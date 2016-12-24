Минобороны Британии отрицает, что использует российскую технику для обозначения врага
Британские военные не используют российскую технику и униформу с целью конкретно обозначить своего противника, сообщили в Минобороны Великобритании.
Напомним, в четверг Сергей Шойгу упрекнул руководство НАТО в кратном наращивании интенсивности учений, большинство из которых имеет ярко выраженную антироссийскую направленность. По его словам, в Вооруженных силах Британии «для обозначения противника на полигоне Солсбери-Плейн начали использовать танки российского производства и военную форму российской армии».
Ранее аналогичную информацию приводила газета Daily Mail.
«Британская армия использует образы нескольких условных противников, чтобы проводить тренировки в различных обстоятельствах. Однако они имеют какую-то специфику только во время учений по отработке конкретных заданий, таких, как во время недавних кампаний в Афганистане и Ираке», – заявили в военном ведомстве Великобритании.
Напомним, в четверг Сергей Шойгу упрекнул руководство НАТО в кратном наращивании интенсивности учений, большинство из которых имеет ярко выраженную антироссийскую направленность. По его словам, в Вооруженных силах Британии «для обозначения противника на полигоне Солсбери-Плейн начали использовать танки российского производства и военную форму российской армии».
Ранее аналогичную информацию приводила газета Daily Mail.
«Британская армия использует образы нескольких условных противников, чтобы проводить тренировки в различных обстоятельствах. Однако они имеют какую-то специфику только во время учений по отработке конкретных заданий, таких, как во время недавних кампаний в Афганистане и Ираке», – заявили в военном ведомстве Великобритании.
Использованы фотографии: http://sell-off.livejournal.com