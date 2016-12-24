В войска поставлена очередная партия бронеавтомобилей «Тигр» с модулем «Арбалет-ДМ»
Российская армия получила партию бронеавтомобилей «Тигр-М» с боевым модулем «Арбалет-ДМ», об этом сообщил руководитель компании «Оружейные Мастерские», создавшей модуль, Дмитрий Галкин.
«Поставка в войска очередной партии бронеавтомобилей "Тигр-М" с БМДУ "Арбалет-ДМ" успешно завершена», сказал Галкин корреспонденту ТАСС.
Он отметил, что с завершением поставки, предприятие выполнило оборонзаказ 2016 года. Количество переданных машин не уточняется.
По словам гендиректора, «Оружейные Мастерские» в следующем году продолжат поставки этих машин с модулем «Арбалет-ДМ».
«Кроме того, Минобороны России выражает заинтересованность в установке модуля "Арбалет-ДМ" на бронеавтомобили семейства "Тайфун", на транспортеры-тягачи МТ-ЛБ и другие колесные и гусеничные бронированные машины», – сказал он.
Справка предприятия: «Выносной боевой модуль "Арбалет-ДМ" может устанавливаться на колесные и гусеничные бронемашины, надводные суда и стационарные пункты охраны. Вооружение модуля – пулемет "Корд" калибра 12,7 мм с боекомплектом 150 патронов или пулемет ПКТМ калибра 7,62 мм с боекомплектом 250 патронов. Модуль может захватывать и автоматически сопровождать цели с места и в движении, а телевизионная камера позволяет распознавать цель на расстоянии 2,5 км, тепловизионная – до 1,5 км. Прицельный комплекс также снабжен лазерным дальномером».
«Поставка в войска очередной партии бронеавтомобилей "Тигр-М" с БМДУ "Арбалет-ДМ" успешно завершена», сказал Галкин корреспонденту ТАСС.
Он отметил, что с завершением поставки, предприятие выполнило оборонзаказ 2016 года. Количество переданных машин не уточняется.
По словам гендиректора, «Оружейные Мастерские» в следующем году продолжат поставки этих машин с модулем «Арбалет-ДМ».
«Кроме того, Минобороны России выражает заинтересованность в установке модуля "Арбалет-ДМ" на бронеавтомобили семейства "Тайфун", на транспортеры-тягачи МТ-ЛБ и другие колесные и гусеничные бронированные машины», – сказал он.
Справка предприятия: «Выносной боевой модуль "Арбалет-ДМ" может устанавливаться на колесные и гусеничные бронемашины, надводные суда и стационарные пункты охраны. Вооружение модуля – пулемет "Корд" калибра 12,7 мм с боекомплектом 150 патронов или пулемет ПКТМ калибра 7,62 мм с боекомплектом 250 патронов. Модуль может захватывать и автоматически сопровождать цели с места и в движении, а телевизионная камера позволяет распознавать цель на расстоянии 2,5 км, тепловизионная – до 1,5 км. Прицельный комплекс также снабжен лазерным дальномером».
Использованы фотографии: Компания "Оружейные мастерские"