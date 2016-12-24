17:41 24 декабря

Минобороны Британии отрицает, что использует российскую технику для обозначения врага

Британские военные не используют российскую технику и униформу с целью конкретно обозначить своего противника, сообщили в Минобороны Великобритании.

Минобороны Британии отрицает, что использует российскую технику для обозначения врага


Напомним, в четверг Сергей Шойгу упрекнул руководство НАТО в кратном наращивании интенсивности учений, большинство из которых имеет ярко выраженную антироссийскую направленность. По его словам, в Вооруженных силах Британии «для обозначения противника на полигоне Солсбери-Плейн начали использовать танки российского производства и военную форму российской армии».


Ранее аналогичную информацию приводила газета Daily Mail.

«Британская армия использует образы нескольких условных противников, чтобы проводить тренировки в различных обстоятельствах. Однако они имеют какую-то специфику только во время учений по отработке конкретных заданий, таких, как во время недавних кампаний в Афганистане и Ираке», – заявили в военном ведомстве Великобритании.

Использованы фотографии: http://sell-off.livejournal.com
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Комментарии 30
  1. Хубун Сегодня, 11:37
    Не будите лихо ,пока оно тихо
    Хубун
    1. himRa Сегодня, 11:43
      «Британская армия использует образы нескольких условных противников, чтобы проводить тренировки в различных обстоятельствах. Однако они имеют какую-то специфику только во время учений по отработке конкретных заданий, таких, как во время недавних кампаний в Афганистане и Ираке», – заявили в военном ведомстве Великобритании.

      факты такие есть но не в этот раз
      -не ну вы что!слово жентельмена!
      himRa
      1. cniza Сегодня, 12:19
        Цитата: Хубун
        Не будите лихо ,пока оно тихо


        Они любят на граблях танцевать.
        cniza
        1. Zibelew Сегодня, 12:54
          Цитата: cniza
          любят на граблях танцевать

          Zibelew
          1. Orionvit Сегодня, 14:38
            Может не в тему, но посмотрел сейчас на Шойгу, а вчера на совещание генерального штаба и отметил для себя,что мне нравится современная форма Российских офицеров. Простенько и непритязательно. Никакой тебе западной масонской символики, в виде галстуков, и остальной дребедени. Правда звёзды оставили.
            Orionvit
    2. bouncyhunter Сегодня, 11:46
      Наглосаксы всегда так - как обвинять голословно Росиию , так они первые . А как самих ткнули в лицо видеодоказательствами - так сразу завопили "это не мы !" am
      bouncyhunter
      1. cniza Сегодня, 12:17
        Приветствую Паша , а разве они по другому поступали , все время борются сами со своими страхами , флаг им в руки...
        cniza
        1. СТАРПЕР Сегодня, 12:38
          Пусть используют, мы не обижаемся...Вот только ,вас англосаксы мы будем использовать уже не в качестве игр и мишений, а уже реально в бою,вы об этом мечтаете, как я понял...?
          Англичанки у вас страшные... wassat
          СТАРПЕР
          1. AlexVas44 Сегодня, 14:34
            Цитата: СТАРПЕР
            Англичанки у вас страшные...


            Поэтому огонь открываем без предпреждения wink
            AlexVas44
            1. СТАРПЕР Сегодня, 14:43
              Цитата: AlexVas44
              Цитата: СТАРПЕР
              Англичанки у вас страшные...


              Поэтому огонь открываем без предпреждения wink

              Закрыв глаза и с криком Аааааа...
              СТАРПЕР
        2. bouncyhunter Сегодня, 12:42
          Привет , Витя ! hi Я бы им помимо флага в руки присовокупил барабан на шею и бронепоезд навстречу ! lol
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 12:53
            Цитата: bouncyhunter
            бронепоезд навстречу ! lol


            По однопутке. yes
            cniza
  2. himRa Сегодня, 11:38
    вот вруны! а видео учений это историческая реконструкция!!!
    himRa
  3. Vadivak Сегодня, 11:40
    Сергей Шойгу упрекнул руководство НАТО

    Упрекнул..... послал бы их на ....
    Vadivak
  4. болот Сегодня, 11:58
    Россияне а у вас есть танки стран Нато на ходу и не в музее,хотел бы его посетить не получается.
    Это я о чем,хотелось бы что бы к примеру у нас на базе академии сухопутных войск были танки Нато для ознакомления курсантов."Каждой твари по паре".Сейчас думаю не проблема их "добыть".
    болот
  5. raid14 Сегодня, 12:03
    Вывсеврете, танки из армий стран Восточной Европы участников НАТО, а форма пошита в КНР, так что любые совпадения к России отношения не имеют.
    raid14
  6. valent45 Сегодня, 12:18
    А нам надо в качестве мишеней на стрельбах использовать образы наглосакских вояк.
    И вообще, пора их ставить на своё место! Их империя давно уже канула в неизвестность.
    valent45
  7. rotmistr60 Сегодня, 13:15
    отрицает, что использует российскую технику для обозначения врага

    А чего отрицать если это так и есть? Мы еще в 70 -х в училище изучали вероятного противника таким, каким он был на тот период. И не открою большой тайны, что тогда усиленно изучали Китай. а теперь?
    rotmistr60
  8. Миротворец Сегодня, 13:29
    На танковом биатлоне, выставить танк челонджер в качестве мишени. Пусть наши и союзные танкисты тренируются.
    Миротворец
  9. Atlant-1164 Сегодня, 13:40
    какая разница ..используют не используют они нашу старую технику для обозначения врага..все равно они нам враги исторически.
    Atlant-1164
  10. Хубун Сегодня, 13:42
    А у нас в казарме в матчасти висели плакаты с вооружением вероятного противника. Один США, а второй Турция
    Хубун
  11. Tusv Сегодня, 14:19
    Правильно. Плохая примета на себе показывать
    Tusv
  12. птс-м Сегодня, 14:33
    Как обычно.Чёпорные наглосаксы продолжают носить темные очки выдающие реальную ситуацию с обманным эффектом.Как говорит русская пословица...не забавные,а кривые...
    птс-м
  13. voyaka uh Сегодня, 14:46
    А что тут особенного? Вот если бы они вывешивали на технике "противника" государственный флаг России или военные флаги России, то это было бы дипломатическое оскорбление. Как сжигание флагов другой страны на демонстрациях.
    А применять похожую или устаревшую технику выпущенную в странах потенциального противника - это правильная нормальная практика. И России надо так делать: гримировать танки мишени под Абрамс или Челенджер.
    voyaka uh
    1. СТАРПЕР Сегодня, 14:59
      Цитата: voyaka uh
      И России надо так делать: гримировать танки мишени под Абрамс или Челенджер.

      Мы не такие и воевать ни с кем не хотим...Так просто пугаем, пытаясь отсрочить войну! А они на нас прут дуром и вы с Израиля их поддерживаете втихаря! Вот такие дела вояка в наших танковых войсках.....А что делать?
      СТАРПЕР
  14. игорка357 Сегодня, 14:53
    Черт,да пусть используют,будут не приятно удивлены при встрече с настоящими Русскими!
    игорка357
  15. fn111 Сегодня, 15:40
    Нет, ну если минобороны британии отрицает, тогда ладно. А то мы чет распереживались.)
    fn111
  16. демотиватор Сегодня, 15:58
    Из мухи слона. Шойгу излишне драматизирует ситуацию. В американском учебном центре Форт-Ирвин наша техника на аналогичных учениях применяется уже более 30 лет. И ничего. Даже в советские времена никто из этого проблемы не делал. Кто мешает самому Шойгу использовать форму вероятного "агрессора", которого мы готовы с успехом и гарантированно уничтожить, как это было недавно заялено, на наших учениях? Не понимаю, чего тут истерить?
    демотиватор
  17. Proton Сегодня, 16:30
    Ну пусть тренируются,потом легче сдаваться будет,не так страшно laughing
    Proton
  18. Aandrewsir Сегодня, 17:25
    Посмотрел британец в зеркало и говорит:"Что это за мерзкая рожа?!". А ему в ответ:"Так это же ты!". "Нет, это не я!".Нагадил британец в чужом сортире, стали его за это ругать, а он в ответ:"А я здесь при чём? Во всём виноваты русские!".Британская, понимаешь, мораль. И так испокон веков. Никогда не верьте уроженцам этого острова!
    Aandrewsir

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