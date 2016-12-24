Компания «Lockheed Martin» дала обещание снизить цену на F-35

«У меня был очень хороший разговор с избранным президентом Дональдом Трампом, и я заверила его, что я ясно и четко услышала его послание уменьшить стоимость F-35. Я даю ему личное обязательство решительно снизить цену»,

Глава компании «Lockheed Martin Corp» Мэрилин Хьюсон заявила Дональду Трампу, что обязуется снизить цену на истребитель F-35.написала Хьюсон в микроблоге компании в «Твиттере».Она отметила, что ей известно о желании Трампа сделать так, чтобы «США обладали самым высоким военным потенциалом при меньших расходах налогоплательщиков», и корпорация «готова предоставить это».Напомним, ранее избранный президент раскритиковал высокую стоимость истребителя нового поколения F-35.