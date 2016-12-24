17:44 24 декабря

На «Севмаше» заложена восьмая АПЛ «Борей»

В пятницу на «Севмаше» заложен восьмой атомный подводный ракетоносец проекта Борей/Борей-А «Князь Пожарский».

На «Севмаше» заложена восьмая АПЛ «Борей»


Закладную табличку с именем корабля и датой к секции подлодки прикрепили замглавкома ВМФ Виктор Бурсук и вице-президент «Объединенной судостроительной корпорации» Леонид Стругов.


"Князь Пожарский" «станет 8-ой атомной подводной лодкой, завершающей линейку атомоходов проекта "Борей"» и пятой в линейке АПЛ проекта "Борей-А". Проектант – конструкторское бюро морской техники "Рубин" (г. Санкт-Петербург)», – говорится в сообщении «Севмаша».

На «Севмаше» заложена восьмая АПЛ «Борей»


«Безусловно, на этом мы не останавливаемся. Кораблестроение, как и любая другая сфера, движется в эволюционном процессе. ЦКБ морской техники "Рубин» по заданию Военно-морского флота работает над созданием нового ракетоносца, который будет строить прекрасное предприятие "Севмаш", гордость нашей страны», – сказал на церемонии Бурсук.

На «Севмаше» заложена восьмая АПЛ «Борей»


Длина АПЛ указанного проекта составляет 170 м, ширина – 13,5 м, подводное водоизмещение – 24 тыс. т. Подводный крейсер может нести на борту до 16 МБР морского базирования Р-30 «Булава».

Использованы фотографии: http://kuleshovoleg.livejournal.com
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Комментарии 36
  1. Zibelew Сегодня, 10:41
    Следующий проект будет называться Боря-Е. Или по классификации НАТО - "EBN"
    .
    Zibelew
    1. Muvka Сегодня, 10:43
      Горячая новость. 1,5 суток прошло. А про Т-90?
      Muvka
      1. killganoff Сегодня, 10:49
        А что с т-90?
        killganoff
        1. Muvka Сегодня, 11:07
          Вроде как выдержал ПТУР в борт башни около Т-4.
          Muvka
          1. cniza Сегодня, 12:27
            "Князь Пожарский" «станет 8-ой атомной подводной лодкой, завершающей линейку атомоходов проекта "Борей"» и пятой в линейке АПЛ проекта "Борей-А". Проектант – конструкторское бюро морской техники "Рубин" (г. Санкт-Петербург)», – говорится в сообщении «Севмаша».


            Наверное , это оптимальное количество для сдерживания супостатов.
            cniza
            1. Titsen Сегодня, 13:54
              Цитата: cniza
              это оптимальное количество для сдерживания супостатов.


              Да, немного, но для здерживания достаточно.

              А, если, Вам мало, купите пару штук и передайте ВМФ!
              Titsen
            2. Удав КАА Сегодня, 15:28
              Цитата: cniza
              Наверное , это оптимальное количество для сдерживания супостатов.

              Цитата: Titsen
              А, если, Вам мало, купите пару штук и передайте ВМФ!

              1. Это маловато для сдерживания супостата: без ВКС с их РВСН супостата не сдержать.
              2. Это маловато даже на полновесный состав дивизии подводных лодок: минимум должно быть 6-8 единичек.
              3. Поэтому вы абсолютно правы: правительству придется "докупать" для Краснознаменного Командования Подводных Сил КСФ и Краснознаменного Командования Подводных Сил КТОФ еще по паре-тройке корпусов. Но это уже "другая история".
              Удав КАА
          2. просто экспл Сегодня, 12:39
            а линк не подкинешь ?
            просто экспл
            1. Muvka Сегодня, 12:59
              http://warfiles.ru/show-139298-t-90-v-rayone-bazy
              -t-4-vyderzhal-pryamoe-popadanie-amerikanskoy-rak
              ety-tow.html
              Muvka
          3. кеп Сегодня, 15:56
            Цитата: killganoff
            А что с т-90?

            Цитата: Muvka
            Вроде как выдержал ПТУР в борт башни около Т-4.




            Интересный комментарий.
            https://vk.com/video-123538639_456241440
            кеп
            1. андрей юрьевич Сегодня, 16:44
              Цитата: кеп
              Цитата: killganoff
              А что с т-90?

              Цитата: Muvka
              Вроде как выдержал ПТУР в борт башни около Т-4.




              Интересный комментарий.
              https://vk.com/video-123538639_456241440

              а с "новостью" не запоздали? это видео,гуляет в сети месяца полтора...
              андрей юрьевич
              1. кеп Сегодня, 16:59
                https://vk.com/video-123538639_456241440
                Вторая только ссылка не на ютубе. Там про т-4 hi
                кеп
              2. кеп Сегодня, 17:01
                Цитата: андрей юрьевич
                а с "новостью" не запоздали? это видео,гуляет в сети месяца полтора.

                https://vk.com/video-123538639_456241440
                Вторая только ссылка не на ютубе. Там про т-4.С комментарием hi
                кеп
    2. killganoff Сегодня, 10:48
      Да и в следующей серии первый заложенный крейсер будет носить имя "Царь Бориска".
      killganoff
      1. леликас Сегодня, 11:52
        Не надо нам такого - погружаться не сможет !
        Пускай на "Ясени" теперь налегают .
        леликас
      2. Koshak Сегодня, 14:06
        Цитата: killganoff
        Да и в следующей серии первый заложенный крейсер будет носить имя "Царь Бориска".

        Предложи еще - "Иуда Мишка"
        Koshak
      3. Paranoid50 Сегодня, 15:20
        Цитата: killganoff
        будет носить имя "Царь Бориска".

        Пётр Великий как в воду глядел, называя корабль "Три рюмки", знал,что будет актуально и символично. Жаль эта тема в каронимике распространения не получила. А так вполне в строю могли быть,к примеру, крейсер "Бодун" или эсминец "Запойный". yes
        Paranoid50
      4. андрей юрьевич Сегодня, 16:45
        Цитата: killganoff
        ОТМЕНА

        ну может у вас...в штатах...
        андрей юрьевич
    3. kirgiz58 Сегодня, 11:22
      Оставят старое название со вставкой между Е и Й следующих символов - X Y. lol
      kirgiz58
    4. 210окв Сегодня, 12:12
      ЕБН-это "проект"не наш и уже удачно откинул копыта...
      Цитата: Zibelew
      Следующий проект будет называться Боря-Е. Или по классификации НАТО - "EBN"
      .
      210окв
    5. Tusv Сегодня, 13:51
      Цитата: Zibelew
      Следующий проект будет называться Боря-Е. Или по классификации НАТО - "EBN

      Ну если по названиям, то предлагаю название Кикимора. Эти девочки утопят усех, когда злые, а нам это и надо
      Tusv
      1. Fan-Fan Сегодня, 16:55
        А может назвать "Генералиссимус Сталин"? Вот это было-бы название так название. Просто самое лучшее имя для нас, но для властей наших это имя, к сожалению по поперёк горла стоит.
        Fan-Fan
  2. Восток Сегодня, 11:17
    Все хорошо, но где корабли?!
    Восток
    1. леликас Сегодня, 11:50
      Строятся , правда , очень медленно .
      леликас
    2. Koshak Сегодня, 14:09
      Цитата: Восток
      Все хорошо, но где корабли?!

      На судоверфях что, старики Хоттабычи работают? Выдернул волосок - готов корабль.
      Koshak
  3. Старый26 Сегодня, 11:21
    Цитата: killganoff
    Да и в следующей серии первый заложенный крейсер будет носить имя "Царь Бориска".

    Скорее "Царь Владимир" laughing
    Старый26
  4. masiya Сегодня, 11:31
    УРА! Больше лодок больших и разных!!!
    masiya
  5. 30 вис Сегодня, 12:35
    Работайте Братья!
    30 вис
  6. Старый26 Сегодня, 12:46
    Цитата: masiya
    УРА! Больше лодок больших и разных!!!

    Кричать "Ура" - самое простое. Лодка - это не "Жигули". Ее штамповать десятками не получится. К тому же экономика у нас не резиновая, как и заводы.
    Старый26
  7. Роман 11 Сегодня, 14:53
    По 4 вымпела на каждый флот. А там и Хаски подоспеют. Старичков пока наверное не будут выводить и продлят ресурс лет на 10 - это как раз 40 лет службы, что вполне оправдано.

    25-30 службы для дорогих кораблей непозволительная роскошь. Нужен жёсткий подход с максимальным извлечением возможностей из каждой отдельной единицы флота и так чтобы корабли находились в море, а не простаивали у пирса или ещё хуже в бесконечных ремонтах. В общем выжимать из кораблей все полезные вещества, чтобы на разделку они отправлялись с чистой совестью и чувством исполненного долга.
    Роман 11
    1. Монархист Сегодня, 17:40
      Роман11, по-моему в штабе ВМФ склонны прислушаться к Вашей рекомендации.
      Монархист
  8. midashko Сегодня, 15:25
    Лучше бы назвали "Дмитрий Пожарский" - крейсер такой был в СССР. Преемственность как-никак. И вообще с названиями подобных АПЛ однообразия нет - одних называют с титулами ("Князь Пожарский"), а другие просто по имени ("Александр Невский"). "Князь Олег"- если Вещий Олег, то он вроде и не князь был, а воеводой при князе был Игоре Рюриковиче. Если другой, то который?
    midashko
  9. Ал.Пересвет Сегодня, 15:39
    Быстрее бы сделали и в армию Русскую России поставили.
    Ал.Пересвет
  10. Ksi-14 Сегодня, 15:50
    я требую продолжения сериала
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  11. Kenneth Сегодня, 17:04
    Да здравствует Северодвинск.
    Kenneth
  12. Монархист Сегодня, 17:35
    Цитата: Titsen
    Цитата: cniza
    это оптимальное количество для сдерживания супостатов.


    Да, немного, но для здерживания достаточно.

    А, если, Вам мало, купите пару штук и передайте ВМФ!

    Молодец,хороший комментарий. Вам+
    Монархист

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