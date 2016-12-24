Эрдоган: "Турция не позволит создать новое независимое государство на севере Сирии"

Турция не позволит создать новое государство на севере Сирии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказал своё мнение по поводу вероятности создания не территории Сирийской Арабской Республики каких-либо новых автономий и независимых государств. Речь в первую очередь шла о северных районах страны, где Анкара активно поддерживает национальную группу сирийских туркоманов.По словам Эрдогана, целью военной операции Турции на севере Сирии является не создание автономий или независимых государств, а «очистка приграничных районов Сирии от террористов». Эрдоган заявил, что турецкая армия «помогает Сирии избавиться от боевиков ИГИЛ» (запрещено в РФ).Президент Турции:В то же время в самой Турции говорят о том, что вооружённые силы страны, задействованные в операции под громким названием «Щит Евфрата» сводит счёты и с курдскими вооружёнными отрядами. Именно против какой-либо курдской автономии, не заостряя на этом внимание, и выступает Эрдоган.Необходимо отметить, что курды в самой Турции являются вторым по численности этносом. По самым скромным оценкам, турецких курдов не менее 17 млн человек. Создание независимого курдского государства на севере Сирии, где живут, без преувеличения, миллионы курдов, создаст определённое брожение среди курдов в Турции.Между тем, Эрдоган в очередной раз подверг критике ЕС за то, что тот фактически остановил программу финансовой помощи Турции, сдерживающей беженцев из Сирии и Ирака. По словам Эрдогана, "богатый Запад должен знать, что Турция на беженцев потратила уже 20 млрд долларов".