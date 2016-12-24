17:45 24 декабря

Обама утвердил закон, ограничивающий военное взаимодействие с РФ

В пятницу Барак Обама подписал закон о военных расходах США в 2017 финансовом году, в котором кроме прочего предусмотрены ограничения в военном сотрудничестве с РФ.

Обама утвердил закон, ограничивающий военное взаимодействие с РФ


«Никакие средства, выделенные министерству обороны США в 2017 финансовом году, не могут быть направлены на двустороннее военное сотрудничество между правительствами США и России до тех пор, пока министр обороны в сотрудничестве с госсекретарем не уведомят соответствующие комитеты конгресса о том, что РФ прекратила оккупацию украинской территории и агрессивные действия, угрожающие суверенитету и территориальной целостности Украины и членов НАТО», – говорится в тексте документа.


Там же указывается на то, что Москва должна выполнять минские договоренности по Украине.

При этом в законе подчеркивается, что «данные ограничения не распространяются на любые действия, необходимые США для выполнения их обязательств в рамках двусторонних и международных соглашений по контролю над вооружениями и по нераспространению, а также других договоров».

Не распространяются ограничения и на меры «необходимые для обеспечения действий США и НАТО в Афганистане».

Отдельной строкой прописан запрет на выделение денег «на любые действия, которые признают суверенитет РФ над Крымом».

Использованы фотографии: Reuters/Pixstream
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Комментарии 39
  1. oleg-gr Сегодня, 10:06
    Торопится Загорелый. Осталось меньше месяца до передачи апартаментов. Мне кажется, что он запомнится, как Бардак Обама и не иначе.
    oleg-gr
    1. bouncyhunter Сегодня, 10:08
      "Шеф ! Всё пропало - клиент уезжает , гипс снимают !" lol
      А вообще этот мерзопакостник ещё может успеть (и успеет) попортить обстановку в мире . Почему его зовут Барак Обама ? Правильнее было бы СКОТ Нидермайер ! lol
      bouncyhunter
      1. Titsen Сегодня, 14:04
        Цитата: bouncyhunter
        Правильнее было бы СКОТ Нидермайер


        Обзывать бесполезно - не слышит Пережаренная Хромая Утка!

        Вот бы с неё снять премию мира да ещё и с процентами!
        Titsen
      2. midivan Сегодня, 15:26
        Цитата: bouncyhunter
        А вообще этот мерзопакостник ещё может успеть (и успеет) попортить обстановку в мире .

        Что является большой глупостью с его стороны, сольют же его как тапок санный, он ведь в той кодле ни коим боком не притерся, а пыжится то напоследок как вроде и терять не чего request
        Цитата: bouncyhunter
        Почему его зовут Барак Обама ? Правильнее было бы СКОТ

        Ну эт вопрос уже к Хусейну laughing
        midivan
    2. vovanpain Сегодня, 10:16
      Там же указывается на то, что Москва должна выполнять минские договоренности по Украине.

      Пускай выполняют те кому положено их выполнять,также пускай Германия с Францией выполняют тогда.Россия гарант,а не сторона договора,совсем берега попутал ушлепан.Давай,давай,бери свою курицу Хиллари и проваливай. tongue fellow
      vovanpain
    3. Маз Сегодня, 11:16
      Он вообще не запомнится, как мелкий политический деятель эпохи президента РФ В.В. Путина.
      Маз
      1. WKS Сегодня, 12:07
        Цитата: Маз
        Он вообще не запомнится, как мелкий политический деятель эпохи президента РФ В.В. Путина.

        Обильно-гадящий везде, где возможна дефекация, особенно обильно в последние два месяца своего правления. Очищать США от обаминого помёта придётся Трампу.
        WKS
      2. Ныробский Сегодня, 12:37
        Цитата: Маз
        Он вообще не запомнится, как мелкий политический деятель эпохи президента РФ В.В. Путина.

        Этот как раз и запомнится, как самый бездарный президент США, который привёл страну к потере международного авторитета. Судя по фото, он левша и вся его политика сплошной "левак".
        Ныробский
  2. Тамбовский Волк Сегодня, 10:08
    Он из Америки,где живёт очень много диких обезьян.
    Тамбовский Волк
  3. Altona Сегодня, 10:09
    Закрыть им надо пролет в Афганистан через Ульяновск, пусть они себя ни в чем не ограничивают.
    Altona
  4. Познающий Сегодня, 10:12
    Что тут сказать... recourse Падло однако.
    Познающий
    1. Балу Сегодня, 17:15
      Обама утвердил закон, ограничивающий военное взаимодействие с РФ

      Именно ....однако. Более того, в рамках подписанных документов выделены деньги на разработку ПРО для размещения в космосе и вычеркнуто слово ограниченное размещение ПРО в гейропе.
      План анаконда продолжает осуществляться. Что скажет Трамп, не думаю, что внешняя политика изменится. Нас опять будут пытаться нагнуть. Вот только граждане стран, где фашингтонские макаки планируют разместить новые ракеты когда поймут, что становятся мишенями для тополей, искандеров и калибров. Ведь наша система возмездия сработает автоматически, даже если центры управления будут уничтожены глобальным опережающим ударом фашингтонских макак. fool angry
      Балу
  5. Горный стрелок Сегодня, 10:17
    Гороху ему надо больше есть. Чтобы воздух испортить в "Белом доме" как следует. Как то все мелко и подловатенько. "По негритянски". Надеюсь, Матрасия получила качественную прививку от толерантности к неграм во власти. Чтобы хотя бы на несколько президентских сроков хватило.
    Горный стрелок
    1. кеп Сегодня, 10:31
      Цитата: Горный стрелок
      Гороху ему надо больше есть. Чтобы воздух испортить в "Белом доме" как следует. Как то все мелко и подловатенько.


      Тут и призадумаешься почему жена Д.Трампа не собирается жить в Белом доме,а останется с сыном в Нью-Йорке.Хотя кто-бы захотел после таких апартаментов.



      Завидует не иначе,остался без огорода на лужайке, на дембель только медаль,и квартира с общим туалетом laughing
      кеп
  6. Хубун Сегодня, 10:22
    Ну кажется мне закон этот просуществут недолго
    Хубун
    1. dauria Сегодня, 11:09
      Ну кажется мне закон этот просуществует недолго


      Согласен. Возможно, его и приняли, чтобы потом отменить. Этакая "уступка" без уступки при нейтральном результате. Обама просто вручает Трампу козыри для будущей торговли с нами. Даже будь у них президент Обама умалишённым озлобленным типом , не поверю, что у него не связаны руки .
      dauria
    2. Лелёк Сегодня, 12:19
      Цитата: Хубун
      Ну кажется мне закон этот просуществут недолго


      Всяко-разно может быть. Во всяком случае реакция Трампа на послание Путина обнадёживает, что отношения наладятся (хотя, кто знает...).
      Лелёк
  7. sl22277 Сегодня, 10:22
    Напоследок решил напакостить России.Администрация Трампа будет разгребать кучу дерьма,что эта обезьяна после себя оставит.Почему нельзя уйти достойно,что за политические конвульсии к окончанию никчемного президентского срока ?!
    sl22277
  8. DEZINTO Сегодня, 10:24
    Дрожжи в унитазы в белом доме он не забудет накидать?? ))))))

    или объявить Тринидад и Тобаго недостаточно демократичной страной?

    или остров Пасхи назвать сферой интересов США.?

    или объявить Арктический шельф не законно оккупированным Россией.?

    Мне кажется вот прям как-то с такими мыслями он просыпаеться! "Месяц остался, блииин чего бы натворить" ?

    DEZINTO
  9. rotmistr60 Сегодня, 10:26
    На последок как можно больше гадостей. От этого только этого и можно было ожидать. Честно говоря уже устал писать об этом.
    rotmistr60
    1. valent45 Сегодня, 10:46
      Эта тв...рь ещё что-нибудь на придумает напоследок. В своём бессилии упражняется в придумывании гадостей всем, кому только можно.
      valent45
  10. KondratKo Сегодня, 10:30
    Раньше было "англичанка гадит", нынче гадит "обезьянка", и кaкaшки свои раскладывает под каждый кустик, чтоб воняло везде и долго, задел для последователей так сказать, на будущее.
    Низко и подло.
    KondratKo
  11. edeligor Сегодня, 10:41
    Вождь "толерастов", в немом бессилии, гадит напоследок. Итак высох, смотри своей желчью сам себя переварит...
    edeligor
  12. 29261 Сегодня, 10:42
    Нагадить по максимуму,а там и трава не расти.Что же еще ждать от подлого, ущербного ни.гера?!!!
    29261
  13. Аркт Сегодня, 10:44
    Обезьянка всего лишь выполняет заказы своих хозяев. А их видение мира достаточно сильно расходится с видением новых хозяев Белого дома. Вот и стараются нагадить в любимом наглосаксонском стиле.
    Аркт
  14. koshmarik Сегодня, 10:47
    Обама ежедневно подтверждает свое реноме склочного, мстительного, глубоко непорядочного человека. Уже даже штаб Трампа возмутился его подленькими мелкими укусами русского медведя. Ну что с него взять - его передки совсем недавно спустились на землю с дерева.
    koshmarik
  15. БАРХАН Сегодня, 10:54
    Какой забавный закон ...То,что им хочется- можно,а России же ,ничего нельзя.
    Не прибьёт ли он себе гениталии напоследок,где нибудь на лужайке Белого дома, в припадке бессильной ярости.
    А ведь сколько ещё гадости можно сделать за целый месяц.Ведь он ограничен только фантазией нигера.
    БАРХАН
  16. валерьян Сегодня, 10:57
    надо обезьяну обратно на родину загонять,он на дереве с бананом,только не во рту,лучше подписывать будет.
    валерьян
  17. Маз Сегодня, 11:14
    Интересно, а что американцы делают в Ираке и Афгане? Мир посевают? Вот же лживые как бы их покультурнее -то назвать -, ага, животные.
    Маз
  18. Маз Сегодня, 11:14
    Цитата: edeligor
    Вождь "толерастов", в немом бессилии, гадит напоследок. Итак высох, смотри своей желчью сам себя переварит...

    А патриотизм где?
    Маз
  19. ВохаАхов Сегодня, 11:20
    Это как в анекдоте про тёщю. Заходит зять на кухню, а там тёщя в кастрюлю с борщем ссыт. Мужик кричит:"Ты что делаешь?". А она отвечает:"Да злые вы все, ухожу я от вас!"
    ВохаАхов
  20. BOB044 Сегодня, 11:20
    Мы в России все заплакали, на такое решение.Хромой и пукающей утки тёмного цвета. laughing
    BOB044
  21. masiya Сегодня, 11:34
    А что там утверждать то его(взаимодействия) и так не было , нет и не предвиделось...
    masiya
  22. СТАРПЕР Сегодня, 11:54
    Все как обычно и ничего нового...Вот картинка из прошлого,только маленькое добавление Израиль в тени и его не видно (маленькое государство искусственное,но вредное и мстительное)))

    Слава Богу , мы в России все понимаем и "зрим в корень"...Трудно поймать за хвост,но рано или поздно схватим! hi
    СТАРПЕР
  23. олег46 Сегодня, 12:46
    Цитата: bouncyhunter
    СКОТ Нидермайер

    Хорошего защитника из Питсбурга не трогайте, пожалуйста! -:)
    олег46
  24. Stinger Сегодня, 14:17
    Имея в бюджете 619 миллиардов, Пентагону ни с кем сотрудничать не надо. Сами распилят.
    Stinger
  25. птс-м Сегодня, 14:37
    Действия „головёшки“ напоминают действия его друзей кахлов,те тоже схожи с ним по характеру и поведению,а в обыденности...что не сзим,то пинадкусую...а ще лучше нагажу вам пид двери,чтоб не пидскользнулись.
    птс-м
  26. vmo Сегодня, 15:24
    Вопрос кто кому нужен?
    vmo
  27. muhomor Сегодня, 16:46
    А какое у России и США сотрудничество и в чём? belay Да ни в чём! Те крохи что имеются закон не затрагивает. Так что ничего не меняется. hi
    muhomor

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