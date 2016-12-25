США поставят Польше крылатые ракеты JASSM-ER

Вашингтон и Варшава подписали контракт на поставку в Польшу крылатых ракет JASSM-ER класса «воздух-поверхность», сообщило в субботу польское военное ведомство.В релизе отмечается, что «JASSM Extended Range – современнейшее вооружение с дальностью около тысячи километров». Стоимость сделки – порядка $ 230 млн. (940 млн. злотых).Ранее сообщалось, что Госдеп одобрил поставку Польше 70-ти ракет JASSM-ER, для вооружения ими самолетов F-16. Агентство по оборонному сотрудничеству Пентагона пояснило, что вместе с боевыми ракетами польской стороне будут поставлены 8 учебных копий и тренажеры.По неофициальным данным, Польша решила снизить количество закупаемых ракет до 40 единиц.В апреле начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Андрей Картаполов заявлял, что Вашингтон «планирует оснастить восточноевропейских союзников авиационными крылатыми ракетами большой дальности типа JASSM-ER, что позволит тактической авиации НАТО поражать объекты на территории РФ на расстоянии до 1,3 тысячи километров».