15. Он говорит, что превосходство Ф-35 настолько велико, что просто неинтересно учавствовать в воздушном бою против Ф-15. А вы тут продолжайте утешать друг друга , хайте Ф-35 и дальше )))

    Да пусть делают эти , и чем больше- тем лучше. Стоимостью в 485 миллионов за штуку, с учётом изготовления и расходов на эксплуатацию в течение всего срока службы. Ровно столько же стоит сплошной кусок чистого золота массой равной этому железу. Израиль- первый, кто польстился на эту обманку? Самолёт, не умеющий летать из-за шизофренической идеи сделать его невидимым. Аэродинамика , двигатели, вооружение, строго спрятанное внутрь и прочее- резко не любят такие формы. Особенно с вертикальным стартом- утюг, практически безоружный и с нулевым радиусом действия. Но способным показаться на авиашоу.
    Интересно, а с кем собирается воевать Израиль этими музейноценовыми аэропланами?

    Невидимый 35 не видим ровно до момента, когда он включит свой локатор. Но вот прямой сигнал локатора на много порядков сильнее и, следовательно, обнаруживаем, чем отражённый, несущий полезный сигнал самому истребителю.
    doubovitski
  12. Маз Сегодня, 11:44
    Цитата: Арон Заави
    Цитата: Маз
    У нас на рынке, если пытаешься уйти от продавца у которого прежде интересовался ценой, так он стоимость товара скидывает на сорок процентов. Вполне так прилично торговать по-еврейски научились. Вот и Трамп не валенком делан - умеет и продавать и покупать. Да и впаривать наверняка опыт есть, вон как быстро Израилю всучили шедевры американского авиапрома.

    Израилю, Японии, Великобритании,Нидерландам, Италии,Дании, Турции и еще в очередь стоят.

    Я в курсе, у них не было никакой возможности отказаться, как и у Израиля, навязчивый американский сервис.Зато как они нам пожар тушили на своём суперсамолете! Просто Сказка о бездельниках.
    Маз
    1. Арон Заави Сегодня, 12:11
      Цитата: Маз

      Я в курсе, у них не было никакой возможности отказаться, как и у Израиля, навязчивый американский сервис.Зато как они нам пожар тушили на своём суперсамолете! Просто Сказка о бездельниках.

      Вам они ничего не тушили, а Израилю помогала пожарная авивция из 14 стран.
      Арон Заави
      1. Маз Сегодня, 12:21
        Расскажи это своей собственной прессе. ссылки давать не буду. Отмечу, что удивлены были все, даже местные израильсике пожарники больше всех. А Нитаньягу оправдывался тем, что мол вызвал его для того чтоб подстраховать остальных кто по настоящему тушил горящие леса и города. Но если ты настаиваешь...http://news.israelinfo.co.il/kaleid
        oscope/64374
        По информации 2 телеканала, пожарная служба вообще не видит необходимости в «Супертанкере», так как непогашенных очагов распространения огня в Израиле на данный момент нет, но на пожарных «оказывают сильное давление», требуя найти применение дорогостоящему гиганту.
        В субботу самолет совершал бесцельные круги над морем и сбрасывал средства пожаротушения на пустыре под Хайфой, где никакого огня не было. «Решет Бет» со слов официальных источников называла это кружение «пробным рейсом».
        16:15 Представитель пожарной службы не смог объяснить Wallanews, куда и зачем отправился «Супертанкер».
        «Мы не просили его помощи ни на одном пожаре и не знаем, почему он взлетел», — цитирует издание слова пожелавшего остаться анонимным пожарного.
        Израильские СМИ подчеркивают, что уникальным преимуществом «Супертанкера» является его способность работать в ночное время: другие самолеты пожарной авиации в темноте не работают.
        Однако в ночь на субботу, когда полыхало поселение Халамиш, «Супертанкер» в тушении пожара не участвовал.

        Тынц

        В воскресенье днем «Супертанкер» во второй раз поднялся в воздух из аэропорта Бен-Гурион и около двух часов бесцельно кружил над морем. Журналисты центральных СМИ пытались выяснить, кто, куда и зачем его отправил, но ответов не получили.
        Пожарная служба еще в субботу заявила, что в данный момент крупных пожаров в стране нет, и, соответственно, нет никакой надобности в применении «Супертанкера». Найти дело для американского гиганта в субботу взялась полиция: перед самым закатом начальник полиции Иерусалимского округа отправил его тушить остатки пожара в районе Натаф.
        Но в воскресенье полиция тоже не берется объяснить, по чьему указанию и куда вылетел «Супертанкер».
        Глава правительства Биньямин Нетанияху написал в субботу в «Фейсбуке», что решил заказать услуги колорадской компании Global SuperTanker Services, LLC ради пущей безопасности: «лучше иметь что-то лишнее, чем не иметь необходимого». http://news.israelinfo.co.il/technology/64388

        Думаю хватит, чтоб понять, про бесполезность затраченных денег и о том, кто по настоящему тушил пожары в Израиле - только не американцы.
        Маз
  13. doubovitski Сегодня, 11:45
    Цитата: Арон Заави
    Цитата: Маз
    У нас на рынке, если пытаешься уйти от продавца у которого прежде интересовался ценой, так он стоимость товара скидывает на сорок процентов. Вполне так прилично торговать по-еврейски научились. Вот и Трамп не валенком делан - умеет и продавать и покупать. Да и впаривать наверняка опыт есть, вон как быстро Израилю всучили шедевры американского авиапрома.

    Израилю, Японии, Великобритании,Нидерландам, Италии,Дании, Турции и еще в очередь стоят.

    Не перевелись ещё и д и о т ы на белом свете. Планы в десятки тысяч по всему свету выполняются и перевыполняются. Изготовлено уже 2 сотни штук.
    doubovitski
    1. Арон Заави Сегодня, 11:56
      Цитата: doubovitski


      Не перевелись ещё и д и о т ы на белом свете. Планы в десятки тысяч по всему свету выполняются и перевыполняются. Изготовлено уже 2 сотни штук.

      Ага . Все из стран ,где общий технологический уровень вроде как то не уступает вашему. И если вы оглянетесь , то все технологии ,которыми вы пользуетесь сегодня разработаны не у вас. Но они дураки. Как там у Задорнова"... какие они тупые".
      Арон Заави
      1. парящий Сегодня, 12:40
        Арон Заави
        Ага . Все из стран ,где общий технологический уровень вроде как то не уступает вашему. И если вы оглянетесь , то все технологии ,которыми вы пользуетесь сегодня разработаны не у вас. Но они дураки. Как там у Задорнова"... какие они тупые".
        Арон, ну вот здесь я с Вами не соглашусь... Задорнов имел в виду рядового американца, а не человека со "степенями"... wink И БОльшая часть умных людей в Америке- опять же не Американцы, а люди приехавшие туда на "заработки"! Поэтому про технологии и кто их разработал можно поспорить, я думаю... С уважением! hi
        парящий
      2. tilix Сегодня, 13:05
        Как там у Задорнова"... какие они тупые".
        Пока не заболел, а потом вдруг примите меня на лечение пажалустаааа
        tilix
      3. Parsec Сегодня, 14:04
        https://assets.documentcloud.org/documents/303557
        2/DOT-amp-E-AF-IOC-Memo.pdf

        Такой документ можно к приговору прикладывать.
        "- ограниченные возможности ночного видения у пилота. Четкость картинки и острота зрения шлемов модели Gen III HMDS, которым комплектуются самолеты начиная с Партии 7, оказывается даже хуже предыдущей версии Gen II, несмотря на то, что она, в свою очередь, существенно уступала старым приборам ночного видения для пилотов машин третьего поколения, например, F-16;"
        Кто-кто шлемы для F-35 делает? Ах Израиль...
        Parsec
  14. doubovitski Сегодня, 11:48
    Цитата: Леонид Хар
    Если F-35 стоил 100 000 000$, то теперь будет стоить 98 999 999$. Экономия в 1 000 001$ это существенная экономия?

    Стоимость изготовления и эксплуатации за весь срок службы- 485 000 000 долларов. Чистое золото такой же массы стоит столько же.
    doubovitski
  15. doubovitski Сегодня, 11:53
    Цитата: Турай
    Не читайте по утрам советских газет. Для вас лучшим вариантом было бы прекращение выпуска Ф-35, ну а для Америки наоборот. Вам написали , что Ф-35 вундервафля и вы в это свято верите. Если бы продолжался выпуск Ф-22, то вам бы написали, что Раптор- отстой и вы бы в это тоже свято верили бы. Я же верю своему соседу-летчику, уже полетавшему на Ф-35 в учебных воздушных боях против Ф-15. Он говорит, что превосходство Ф-35 настолько велико, что просто неинтересно учавствовать в воздушном бою против Ф-15. А вы тут продолжайте утешать друг друга , хайте Ф-35 и дальше )))



    http://ostkraft.ru/ru/articles/1792

    Статья называется "F-35: тотальная ошибка. Крах концепции мирового военного доминирования США".
    doubovitski
    1. HAPA Сегодня, 13:27
      Цитата: doubovitski
      http://ostkraft.ru/ru/articles/1792

      ну так статья на 80 не правда.
      " В том числе: F-14, F-15, F-16, F/A-18, AV-8, А-10, специализированных машин, таких как ЕА-6, и, в перспективе, даже F-22. "
      F-14, F-15,Ea-6, F-22 не заменяют на F-35.
      Хотя на доведение до уровня 3F было выделено почти 400 млрд. долл. и большая их часть уже израсходована, а общее отставание от графика работ уже достигло 30% и продолжает увеличиваться.
      это при том что все НИОКР это 55.13 млрд
      цитата:
      Однако на практике на данный момент самолет F-35 Block 3i способен нести только две ракеты воздух-воздух ближнего боя AIM 120 и две бомбы с лазерным наведением GBU-12 или два GBU-31 (на F-35A/C) или GBU-32 (на F-35B) JDAM. .

      На данный момент это все.
      И это полностью соответствуют планам по F-35 Block 2I
      Дело в том, что бортовой комплекс лазерной подсветки цели не умеет брать и удерживать упреждение в том случае, если цель движется. Тем самым полностью нивелируется главное преимущество планирующих управляемых авиабомб - возможность точного поражения цели без захода носителя в зону ее противовоздушной обороны не только ближнего, но и среднего радиус

      Как это связно? Бомбы с лязрном нвелением используются в основном в миссия CAS. для ПВО есть AGM-154 И SDB-1,SDB-2 и AGM-158 JASSM

      Отдельно необходимо отметить до сих пор сохраняющуюся невозможность применения в реальном бою бортовой пушки.

      И опять 25: В blocke 3i - ее и не было в планах.
      цифровая передача информации работает хуже, чем неудовлетворительно. Постоянно требуется уточнения голосом. Отмечались случаи до 16 повторных обменов информацией между центром управления и самолетом, или между самолетами в группе, при условии


      просто оригинал. Voice communications are sometimes required to validate digital communications. Problems with Variable Message Format (VMF) and Link-16 data link messaging –including dropped/hidden information or incorrect formats – sometimes require pilots to use work-arounds by validating or “reading back” information over the radio that prevent them from conducting digital (only) CAS, a capability that is common in most legacy CAS aircraft.
      цитата:
      - заявленная, как одно из ключевых преимуществ, интегрированная система "сенсор фьюжн" не работает совсем. Одна и та же цель, обнаруженная радаром и оптикой, отображается на дисплее обстановки как две разные (!) цели

      перегнул- но такая проблема есть. Задвоение происходить не в 100%, но не часто.
      цитата:
      ограниченные возможности ночного видения у пилота. Четкость картинки и острота зрения шлемов модели Gen III HMDS, которым комплектуются самолеты начиная с Партии 7, оказывается даже хуже предыдущей версии Gen II,

      Gen III HMDS, which has shown improvement to the deficiencies with the earlier Gen IIHMDS Стало лучше но проблемы есть
      HAPA
  16. Маз Сегодня, 12:01
    Цитата: Арон Заави
    Цитата: doubovitski


    Не перевелись ещё и д и о т ы на белом свете. Планы в десятки тысяч по всему свету выполняются и перевыполняются. Изготовлено уже 2 сотни штук.

    Ага . Все из стран ,где общий технологический уровень вроде как то не уступает вашему. И если вы оглянетесь , то все технологии ,которыми вы пользуетесь сегодня разработаны не у вас. Но они дураки. Как там у Задорнова"... какие они тупые".

    Тото ваши умники автомат калашникова всё скопировать не могут, пыжатся аж кипы подпрыгивают. Или скажите мы его у когото тоже содрали? ну-ну. Вообщето вы свои беспилотники украли у русского инженера - хочешь расскажу. В израиле это ни для кого из новых репатриантов не секрет. А поучительный пример , как подло выжимают из нового бизнеса местные, а потом забирают себе. Чистый рейдерский захват, тото Коломойша рулил на украине.
    Маз
    1. Арон Заави Сегодня, 12:23
      Цитата: Маз

      Тото ваши умники автомат калашникова всё скопировать не могут, пыжатся аж кипы подпрыгивают. Или скажите мы его у когото тоже содрали? ну-ну.
      да зачем придумывать колесо? Мы вполне грамотно можем взять гениальный затворный механизм Калашникова и создать на его базе прекрасный "Галиль АСЕ".

      "Вобщето вы свои беспилотники украли у русского инженера - хочешь расскажу. В израиле это ни для кого из новых репатриантов не секрет.

      Ну да . Ты еще про приоритет Можайского и Попова расскажи.
      Арон Заави
  17. svp67 Сегодня, 12:04
    Глава компании «Lockheed Martin Corp» Мэрилин Хьюсон заявила Дональду Трампу, что обязуется снизить цену на истребитель F-35.
    Так и сказала:
    "Папой клянусь..."
    svp67
  18. doubovitski Сегодня, 12:13
    Цитата: Арон Заави
    Цитата: doubovitski


    Не перевелись ещё и д и о т ы на белом свете. Планы в десятки тысяч по всему свету выполняются и перевыполняются. Изготовлено уже 2 сотни штук.

    Ага . Все из стран ,где общий технологический уровень вроде как то не уступает вашему. И если вы оглянетесь , то все технологии ,которыми вы пользуетесь сегодня разработаны не у вас. Но они дураки. Как там у Задорнова"... какие они тупые".

    Вы ничего не понимаете в машиностроении. Судить о количестве выпуска очень неплохих стиральных машин, и самолётов. Автомобилей и подводных лодок.
    Это всё равно, что сравнивать сладкое и тёплое. Великобритания находится уже несколько десятков лет глубоко в заднице в области вооружений. Не потому, что английские инженеры- дураки. Они занимались не тем. Считая достаточным прикрытие заокеанского партнёра. И то, что и Израиль, и Европа покупает американские аэропланы- доказательство тому. Но сюда нужно прибавить и выкручивание суставов. Концепция стандартизации вооружения на базе именно американского. Это- "равные условия"? Да вас как половую тряпку заставляют покупать их, и, зачастую, не самое лучшее, финансируя именно американскую экономику.
    Вам отвели роль утилизатора, но оплачивающего по крупному.
    doubovitski
    1. voyaka uh Сегодня, 13:22
      ."Великобритания находится уже несколько десятков лет глубоко в заднице в области вооружений"/////

      Почему Вы так решили? Напомню Вам, что BAe расшифровывается как British Aerospace .
      Эта английская фирма - одна их крупнейших в мире на рынке оружия.
      voyaka uh
  19. Altona Сегодня, 12:39
    Цитата: Турай
    Про летчика все соседи знают, что он летчик. Он в Штатах долго был с семьей, он мне сам рассказал , что на Ф-35 обучался. А давеча я его и спросил удалось ли полетать и как впечатление от машины, он мне и ответил, что неинтересно против Ф-15( естественно , без подробностей)

    -------------------------------------------
    А почему без подробностей? А за счет чего преимущество? За счет информационной системы, которая описывает поведение противника или чего то другого? Так если Ф-15 снабдить сравнимой по возможностям системой тогда как? А пока это похоже на мнение девушки, которой дали машину с КПП-автоматом после КПП с механическим ручным переключением.
    Altona
    1. HAPA Сегодня, 13:35
      Цитата: Altona
      А почему без подробностей? А за счет чего преимущество? За счет информационной системы, которая описывает поведение противника или чего то другого? Так если Ф-15 снабдить сравнимой по возможностям системой тогда как? А пока это похоже на мнение девушки, которой дали машину с КПП-автоматом после КПП с механическим ручным переключением.

      Тридцати одного опытного лётчика, в настоящее время летающих на F-35A, попросили оценить энергию и маневренные характеристики своих предыдущих истребителей четвертого поколения в боевой конфигурации по всему комплексу маневров догфайта после сброса всех их внешних подвесок. Затем их попросили оценить характеристики F-35A, используя ту же шкалу, с топливом и внутренней загрузкой боеприпасов, с боевой нагрузкой, при его текущей максимальной перегрузке и ограничениям на применение оружия. F-35A хорошо выдержал сравнение с четырьмя другими истребителями (F-15C, F-15E, F-16C и а-10) почти в каждом режима.
      Каждого лётчика затем попросили выбрать, на каком истребителе он предпочел бы лететь в бою, если бы противником был его клон, летящий на другом самолете в шести различных ситуациях воздух-воздух. (См. схему 1.) Если лётчик выбрал F-15C в ситуации малой дальности, например, он чувствовал, что может превзойти лётчика равных способностей на F-35A. Лётчики выбрали F-35A в 100% процентов случаев в ситуациях вне визуальной видимости и более 80% в ситуациях догфайтов, когда энергия и маневренность имеют решающее значение для успеха.
      Instantaneous turn - форсированный разворот (с макс. перегрузкой и потерей скорости)
      Sustained turn rate - разворот с постоянной угловой скоростью
      Responsiveness at slow speed - управляемость на малой скорости
      Stack/scissors performance - характеристики вертикальных и горизонтальных манёвров
      Ability to recover airspeed - способность к восстановлению скорости
      BVR - вне визуальной видимости
      9K' Perch setup - исходное положение: траверз, высота атакующего плюс 1830 метров, дистанция 3700 м, скорость 740 км/ч, он начинает с превышения 2600 м и скорости 556 км/ч
      Butterfly - см. рисунок: http://images.slideplayer.com/24/709...es/slide_7
      .jpg
      Short range - малая дальность
      Tree/vertical fight - бой на вертикалях
      К нижней схеме вот ссылка по терминологии манёвров:
      https://www.cnatra.navy.mil/local/do...ubs/P-1289
      .pdf
      F-35A не был разработан , чтобы быть истребителем превосходства в воздухе, но опрошенные лётчики нарисовали картину истребителя, которая позволяет больше, чем просто держаться в этой среде, даже с его текущими G-ограничениями и маневренными ограничениями. По словам выпускника школы оружия F-16C и лётчика-инструктора на F-35A в настоящее время, "даже перед достижением начальной оперативной готовности, этот истребитель превысил ожидания лётчика непохожими боевыми возможностями. Есть ограничения по перегрузке [уже нет, уже сняты!], но даже при том, угловая скорость разворота невероятна и составляет постоянные 28 градусов/сек. Когда они снимут ограничения на применение оружия (CLAW - Closed Launcher Assault Weapon), и отменят G-ограничения, этот истребитель покажет гораздо больше, чем можно было бы ожидать."

      HAPA
      1. MMX Сегодня, 16:48
        Цитата: HAPA
        Цитата: Altona
        А почему без подробностей? А за счет чего преимущество? За счет информационной системы, которая описывает поведение противника или чего то другого? Так если Ф-15 снабдить сравнимой по возможностям системой тогда как? А пока это похоже на мнение девушки, которой дали машину с КПП-автоматом после КПП с механическим ручным переключением.

        Тридцати одного опытного лётчика, в настоящее время летающих на F-35A, попросили оценить энергию и маневренные характеристики своих предыдущих истребителей четвертого поколения в боевой конфигурации по всему комплексу маневров догфайта после сброса всех их внешних подвесок. Затем их попросили оценить характеристики F-35A, используя ту же шкалу, с топливом и внутренней загрузкой боеприпасов, с боевой нагрузкой, при его текущей максимальной перегрузке и ограничениям на применение оружия. F-35A хорошо выдержал сравнение с четырьмя другими истребителями (F-15C, F-15E, F-16C и а-10) почти в каждом режима.
        Каждого лётчика затем попросили выбрать, на каком истребителе он предпочел бы лететь в бою, если бы противником был его клон, летящий на другом самолете в шести различных ситуациях воздух-воздух. (См. схему 1.) Если лётчик выбрал F-15C в ситуации малой дальности, например, он чувствовал, что может превзойти лётчика равных способностей на F-35A. Лётчики выбрали F-35A в 100% процентов случаев в ситуациях вне визуальной видимости и более 80% в ситуациях догфайтов, когда энергия и маневренность имеют решающее значение для успеха.
        Instantaneous turn - форсированный разворот (с макс. перегрузкой и потерей скорости)
        Sustained turn rate - разворот с постоянной угловой скоростью
        Responsiveness at slow speed - управляемость на малой скорости
        Stack/scissors performance - характеристики вертикальных и горизонтальных манёвров
        Ability to recover airspeed - способность к восстановлению скорости
        BVR - вне визуальной видимости
        9K' Perch setup - исходное положение: траверз, высота атакующего плюс 1830 метров, дистанция 3700 м, скорость 740 км/ч, он начинает с превышения 2600 м и скорости 556 км/ч
        Butterfly - см. рисунок: http://images.slideplayer.com/24/709...es/slide_7
        .jpg
        Short range - малая дальность
        Tree/vertical fight - бой на вертикалях
        К нижней схеме вот ссылка по терминологии манёвров:
        https://www.cnatra.navy.mil/local/do...ubs/P-1289
        .pdf
        F-35A не был разработан , чтобы быть истребителем превосходства в воздухе, но опрошенные лётчики нарисовали картину истребителя, которая позволяет больше, чем просто держаться в этой среде, даже с его текущими G-ограничениями и маневренными ограничениями. По словам выпускника школы оружия F-16C и лётчика-инструктора на F-35A в настоящее время, "даже перед достижением начальной оперативной готовности, этот истребитель превысил ожидания лётчика непохожими боевыми возможностями. Есть ограничения по перегрузке [уже нет, уже сняты!], но даже при том, угловая скорость разворота невероятна и составляет постоянные 28 градусов/сек. Когда они снимут ограничения на применение оружия (CLAW - Closed Launcher Assault Weapon), и отменят G-ограничения, этот истребитель покажет гораздо больше, чем можно было бы ожидать."



        Источник?
        MMX
  20. Altona Сегодня, 12:44
    Цитата: Арон Заави
    Ага . Все из стран ,где общий технологический уровень вроде как то не уступает вашему. И если вы оглянетесь , то все технологии ,которыми вы пользуетесь сегодня разработаны не у вас. Но они дураки. Как там у Задорнова"... какие они тупые".

    ------------------------------------
    Почему не у нас? И у нас многое делают. Жаль программу "Сельский час" отменили про вести с полей. Элементной базы у нас нет своей-это плохо. А так мы много чего делаем и делали бы, если бы доблестное Правительство сыпало деньги в реальный сектор ( виде кредитов и разработок конечно как в СССР), а не хапугам-банкирам, которые эти деньги воруют.
    Altona
  21. doubovitski Сегодня, 13:54
    Цитата: voyaka uh
    ."Великобритания находится уже несколько десятков лет глубоко в заднице в области вооружений"/////

    Почему Вы так решили? Напомню Вам, что BAe расшифровывается как British Aerospace .
    Эта английская фирма - одна их крупнейших в мире на рынке оружия.

    Одна из крупнейших в мире. А толк какой, если такая нищая и бестолковая страна с разорванной в клочья экономикой, как Россия находится по многим позициям впереди? Как по наименованиям видов, так и в объёмах.
    doubovitski
    1. Арон Заави Сегодня, 14:16
      Цитата: doubovitski

      Одна из крупнейших в мире. А толк какой, если такая нищая и бестолковая страна с разорванной в клочья экономикой, как Россия находится по многим позициям впереди? Как по наименованиям видов, так и в объёмах.

      Ну очень рад за вас. Чего тогда волнуетесь?
      Арон Заави
  22. Incvizitor Сегодня, 15:29
    В итоге будут дешёвые J-31 брать у Китая, когда их допилят good
    Incvizitor
  23. doubovitski Сегодня, 17:10
    Цитата: Арон Заави
    Цитата: doubovitski

    Одна из крупнейших в мире. А толк какой, если такая нищая и бестолковая страна с разорванной в клочья экономикой, как Россия находится по многим позициям впереди? Как по наименованиям видов, так и в объёмах.

    Ну очень рад за вас. Чего тогда волнуетесь?

    Это вы волнуетесь. И успокаиваете себя ложными посылами. Нам не нужны чужие территории, полезные ископаемые, людские коллективы. Ни в Прибалтике, ни южнее, ни в Европе вообще, ни на Ближнем Востоке. И, уж, тем более в Штатах. На том континенте. Судя по вашему языку- вы только недавно завернулись во флаг с Звездой Давида. Нельзя так владеть языком, изучая его где- нибудь в Хайфе. Так что, вам должно хорошо известно, что я говорю не только от себя.
    doubovitski

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня