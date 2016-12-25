11:43 25 декабря

США поставят Польше крылатые ракеты JASSM-ER

Вашингтон и Варшава подписали контракт на поставку в Польшу крылатых ракет JASSM-ER класса «воздух-поверхность», сообщило в субботу польское военное ведомство.

США поставят Польше крылатые ракеты JASSM-ER


В релизе отмечается, что «JASSM Extended Range – современнейшее вооружение с дальностью около тысячи километров». Стоимость сделки – порядка $ 230 млн. (940 млн. злотых).


Ранее сообщалось, что Госдеп одобрил поставку Польше 70-ти ракет JASSM-ER, для вооружения ими самолетов F-16. Агентство по оборонному сотрудничеству Пентагона пояснило, что вместе с боевыми ракетами польской стороне будут поставлены 8 учебных копий и тренажеры.

По неофициальным данным, Польша решила снизить количество закупаемых ракет до 40 единиц.

В апреле начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Андрей Картаполов заявлял, что Вашингтон «планирует оснастить восточноевропейских союзников авиационными крылатыми ракетами большой дальности типа JASSM-ER, что позволит тактической авиации НАТО поражать объекты на территории РФ на расстоянии до 1,3 тысячи километров».

Использованы фотографии: http://www.airforce-technology.com
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Комментарии 20
  1. Ихрек Сегодня, 09:02
    Деньги некуда наверное девать. Выдумывают себе врагов в лице России. Опять эта америка всех подстрекает и натравливает, надеюсь с приходом Трампа эта чертвовщина кончится.
    Ихрек
    1. oleg-gr Сегодня, 09:06
      Поставляют "строго оборонительное" оружие. Раньше они боялись ракет Ирана, а теперь Искандеры в Калининграде. Обороняются от "агрессоров" одним словом.
      oleg-gr
      1. sabakina Сегодня, 09:33
        Для унитожения Искандеров в Калининграде не нужна 1000-км дальность.
        sabakina
    2. кеп Сегодня, 09:11
      Цитата: Ихрек
      Деньги некуда наверное девать.


      Все деньги "евросоюза" давно печатают с разрешения ФРС,Всемирного банка,МВФ и связанных с ними структур. Деньги на военные нужды, вообще никто в Штатах не считает расходом.Главная задача оттяпать Россию минимум до Урала,и все затраты окупятся. Самое интересное впереди,когда мигрантам в ЕС начнут продавать оружие.Не всем конечно а "только умеренным". Штатам нужна война в Европе как воздух.
      кеп
      1. sabakina Сегодня, 09:35
        Здорово Анатолий. Деньги - это да. Меня интересует, команду на запуск этих КР будут давать сами поляки? Или же янки будут их контролировать?
        sabakina
        1. Zaurbek Сегодня, 09:46
          Оборудование сложное, без санкции США вряд ли такое применят. Массированный пуск это уже стратегическое оружие...(в не ядерном исполнении)
          Zaurbek
          1. кеп Сегодня, 10:23
            Цитата: sabakina
            Здорово Анатолий. Деньги - это да. Меня интересует, команду на запуск этих КР будут давать сами поляки? Или же янки будут их контролировать?

            Цитата: Zaurbek
            Оборудование сложное, без санкции США вряд ли такое применят. Массированный пуск это уже стратегическое оружие...(в не ядерном исполнении)


            Представьте себе,Вы купили автоматы не важно какой конструкции вооружились и пошли воевать,а в них элементарно отсутствуют бойки.Забыли при сборке на заводе.Это сложнейшая техника которая потребует модернизации системы запуска с самолета,это уже вопрос к американцам когда они их включат в боевую работу.
            А бывает и такое Как сообщило Министерство обороны Латвии, солдатам Национальных вооруженных сил удалось сломать 57 штурмовых винтовок G36, произведенных немецкой компанией Heckler & Koch. По словам представителей Минобороны, «ахиллесовой пятой» данных автоматов оказался ненадежный пластиковый приклад.
            http://warfiles.ru/show-139477-razbitaya-gordost-
            nato-nemeckie-hk-g36-lomayutsya-v-rukah-latyshey.
            html
            кеп
            1. СТАРПЕР Сегодня, 11:04
              Зря пшеки на это согласились, теперь в случае чего, мочить будем не жалея ваши города и будем беречь наших солдат! Тысчяч 100 мы положили освобождая ваши города от фашистов и спасая их от полного разрушения..? Больше этого не будет...А будет как в Мюнхене сша с воздуха освобождали...Злобные вы все же (по своей жене сужу польской))))
              СТАРПЕР
          2. voyaka uh Сегодня, 11:04
            Ничего сложного для запуска там нет. В комп. ракеты вводятся координаты
            цели. Это может и летчик на лету сделать. Можно задать и полный маршрут со всякими огибаниями.
            Как Калибр. Сбрасывается с самолета ... и пошла. Истребитель разворачивается и на базу.
            voyaka uh
  2. Кокос Сегодня, 09:08
    Ну вперед и с песней чем больше оружия в европе тем сильнее будет ответный удар России...американцы с удовольствием подставляют европу ...где мозги евролидеров? и есть ли они вообще там?
    Кокос
  3. BOB044 Сегодня, 09:36
    Ох и получат паны по полной.Доиграются всё мнят себя великими.
    BOB044
  4. Zaurbek Сегодня, 09:48
    Вообще интересно будет сравнить реакцию Европы, когда у нас такое оружие появится...Мини калибр под крылом МиГ-35 и Су-30/34/35 с дальностью 1200км.
    Zaurbek
    1. Wiruz Сегодня, 11:00
      Как будто его сейчас нет winked
      Комплекс "Калибр-А", экспортное название "Club-A". Под крылом самолётов ВКС таких, пока что, ни разу не видели, но зато экспортные варианты предлагаются к продаже. Если я ничего не напутал, то речь шла даже о возможности запускать их с лёгких МиГ-35 и МиГ-29К hi
      Wiruz
  5. фа2998 Сегодня, 09:53
    Цитата: sabakina
    Для унитожения Искандеров в Калининграде не нужна 1000-км дальность.

    По моему был договор на поставку вооружений -максимальная дальность 300 км.Если панам поставляют такое оружие,это и с нас снимает подобные ограничения.Может Ирану подкинуть,либо еще кому,что бы в Вашингтоне икнулось! hi
    фа2998
    1. sabakina Сегодня, 10:14
      Вроде да, есть такое, ограничение дальности не распостраняется только на КР морского базирования.
      sabakina
    2. кеп Сегодня, 10:35
      Цитата: фа2998
      Цитата: sabakina
      Для унитожения Искандеров в Калининграде не нужна 1000-км дальность.

      По моему был договор на поставку вооружений -максимальная дальность 300 км.Если панам поставляют такое оружие,это и с нас снимает подобные ограничения.Может Ирану подкинуть,либо еще кому,что бы в Вашингтоне икнулось! hi

      Американцы икают уже год.
      кеп
  6. anna1980 Сегодня, 11:00
    а ракета хорошая кто знает?
    anna1980
  7. APASUS Сегодня, 11:28
    Ничего не понял,это как пшеки обошли режим контроля за ракетами и ракетными технологиями?Это ракеты из первого списка.
    Согласно Списку, в категорию I входят ракеты (включая баллистические ракеты, ракеты-носители и исследовательские ракеты), способные доставлять полезную нагрузку не менее 500 кг на дальность не менее 300 км, атмосферные беспилотные летательные аппараты (включая крылатые ракеты, радиоуправляемые самолеты-мишени и радиоуправляемые разведывательные самолеты, способные доставлять полезную нагрузку не менее 500 кг на дальность не менее 300 км). В этом же разделе упоминается все то, что необходимо для изготовления и использования этих ракет (испытательное и производственное оборудование, программное обеспечение, технология), а в следующем разделе - разделе 2 - этой категории определены наиболее важные комплектующие элементы ракеты (двигатели, имеющие полный импульс тяги 1.1*106 Н*с (105кгс*с) и более, системы наведения, другие наиболее важные элементы ракет, программное обеспечение и технологии).

    Теперь получается любые "индейцы" могут купить у США ракеты?
    APASUS
  8. Лелёк Сегодня, 11:32
    ( Вашингтон «планирует оснастить восточноевропейских союзников авиационными крылатыми ракетами большой дальности типа JASSM-ER, что позволит тактической авиации НАТО поражать объекты на территории РФ на расстоянии до 1,3 тысячи километров».)

    Поставляют вооружение в комплекте с задачей применения, даже не маскируются с.в.о.л.о.ч.и. negative
    Лелёк
  9. Берингов пролив Сегодня, 11:32
    Балтийский флот РФ необходимо пополнить универсальными ракетными корветами 20385,вооруженными ракетами ,,Калибр''
    Берингов пролив

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