17:46 24 декабря

В войска поставлена очередная партия бронеавтомобилей «Тигр» с модулем «Арбалет-ДМ»

Российская армия получила партию бронеавтомобилей «Тигр-М» с боевым модулем «Арбалет-ДМ», об этом сообщил руководитель компании «Оружейные Мастерские», создавшей модуль, Дмитрий Галкин.

В войска поставлена очередная партия бронеавтомобилей «Тигр» с модулем «Арбалет-ДМ»


«Поставка в войска очередной партии бронеавтомобилей "Тигр-М" с БМДУ "Арбалет-ДМ" успешно завершена», сказал Галкин корреспонденту ТАСС.


Он отметил, что с завершением поставки, предприятие выполнило оборонзаказ 2016 года. Количество переданных машин не уточняется.

По словам гендиректора, «Оружейные Мастерские» в следующем году продолжат поставки этих машин с модулем «Арбалет-ДМ».

«Кроме того, Минобороны России выражает заинтересованность в установке модуля "Арбалет-ДМ" на бронеавтомобили семейства "Тайфун", на транспортеры-тягачи МТ-ЛБ и другие колесные и гусеничные бронированные машины», – сказал он.

Справка предприятия: «Выносной боевой модуль "Арбалет-ДМ" может устанавливаться на колесные и гусеничные бронемашины, надводные суда и стационарные пункты охраны. Вооружение модуля – пулемет "Корд" калибра 12,7 мм с боекомплектом 150 патронов или пулемет ПКТМ калибра 7,62 мм с боекомплектом 250 патронов. Модуль может захватывать и автоматически сопровождать цели с места и в движении, а телевизионная камера позволяет распознавать цель на расстоянии 2,5 км, тепловизионная – до 1,5 км. Прицельный комплекс также снабжен лазерным дальномером».

Использованы фотографии: Компания "Оружейные мастерские"
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Комментарии 56
  1. cniza Сегодня, 12:23
    Справка предприятия: «Выносной боевой модуль "Арбалет-ДМ" может устанавливаться на колесные и гусеничные бронемашины, надводные суда и стационарные пункты охраны. Вооружение модуля – пулемет "Корд" калибра 12,7 мм с боекомплектом 150 патронов или пулемет ПКТМ калибра 7,62 мм с боекомплектом 250 патронов.


    Сирийский опыт не прошёл даром.

    cniza
    1. СТАРПЕР Сегодня, 12:32
      Он отметил, что с завершением поставки, предприятие выполнило оборонзаказ 2016 года. Количество переданных машин не уточняется.

      Спасибо мужики! Многие жизни наших солдат спасет это грозная и красивая бронетехника..А модуль сверху автономный, это вообще вещь...Чертей мочить можно четко!
      СТАРПЕР
      1. megavolt823 Сегодня, 12:45
        да . автономный . по закрытому каналу . ноутбук и (прибомбас) . можно на несколько десятков метров отойти и управлять . есть распознавание лица и тела (наводится автоматически) решения стрельбы по кнопки .ну скажем ткнул на экране на жигуль работает по оси если не распознал (по центру) сам наводится (только дай куда) работают над программным обеспечением . есть успехи . скоро о них возможно скажут . hi
        megavolt823
        1. megavolt823 Сегодня, 12:49
          чего только люди не придумают для уничтожения себе подобных laughing
          megavolt823
          1. maiman61 Сегодня, 13:55
            А кто себе подобный? США, ЕС? Ну тогда тебе соболезнования! А мне они не себе подобные!
            maiman61
            1. просто экспл Сегодня, 16:20
              у тебя анус на лбу ?или рук аж пять штук ?
              просто экспл
      2. tilovaykrisa Сегодня, 16:52
        Это скорее чтобы отбиться да проскочить ибо чтобы мочить бк маловат.
        tilovaykrisa
    2. Sovetskiy Сегодня, 13:24
      Цитата: cniza
      Сирийский опыт не прошёл даром.

      К сирийскому опыту я бы добавил автоматический гранатомет и пару противотанковых ракет.
      Sovetskiy
    3. Incvizitor Сегодня, 15:21
      Обкотали бы с 30 мм в Сирии, как по мне там они будут очень полезны.
      Incvizitor
  2. болот Сегодня, 12:29
    ИМХО,установка ДУБМ на БА типа Тигр считаю пустой затеей.Достаточно одной пулеметной,гранатометной турели.
    болот
    1. seos Сегодня, 12:42
      Вот именно на дешевый автомобиль ставят дорогой БМ. Сколько он стоит никто не знает?
      seos
      1. Монархист Сегодня, 14:30
        Seos, как говорят:" не дороже денег",а я позволю себе по другому сформировать вопрос: во сколько Оцените жизни ребят
        Монархист
        1. seos Сегодня, 16:45
          Военный бюджет ограничен, Тигр без вооружения стоит 5-6 м. руб., а сколько стоит с этим бесполезным боевым модулем никто не знает... Математика простая, либо поставить в войска 1500 бронеавтомобилей с обычной турелью, либо 500 с этим боевым модулем, а насколько он эффективен неизвестно. Я думаю у БМ с пулеметом нет будущего, необходим АГС или 30 мм пушка...
          seos
          1. seos Сегодня, 16:48
            почему не эффективен боевой модуль с пулеметом? - отвечу потому, что стоимость электроники для боевого модуля с пулеметом, будет равна стоимости боевого модуля с пушкой, ракетницей, АГСом итд.
            seos
    2. svp67 Сегодня, 12:42
      Цитата: болот
      ИМХО,установка ДУБМ на БА типа Тигр считаю пустой затеей.Достаточно одной пулеметной,гранатометной турели.

      Правильно. И вообще зачем бронированный автомобиль в армии? Давайте пойдем дальше. Вернем конные тачанки. Они уже и в бою проверены и экологически чище...
      svp67
      1. болот Сегодня, 12:46
        Цитата: svp67
        Правильно. И вообще зачем бронированный автомобиль в армии?

        Достаточно носимого вооружения,для машины этого класса.То что можно снять и использовать.
        болот
        1. svp67 Сегодня, 12:50
          Цитата: болот
          Достаточно носимого вооружения,для машины этого класса.То что можно снять и использовать.

          Так и я ж за то. Зачем стабилизированный оптический, дистанционно управляемый с ночным каналом прицел? Для какого точная аппаратура с баллистическими вычислителями? Не для чего защитная броня и автомобильное шасси.
          ТАЧАНКА с пулеметов - вот оно, верное решение. Мало того, что пулемет с собой в унести можно, так и чуть что, коней съесть можно...а бричку "попилить"
          svp67
          1. fennekRUS Сегодня, 13:12
            Шасси от БТР, 4 и 6 класс защиты. Тепловизор позволяет ловить ребятишек с РПГ. Абсолютно ненужные вещи. Лучше 5-10 трупов и 7 тонн чермета. Сходите лучше в патруль, с носимым вооружением и без броника. Тоже лишний вес, а лучше с шашкой, и в папахе.
            fennekRUS
            1. svp67 Сегодня, 13:15
              Цитата: fennekRUS
              Тоже лишний вес, а лучше с шашкой, и в папахе.

              Ну ВЫ уж палку то не перегибайте, а аккуратно загибайте. Лук энд стрелы, и вопрос с ненужностью и пулемета решен
              svp67
              1. sabakina Сегодня, 14:30
                Я предлагаю топор. Каменный. Дёшево и практично.
                sabakina
              2. Монархист Сегодня, 14:37
                Во во давайте тогда как неандертальцы :хорошим камнем шандарахнуть. Дешево и сердито.
                Монархист
      2. Восток Сегодня, 12:47
        Легкую кавалерию! Пикапы с пулеметами. Все серьезно, не шутка.
        Восток
    3. активатор Сегодня, 13:00
      Цитата: болот
      ИМХО,установка ДУБМ на БА типа Тигр считаю пустой затеей.Достаточно одной пулеметной,гранатометной турели.

      Предполагаю ,что если бы вам пришлось поторчать по пояс в крыше даже под огнем легкой стрелковки то впечатлений бы было полные штаны.
      активатор
      1. maiman61 Сегодня, 14:08
        И штаны на застежках с возможностью расширяться!
        maiman61
      2. Миротворец Сегодня, 16:49
        И будет как в хвалённом хаммере со стрелком самоубийцей?
        Миротворец
        1. болот Сегодня, 16:59
          Цитата: Миротворец
          И будет как в хвалённом хаммере со стрелком самоубийцей?

          А вы фото выставте машин МАРП что американцы вам подарили,довольно интересные образцы есть.И с Турелями.
          болот
    4. Комментарий был удален.
    5. Havoc Сегодня, 13:03
      Цитата: болот
      ИМХО,установка ДУБМ на БА типа Тигр считаю пустой затеей.Достаточно одной пулеметной,гранатометной турели.


      Да что Вы говорите, а попробуйте под огнём противника, пострелять с турели, даже броне шторки ,ситуацию не спасут.
      Havoc
  3. Холуай Сегодня, 13:02
    Очень Сомнительная машина.Что то Генералы молчат про ресурс? Реальный ресурс? Гниёт же...
    Холуай
    1. Albert1988 Сегодня, 17:22
      Цитата: Холуай
      Очень Сомнительная машина.Что то Генералы молчат про ресурс? Реальный ресурс? Гниёт же...

      А вы прямо вот таки видели как гниет? То есть генералы не видели, военные и разработчики не видели или молчат, а вот вы прямо каждый облазили со всех сторон и дали точный вердикт - гниет и точка!
      Что же без вас-то в КБ и генштабе делать-то!
      Albert1988
  4. cosmos111 Сегодня, 13:04
    Ещё бы, спарку сделать в ДУБМ 12,7 мм пулемёт и 40 мм АГС,вот тогда был бы класс!!!
    M1117 Armored Security Vehicle — бронетранспортёр, полноприводная бронированная машина, принятая на вооружение США в 1999 г. Производится для военной полиции США фирмой Cadillac Gage. Вооружение состоит из 40-мм гранатомёта Mk. 19, 12,7-мм пулемета M2HB и дополнительного пулемёта винтовочного калибра M249
    Вооружение
    Вооружение находится в одноместной башне, которая вращается на 360° и обеспечивает угловое возвышение 45°. Бронеавтомобиль оснащён дневным и ночным прицелами. Основное вооружение 40 мм гранатомёт Mk. 17 который имеет эффективный радиус обстрела в 1800 метров, а максимальный в 6800 метров..
    http://www.wikiwand.com/ru/M1117_Armored_Security
    _Vehicle
    cosmos111
  5. коноправ Сегодня, 13:31
    Это что за боекомплект такой, 250 патронов? А, наверное будет специальный боец, таскающий ленты на крышу Тигра каждые 5 минут. Ну, правильно, сидит в яме , крутит ручку машинки Ракова - 5 минут. Вскакивает, лезет на крышу, перезаряжает, пока возвращается, отдыхает - 5 минут. Потом новый цикл. Хитро придумано....
    коноправ
    1. svp67 Сегодня, 13:37
      Цитата: коноправ
      Это что за боекомплект такой, 250 патронов?

      Стандартная коробка с патронами. Б.к. должен состоять из пару десятков таких коробок...
      Цитата: коноправ
      А, наверное будет специальный боец, таскающий ленты на крышу Тигра каждые 5 минут.

      А вот это действительно интересно. Как производится перезарядка?
      svp67
      1. коноправ Сегодня, 13:46
        Цитата: svp67
        А вот это действительно интересно. Как производится перезарядка?

        Чтобы ответить на этот вопрос нужно понять каким видят будущие бои наши стратопедархи.
        коноправ
      2. болот Сегодня, 13:47
        Цитата: svp67
        А вот это действительно интересно. Как производится перезарядка?

        Это будет осуществлять дистанционно управляемый боец.
        болот
        1. svp67 Сегодня, 13:50
          Цитата: болот
          Это будет осуществлять дистанционно управляемый боец.

          Но, но... у нас "афроевроазиаты" не водятся... Пальм нет.
          svp67
          1. болот Сегодня, 14:45
            Цитата: svp67
            Но, но... у нас "афроевроазиаты" не водятся... Пальм нет.

            Плохо вы свою страну знаете,Сочи-Крым. laughing
            болот
            1. Albert1988 Сегодня, 17:24
              Цитата: болот
              Плохо вы свою страну знаете,Сочи-Крым.

              Это вы, батенька, нашу страну плохо знаете - у нас много кто есть, это да, но вот всяких там афро-евро-азиато- (нужное подставить) отродясь не было))))
              Albert1988
  6. Altona Сегодня, 13:44
    Цитата: СТАРПЕР
    А модуль сверху автономный, это вообще вещь...Чертей мочить можно четко!

    --------------------------------------------
    И сразу вспомнились украинские боевые модули на "высокоточных редукторах". laughing
    Altona
  7. кеп Сегодня, 13:55
    По просьбе экплуатантов.Лучше чем торчать в виде мишени для снайпера,например.


    Это Сирия.
    кеп
    1. болот Сегодня, 14:01
      Цитата: кеп
      Это Сирия.

      Здесь были фото Тигра с остекленным бронеколпаком,который использовали в Дагестане при штурме дома.
      Самый хороший вариант.
      болот
      1. Disant Сегодня, 14:59
        так бронеколпак крутить в рукопашную надо. То есть заниматься не ведением огня или наблюдением, а крутить колпак. Опять крутить и стопорить. Себя держать. расстопорить и посмотреть туда. Когда делом то заниматься? А небольшой уклон - и ой, что-то не так, трудно поворачивается. А что машина так медленно педалит? Так бронеколпак сверху..
        Disant
        1. болот Сегодня, 15:12
          Цитата: Disant
          так бронеколпак крутить в рукопашную надо

          За то обзорность как у панорамного прицела.Чем у ДУМБ с небольшим углом обзора.Как раз вероятность получить выстрел из РПГ на много больше.
          Цитата: Disant
          То есть заниматься не ведением огня или наблюдением, а крутить колпак. Опять крутить и стопорить. Себя держать. расстопорить и посмотреть туда. Когда делом то заниматься? А небольшой уклон - и ой, что-то не так, трудно поворачивается. А что машина так медленно педалит? Так бронеколпак сверху..

          Да с бронированием Тигра,при серьезном огневом контакте лучше свалить а не превращать его в ДОТ.Тем более это даже не МАРП или ТАНК,для них ДУБМ самое то.
          Просто надо оценивать "критично" реальные возможности боевой техники.
          Тигр реально ответ Хамви и Джихад Тойотам.
          болот
    2. cosmos111 Сегодня, 15:24
      Типа этой будки на ХАМВИ.
      cosmos111
      1. болот Сегодня, 15:52
        Цитата: cosmos111
        Типа этой будки на ХАМВИ.

        Так есть и другие виды,"будок".
        Ну и представленная машина не ХАМВИ,из за борта предположу тойота хайлюкс.
        болот
        1. cosmos111 Сегодня, 17:23
          Фотка от 11 декабря,поэтому пруффов точных нет.Но это ХАМВИ.

          cosmos111
          1. болот Сегодня, 17:31
            Цитата: cosmos111
            Фотка от 11 декабря,поэтому пруффов точных нет.Но это ХАМВИ.

            Верхней фотографии не вижу а что ниже представлено,будка явно иной формы.
            болот
  8. tchoni Сегодня, 14:08
    Вот чем надо вооружать мобильные подразделения, а не уазиками
    tchoni
    1. cosmos111 Сегодня, 15:28
      Легкий бронеавто...."Скорпион" уже принят на вооружение .
      cosmos111
    2. cosmos111 Сегодня, 17:03
      UAZ Patriot .

      cosmos111
      1. болот Сегодня, 17:16
        Цитата: cosmos111
        UAZ Patriot .

        Комплектация довольно интересна с одним общался,мол мосты с Ю.Кореи.Так по интересовался.

        В производстве применяется ряд иностранных комплектующих и элементов, производимых на совместных предприятиях. В частности, гидроусилитель рулевого управления производства Delphi Italia Automotive s.r.l. (Италия), тормозная система ContiTeves (Германия), руль Takata-Petri AG (Германия), система отопления и кондиционирования Sanden International Europe Ltd (Великобритания), КПП Dymos (Корея), сиденья DAWNSCO (Корея)
        .
        Мол движок не плохой,2.7 как тойотовский.Но ресурс мал на 300т.
        Но оговорился,лучше прадик с 2.7 взял,за 12 убитых 2004 г. чем это "чудо" за 15 и лимитед.
        болот
  9. Genry Сегодня, 14:32
    Модуль очень хорош!
    Но есть ощущение, что нет к нему подходящего пулемёта. 7,62х54 откровенно слаб, а 12,7х108 просто тяжёл. Хотелось бы что-то типа под патрон 10х77 (близкий к снайперскому .408 CheyTac). На дистанции более 700 метров, он обладает энергией равной или большей 12,7х99 НАТО. При этом, имеет 2 раза меньший вес и позволяет иметь больший боезапас. Про точность и настильность и сравнивать не стоит.
    Genry
    1. Olegovi4 Сегодня, 15:02
      деньги, деньги и ещё раз деньги. подобные боеприпасы у нас отсутвуют, а разрабатывать и внедрять новое производство это огромные деньги. а ведь еще и само оружие также нужно создавать и выпускать.нет. на это никто не пойдёт. да и у противника я что-то не наблюдаю подобного вооружения на бронетехнике. всё как-то семерки и двенашки.
      Olegovi4
  10. Olegovi4 Сегодня, 15:05
    вещь нужная. сколько можно бойцам отсвечивать на крыше без защиты. только пара вопросов. как будет происходить перезарядка под огнём противника? и почему нет подобного модуля с граником? очень серьёзный аргумент для ворога.
    Olegovi4
  11. Bronevick Сегодня, 15:09
    Но на фото ведь стоит Утёс, а не Корд.
    Bronevick
    1. Großer Feldherr Сегодня, 17:20
      Как вы отличаете производителя одиного и того же пулемета?
      Großer Feldherr
  12. cariperpaint Сегодня, 15:17
    у меня такое чувство что все представляют себе этого тигра врытого в землю и отражающего 10 атак пехоты противнка)))
    cariperpaint

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