Последние сутки СССР

Дорогие соотечественники! Сограждане! В силу сложившейся ситуации с образованием Содружества Независимых Государств я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Принимаю это решение по принципиальным соображениям...

В связи с созданием Содружества Независимых Государств (СНГ) Союз ССР как государство и субъект международного права прекращает своё существование.

Для большинства сограждан, Родиной которых является Союз Советских Социалистических Республик, эти кадры вызывают далеко не светлые чувства:Горбачёв:Боль, непонимание, растерянность, в конце концов, ненависть по отношению к тем, кто фактически своими руками развалил огромную страну, созидавшуюся десятилетиями.25 декабря 1991 года – ровно четверть века назад – прекратил своё существование Союз ССР – страна с огромными ресурсами, потенциалами, идеологией социального равенства и мощнейшими силами по обеспечению обороноспособности.Последние кадры уничтожения СССР правителями, назвавшими себя «главными демократами, строящими новые политические и экономические отношения»:26 декабря 1991 года Совет Республик Верховного совета Союза ССР принял декларацию со следующими словами:"Друзья СССР" ликовали. Отдельные продолжают ликовать до сих пор...