11:47 25 декабря

Последние сутки СССР

Для большинства сограждан, Родиной которых является Союз Советских Социалистических Республик, эти кадры вызывают далеко не светлые чувства:



Горбачёв:
Дорогие соотечественники! Сограждане! В силу сложившейся ситуации с образованием Содружества Независимых Государств я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Принимаю это решение по принципиальным соображениям...



Боль, непонимание, растерянность, в конце концов, ненависть по отношению к тем, кто фактически своими руками развалил огромную страну, созидавшуюся десятилетиями.

25 декабря 1991 года – ровно четверть века назад – прекратил своё существование Союз ССР – страна с огромными ресурсами, потенциалами, идеологией социального равенства и мощнейшими силами по обеспечению обороноспособности.

Последние кадры уничтожения СССР правителями, назвавшими себя «главными демократами, строящими новые политические и экономические отношения»:


26 декабря 1991 года Совет Республик Верховного совета Союза ССР принял декларацию со следующими словами:

В связи с созданием Содружества Независимых Государств (СНГ) Союз ССР как государство и субъект международного права прекращает своё существование.


"Друзья СССР" ликовали. Отдельные продолжают ликовать до сих пор...


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Комментарии 17
  1. oleg-gr Сегодня, 08:59
    Зачем снова публикуется это заявление Меченого? Один "демократ" вытащил наверх других таких же. Вот и постарались поделить власть. В итоге большой страны не стало. "Заграница нам поможет" говорил Остап Бендер-бей. Помогла. Теперь другие расхлебывают.
    oleg-gr
    1. vovanpain Сегодня, 09:10
      Цитата: oleg-gr
      Зачем снова публикуется это заявление Меченого?

      А что бы помнили и не забывали,кто раздербанил великую страну.
      vovanpain
    2. ИНТЕР Сегодня, 10:32
      Цитата: oleg-gr
      Зачем снова публикуется это заявление Меченого?

      Думаю, власти готовят нам что то в виде союзного государства, ибо много в последнее время всплывают сожалений по поводу развала СССР. Пускают инфо и смотрят на реакцию народа! И меченного не особо светили, он до этого тоже много чего говорил, но именно сейчас его активно показывают содалеюшим о распаде.
      ИНТЕР
  2. Кокос Сегодня, 09:02
    В силу сложившейся ситуации с образованием Содружества Независимых Государств я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР


    Перевожу...дорогие друзья я сыкло я просрал великую страну..мне очень жаль...тьфу ...простите но других слов у меня нет fool
    Кокос
  3. samarin1969 Сегодня, 09:07
    Столетьями наши люди создавали Империю. ...И внешние и внутренние враги у неё были всегда. ...Но два недоправителя её не удержали, перечеркнули кровь и пот многих поколений. ...До сих пор его душа не нужна никому, ни бывшим хозяевам, ни чертям.
    samarin1969
    1. кеп Сегодня, 09:20
      Цитата: samarin1969
      ..До сих пор его душа не нужна никому, ни бывшим хозяевам, ни чертям.


      Первый пошел.Второго ждут не дождутся. laughing
      кеп
  4. Громобой Сегодня, 09:18
    Когда Союз распустили ЕБН сразу позвонил Бушу и сказал:"Господин президент,Советского Союза больше нет".
    Отчитался перед шефом...
    Громобой
  5. Смог Сегодня, 09:26
    соотечественники! Сограждане!

    Не соотечественник ты для меня , иуда.
    И не согражданин.
    Кроме брезгливости это словосочетание-м.с.горачев не вызывает ничего.
    Смог
  6. свободный Сегодня, 09:58
    Нет вам прощения твари,ни сейчас ни потом!
    свободный
  7. Тамбовский Волк Сегодня, 10:00
    Зачем рожу этого слабака публиковать.Последователь Микитки Хрущова.
    Тамбовский Волк
  8. jetfors_84 Сегодня, 10:07
    Идеи заложенные в коммунистической идеологии еще будут набирать силу. Я верю в это! Потому что сам , а не по чужим рассказам, могу реально сравнивать то что было с тем что стало.
    Потому что общество когда каждый живет только для себя. Тащит и старается только для себя не имеет будущего.
    jetfors_84
  9. vfqjh Сегодня, 10:11
    Вот я никак въехать не могу . Почему "меченый " такой белый и пушистый за бугор слинял , а ни остался как все простые граждане его разгребать ? Во вопрос !
    vfqjh
  10. rotmistr60 Сегодня, 10:21
    В силу сложившейся ситуации

    А не проще и честнее было сказать в силу созданной ситуации (тем же ЕБНом). Горбачев был не подарок, но ЕБН это была прямая гибель России. И те, кто сейчас пытаются его возвеличить являются открытыми врагами нашей страны.
    rotmistr60
  11. Ныробский Сегодня, 10:24
    Не верьте тем, кто говорит, что при СССР народ страны и весь остальной мир жили хорошо. Это не так, Все жили - ОТЛИЧНО.

    А вот когда СССР демонтировали, вот тогда народы и мир погрузились в распри и хаос, войны и кризисы.
    Ныробский
  12. колдун Сегодня, 10:34
    Цитата: Громобой
    Когда Союз распустили ЕБН сразу позвонил Бушу и сказал:"Господин президент,Советского Союза больше нет".
    Отчитался перед шефом...


    а еще этому пи.д...ру ЕБН музей открыли и мемориал.меченого и ебн только врагами народов объявить это минимум и всех их родственников от мало до велика гонения и травлю устраивать всю оставшуюся жизнь.что бы меченый проклинал тот день когда все это сделал и жалел до самой смерти.
    колдун
  13. РусланНН Сегодня, 10:50
    Гореть тебе в аду, меченый. Такую страну развалили вместе с алкашом.
    РусланНН
  14. Darth Revan Сегодня, 11:23
    Для всех, рождённых в СССР, сегодня День траура и скорби crying
    Darth Revan

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