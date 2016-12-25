МВД Турции: убийца Карлова действовал не один

«Турция и Россия не попадут на подобные ловушки. Политическая воля, проявленная Москвой, является ярким тому подтверждением и это вселяет в нас надежду. Я вновь выражаю соболезнование России и дружественному российскому народу»,

Убийство в Анкаре российского посла Андрея Карлова не является результатом личной инициативы террориста, преступление было спланировано заранее и является звеном в цепи целой серии атак, заявили в МВД Турции.Напомним, российский посол был застрелен 19 декабря на открытии фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника». Нападение совершено сотрудником полиции Мертом Алтынташем.«Мы стараемся выявить связи террориста как внутри Турции, так и за ее пределами. На данном этапе четко определена связь убийцы с террористическим течением (оппозиционного исламского проповедника) Фетхуллаха Гюлена. Покушение – не результат личной инициативы террориста, теракт был спланирован», – сказал глава МВД страны Сулейман Сойлу.По его словам, в ходе следствия выявлены «выявлены очень важные подробности», однако сейчас «в интересах следствия было бы неверно обнародовать детали расследования, которое продолжается в тесной связке с экспертами из России».Министр отметил, что теракты, совершенные после парламентских выборов в июне 2015-го, и вооруженное нападение на российского дипломата «взаимосвязаны и являются цепью единого плана».«Террористы PПК (запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана), течение Фетхуллаха Гюлена (FETÖ) и "Исламское государство" (группировка запрещена в РФ) – это лишь инструменты в одной большой игре», целью которой является пресечение усилий по восстановлению мира на Ближнем Востоке, добавил он.сказал Сулейман Сойлу.