11:45 25 декабря
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Бои под Дебальцево: что толкнуло Киев на наступление

Эксперты называют разные причины: от попыток украинского Генштаба проверить прочность обороны ЛДНР боем до желания уходящей администрации Обамы, которая поощрила наступление, усложнить отношения Трампа с Россией.

Бои под Дебальцево: что толкнуло Киев на наступление


Бои на Светлодарской дуге под Дебальцево, начавшиеся в прошлые выходные, через несколько дней прекратились. Украинская армия, начавшая наступление силами одного из батальонов 54-ой бригады, хотя и смогла первоначально преодолеть первую линию обороны ЛДНР и закрепиться на 220-й высоте, получившей в народе название «Кикимора», но в итоге понесла там большие потери. Передовые группы попали под сильный перекрестный артобстрел.


По разным оценкам, только одними убитыми ВСУ могли потерять до 25 человек. Попытки наступления были в итоге украинской армией прекращены. Считается, что этот военный инцидент был одним из самых крупных после освобождения Дебальцево зимой 2015 года.

Бои под Дебальцево: что толкнуло Киев на наступление


Издание Ukraina.ru опросило экспертов, чтобы пролить свет на то, зачем, по их мнению, украинская армия предприняла наступление на Светлодарской дуге, в чем был его смысл.

Вернуть Дебальцево

Так, Андрей Пургин, экс-спикер Народного совета ДНР, который был одним из участников минского мирного процесса в сентябре 2014 года, считает, что наступление объясняется желанием украинской стороны вернуть себе под контроль Дебальцево.

Логика у нее простая: согласно договоренностям о линии разграничения, подписанным 19 сентября 2014 года, этот город принадлежит Украине. Вот поэтому его и надо забрать у «сепаров». «Этим и пользуются всякого рода тербаты, которые не хотят слушать центральную киевскую власть.

Они и хотят „освободить” Дебальцево, которое, как они считают, должно согласно Минску-1 принадлежать Украине, — разъясняет ситуацию Пургин.

— Но эти люди неправильно понимают минские договоренности в плане линии разграничения. Эти договоренности, надо понимать, как политические, а не буквально, как юридические. Ведь шла война, позиции сторон постоянно менялись. Поэтому в итоге линия разграничения в реальности не совсем совпадает с тем, что подписывалось на бумаге».

Бои под Дебальцево: что толкнуло Киев на наступление


Получилось так, говорит Пургин, что что-то, что должны контролировать ДНР и ЛНР согласно договоренностям от 19 сентября 2014 года, контролирует украинская сторона. Например, территориями в районе донецкого аэропорта или к западу от Донецка.

«Но это не должно стать поводом для начала боевых действий, ставящих целью добиться возврата „своих” территорий», — считает экс-спикер парламента ДНР.

Трамп и Коломойский

Экс-министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук, который в настоящее время руководит «Союзом добровольцев Донбасса», считает, что украинское наступление имеет, как внешнеполитические, так и внутриукраинские причины.

«Внешнеполитические — это скорый приход в Белый дом Дональда Трампа, что приведет к смене кураторов Украины. Украинские власти опасаются, что Трамп будет принуждать их к неким компромиссным решениям, поэтому и стараются получить на фронте максимальную выгоду, — считает Пинчук, — Наши позиции на Светлодарской дуге находились в глубине контролируемой Украиной территории.

Причем, с некоторыми доминирующими высотами, в частности известная 220-я высота. Поэтому накануне смены кураторов при поддержке старых украинская армия и попробовала получить преимущества».

Бои под Дебальцево: что толкнуло Киев на наступление


Что касается внутренних причин украинского наступления, то, по мнению Пинчука, главной из них является ситуация вокруг «ПриватБанка». «Коломойский мог бы, если бы что-то пошло не так, вывести на улицы Киева контролируемые им батальоны на очередной „майдан”.

А так у него такой возможности не было, так как украинское командование бросило в бой как раз именно те подразделения, которые финансировал днепропетровский олигарх.

Военный инцидент отвлек, таким образом, их внимание от ситуации в Киеве, где как раз в это время ветераны МВД проводили свои протестные акции, чтобы добиться льгот. Если бы пришли добровольцы с фронта и соединились бы с ветеранами, то вполне могло бы образоваться ядро для очередного майдана.

Нужно было отвлечь внимание, вот поэтому и послали бойцов в наступление», — полагает Пинчук.
Экс-министр госбезопасности ДНР считает, что в ближайшее время не стоит ждать какой-то серьезной войны в Донбассе. Ее не хочет ни Киев, ни ЛДНР.

«Украинским наступлением целенаправленно руководил Генштаб ВСУ. Военная цель: взятие господствующих высот, то есть задачи стояли локальные. Контрнаступление ЛДНР, учитывая минские договоренности, вряд ли бы продлилось долго. И оно преследовать могло бы только тактические, а не стратегические цели.

Так что перерастание этого военного инцидента в какие-то масштабные военные действия вряд ли могло бы быть», — сказал Ukraina.ru Андрей Пинчук.

Смена куратора

Как и Пинчук, в чье-либо наступление в Донбассе — либо украинское, либо корпуса ЛДНР — в ближайшее время не верит и российский военный эксперт Владислав Шурыгин.

Бои под Дебальцево: что толкнуло Киев на наступление


«Новая администрация США совершенно не настроена на то, чтобы устраивать войну на Украине. Но, в отличие от нее, уходящая администрация заинтересована в том, чтобы успеть устроить проблемы между новой администрацией и Россией. Поэтому вот эта поощрительная позиция Обамы и спровоцировала вспышку военного противостояния на Светлодарской дуге», — считает Шурыгин.

Но, даже в этой ситуации поощрения Генштаб ВСУ, по мнению эксперта, все равно опасался последствий своего наступления. Поэтому генштабисты решили выполнить это указание сверху методом небольшой разведки боем. «Но все равно украинский Генштаб заинтересован в том, чтобы периодически прощупывать оборону ЛДНР, так как постоянно идет политическая, военная и разведывательная информация.

Она очень часто противоречива, потому что если периодически читать наши форумы, то выходит, что ДНР и ЛНР все провалили, все бригады разбежались, добровольцы уехали, и при малейшем давлении Донбасс падет. А другая информация говорит о том, что в ДНР и ЛНР все хорошо: полным ходом идет военное строительство. Поэтому в этом случае, как учили большевики, практика — критерий истины. Поэтому и было принято решение провести проверку боем», — поясняет Шурыгин.
Автор: Александр Чаленко
Первоисточник: http://rusvesna.su/


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Комментарии 18
  1. изя топ Сегодня, 05:39
    каждая версия имеет право на жизнь.но мне кацца,это просто отвлечение внимания плебса от провалов во внешней политике и внутреннего беспредела
    изя топ
    1. Teberii Сегодня, 05:54
      Всё может быть но отвлекать внимание от проблем в стране,новыми гробами перебор.
      Teberii
      1. изя топ Сегодня, 06:10
        Цитата: Teberii
        но отвлекать внимание от проблем в стране,новыми гробами перебор.

        для кого?для кукуевской клики?я Вас умоляю...
        изя топ
      2. vovanpain Сегодня, 10:42
        Цитата: Teberii
        Всё может быть но отвлекать внимание от проблем в стране,новыми гробами перебор.

        Их логику Коллега понять не возможно.Диалог-1
        -Путин очень жадный диктатор, умеющий только продавать газ/нефть, поэтому он хочет завоевать Украину... -Зачем? -Как зачем? -Ну с какой целью жадный диктатор будет захватывать Украину? Какую пользу он может из нее извлечь? Газ/нефть у вас только для зажигалок. -А разве непонятно? -Ни разу! Жадный диктатор вдруг неожиданно решает захватить Украину и начать кормить ее жителей? Так он своих не знает куда девать. Он же жадный, зачем ему еще чужих кормить? Пауза... И, наконец универсальный ответ: -Сдохни,путинский агент! Кремлебот путинский!…
        Диалог №2
        -Россия напала на Украину! -А почему тогда беженцы бегут в сторону агрессора? Пауза, и далее: Универсальный ответ. yes
        Диалог №3
        -Вы за что боролись на майдане? -Против власти олигархов.-А зачем тогда олигарха в президенты выбрали?Пауза… Ну а дальше Вы знаете… wink
        Диалог №4
        -Украина - це Еуропа. -А зачем вы нужны Европе? -Как это “зачем”? -Ну что такого Вы принесете с собой такого, чего у нее нет? Пауза… Далее - все как в пункте 1 feel
        Диалог №5:
        -Мы защищаем население Донбасса от террористов! -А зачем тогда по школам и детским садам стреляете? -А там позиция снайпера! -А детей почему убиваете - это и есть эти самые снайперы? -Каких детей? -Ну вот фото/видео… -Путинский раб… Сколько тебе платит Пу-у-у-у-утин? negative
        Диалог №6:
        -Если тебя призовут, ты пойдешь воевать на Донбасс?-Конечно пойду.-А что ты там будешь делать?-Защищать границу между Украиной и Россией.-От кого?-От сепаратистов.-А сепаратисты где живут?-На Донбассе.-Так ведь Донбасс - это же не Россия-????-Так от кого защищать будешь?Пауза… Далее - все как в пункте 1,
        с неизменным "У, гад... Сколько тебе Путин заплатил?" feel fellow
        vovanpain
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 05:45
    Больше склоняюсь к версии утилизации опасных конкурентов для ПОРОШЕНКО...неуправляемые нацбаты проблема для киевского режима...самый лучший способ избавиться от них бросить их в самоубийственную атаку на ополченцев ЛДНР...что и произошло.
    Дебилы одним словом.
    Как говорится МАЙДАН начали романтики...осуществили фанатики...его плодами воспользовались мерзавцы.
    Такова жизнь и угасание революций подобного рода... скачите дальше к своему кладбищу.
    Тот же ЛЕХА
  3. aleks700 Сегодня, 06:12
    Украинская армия, начавшая наступление силами одного из батальонов 54-ой бригады, хотя и смогла первоначально преодолеть первую линию обороны ЛДНР и закрепиться на 220-й высоте, получившей в народе название «Кикимора», но в итоге понесла там большие потери. Передовые группы попали под сильный перекрестный артобстрел.
    Ну попали под огонь. Высота то за кем осталась?
    aleks700
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:29
      Ну попали под огонь. Высота то за кем осталась?


      За покойниками...находиться там плохо для собственного здоровья...место пристреляно артой и крупные силы пехоты туда не сунешь только наблюдатели могут быть.
      В случае чего из глубины обороны подтягивается нужное количество людей...таков расклад дел там...так я думаю.
      Тот же ЛЕХА
      1. Лелёк Сегодня, 10:16
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        За покойниками


        Ну да, ...кресты и вдоль дороги покойники с косами стоят... . И эти "небесные" не только на поле боя:
        Лелёк
  4. rotmistr60 Сегодня, 06:48
    Но, в отличие от нее, уходящая администрация заинтересована в том, чтобы успеть устроить проблемы между новой администрацией и Россией.

    Трудно не согласиться.
    rotmistr60
  5. Обух Сегодня, 07:03
    Местное командование решили , что могут что угодно. Полетал беспилотник американский, сделали точную съемку , получили добро от американских инструкторов, которым надо проверить, чему они научили своих подопечных и вперед. В очередной раз убедились , что ЛДНР готовы к обострению. Умылись своей же кровушкой.
    Обух
  6. a.s.zzz888 Сегодня, 07:47
    Эксперты ломают голову. А чего её ломать? Вывод прост и он на поверхности. Пока мерикатосы потакают укрокаклии - конфликтам быть. Как только мерикатосы "съедут" с темы, разбегутся и ангы и канадцы и прочая шалупень. Останутся упёртые фанатики, и те кому терять нечего. Но их будет немного и перебьют их или сами радикалы, или ЛДНР.
    a.s.zzz888
    1. Лелёк Сегодня, 10:26
      Цитата: a.s.zzz888
      Останутся упёртые фанатики, и те кому терять нечего.


      Ну, и т.н. "меджлис" вони добавляет. И спонсоров у этой шайки-лейки достаточно, так-что рассчитывать на скорую победу над "силами зла" (по крайней мере до смены власти в Киеве на более прагматичную, а не нацистскую) не стОит.
      Лелёк
      1. Крымский партизан 1974 Сегодня, 11:27
        дык силы зла сами себя уже победили, так, прожирают подояния, по малу помалу брошенная косточка уже превратилась чистый кальций, а сводки с огнестрелом превратились в банальную статистику типа "Ищу работу". до сих пор рад что выбрались с этой помойки под названием у
        Крымский партизан 1974
  7. Громобой Сегодня, 08:26
    Хотели перед новогодним "перемирием" улучшить позиции захватив кусочек русской земли.За что и были наказаны.
    Громобой
  8. masiya Сегодня, 10:21
    Опять забыть не могут...
    masiya
  9. rotmistr60 Сегодня, 11:13
    желания уходящей администрации Обамы, которая поощрила наступление, усложнить отношения Трампа с Россией.

    Что наиболее вероятно. Этот "афроамериканец" еще принесет сюрпризы за оставшийся месяц.
    rotmistr60
  10. Берингов пролив Сегодня, 11:35
    Киев на продолжение войны толкает русофобия и безнаказанность...Когда Киев и Львов начнут гореть под ракетными обстрелами ,тогда война быстрее закончится...Клин клином выбивают..
    Берингов пролив
  11. антивирус Сегодня, 11:43
    в это время ветераны МВД проводили свои протестные акции, чтобы добиться льгот.
    При "нашем" руководстве, после суда над Порошенко- Кличко-Яц-Парубием. льгот все равно не должно быть.
    Я свои деньги, или свой рынок, для укров не отдам!
    Пусть ковыряются в помойках ЕС
    антивирус

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