На «Севмаше» заложена восьмая АПЛ «Борей»

В пятницу на «Севмаше» заложен восьмой атомный подводный ракетоносец проекта Борей/Борей-А «Князь Пожарский».Закладную табличку с именем корабля и датой к секции подлодки прикрепили замглавкома ВМФ Виктор Бурсук и вице-президент «Объединенной судостроительной корпорации» Леонид Стругов."Князь Пожарский" «станет 8-ой атомной подводной лодкой, завершающей линейку атомоходов проекта "Борей"» и пятой в линейке АПЛ проекта "Борей-А". Проектант – конструкторское бюро морской техники "Рубин" (г. Санкт-Петербург)», – говорится в сообщении «Севмаша».«Безусловно, на этом мы не останавливаемся. Кораблестроение, как и любая другая сфера, движется в эволюционном процессе. ЦКБ морской техники "Рубин» по заданию Военно-морского флота работает над созданием нового ракетоносца, который будет строить прекрасное предприятие "Севмаш", гордость нашей страны», – сказал на церемонии Бурсук.Длина АПЛ указанного проекта составляет 170 м, ширина – 13,5 м, подводное водоизмещение – 24 тыс. т. Подводный крейсер может нести на борту до 16 МБР морского базирования Р-30 «Булава».