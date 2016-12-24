17:44 24 декабря

Американские законодатели распространили действие «акта Магнитского» на весь мир

Закон об оборонных расходах на 2017 финансовый год, подписанный Бараком Обамой в пятницу, распространяет действие так называемого «акта Магнитского» на весь мир, позволяя президенту применять санкционные меры к любому, кто, по его мнению, причастен к нарушениям прав человека и коррупции.

Американские законодатели распространили действие «акта Магнитского» на весь мир


Согласно документу, президент США может ввести санкции в отношении любого иностранца, который, на его взгляд должен нести ответственность за «внесудебные убийства, пытки или другие масштабные нарушения международно признанных прав человека против людей в любой стране». Речь также идет о коррупции, хищениях и других правонарушениях.


Санкции традиционно предусматривают «блокирование собственности или активов, которые могут находиться под контролем США», а также отказ в выдаче американской визы.

Эта норма будет действовать 6 лет, однако введенные в соответствии с ней санкции временных ограничений не имеют.

Закон фактически является развитием «акта Магнитского», принятого американским конгрессом в декабре 2012 г. Этот акт вводил санкции в отношении россиян, заподозренных конгрессменами в нарушении прав человека. В свою очередь Москва неоднократно заявляла о недопустимости политизации «дела Магнитского».

Использованы фотографии: https://www.votpusk.ru
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Комментарии 48
  1. Маз Сегодня, 11:11
    Да, Израилю тоже могут залепить за непослушание.
    Маз
    1. bouncyhunter Сегодня, 11:17
      Как я и говорил - бананофюрер гадит везде , где успевает . А в передышках смотрит по сторонам - где бы ещё нагадить ! am
      bouncyhunter
      1. Vadivak Сегодня, 11:23
        Цитата: bouncyhunter
        бананофюрер гадит везде , где успевает .

        И куда только Ку-Кулкс-Клан смотрит?
        Vadivak
        1. cniza Сегодня, 12:21
          Сбились "прорези" с глаз , ничего не видно.
          cniza
        2. vovanpain Сегодня, 15:30
          Цитата: Vadivak
          И куда только Ку-Кулкс-Клан смотрит?

          Куда куда, request видно ку клукс клан тоже ....толерантным стал. negative или радужным блин. winked
          vovanpain
      2. Starover_Z Сегодня, 11:24
        Цитата: bouncyhunter
        Как я и говорил - бананофюрер гадит везде , где успевает . А в передышках смотрит по сторонам - где бы ещё нагадить ! am

        Вот уж точно ! Бандерлог есть бандерлог ! Голодная, злобная макака !
        Starover_Z
    2. СТАРПЕР Сегодня, 11:19
      Цитата: Маз
      Да, Израилю тоже могут залепить за непослушание.

      Эти всплывут первые ,как всегда..тут без сомнений!..
      Россия уже вся в санкциях и нам пофиг...! А вот шавки ,которые не достаточно лаяли на нас им достанется.. wassat
      СТАРПЕР
    3. Маз Сегодня, 11:30
      Турай мне написал личное сообщение, крут еврей:
      Маз , ты меня откровенно достал. У меня нет проблем с антисемитами вне Израиля, но большая проблема с антисемитами внутри Израиля. Я уже говорил касательно тебя со своим приятелем из ЯХБАЛЬ. Еще один антисемитский пост- тебя найдут по IP, и как минимум депортация тебе обеспечена( а возможно, что и отсидка за антисемитизм)Поэтому либо прекращай писать антисемитские посты, либо возвращайся домой и пиши оттуда.

      Я и так дома. Слюнями не брызгай Турай, лапсердак и пейсы разлохматишь.
      Маз
    4. papas-57 Сегодня, 12:50
      Америкосам с себя надо начинать. Негров стреляют, бюджет пилят, перевороты в других странах устраивают. Чем не повод для санкций.
      papas-57
  2. Razvedka_Boem Сегодня, 11:14
    Напоследок Обама видимо решил - Семь бед, один ответ.
    Агония..
    Razvedka_Boem
    1. Zoldat_A Сегодня, 11:28
      Цитата: Razvedka_Boem
      Напоследок Обама видимо решил - Семь бед, один ответ.

      У нас формально горбатый антиалкогольный указ тоже никто не отменял. Давайте его распространим на весь мир? am А чо, круто в Алабаме спиртное продавать после двух....... Видимо, лауреат Нобелевской премии мира, которую ему дали авансом, решил сделать так, чтобы после него войны продолжались как можно дольше...
      Кто мне назовёт цену этой премии после Горбатой Собаки и Обамы?........
      Zoldat_A
      1. Orionvit Сегодня, 14:25
        Кто мне назовёт цену этой премии после Горбатой Собаки и Обамы?
        Цена ей грош, уже после Энштейна.
        Orionvit
  3. Altona Сегодня, 11:19
    Это по-моему в сторону филиппинского Президента Дутерте камешек. Он расстреливает наркоторговцев. Наркоторговцы кстати на Филиппинах распространяют специальную дурь, которая повышает работоспособность, такой типа энергетик, потому что её принимают разного рода водители(такси, автобусы, грузовики), работающие до 16 часов в день.
    Altona
    1. Pete Mitchell Сегодня, 14:11
      Добавим что такой же дурью подкармливают пилотов американской боевой авиации во время боевых действий. Вот у них потом крыша едет и они долбят что попало. Между прочим в суде задокументированый случай, так адвокат отмазал морпеха, когда он свадьбу в Афгане отбомбил.
      Pete Mitchell
    2. andrewkor Сегодня, 14:16
      Так и во время ВМВ энергетики во всю применялись всеми армиями.США в СССР поставляли шоколад с колой для лётчиков!
      andrewkor
  4. Восток Сегодня, 11:24
    У страны есть сила и воля. Эта страна США.
    Восток
    1. кеп Сегодня, 11:31
      Цитата: Восток
      У страны есть сила и воля. Эта страна США.


      И у какой это страны?
      кеп
      1. кеп Сегодня, 11:35
        Цитата: кеп
        И у какой это страны?


        В исходном тексте страны нет,Новые технологии? Восток дело тонкое,или лучше сэр?
        кеп
  5. кеп Сегодня, 11:27
    Санкции традиционно предусматривают «блокирование собственности или активов, которые могут находиться под контролем США», а также отказ в выдаче американской визы.
    Эта норма будет действовать 6 лет, однако введенные в соответствии с ней санкции временных ограничений не имеют.


    Теперь стало ясно кто в мире хозяин.Обама сказал-Обама сделал laughing
    кеп
  6. Стройбат запаса Сегодня, 11:30
    То есть, эти тУпики (птицы такие) свято верят в своё право навязывать своё мнение и свои интересы всему миру. Помнится, был один такой "умник". Принял яд и застрелился в итоге.
    Стройбат запаса
  7. Горный стрелок Сегодня, 11:42
    Интересно, а Трамп сможет поотменять всю эту "писанину"? Единым указом! И изменить конституцию, чтобы лопоухих бананоедов переселить на Родину предков, да бы не портили генофонд в не плохой, в общем то, стране?
    Горный стрелок
    1. Orionvit Сегодня, 14:32
      А кто такой Трамп? Мне понравилось высказывание Пучкова, когда он сравнил политику США с троллейбусом, который едет только по определённому маршруту, где заранее провешена контактная линия. Но некоторые "продвинутые" пассажиры считают, что на троллейбусе можно поехать куда угодно, если избрать другого водителя. Трамп, такой же "водитель троллейбуса", как и Обама.
      Orionvit
  8. anEkeName Сегодня, 11:55
    О, как! А чего не на всю Вселенную?!
    anEkeName
    1. кеп Сегодня, 13:28
      Цитата: anEkeName
      О, как! А чего не на всю Вселенную?!


      На освоение полезных ископаемых на астероидах,требуется разрешение от США.
      Было такое заявление,когда ученые определили, что один из астероидов, целиком состоит из золота.Попробую найти.
      кеп
      1. кеп Сегодня, 13:34
        Цитата: кеп
        .Попробую найти.


        аналитика
        22 ноября 2015, 19:44
        ПОДЕЛИТЬСЯ:
        Конгресс США разрешил неограниченную добычу минералов в космосе.
        http://politrussia.com/news/kongress-ssha-razresh
        il-268/
        кеп
  9. anna1980 Сегодня, 11:56
    за внесудебные убийства,пытки. Эта Гаррила в первую очередь имеет своё грёбанное государство!!!?
    anna1980
  10. Altona Сегодня, 11:59
    Цитата: Маз
    Маз , ты меня откровенно достал. У меня нет проблем с антисемитами вне Израиля, но большая проблема с антисемитами внутри Израиля.

    -----------------------------
    Сейчас ходит популярная поговорка, что "антисемит-это не тот, кто не любит евреев. а тот, которого не любят евреи". Что касается семитов вообще, то народами Сима (библейского персонажа) являются все ближневосточные народы.
    Altona
    1. Галеон Сегодня, 12:23
      Интересно определяют понятие "антисемит" сами "семиты": "антисемит - это тот, кто говорит о евреях нелицеприятную правду".
      Галеон
  11. Altona Сегодня, 12:05
    Цитата: Горный стрелок
    Интересно, а Трамп сможет поотменять всю эту "писанину"? Единым указом! И изменить конституцию, чтобы лопоухих бананоедов переселить на Родину предков, да бы не портили генофонд в не плохой, в общем то, стране?

    --------------------------------
    Кроме Трампа в США есть Конгресс, Трамп же не диктатор. Конгресс-это тоже выбранные от территорий люди, с ними надо согласовывать.
    Altona
  12. Altona Сегодня, 12:11
    Цитата: Zoldat_A
    У нас формально горбатый антиалкогольный указ тоже никто не отменял. Давайте его распространим на весь мир?

    --------------------------------------
    У нас формально референдум от 19 марта 1991 года о единстве СССР тоже никто не отменял.
    Altona
  13. Altona Сегодня, 12:13
    Цитата: СТАРПЕР
    Россия уже вся в санкциях и нам пофиг...!

    ---------------------------
    Тебе в коллекцию.. laughing
    Altona
  14. Маз Сегодня, 12:32
    Цитата: Маз
    Турай мне написал личное сообщение, крут еврей:
    Маз , ты меня откровенно достал. У меня нет проблем с антисемитами вне Израиля, но большая проблема с антисемитами внутри Израиля. Я уже говорил касательно тебя со своим приятелем из ЯХБАЛЬ. Еще один антисемитский пост- тебя найдут по IP, и как минимум депортация тебе обеспечена( а возможно, что и отсидка за антисемитизм)Поэтому либо прекращай писать антисемитские посты, либо возвращайся домой и пиши оттуда.

    Я и так дома. Слюнями не брызгай Турай, лапсердак и пейсы разлохматишь.


    Оно мне повторно угрожает, ну где ум? Угрожать русскому мужику на российском сайте, обиженный Турай. Да, Турай в переводе с иврита - рядовой. Ишь переживает за звание, снова пишет:
    Турай Сегодня, 11:45
    RE: Предупреждение

    Маз , ты меня откровенно достал. У меня нет проблем с антисемитами вне Израиля, но большая проблема с антисемитами внутри Израиля. Я уже говорил касательно тебя со своим приятелем из ЯХБАЛЬ. Еще один антисемитский пост- тебя найдут по IP, и как минимум депортация тебе обеспечена( а возможно, что и отсидка за антисемитизм)Поэтому либо прекращай писать антисемитские посты, либо возвращайся домой и пиши оттуда.
    Замучаешься рядовой. Но можешь попробовать.Не препятствую

    Ответ Турая: Ты предупрежден( и я совсем не рядовой)

    Так и я не ефрейтор давно, солдатик. Шабат - пойди поешь - национальный спорт поддержи, боец диванный.
    Маз
    1. himRa Сегодня, 14:21
      Да поставь ты его в игнор! нюхать это г_авно!
      himRa
      1. Маз Сегодня, 15:09
        ненене, оно этого и добивается. а боится оно одного - огласки, срыва маски. Пусть своё понюхает при всех. Достал - отвечу. Но только так , а не по другому.
        Маз
        1. himRa Сегодня, 15:11
          Мое дело предложить .... а твое ... отказаться drinks
          himRa
  15. renics Сегодня, 12:47
    В этом случае по этим описанным признакам под санкции США подпадает вся власть в Украине.
    renics
  16. Маз Сегодня, 13:05
    Мне это всё напоминает торг на шуке Кармель в пятницу.

    ТЕЛА И АНТИТЕЛА.

    Медики знают, что есть такие вирусы, которых в крови напрямую не обнаружить, но они оставляют антитела - некий след, по которому их и обнаруживают.

    Наши спецназы откопали в подвалах Алеппо целую роту офицеров из приличных стран, руководство которых на весь мир кричит, что ходит с террористами по разным улицам. Но вот вышла проруха на старуху, и наши ГРУшники извлекли кучу советников стран НАТО и арабского мира, сидящих с Аль Каидой в одном подвале и на одной улице, и звания у них высокие.

    Мы пока официально ничего не заявили. Тел нет. Но израильтяне антитела уже показали: уже истошно закричали, что их людей там нет и быть не может, а если и может, то это не их люди, не имеющие отношения к Израилю, и вообще всё это фейк, липа и деза.

    ПО ДАННЫМ УТЕЧЕК С ТРУДНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ...

    Прочие герои пока молчат, но по всей этой картинке чувствуется, что по дипломатическим и разведывательным каналам на наших ГРУшников пошёл вал запросов на тему:

    "Что теперь будет?"
    Наши делают простую морду кирпичом, чешут репу и говорят что-то типа:
    ”А хрен его знает, что будет. Дайте сперва их по головам посчитать и побеседовать".
    "Но вы же не станете предъявлять их всему миру?" - нервно спрашивают нас "партнёры".
    "Почему?" - искренне не понимают наши?
    "Ну как же... Вы же понимаете... Могут быть непредсказуемые последствия... "
    "Какие?" - искренне удивляются наши.
    "Ну как же... Послушайте, назовите вашу цену и поговорим, наконец, как культурные люди..."
    "С кем?" - не понимают наши.
    "Ах, перестаньте же, наконец! Мы же цивилизованные люди..."
    "Кто?" - опять не понимают наши.
    "Что значит это "кто" "? - недоумевают "партнёры".
    "Кто цивилизованные люди?" - опять не понимают наши.
    "Ну знаете, это переходит всякие границы! Нельзя же быть такими упрямыми! В конце концов, такие предложения делаются не каждый день!"
    "А что, были предложения?" - спрашиаают наши.
    "Я не понимаю, кто тут евреи, мы или вы - заявляет посол Израиля. - Вы так сбиваете цену, что даже я залюбовался!"
    "Да что вы, мы ещё и не начинали торговаться!" - уверили "партнёров" наши. "Все торги впереди, когда мы вам покажем товар лицом..."
    Тут вперёд вылез представитель Турции.
    "Подождите, я знаю, как торговаться с русскими..."
    "Ну да, вы знаете!" - загудели "партнёры". - "Вы ещё всё никак помидоры на русский рынок не вернете после вашей дурацкой выходки с самолётом. Идите лучше учить вашего Эрдогана. Нечего нам тут арапа заправлять!".
    "Вот арапов я бы попросил не трогать!" - встрепенулся саудовский представитель.
    "Путина попросите, может, не тронет!" - зашумели "партнёры".
    "Послушайте, майне геррен, - обращается к нашим немец - мы же вместе строим "Северный поток - 2", мы же друзья..."
    "Вы им ещё скажите, что вместе Берлин брали" - съязвил франуз.

    "Друзья? А по вашим действиям на Украине не скажешь" - усомнились наши.

    "Так вас интересует Украина?!" - хором вскричали "партнёры. - Ну так бы сразу и сказали! Какие проблемы! "
    "Нас интересует ваша нервная система - отвечают наши. - Нельзя так волноваться. Подождите немного. Вот принесут протоколы допросов с видеозаписями показаний..."
    "Опять протоколы - зашумели партнёры". Мы же договорились, не надо никаких протоколов..."
    "Мы договорились? Когда?" - изумились наши.
    "Вы же не станете позорить уважаемые страны на весь мир!"- спросил посол Британии высокомерно.
    "Это вы о себе?" - искренне не поняли наши.
    "Грубияны" - обиделся посол Британии.
    "Господа, мы теряем время - сказал посол США. Давайте говорить с Путиным."
    "Ну да, Абэ вот тоже недавно с Путиным о Курилах поговорил. Теперь его в Японию не пускают."
    "Кого? Путина?" - не понял американец.
    "АБЭ!" - хором закричали все
    Повисла угрюмая тишина.
    И только редкие утечки в прессу давали понять, как сложно идут переговоры культурного Запада с этими дикими русскими...

    Такая вот шутка юмора))))
    Но, как известно - в каждой шутке... Так и этот пакт Магнитского созданная пустышка, чтоб потом продать
    Маз
  17. rotmistr60 Сегодня, 13:06
    Американские законодатели распространили действие «акта Магнитского» на весь мир

    Теперь наверное весь Мир должен быть разворочен в клочья?
    rotmistr60
  18. Ныробский Сегодня, 13:29
    президент США может ввести санкции в отношении любого иностранца, который, на его взгляд должен нести ответственность за «внесудебные убийства, пытки или другие масштабные нарушения международно признанных прав человека против людей в любой стране». Речь также идет о коррупции, хищениях и других правонарушениях.

    Обама вроде как уроженец Кении? Судя по тексту он с себя должен был начинать, так как все перечисленные "грехи" касаются его в первую очередь.
    Ныробский
  19. Маз Сегодня, 14:34
    В пику Обаме Трамп нанял русское ЧВК для охраны. Одновременно с этим 370 активных людей главного управления ГШ исчезли и "ОТОШЛИ" от дел. Учитывая что они прекрасно знают английский и америку - весьма вероятно, что Трамп во первых поддел Обаму, за палки в колёса в конце срока и всерьёз воспринимает ЦРУ и ВПК США как вероятных заказчиков. Так что Барак будет гадить России до конца. И пактом Магнитского не ограничится. А Трамп таки точно не еврей, еврей бы договорился с оппонетом за бабло - а этот мужик, волокёт со смекалкой свой американский крест на "хребте пророссийском".
    https://defence.ru/article/prezident-tramp-nanyal
    -dlya-okhrani-370-elitnikh-voennikh-iz-rossii/

    Президент Трамп нанял для охраны 370 элитных военных из России
    Война избранного президента Трампа против Центрального разведывательного управления в настоящее время обострилась до такой степени, что новый лидер Америки даже не разрешает своим жене и ребёнку появиться рядом с Белым домом
    Маз
  20. Великанов Сегодня, 14:59
    На американскую базу пыток Гуантанамо - закон
    Магницкого распространяется?
    Великанов
  21. Bronevick Сегодня, 15:11
    На весь мир? И даже на созвездие Альфа- Центавра?
    Bronevick
  22. Berkut24 Сегодня, 15:41
    Крутой чувак. Объявил санкции всему миру. Теперь можно быть уверенным, что когда Штаты помрут, то абсолютно все вздохнут с облегчением.
    Berkut24
  23. Восток Сегодня, 16:00
    Если в своих странах покрывают коррупцию и преступление гэбни, то США обязаны применить наказание в отношении этих лиц. И слава Богу что есть такая страна.
    Восток
  24. seregatara1969 Сегодня, 16:22
    очень удобненько так
    seregatara1969
  25. sgazeev Сегодня, 16:42
    Цитата: bouncyhunter
    Как я и говорил - бананофюрер гадит везде , где успевает . А в передышках смотрит по сторонам - где бы ещё нагадить ! am

    Гранату отобрали,вот и стал кляузы строчить.
    sgazeev
  26. Tusv Сегодня, 16:59
    Да дайие звезду Героя бигмакку,
    Омерига должна знать своих героев
    Tusv
  27. Kenneth Сегодня, 17:04
    А в чем проблема. Это право суверенного государства. Габон тоже может ввести санкции к любому кто по их мнению не правильно ест банан
    Kenneth

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