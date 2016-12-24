Обама утвердил закон, ограничивающий военное взаимодействие с РФ

В пятницу Барак Обама подписал закон о военных расходах США в 2017 финансовом году, в котором кроме прочего предусмотрены ограничения в военном сотрудничестве с РФ.«Никакие средства, выделенные министерству обороны США в 2017 финансовом году, не могут быть направлены на двустороннее военное сотрудничество между правительствами США и России до тех пор, пока министр обороны в сотрудничестве с госсекретарем не уведомят соответствующие комитеты конгресса о том, что РФ прекратила оккупацию украинской территории и агрессивные действия, угрожающие суверенитету и территориальной целостности Украины и членов НАТО», – говорится в тексте документа.Там же указывается на то, что Москва должна выполнять минские договоренности по Украине.При этом в законе подчеркивается, что «данные ограничения не распространяются на любые действия, необходимые США для выполнения их обязательств в рамках двусторонних и международных соглашений по контролю над вооружениями и по нераспространению, а также других договоров».Не распространяются ограничения и на меры «необходимые для обеспечения действий США и НАТО в Афганистане».Отдельной строкой прописан запрет на выделение денег «на любые действия, которые признают суверенитет РФ над Крымом».