Американские законодатели распространили действие «акта Магнитского» на весь мир

Закон об оборонных расходах на 2017 финансовый год, подписанный Бараком Обамой в пятницу, распространяет действие так называемого «акта Магнитского» на весь мир, позволяя президенту применять санкционные меры к любому, кто, по его мнению, причастен к нарушениям прав человека и коррупции.Согласно документу, президент США может ввести санкции в отношении любого иностранца, который, на его взгляд должен нести ответственность за «внесудебные убийства, пытки или другие масштабные нарушения международно признанных прав человека против людей в любой стране». Речь также идет о коррупции, хищениях и других правонарушениях.Санкции традиционно предусматривают «блокирование собственности или активов, которые могут находиться под контролем США», а также отказ в выдаче американской визы.Эта норма будет действовать 6 лет, однако введенные в соответствии с ней санкции временных ограничений не имеют.Закон фактически является развитием «акта Магнитского», принятого американским конгрессом в декабре 2012 г. Этот акт вводил санкции в отношении россиян, заподозренных конгрессменами в нарушении прав человека. В свою очередь Москва неоднократно заявляла о недопустимости политизации «дела Магнитского».