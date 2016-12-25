США поставят Польше крылатые ракеты JASSM-ER
Вашингтон и Варшава подписали контракт на поставку в Польшу крылатых ракет JASSM-ER класса «воздух-поверхность», сообщило в субботу польское военное ведомство.
В релизе отмечается, что «JASSM Extended Range – современнейшее вооружение с дальностью около тысячи километров». Стоимость сделки – порядка $ 230 млн. (940 млн. злотых).
Ранее сообщалось, что Госдеп одобрил поставку Польше 70-ти ракет JASSM-ER, для вооружения ими самолетов F-16. Агентство по оборонному сотрудничеству Пентагона пояснило, что вместе с боевыми ракетами польской стороне будут поставлены 8 учебных копий и тренажеры.
По неофициальным данным, Польша решила снизить количество закупаемых ракет до 40 единиц.
В апреле начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Андрей Картаполов заявлял, что Вашингтон «планирует оснастить восточноевропейских союзников авиационными крылатыми ракетами большой дальности типа JASSM-ER, что позволит тактической авиации НАТО поражать объекты на территории РФ на расстоянии до 1,3 тысячи километров».
В релизе отмечается, что «JASSM Extended Range – современнейшее вооружение с дальностью около тысячи километров». Стоимость сделки – порядка $ 230 млн. (940 млн. злотых).
Ранее сообщалось, что Госдеп одобрил поставку Польше 70-ти ракет JASSM-ER, для вооружения ими самолетов F-16. Агентство по оборонному сотрудничеству Пентагона пояснило, что вместе с боевыми ракетами польской стороне будут поставлены 8 учебных копий и тренажеры.
По неофициальным данным, Польша решила снизить количество закупаемых ракет до 40 единиц.
В апреле начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Андрей Картаполов заявлял, что Вашингтон «планирует оснастить восточноевропейских союзников авиационными крылатыми ракетами большой дальности типа JASSM-ER, что позволит тактической авиации НАТО поражать объекты на территории РФ на расстоянии до 1,3 тысячи километров».
Использованы фотографии: http://www.airforce-technology.com