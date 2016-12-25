Последние сутки СССР
Для большинства сограждан, Родиной которых является Союз Советских Социалистических Республик, эти кадры вызывают далеко не светлые чувства:
Горбачёв:
Боль, непонимание, растерянность, в конце концов, ненависть по отношению к тем, кто фактически своими руками развалил огромную страну, созидавшуюся десятилетиями.
25 декабря 1991 года – ровно четверть века назад – прекратил своё существование Союз ССР – страна с огромными ресурсами, потенциалами, идеологией социального равенства и мощнейшими силами по обеспечению обороноспособности.
Последние кадры уничтожения СССР правителями, назвавшими себя «главными демократами, строящими новые политические и экономические отношения»:
26 декабря 1991 года Совет Республик Верховного совета Союза ССР принял декларацию со следующими словами:
"Друзья СССР" ликовали. Отдельные продолжают ликовать до сих пор...
Горбачёв:
Дорогие соотечественники! Сограждане! В силу сложившейся ситуации с образованием Содружества Независимых Государств я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Принимаю это решение по принципиальным соображениям...
Боль, непонимание, растерянность, в конце концов, ненависть по отношению к тем, кто фактически своими руками развалил огромную страну, созидавшуюся десятилетиями.
25 декабря 1991 года – ровно четверть века назад – прекратил своё существование Союз ССР – страна с огромными ресурсами, потенциалами, идеологией социального равенства и мощнейшими силами по обеспечению обороноспособности.
Последние кадры уничтожения СССР правителями, назвавшими себя «главными демократами, строящими новые политические и экономические отношения»:
26 декабря 1991 года Совет Республик Верховного совета Союза ССР принял декларацию со следующими словами:
В связи с созданием Содружества Независимых Государств (СНГ) Союз ССР как государство и субъект международного права прекращает своё существование.
"Друзья СССР" ликовали. Отдельные продолжают ликовать до сих пор...