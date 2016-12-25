Ту-154 МО РФ пропал с экранов радаров после вылета из Сочи
Сообщается о том, что самолёт, поднявшийся в воздух их аэропорта Сочи (Адлер), пропал с экранов радаров. По сообщениям информационного агентства «Интерфакс», речь идёт об авиалайнере Ту-154. По предварительным данным, самолёт принадлежал российскому министерству обороны. На борту находилось около 100 человек.
В материалах других источников говорится о том, что в самолёте находились 70 пассажиров и членов экипажа.
По сообщениям источников в экстренных службах, борт исчез с экранов радаров спустя непродолжительное время после взлёта. Исчезновение произошло в тот момент, когда Ту-154 находился над акваторией Чёрного моря.
По уточнённым данным, самолёт не является гражданским бортом. Эту информацию подтвердили представители Росавиации. Ту-154 мог направляться в сирийскую провинцию Латакия, где находится авиабаза ВКС РФ "Хмеймим".
Известно о том, что самолёт прибыл в Сочи из подмосковного аэропорта Чкаловский. По уточнённым данным, на борту находился 91 человек. Взлёт Ту-154 совершил в 5:20, связь с ним пропала примерно через 20 минут. РИА Новости сообщает, что самолёт в момент пропажи сигнала связи находился не над морем, а над горным массивом. Поиск ведут спасательные бригады Южного военного округа.
На борту Ту-154 находились музыканты ансамбля песни и пляски им.Александрова, а также журналисты. Ансамбль должен был дать концерт в Сирии для военнослужащих.