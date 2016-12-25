На поверхности Чёрного моря обнаружены фрагменты упавшего Ту-154 МО РФ

Источники информационных агентств сообщают о том, что самолёт Ту-154, принадлежавший МО РФ, упал в Чёрное море. По первоначальным данным, обломки лайнера, который направлялся в сирийскую провинцию Латакия, обнаружены примерно в 6 км от берега. Речь идёт о нескольких обломках, а также о стойке шасси. На месте падения самолёта в воду обнаружено большое масляное пятно.Напомним, что самолёт Ту-154 взлетел из сочинского аэропорта в 5:20. На борту самолёта находился 91 человек (83 пассажира и 8 членов экипажа). Среди пассажиров были музыканты ансамбля песни и пляски им.Александрова, которые должны были дать концерт для военнослужащих на авиабазе "Хмеймим".Сообщается и о том, что на морской поверхности обнаружены несколько точек с обломками авиалайнера. В частности, часть обломков лайнера находится примерно в 2 морских милях от побережья. Найдены фрагменты Ту-154 и примерно в 12 морских милях.По уточнённым данным, экипаж борт министерства обороны перестал выходить на связь спустя всего минуту после того, как поднялся в воздух.В силовых структурах заявили, что в качестве основных версий падения самолёта рассматриваются: техническая неисправность воздушного судна и ошибка в пилотировании. Известно о том, что самолёт приземлялся в Адлерском аэропорту для дозаправки, изначально вылетев с аэродрома Чкаловский в Московской области.Потерпевший крушение лайнер находится на глубине свыше 50 м. Из Чкаловского на его борту могли лететь корреспонденты Первого канала, ТК "Звезда" и других СМИ.