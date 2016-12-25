11:43 25 декабря

МВД Турции: убийца Карлова действовал не один

Убийство в Анкаре российского посла Андрея Карлова не является результатом личной инициативы террориста, преступление было спланировано заранее и является звеном в цепи целой серии атак, заявили в МВД Турции.

МВД Турции: убийца Карлова действовал не один


Напомним, российский посол был застрелен 19 декабря на открытии фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника». Нападение совершено сотрудником полиции Мертом Алтынташем.


«Мы стараемся выявить связи террориста как внутри Турции, так и за ее пределами. На данном этапе четко определена связь убийцы с террористическим течением (оппозиционного исламского проповедника) Фетхуллаха Гюлена. Покушение – не результат личной инициативы террориста, теракт был спланирован», – сказал глава МВД страны Сулейман Сойлу.

По его словам, в ходе следствия выявлены «выявлены очень важные подробности», однако сейчас «в интересах следствия было бы неверно обнародовать детали расследования, которое продолжается в тесной связке с экспертами из России».

Министр отметил, что теракты, совершенные после парламентских выборов в июне 2015-го, и вооруженное нападение на российского дипломата «взаимосвязаны и являются цепью единого плана».

«Террористы PПК (запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана), течение Фетхуллаха Гюлена (FETÖ) и "Исламское государство" (группировка запрещена в РФ) – это лишь инструменты в одной большой игре», целью которой является пресечение усилий по восстановлению мира на Ближнем Востоке, добавил он.

«Турция и Россия не попадут на подобные ловушки. Политическая воля, проявленная Москвой, является ярким тому подтверждением и это вселяет в нас надежду. Я вновь выражаю соболезнование России и дружественному российскому народу»,
сказал Сулейман Сойлу.

Использованы фотографии: REUTERS
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Комментарии 14
  1. Ихрек Сегодня, 08:30
    Конечно не один. Кто-то очень хочет внести разлад в Российско-Турецких отношениях. Как говорится: - ищите кому это выгодно. Не хотелось бы показывать пальцем, подобные подлости стоит ждать от кого угодно, но за многовековую историю в таких вещах очень преуспели англосаксы. Подставить, спровоцировать, оболгать, оклеветать, предать, напасть на незащищённых, уничтожить сотни тысяч когда это не имеет никакого стратегического значения. Кто это может у нас в мире - я думаю Вы догодались.
    Ихрек
    1. Reptiloid Сегодня, 08:35
      Эрдоган проводил чистки после попытки переворота.Получается------недостаточно.Хоть бы теперь изменилась ситуация с охраной наших сотрудников!!!!!!
      Reptiloid
      1. коноправ Сегодня, 10:10
        Цитата: Reptiloid
        ситуация с охраной наших сотрудников!!!!!!

        Если это не умышленная " подстава" с нашей стороны, то уж планированием мероприятий с использованием коэффициента " жареного петуха" можно назвать с уверенностью.
        коноправ
    2. кеп Сегодня, 09:24
      Цитата: Ихрек
      Кто это может у нас в мире - я думаю Вы догодались.


      Да я просто уверен,поэтому говорить не стану, в "интересах следствия" laughing
      кеп
      1. bouncyhunter Сегодня, 10:44
        Да я просто уверен,поэтому говорить не стану, в "интересах следствия"

        Главное чтобы диванные эксперды не начали строить логические цепочки и истерить , брызгая слюной и стуча пяткой в грудь . laughing Тот , кто реально понимает расклад - разумно промолчит с понимающим видом . bully
        bouncyhunter
    3. коноправ Сегодня, 10:07
      Цитата: Ихрек
      внести разлад в Российско-Турецких отношениях.

      А никакого " лада" и небыло никогда. Турция как была вечным врагом Руси, так и остаётся. У Турции как у незаконнорожденной империи развился комплекс неполноценности и мания преследования в процессе роста всёпоглощающей жестокости и алчности. Это так же можно отнести и к императорской Японии и к королевской Англии.
      коноправ
  2. rudolff Сегодня, 08:45
    Следующими будут наши туристы и гражданские специалисты, работающие в Турции, дело лишь времени.
    rudolff
  3. изя топ Сегодня, 08:48
    Убийство в Анкаре российского посла Андрея Карлова не является результатом личной инициативы террориста, преступление было спланировано заранее и является звеном в цепи целой серии атак, заявили в МВД Турции.
    капитан очевидность request или даже полковник ясен х...
    изя топ
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 08:49
    Турки усиленно переводят стрелки на Гюлена. Им это выгодно - убьют двух зайцев. Повесят на Гюлена и будет ПОЛНЕЙШАЯ свобода по его осуждению, при случае выдачи его мерикатосами.
    a.s.zzz888
    1. Ихрек Сегодня, 09:00
      Цитата: a.s.zzz888
      Турки усиленно переводят стрелки на Гюлена. Им это выгодно - убьют двух зайцев. Повесят на Гюлена и будет ПОЛНЕЙШАЯ свобода по его осуждению, при случае выдачи его мерикатосами.

      Это как в поговорке - "Кто о о чем а лысый про расчёску". Или как например если хакер из России взломал амерские сайты, значит это Путин.
      Ихрек
  5. фа2998 Сегодня, 08:54
    Цитата: Reptiloid
    Эрдоган проводил чистки после попытки переворота.Получается------недостаточно.

    Россия во время переворота Эрдогану помогла,а США отказались выслать Гюлена.Думаю Трамп его выпрет из штатов."Хороших" террористов не бывает.Турция была светская страна,исламизация там вредна.Думаю из Гюлена (в случае выдаче)спецслужбы Турции "вытрясут" его связи. hi
    фа2998
  6. rotmistr60 Сегодня, 10:25
    убийца Карлова действовал не один

    А кто в этом сомневался? Такие теракты (убийства) спонтанно не происходят.
    rotmistr60
  7. Холуай Сегодня, 11:08
    Наша Агентура в Турции и на ближнем востоке очевидно Слаба...СВР походу Лажанулись...
    Холуай
  8. Холуай Сегодня, 11:09
    Надо вернуть охрану Посольств Погранвойскам.в ФСБ дисциплины и порядка больше чем в СВР...
    Холуай

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