17:42 24 декабря

Компания «Сухой» полностью рассчиталась с военными по оборонзаказу 2016 года

Компания «Сухой» передала в пятницу ВКС России заключительную в этом году партию бомбардировщиков Су-34.

Компания «Сухой» полностью рассчиталась с военными по оборонзаказу 2016 года


«Сегодня с аэродрома новосибирского филиала компании «Сухой» (НАЗ им. В.П. Чкалова), взлетела и направилась к месту своей дислокации в одну из авиационных частей ВКС России очередная партия новых фронтовых бомбардировщиков Су-34», – говорится в сообщении компании.


«Таким образом, «Сухой» полностью выполнил гособоронзаказ 2016 года по этому типу самолетов», – отметили в пресс-службе.

«Новосибирский авиазавод работает с высокой эффективностью. Государственный контракт с Министерством обороны РФ на поставку Су-34 в войска ВКС до 2020 года обеспечивает его стабильную загрузку на ближайшие годы и определяет перспективы долгосрочного развития. В настоящее время самолеты успешно используются в войсках и демонстрируют высокие эксплуатационные качества», – говорится в релизе.

По словам производителей, «особенностями Су-34, в частности, являются: увеличение дальности полета до 4000 км, максимальной скорости до 1900 км/ч, боевой нагрузки до 8 тонн».

Сообщается также, что на самолетах установлены новейшая система вооружения и система заправки в воздухе.

Использованы фотографии: http://kollektsiya.ru
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Комментарии 38
  1. СТАРПЕР Сегодня, 11:58
    Спасибо мужики...! Работали и не ныли...Время сейчас как в 41-ом для России!
    СТАРПЕР
    1. cniza Сегодня, 12:14
      Таких красавцев выпустили , душа поет.
      cniza
      1. Stas157 Сегодня, 12:56
        особенностями Су-34, в частности, являются: увеличение дальности полета до 4000 км, максимальной скорости до 1900 км/ч, боевой нагрузки до 8 тонн

        Боевая нагрузка на Су-34 до 12 тонн. Более того этот самолет может выступить даже как стратег, имея на борту 2 крылатые ракеты х-101.
        Stas157
        1. ГШ-18 Сегодня, 17:21
          Цитата: Stas157
          особенностями Су-34, в частности, являются: увеличение дальности полета до 4000 км, максимальной скорости до 1900 км/ч, боевой нагрузки до 8 тонн

          Боевая нагрузка на Су-34 до 12 тонн. Более того этот самолет может выступить даже как стратег, имея на борту 2 крылатые ракеты х-101.

          Однозначно! В статье опечатка.
          ГШ-18
      2. parkello Сегодня, 13:47
        вид у них хищный ,как у черного ворона . клюв такой же ..плотоядный зверь )) ну и долгожитель конечно ))
        parkello
        1. ГШ-18 Сегодня, 17:20
          Цитата: parkello
          вид у них хищный ,как у черного ворона . клюв такой же ..плотоядный зверь )) ну и долгожитель конечно ))

          Су-34 прозвище "Адский утёнок". Привыкайте yes
          ГШ-18
      3. кеп Сегодня, 14:14
        Цитата: cniza
        Таких красавцев выпустили , душа поет.


        Уже на заставке laughing Фото класс!
        кеп
      4. ГШ-18 Сегодня, 17:19
        Цитата: cniza
        Таких красавцев выпустили , душа поет.

        На подходе ещё лучше, Т-50 good
        ГШ-18
    2. Офицер запаса Сегодня, 15:19
      Прекрасный подарок сделали себе и стране к Новому году! Все четко и в срок.
      Офицер запаса
  2. KnightRider Сегодня, 11:58
    Еще четыре самолета для Хурбы, начало перевооружения второй аэ soldier
    KnightRider
  3. anna1980 Сегодня, 12:03
    компания Сухой потрудились на славу good , с наступающим Новым годом и новых заказов.: drinks
    anna1980
    1. НЕКСУС Сегодня, 12:15
      Цитата: anna1980
      компания Сухой потрудились на славу good , с наступающим Новым годом и новых заказов.: drinks

      Уверен,что КБ Сухого передаст еще один-два борта сверх обещанного.Ее неделя впереди.
      НЕКСУС
      1. болот Сегодня, 12:23
        Цитата: НЕКСУС
        Уверен,что КБ Сухого передаст еще один-два борта сверх обещанного.Ее неделя впереди.

        Лучше не спешить и за показателями не гнаться.Не нарушать технологический процесс.
        болот
        1. НЕКСУС Сегодня, 12:27
          Цитата: болот
          Лучше не спешить и за показателями не гнаться.Не нарушать технологический процесс.

          Никто не спешит.Но заказ на 2016 год выполнен,а год еще не закончился. Полагаю глупо сидеть без дела неделю,если есть возможность передать нашим ВКС дополнительный борт.
          НЕКСУС
          1. болот Сегодня, 12:36
            Цитата: НЕКСУС
            Никто не спешит.Но заказ на 2016 год выполнен,а год еще не закончился. Полагаю глупо сидеть без дела неделю,если есть возможность передать нашим ВКС дополнительный борт.

            Пусть люди отдохнут,что бы мягкое место в "мыле" не было.
            В союзе авто выпущенные сверх плана или к празднику не ценились,знающие люди старались не брать.Брак.В торопях и на спех все собиралось.
            Вот немцы с французами у нас сборочный цех вертолетов построили 10-12 машин в год и не более,и на каждом участке следят за временем,и технологией сборки.
            болот
            1. Koshak Сегодня, 13:59
              Цитата: болот
              Пусть люди отдохнут,что бы мягкое место в "мыле" не было.

              А Вы у людей спросите, что лучше - курить и "козла забивать" или дополнительно заработать?
              Koshak
              1. болот Сегодня, 14:05
                Цитата: Koshak
                А Вы у людей спросите, что лучше - курить и "козла забивать" или дополнительно заработать?

                Дополнительные заработки всегда боком выходят.И что за неделю заработают,13 зарплату или премию или геморой или грыжу..Они уже обещенное выполнили.И свои заработали.
                болот
                1. Koshak Сегодня, 14:15
                  Цитата: болот
                  Дополнительные заработки всегда боком выходят.И что за неделю заработают,13 зарплату или премию или геморой или грыжу..Они уже обещенное выполнили.И свои заработали.

                  А почему вы счтитаете, чот это должно окончится грыжей. Работали ведь до этого без медицинских последствий. Пусть и дальше работают в том же темпе. Кто сказал, что нужно "гнать лошадей"? Вы же предлагаете остановить завод и распустить всех на отдых.
                  Koshak
                  1. болот Сегодня, 14:25
                    Цитата: Koshak
                    А почему вы счтитаете, чот это должно окончится грыжей. Работали ведь до этого без медицинских последствий. Пусть и дальше работают в том же темпе

                    Ведь все уже продуманно технологом авиазавода,время установки и монтажа той или иной детали.Вплоть до физических возможности человека.За чем гнать лошадей.
                    Отец в бытностью борттехником потом борт инженером ,наизусть знал сколько времени по тех.регламенту требуется на замену того или иного агрегата.Еще живой и пенсионер. smile
                    Цитата: Koshak
                    Вы же предлагаете остановить завод и распустить всех на отдых.

                    Нет,почему вы думаете что все бросят,подготовка идет на следующий год.Свободные могут прибраться в цеху или сходить с детьми на новогодние утренники,ведь из за работы люди мало общаются с детьми.
                    болот
                    1. Koshak Сегодня, 15:26
                      Цитата: болот
                      Отец в бытностью борттехником потом борт инженером ,наизусть знал сколько времени по тех.регламенту требуется на замену того или иного агрегата.Еще живой и пенсионер.

                      Мы с вашим отцом коллеги. У меня за плечами 27 лет службы и работы (после увольнения в запас) в ИАС. Но, если , например, на замену двигателя по тех. нормативам отводилось два дня, а мы его меняли за полтора (без ненужной спешки и потери качества), то мы переходили к к следующему, а не занимались пол-дня чем то не связанным со своей непосредственной работой. Все эти нормативы пишутся под какого то среднего специалиста, а опыт и квалификация у всех разные.
                      Koshak
                      1. болот Сегодня, 15:34
                        Цитата: Koshak
                        Мы с вашим отцом коллеги. У меня за плечами 27 летслужбы и раборы в ИАС. Но, если , например, на замену двигателя по тех. нормативам отводилось два дня, а мы его меняли за полтора (без ненужной спешки и потери качества), то мы переходили к к следующему, а не занимались пол-дня чем то не связанным со своей непосредственной работой. Все эти нормативы пишутся под какого то среднего специалиста, а опыт и квалификация у всех разные.

                        Но согласитесь,тех нормативы не с потолка брались.Все было продуманно.Не скажу что батя у меня всего придерживался а то и шел на нарушения но оценивал он свои возможности и возможности своих подчиненных.
                        Налет у него свыше 11 т. часов.После Армии на частиков работал,Азия и Африка,из за своей упертости и посылания ... был уволен вернее сам ушел.И коротает время за просмотром спортивных каналов и мелкими работами по частному дому. laughing Пенсия по нашим меркам -очень хорошая. smile Заслужил.
                        болот
            2. evge-malyshev Сегодня, 16:25
              Цитата: болот
              Вот немцы с французами у нас сборочный цех вертолетов построили 10-12 машин в год и не более,и на каждом участке следят за временем,и технологией сборки.

              "...на каждом участке следят за временем,и технологией сборки". Ах какие умные "немцы с французами"! Надо же! А мне даже в голову не приходило, что должен соблюдаться технологический режим. Примем к руководству. Спасибо "немцам и французам" и болоту.
              evge-malyshev
              1. болот Сегодня, 16:39
                Цитата: evge-malyshev
                А мне даже в голову не приходило, что должен соблюдаться технологический режим. Примем к руководству. Спасибо "немцам и французам" и болоту.

                Пожалуйста,сосед немец из фатерлянда постоянно приезжает на свою реальную родину,сказывал что переработка у немцев не в почете,как по технологии заданно,так и надо выполнять.А работает обычным токарем,что здесь то там,фирма не большая под Штутгартом,Чпу станков мало и то они на поток а он эксклюзивчик.
                болот
          2. Orionvit Сегодня, 14:47
            А кто вам сказал, что они сидят без дела? Что, на следующие годы делать ничего не надо? Или вы так пошутили неудачно. Вы вроде как не глупый человек, но по вашим словам получается, что с утра пришли на смену, вечером выкатили готовый самолёт. Самолёт делается в течении года, а может и больше, не знаю. Скажу по авиационным двигателям. Начинают делать комплектующие детали, ещё за 10 месяцев до плановой сдачи.
            Orionvit
  4. 210окв Сегодня, 12:09
    С наступающим Новым Годом заводчан и дальнейших успехов в новом 2017..
    210окв
  5. Комментарий был удален.
  6. Altona Сегодня, 12:22
    Такие красотули отправили МО, вот это действительно подарок к Новому году!
    Altona
  7. Tusv Сегодня, 13:41
    Плохую машинку Фланкером не назовут. До сих пор идеьаьный воздушный гаишник
    Tusv
    1. tanit Сегодня, 14:38
      Прикрывающий фланг - как то не слишком раскрывающее все возможности машины имя)))
      tanit
  8. Bronevick Сегодня, 15:10
    Дайте нам в Шагол Су-34.
    Bronevick
  9. Монархист Сегодня, 15:17
    Отрадная новость. Я уже не мальчик и все понимаю,но хочется всего и побольше и сразу. За два десятка лет накопилась куча проблем,а наши "доброжелатели "борзеют как говорится не " по -детски".
    Обратил внимание на любопытный факт: после развала Союза наши руководители старались предупреждать все желания Запада и были хорошие. Когда В.В.стал слегка проявлять самостоятельность,что началось:либирасты в падучей бьются, натовцы грозятся наказать нас за то,что не даем наглеть в своей квартире. Теперь думаю: может такая новость их слегка отрезвит?
    Монархист
  10. KnightRider Сегодня, 15:19
    Продолжая тему поставок новых истребителей: новая партия МиГ-29СМТ была передана в войска на днях soldier Итого мы имеем 14 таких МиГов и 2 двухместных УБМ. Контракт 2014 года выполнен? (16 машин) Или нас ждет еще парочка одноместных СМТ и пара УБМ?
    KnightRider
  11. хмурый лис Сегодня, 15:28
    Какая красота то! Ляпота!!!"Сухой! Молодец .держит марку. hi .
    хмурый лис
  12. Ал.Пересвет Сегодня, 15:41
    Что сказать-молодцы! Работайте.Без вас-никак.Нужны вы.
    Ал.Пересвет
  13. Koshak Сегодня, 15:49
    Цитата: болот
    Но согласитесь,тех нормативы не с потолка брались.Все было продуманно.

    Согласен. Но как вычислялись эти нормативы? Я сам участвовал в хронометраже всевозможных работ. Брались спецы СРЕДНЕЙ квалификации, выполняли какую то работу, засекалось время и добавлялось еще на всякие нештатные ситуации. Те же резьбовые соединения могли окислится и прихватиться так, что их приходилось рассоединять всевозможными нетрадиционными способами, которые накапливаются с опытом. Вот и получалось, что при наличии спецов более высокого класса и отсутствии нештатных ситуаций одна и та же работа могла быть выполнена в 1,5 - 2 раза быстрее, чем положено по этим нормативам.
    Koshak
    1. болот Сегодня, 16:08
      Цитата: Koshak
      Вот и получалось, что при наличии спецов более высокого класса и отсутствии нештатных ситуаций одна и та же работа могла быть выполнена в 1,5 - 2 раза быстрее, чем положено по этим нормативам.

      Ну зато как говорится пятая точка не в мыле.
      Вот допустим предприятие занимается производством и установкой отопительной техники,выиграло тендер на один гос.объект.Полгода в непонятках ,деньги еще не перевели,стоит заниматься или нет.А завтраками кормят,в это время деньги крутятся на депазите в одном из ком.банке.Реально деньги поступают в августе месяце а установка котлов нужно было произвести еще в июле,мало того и изготовить надо.Вот тогда все в "мыле" но к октябрю успевают,и еще в процессе все косяки проектировщиков до нового года исправляют а потом не большой откат что бы приняли.
      Так сейчас все живут,хорошо что в вашем ВПК тако го нет.А то как асфальт в сугробы закатывают стало обыденностью. laughing
      болот
  14. dima9990 Сегодня, 16:43
    блин. ну почему сразу курят, козла забивают. народ работает, делает задел на следующий год. эх.зачем сразу в крайности кидаться?
    dima9990
  15. san4es Сегодня, 17:29
    Цитата: ГШ-18
    Цитата: parkello
    вид у них хищный ,как у черного ворона . клюв такой же ..плотоядный зверь )) ну и долгожитель конечно ))

    Су-34 прозвище "Адский утёнок". Привыкайте yes
    san4es
    1. san4es Сегодня, 17:31
      Птеродактель,ещё называют
      san4es

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