11:45 25 декабря

Ту-154 МО РФ пропал с экранов радаров после вылета из Сочи

Ту-154 МО РФ пропал с экранов радаров после вылета из Сочи


Сообщается о том, что самолёт, поднявшийся в воздух их аэропорта Сочи (Адлер), пропал с экранов радаров. По сообщениям информационного агентства «Интерфакс», речь идёт об авиалайнере Ту-154. По предварительным данным, самолёт принадлежал российскому министерству обороны. На борту находилось около 100 человек.

В материалах других источников говорится о том, что в самолёте находились 70 пассажиров и членов экипажа.


По сообщениям источников в экстренных службах, борт исчез с экранов радаров спустя непродолжительное время после взлёта. Исчезновение произошло в тот момент, когда Ту-154 находился над акваторией Чёрного моря.

По уточнённым данным, самолёт не является гражданским бортом. Эту информацию подтвердили представители Росавиации. Ту-154 мог направляться в сирийскую провинцию Латакия, где находится авиабаза ВКС РФ "Хмеймим".

Известно о том, что самолёт прибыл в Сочи из подмосковного аэропорта Чкаловский. По уточнённым данным, на борту находился 91 человек. Взлёт Ту-154 совершил в 5:20, связь с ним пропала примерно через 20 минут. РИА Новости сообщает, что самолёт в момент пропажи сигнала связи находился не над морем, а над горным массивом. Поиск ведут спасательные бригады Южного военного округа.

На борту Ту-154 находились музыканты ансамбля песни и пляски им.Александрова, а также журналисты. Ансамбль должен был дать концерт в Сирии для военнослужащих.


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 83
  1. ALEXX. Сегодня, 07:34
    Не дай Бог.если уже упал.
    ALEXX.
    1. Alex_Rarog Сегодня, 07:42
      Упал однозначно. Но если на воду спланировал то могли и спастись...
      Alex_Rarog
      1. Zibelew Сегодня, 08:02
        В сми пишут что музыканты и военнослужащие летели. Вроде как ансамбль Александрова.
        Zibelew
      2. inkass_98 Сегодня, 08:04
        Цитата: Alex_Rarog
        Но если на воду спланировал то могли и спастись

        На взлете, над Черным морем - без вариантов. На моей памяти еще никто в такой ситуации не выживал. Ил-18, который упал лет 40 назад, до сих пор найти не могут, рухнул в разлом, о котором никто до тех пор и не подозревал.
        Вечная память. Особенно печалит, что на борту были музыканты ансамбля имени Александрова.
        inkass_98
        1. Zibelew Сегодня, 08:16
          Ту 154 раньше каждый год падали. Достаточно аварийный тип самолета. Наибольшее количество катостроф с ним (около 50 бортов).
          Zibelew
          1. VovanFalcon Сегодня, 08:51
            Не болтай ерундой, если не знаешь. Нормальный самолёт. Открой сайт МАКа и почитай причины катастроф.
            VovanFalcon
        2. Дрюня2 Сегодня, 08:40
          Цитата: inkass_98
          на борту были музыканты ансамбля имени Александрова.

          по радио говорят что на борту могла быть Елизавета Глинка
          "доктор Лиза"
          ====
          журналисты 1 канала , и телеканала "звезда" sad
          Дрюня2
        3. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:40
          inkass_98 hi По моему это третий пасажирский самолёт потерпевший крушение или на подлёте или взлёте из аэропорта Сочи.Первый ещё в СССР. второй армянский .В тот день погода жуть была.Три недели дождь лил.Отправили его на второй круг, а у него горючки не хватило.Но сегодня погода идеальная.90% самолёты бьются на взлёте и посадке.На маршруте в подовляющем проценте случаев это воздействие внешних факторов.
          Мы можем только молиться сейчас, за здравие пассажиров и экипажа.И ждать хороших новостей.
          Наблюдатель2014
        4. INVESTOR Сегодня, 10:38
          Цитата: inkass_98
          Цитата: Alex_Rarog
          Но если на воду спланировал то могли и спастись

          На взлете, над Черным морем - без вариантов. На моей памяти еще никто в такой ситуации не выживал. Ил-18, который упал лет 40 назад, до сих пор найти не могут, рухнул в разлом, о котором никто до тех пор и не подозревал.
          Вечная память. Особенно печалит, что на борту были музыканты ансамбля имени Александрова.


          Теоритически мог приводнится, двигателя в хвосте, на гудзон же сел боинг сразу после взлета..но сейчас уже известно что распался в воздухе, так что саболезную семьям погибших, большая трагедия для страны..
          INVESTOR
    2. vovanpain Сегодня, 08:26
      Вот так не хрена воскресенье началось. belay Надеюсь на лучшее,но надежда умирает последней. request
      vovanpain
    3. RussianRoulette Сегодня, 08:29
      Твою же ж маковку...нехорошая новость :(
      RussianRoulette
    4. Delink Сегодня, 09:41
      http://warfiles.ru/139518-v-more-naydeny-oblomki-
      tu-154-o-vyzhivshih-ne-soobschaetsya.html

      http://warfiles.ru/139517-nazvany-vozmozhnye-pric
      hiny-krusheniya-samoleta-minoborony-tu-154.html

      А вот и ответ(((
      Delink
  2. victorsh Сегодня, 07:37
    Давайте до выяснения обстоятельств будем писать-самолет принадлежит МО РФ.
    victorsh
    1. novobranets Сегодня, 07:45
      Цитата: victorsh
      самолет принадлежит МО РФ.

      По предварительным данным, самолет Минобороны, пропавший после вылета из Сочи, направлялся в сирийскую Латакию. Ранее в Росавиации подтвердили, что пропавший после вылета из Сочи Ту-154 не является гражданским.
      novobranets
  3. Кокос Сегодня, 07:38
    укропы сбили??
    Кокос
  4. игорка357 Сегодня, 07:39
    В наше время,самолеты просто так не пропадают с радаров,не те самолеты,и не те радары..ждать беду надо...к сожалению!
    игорка357
  5. Арон Заави Сегодня, 07:39
    Надеюсь,что все в порядке. Вообще зачем панику поднимать ? Шутка ли 100 человек.
    Арон Заави
  6. IZUM Сегодня, 07:40
    Одни маты на уме......
    IZUM
  7. gladcu2 Сегодня, 07:42
    ВВП, будет терпеть...

    Ждем Трампа


    А выхода нет..

    Ждем
    gladcu2
    1. IZUM Сегодня, 07:44
      Здоров троль.
      IZUM
    2. gladcu2 Сегодня, 07:53
      Трудно быть на месте ВВП.

      Людей убивают. А нужно ждать. Может и есть у нашего ВВП, козыри в руках.

      Только, это... Русские, ВВП не только ВАШ, он и наш...

      Поэтому, ваши амбиции, придерживается при себе...
      gladcu2
      1. gladcu2 Сегодня, 07:54
        Интеграция... Мать его.. Sorry
        gladcu2
        1. Zibelew Сегодня, 08:25
          Цитата: gladcu2
          Интеграция... Мать его.. Sorry
          Вы батенька закусывайте после спиртного, там в Канаде сала разве нет?
          Zibelew
      2. единокровец Сегодня, 08:23
        Цитата: gladcu2
        Трудно быть на месте ВВП.

        Людей убивают. А нужно ждать. Может и есть у нашего ВВП, козыри в руках.

        Только, это... Русские, ВВП не только ВАШ, он и наш...

        Поэтому, ваши амбиции, придерживается при себе...

        Ты о чём пишешь? Кто кого убил?
        единокровец
      3. mr.redpartizan Сегодня, 11:30
        Нужно не терпеть, а бить !!! Если на то пошло, то пусть мир пройдет через горнило термоядерной 3МВ. Я готов с оружием в руках отстаивать честь страны, но меня реально за...ли хитрые планы. Если самолет развалился в воздухе, то, скорее всего, он был взорван.
        mr.redpartizan
  8. avg-mgn Сегодня, 07:44
    Странное дело, масса публикаций о вынужденных посадках в аэропорту Сочи (Адлер) из-за тумана в Краснодаре и ни одного о падении. Даже перепечаток нет. .Так не бывает!!! Или У ВО свои источники?
    avg-mgn
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 07:52
      Что-то везде молчок. И по ТВ и в СМИ... Может ОБС?
      a.s.zzz888
      1. Stasgrek Сегодня, 08:06
        По россия24 тоже сказали что пропал с радаров
        Stasgrek
        1. a.s.zzz888 Сегодня, 08:46
          Stasgrek


          Да, есть подтверждение по ТВ, к сожалению. Ансамбль им. Александрова и экипаж. Количество уточняют.
          a.s.zzz888
    2. лысова Сегодня, 08:02
      Где то в семидесятых с Адлера взлетел пассажирский борт, полный пассажирами. И так же исчез. Чрез некоторое время его нашли в расщелине, на дне моря. Ужас был в том, что пассажиры написали прощальные письма своим родным, т. е. они какое то время были живы. В то время это закрытая была информация, но просочилась. Может там поискать?
      лысова
    3. Bort Radist Сегодня, 08:32
      Цитата: avg-mgn
      Странное дело, масса публикаций о вынужденных посадках в аэропорту Сочи (Адлер) из-за тумана

      Погода в Сочи в настоящее время весьма благоприятна для полетов. Температура 5°C, ветер 4 м/с, влажность 75%, давление 30.06 in. Hg, видимость 10 км и более. http://www.kp.ru/online/news/2610066/
      Погода отпадает. Через 20 минут уже выше облачности были бы.
      Bort Radist
  9. Kosmotoga Сегодня, 07:45
    100 процентов упал.надежды нет.не питайте иллюзий.Слишком много у нас падает вертолетов и самолётов.
    Kosmotoga
    1. смит7 Сегодня, 07:56
      A "слишком много" это сколько, за какой период и по сравнению с чем? То что падают это без сомнения плохо, но это неизбежно было есть и будет, безотносительно "у нас/у них". И почему "надежды нет"? Надежда всегда есть! Хотя шансов на благополучный сход крайне мало...
      смит7
  10. Andrew67 Сегодня, 07:51
    Какой-то кошмар.Стопудово беда
    Andrew67
  11. avg-mgn Сегодня, 07:54
    Странное дело, массово пишут о вынужденных посадках в Сочи из-за тумана в Краснодаре, А тут ..., единственное упоминание, но не факт (пока Минобороны не подтверждало):
    Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Авиадиспетчеры в Сочи не могут установить связь с самолетом Ту-154, вылетевшим несколько минут назад, сообщал "Интерфаксу" источник в экстренных службах. Самолет, по предварительным данным, направлялся в Сирию.
    "Самолет Ту-154 вылетел из Сочи, однако спустя несколько минут исчез с экранов радаров", - сказал источник. По его словам, на борту самолета около сотни человек.
    По предварительным данным, пропавший над черным морем самолет принадлежал министерству обороны. Источник сообщил, что отметка самолета на экране радара пропала, когда он выполнял маневр над российской акваторией Черного моря.
    Другой источник в экстренных службах региона подтвердил агентству, что самолет - военный. На его борту находятся около 100 человек. "Это военнослужащие", - заявил собеседник агентства.
    По его словам, самолет вылетел в 5:20 мск и уже через 20 минут (5:40 мск) исчез с радаров.
    "Самолет, предварительно, выполнял рейс по доставке военнослужащих в Латакию", - сказал собеседник агентства.
    Самолет пропал практически сразу после взлета - в 5-7 км от аэропорта над акваторией Черного моря, уточнил он. "Интерфакс" не располагает официальной информацией военного ведомства по этому поводу.

    http://www.interfax.ru/russia/542962
    avg-mgn
  12. лысова Сегодня, 07:54
    Вот блин нелёгкая! Шансов почти ноль.
    лысова
  13. CAPILATUS Сегодня, 07:56
    Ту-154 давно пора перестать эксплуатировать. Слишком строгий впилотировании самолет, а теперь уже и слишком старый, и морально и физически. Я надеюсь МО сделает правильные выводы и примет меры. Жалко ребят...
    CAPILATUS
    1. ВОЛЧОНОКСУРАЛА Сегодня, 09:33
      Цитата: CAPILATUS
      Ту-154 давно пора перестать эксплуатировать. Слишком строгий впилотировании самолет, а теперь уже и слишком старый, и морально и физически. Я надеюсь МО сделает правильные выводы и примет меры. Жалко ребят...

      Самый НЕ надёжный, серийный, пассажирский авиалайнер, это боинг 737, самый высокий процент аварий и катастроф на кол-во выпущенных самолётов! Удивительно, что именно эта модель авиалайнера является самой распространённой во всём мире (капитализм и страховка ска) один из парадоксов нашего мира. Может ещё его запретим?
      ВОЛЧОНОКСУРАЛА
  14. Wiskar Сегодня, 08:02
    МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Самолет Министерства обороны Ту-154 пропал с радаров после вылета из Сочи. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.
    "Ту-154 Минобороны вылетел из Сочи и спустя некоторое время исчез с радаров. Сейчас организованы его поиски", - сказал собеседник агентства.
    По его словам, на борту самолета находятся примерно 100 человек. "Точное количество уточняется", - сказал источник.
    "Самолет вылетел в Латакию, после чего исчез с экрана радаров", - сказал источник.
    Источник в экстренных службах сообщил, что музыканты ансамбля имени Александрова находились на борту самолета. По некоторым данным, на борту находились представители СМИ. Официальным подтверждением этой информации ТАСС не располагает.


    Подробнее на ТАСС:
    http://tass.ru/proisshestviya/3903955
    Wiskar
  15. Сергей Киселёв Сегодня, 08:04
    Какая там температура всего,по факту,вообще рассвело хоть? Унас нет ещё. Шансы выжить при приводнения больше по моему,будем надеялся..
    Сергей Киселёв
    1. TT62o Сегодня, 08:54
      Очень сомнительно, что в спас.жилетах долго продержатся в воде. На плотах долго. Надо ждать и надеяться.
      TT62o
  16. Kosmotoga Сегодня, 08:07
    Зато мы

    Сильнее любого агрессора
    Kosmotoga
    1. Смог Сегодня, 08:12
      Да пошел ты...... лесом.
      Цитата: Kosmotoga
      Зато мы

      Сильнее любого агрессора
      Смог
      1. Kosmotoga Сегодня, 08:31
        И вам того же.Я всего лишь процитировал В.В.
        Kosmotoga
        1. Смог Сегодня, 08:34
          Не в той ситуации процитировали, Вы не находите?
          Смог
        2. Комментарий был удален.
      2. кеп Сегодня, 08:34
        Цитата: Смог
        Да пошел ты...... лесом.
        Цитата: Kosmotoga
        Зато мы

        Сильнее любого агрессора


        Лучше сразу в зоопарк.К родственникам.
        кеп
        1. Kosmotoga Сегодня, 09:08
          К твоим что ли?
          Kosmotoga
  17. Green Trumpet Сегодня, 08:07
    Если самолет шел в Латакию, это наталкивает на мысль, что здесь может быть все, что угодно. И даже диверсию исключать нельзя. Хотя, конечно не дай Бог... Говорят связи с бортом нет уже 2,5 часа. Но будем надеяться на лучшее...
    Green Trumpet
  18. изя топ Сегодня, 08:11
    какого года самолёт?
    изя топ
    1. TT62o Сегодня, 08:56
      Цитата: изя топ
      какого года самолёт?

      Смысл вопроса?
      TT62o
      1. изя топ Сегодня, 08:59
        причина request человеческий фактор или техника what
        изя топ
      2. Kosmotoga Сегодня, 09:08
        Узнать сколько лет самлету
        Kosmotoga
    2. кеп Сегодня, 10:06
      Цитата: изя топ
      какого года самолёт?

      !!!!!
      Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах региона.
      "По предварительным данным, он упал в Черное море", - сказал источник.
      По словам собеседника агентства, фрагменты и шасси Ту-154 обнаружены в 6 км от берега.
      "В 6 км от берега найдены фрагменты самолета и стойка шасси, а также маслянистое пятно", - сказал источник.
      Подробнее на ТАСС:
      http://tass.ru/proisshestviya/3904047
      кеп
  19. samarin1969 Сегодня, 08:14
    Опять происки "гюленовцев"?
    samarin1969
  20. valent45 Сегодня, 08:15
    Мужики, может пора уже сбросить маску миротворцев во всём мире! Я, лично, уверен, что это провокация
    против России! Пора бы уже бить всех!
    valent45
    1. кеп Сегодня, 08:26
      Цитата: valent45
      Мужики, может пора уже сбросить маску миротворцев во всём мире! Я, лично, уверен, что это провокация
      против России! Пора бы уже бить всех!


      У меня такое чувство, что имеет место теракт.Можно представить сколько реквизита, инструмента.Борт военный.Могли и в багаж мину подсунуть.Что то уж больно кстати.Подождем новостей.Дай Бог обойдется.
      кеп
    2. Kosmotoga Сегодня, 08:37
      Бить всех? Так вот и летели бить всех.Собирайте вещи и идите бить всех пока мозг не появится
      Kosmotoga
      1. Смог Сегодня, 08:44
        Ансамбль им.Александрова
        летели бить всех
        ?
        Смог
        1. Kosmotoga Сегодня, 08:59
          По новостям сказали что там военные тоже были.
          Kosmotoga
    3. Иван Невельской Сегодня, 08:59
      Бей себя по голове.Может поумнеешь.Ты и есть ПРОВОКАТОР!
      Иван Невельской
  21. Kaliostro Сегодня, 08:18
    Хохлы подстрелили!
    Kaliostro
  22. RUS96 Сегодня, 08:25
    «На борту находятся артисты Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые должны были выступить на аэродроме Хмеймим с новогодней концертной программой», — уточнил источник ТАСС.
    RUS96
  23. umka571 Сегодня, 08:35
    Печалька, этим бортом три дня назад сын прилетел из Хмеймима
    umka571
    1. Иван Невельской Сегодня, 08:56
      Зачем отпустила?
      Иван Невельской
  24. Иван Невельской Сегодня, 08:54
    Теперь в ансамбль им. Александрова будут новых артистов набирать.А я скажу,что нечего делать в Сирии нашим людям.Видать Афганистан ничему не научил,а Путин очень плохой президент.Глупый! И не спорьте,пожалуйста.
    Иван Невельской
    1. Kosmotoga Сегодня, 08:58
      С вами нет смысла спорить ) больных людей нельзя нервировать.
      Kosmotoga
    2. изя топ Сегодня, 08:59
      Цитата: Иван Невельской
      Теперь в ансамбль им. Александрова будут новых артистов набирать.А я скажу,что нечего делать в Сирии нашим людям.Видать Афганистан ничему не научил,а Путин очень плохой президент.Глупый! И не спорьте,пожалуйста.

      откуда ж вы берётесь то?
      изя топ
      1. Штурман Басов Сегодня, 09:09
        Из Израиля.
        Штурман Басов
      2. кеп Сегодня, 09:37
        Цитата: изя топ
        откуда ж вы берётесь то?


        Изя! hi Читайте ботанику,грибы размножаются спорами. laughing
        кеп
        1. изя топ Сегодня, 09:42
          Цитата: кеп
          грибы размножаются спорами

          так этот организм в споры не вступает.заявляет утверждающе,истина в последней инстанции request видимо,под каску свежий воздух не попадает
          изя топ
    3. Алекс_36 Сегодня, 09:02
      мнение лиц украинской национальности здесь интересно меньше всего. Иди собирай подснежников своих под Дебалей.
      Алекс_36
      1. Иван Невельской Сегодня, 09:13
        Ты молодой , видать.Глупенький!
        Иван Невельской
    4. Семен Семеныч Сегодня, 09:23
      Цитата: Иван Невельской
      ,а Путин очень плохой президент.Глупый!

      Эх, Ваня, Ваня...Он не глупый...Он добрый просто....
      Семен Семеныч
      1. изя топ Сегодня, 09:37
        Цитата: Семен Семеныч
        Он добрый просто....

        В.В.П. ведет себя как равный с америкосами, уважительно с китайцами, обходительно с немцами, снисходительно с турками.... И только с каклами он ведет себя как грустный добрый зав.отделением психбольницы - следит чтобы батареи не разморозили и провода не оборвали, и чтобы в животах не бурчало. Жалеет, видимо, иродов
        изя топ
  25. Kosmotoga Сегодня, 08:56
    Упал самолёт уже нашли обломки.
    Kosmotoga
  26. хмурый лис Сегодня, 09:09
    Да что же это за беда то такая .что могло произойти с самолетом что он упал или пропал.если не дай бох все же разбился Это Большое горе .надеюсь все же выжили многие . sad
    хмурый лис
  27. фа2998 Сегодня, 09:10
    Думаю странная катастрофа.Обломки обнаруженные вблизи берега,от экипажа тревожных сообщений не было.Очень похоже на терракт. Соболезную близким погибшим!Что за неделя такая?! hi
    фа2998
  28. cccr51 Сегодня, 09:15
    Иван Невельской
    У амеров наверно вообще все президенты дураки следуя твоей логике
    cccr51
  29. тополь на киев Сегодня, 09:30
    Тёмная история. Ни сигнала о внештатный ситуации,ни переговоров с диспетчерами...
    А может в самолёт загрузили боеприпасы в нагрузку и произошёл взрыв??
    тополь на киев
  30. doework Сегодня, 09:34
    Это просто ужас... что у нас с авиатехникой стало... сколько людей погибло уже...
    doework
  31. Дрюня2 Сегодня, 09:35
    Цитата: Дрюня2
    на борту могла быть Елизавета Глинка
    "доктор Лиза"

    не прошла предполётный контроль - не полетела .
    Дрюня2
  32. Комментарий был удален.
  33. Nemo35 Сегодня, 09:49
    Цитата: Иван Невельской
    Теперь в ансамбль им. Александрова будут новых артистов набирать.А я скажу,что нечего делать в Сирии нашим людям.Видать Афганистан ничему не научил,а Путин очень плохой президент.Глупый! И не спорьте,пожалуйста.

    А можно я поспорю,пожалуйста ? Наши люди ехали, чтобы поддержать там наших солдат. Так всегда было и будет. Афганистан научил многому, поэтому и работают ВС РФ намного аккуратнее и качественнее. Был бы Путин плохой президент, его рейтинг в России был бы ниже плинтуса, а в Крыму уже два года как стояли бы корабли НАТО. И Россия, вполне возможно, была бы сейчас в весьма урезанном виде, потеряв как минимум Дагестан и Чечню.
    Так что Глупый (пользуясь твоей терминологией) именно ты. И не позорь Израиль, а то на фоне нескольких твоих земляков, выглядишь каким-то недалеким.
    А всем погибшим земля пухом.
    Nemo35
  34. 76rtbr Сегодня, 10:45
    на сайтах либералы и продажные уже скачут на костях от радости , например lenta.ru ! примеры приводить не буду , там сплошняком !!!
    76rtbr

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