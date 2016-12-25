11:43 25 декабря

На поверхности Чёрного моря обнаружены фрагменты упавшего Ту-154 МО РФ

Источники информационных агентств сообщают о том, что самолёт Ту-154, принадлежавший МО РФ, упал в Чёрное море. По первоначальным данным, обломки лайнера, который направлялся в сирийскую провинцию Латакия, обнаружены примерно в 6 км от берега. Речь идёт о нескольких обломках, а также о стойке шасси. На месте падения самолёта в воду обнаружено большое масляное пятно.
На поверхности Чёрного моря обнаружены фрагменты упавшего Ту-154 МО РФ

Напомним, что самолёт Ту-154 взлетел из сочинского аэропорта в 5:20. На борту самолёта находился 91 человек (83 пассажира и 8 членов экипажа). Среди пассажиров были музыканты ансамбля песни и пляски им.Александрова, которые должны были дать концерт для военнослужащих на авиабазе "Хмеймим".
Сообщается и о том, что на морской поверхности обнаружены несколько точек с обломками авиалайнера. В частности, часть обломков лайнера находится примерно в 2 морских милях от побережья. Найдены фрагменты Ту-154 и примерно в 12 морских милях.
По уточнённым данным, экипаж борт министерства обороны перестал выходить на связь спустя всего минуту после того, как поднялся в воздух.
В силовых структурах заявили, что в качестве основных версий падения самолёта рассматриваются: техническая неисправность воздушного судна и ошибка в пилотировании. Известно о том, что самолёт приземлялся в Адлерском аэропорту для дозаправки, изначально вылетев с аэродрома Чкаловский в Московской области.
Потерпевший крушение лайнер находится на глубине свыше 50 м. Из Чкаловского на его борту могли лететь корреспонденты Первого канала, ТК "Звезда" и других СМИ.

Использованы фотографии: Antonio_D50.livejournal.com

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 174
  1. Стрелец2 Сегодня, 09:10
    турки сбили?
    Стрелец2
    1. 210окв Сегодня, 09:13
      Не пишите глупость...Погибли люди..Светлая память погибшим...
      Цитата: Стрелец2
      турки сбили?
      210окв
      1. Комментарий был удален.
        1. 210окв Сегодня, 09:18
          Я не собираюсь с Вами бодаться только из-за того что произошла трагедия...А Вам всё "турки виноваты.."
          Цитата: Стрелец2
          Цитата: 210окв
          Не пишите глупость...Погибли люди..Светлая память погибшим...
          Цитата: Стрелец2
          турки сбили?


          умный нашёлся?
          210окв
          1. bouncyhunter Сегодня, 10:10
            Соболезнования родным и близким погибших . Не теряю надежды что найдут выживших . crying
            bouncyhunter
          2. Bad_gr Сегодня, 10:12
            Большой разброс обломков. Похоже он развалился ещё в воздухе, поэтому и лётчики ничего не успели сообщить.

            Думаю, вряд ли, что кто-то сбил. Или от старости развалился, или бомба.
            Bad_gr
        2. Комментарий был удален.
      2. mig29mks Сегодня, 10:57
        Соболезнования всем родным!!! хор Александрова ! такой хор разноголосый собрать целая наука!
        mig29mks
    2. Catphantom Сегодня, 09:14
      В 6 км. от берега?
      Catphantom
      1. алексей гарбузь Сегодня, 11:42
        Даже если не нагнетать ситуацию, то в зоне действия ПЗРК. А навести можно с любого плавсредства.
        алексей гарбузь
    3. vovanpain Сегодня, 09:15
      Вот и началось воскресенье. crying Скорбим по погибшим в катастрофе,наши соболезнования родственникам.Надеюсь разберутся в причинах произошедшего. request
      vovanpain
      1. Лелёк Сегодня, 11:26
        Цитата: vovanpain
        Скорбим по погибшим в катастрофе,наши соболезнования родственникам.


        Да, декабрь выдался трагическим для нас. Вот последнее известие:
        Вечная память.
        Лелёк
    4. Zibelew Сегодня, 09:16
      Цитата: Стрелец2
      турки сбили?
      Да вы батенька бредите. Какие турки в Краснодарском крае, откройте карту. Жаль ансамбль.
      Zibelew
      1. Стрелец2 Сегодня, 09:20
        Цитата: Zibelew
        Цитата: Стрелец2
        турки сбили?
        Да вы батенька бредите. Какие турки в Краснодарском крае, откройте карту.

        какой краснодарский край в чёрном море?
        Стрелец2
        1. древний Сегодня, 10:05
          Цитата: Стрелец2
          какой краснодарский край в чёрном море?


          Чисто поинтересуюсь..выпускник по ЕГЭ или.."справку купил в переходе"? wassat wassat wassat
          древний
          1. СРЦ П-15 Сегодня, 10:12
            Сейчас ИГИЛ со всех утюгов будет верещать, что это они сбили самолёт. Странно, что до сих пор этого не слышно.
            Погибшим, пусть земля будет пухом!
            СРЦ П-15
          2. Стрелец2 Сегодня, 10:44
            Цитата: древний
            Цитата: Стрелец2
            какой краснодарский край в чёрном море?


            Чисто поинтересуюсь..выпускник по ЕГЭ или.."справку купил в переходе"? wassat wassat wassat

            tongue
            Стрелец2
            1. ЮГВ-97219 Сегодня, 11:18
              Цитата: Стрелец2
              Цитата: древний
              Цитата: Стрелец2
              какой краснодарский край в чёрном море?


              Чисто поинтересуюсь..выпускник по ЕГЭ или.."справку купил в переходе"? wassat wassat wassat

              tongue

              Глубокомысленный ответ!Черепушка небось трещит от переизбытка серого вещества!?
              ЮГВ-97219
              1. Стрелец2 Сегодня, 11:26
                Цитата: ЮГВ-97219
                Цитата: Стрелец2
                Цитата: древний
                Цитата: Стрелец2
                какой краснодарский край в чёрном море?


                Чисто поинтересуюсь..выпускник по ЕГЭ или.."справку купил в переходе"? wassat wassat wassat

                tongue

                Глубокомысленный ответ!Черепушка небось трещит от переизбытка серого вещества!?

                ТАКИЕ ,КАК ВЫ БОЛЬШЕГО НЕ ЗАСЛУЖИВАЕТЕ...
                Стрелец2
            2. veteran66 Сегодня, 11:33
              Цитата: Стрелец2
              Цитата: древний
              Цитата: Стрелец2
              какой краснодарский край в чёрном море?


              Чисто поинтересуюсь..выпускник по ЕГЭ или.."справку купил в переходе"? wassat wassat wassat

              tongue

              нашли тему поглумиться?! Д,Б! (С. Лавров)
              veteran66
              1. Стрелец2 Сегодня, 11:39
                Цитата: veteran66
                Цитата: Стрелец2
                Цитата: древний
                Цитата: Стрелец2
                какой краснодарский край в чёрном море?


                Чисто поинтересуюсь..выпускник по ЕГЭ или.."справку купил в переходе"? wassat wassat wassat

                tongue

                нашли тему поглумиться?! Д,Б! (С. Лавров)

                не я,прекратите.Хотелось знать правду,но в наше время правда для людей слишком редкая вещь зато информационное прикрытие на этом сайте ,как саранча на зелёном лугу расплодилась по закону бочки дёгтя в ложке мёда.
                Стрелец2
        2. Fonmeg Сегодня, 10:24
          Подучите географию! Позорно не знать свою страну, хотя может казачок то и засланный!

          Трагедия и боль утраты. Соболезнование близким погибших.
          Fonmeg
      2. larand Сегодня, 10:14
        Цитата: Zibelew
        Цитата: Стрелец2
        турки сбили?
        Да вы батенька бредите. Какие турки в Краснодарском крае, откройте карту. Жаль ансамбль.


        Скорее всего сочинцы с топливом или обслуживанием накосячили Из москвы летел, а после дозаправки упал.
        larand
        1. veteran66 Сегодня, 11:34
          Цитата: larand
          Скорее всего сочинцы с топливом или обслуживанием накосячили

          они его, по-вашему динамитом заправили? Самолёт в воздухе развалился, экипаж даже не сообщил ничего.
          veteran66
    5. Смог Сегодня, 09:21
      Цитата: Стрелец2
      турки сбили?

      Суббота бурной была?
      По трезвяку такое ляпнуть не получится.
      Смог
      1. Стрелец2 Сегодня, 09:28
        Цитата: Смог
        Цитата: Стрелец2
        турки сбили?

        Суббота бурной была?
        По трезвяку такое ляпнуть не получится.

        что турки нравятся?
        Стрелец2
        1. Смог Сегодня, 09:38
          Цитата: Стрелец2
          Цитата: Смог
          Цитата: Стрелец2
          турки сбили?

          Суббота бурной была?
          По трезвяку такое ляпнуть не получится.

          что турки нравятся?

          Нет, не нравятся. Но глупости писать наверное ни к чему (имхо)
          Смог
          1. Комментарий был удален.
            1. Смог Сегодня, 09:45
              глупости это у тебя изображение на картинке.

              Ну очень "сильный" аргумент.
              Когда нечего сказать по существу переходим на "выражение морды лица"?
              Смог
              1. Стрелец2 Сегодня, 09:47
                Цитата: Смог
                глупости это у тебя изображение на картинке.

                Ну очень "сильный" аргумент.
                Когда нечего сказать по существу переходим на "выражение морды лица"?


                это нормальный ответ на ваши слова.
                Стрелец2
                1. Смог Сегодня, 09:52
                  это нормальный ответ на ваши слова.

                  Так на слова или на картинку????
                  Вы бы уж определились.
                  глупости это у тебя изображение на картинке.
                  Смог
                  1. Комментарий был удален.
                  2. bouncyhunter Сегодня, 10:17
                    Костя , спокойней , дружище ! Не поддавайся на провокации тролля !
                    bouncyhunter
                    1. Смог Сегодня, 10:25
                      Паша, привет.Я само спокойствие, ни один мускул на заднем месте не дрогнул.
                      Знаешь, иногда очень даже интересно побеседовать с неадекватом. Ты ему факты, а он тебе-сам такой. Ну что с ними поделаешь? Ну вот не нравиться ему моя картинка, прям головой об пол бьюсь от расстройства, боюсь как бы до инсульта не дошло...... laughing
                      За поддержку спасибо!!!!
                      Смог
                      1. bouncyhunter Сегодня, 10:30
                        Костя hi , не мне тебе объяснять про людей , для которых существует только два мнения по любому вопросу : моё и неправильное . Особенно много таких за лужей . Ну и среди наших либерастов , конечно ! laughing
                        bouncyhunter
                      2. Стрелец2 Сегодня, 10:45
                        Цитата: Смог
                        Паша, привет.Я само спокойствие, ни один мускул на заднем месте не дрогнул

                        отрезателям снасибо скажите.
                        Стрелец2
                      3. veteran66 Сегодня, 11:36
                        Цитата: Смог
                        боюсь как бы до инсульта не дошло......
                        За поддержку спасибо!!!!

                        ещё одни пр-ки, идите на цензор и глумитесь там, за своих сойдёте "Д,Б!!!"
                        veteran66
        2. Комментарий был удален.
    6. Стрелец2 Сегодня, 09:22
      вообще ту154 очень надёжный самолёт ,отказ одного двигателя не причина для падения,а отказ сразу двух -это маловероятная ситуация,тут что то ещё.
      Стрелец2
      1. ilya_oz Сегодня, 09:26
        Такой надежный, что больше 70 бортов потеряно.
        ilya_oz
        1. Стрелец2 Сегодня, 09:39
          Цитата: ilya_oz
          Такой надежный, что больше 70 бортов потеряно.

          в основном человеческий фактор,много случаев при отработке новых узлов,есть случай взлёта с нарушением лётных норм.
          Хотя вообще да.
          Ту -154
          Одна авиакатастрофа с участием Ту-154 приходится на 1 041 000 летных часов.

          Airbus A310.
          Одна авиакатастрофа на 1 067 700 летных часов.
          Стрелец2
        2. Seal Сегодня, 09:42
          Авиакатастрофы со смертельным исходом.
          Boeing 737- одна авиакатастрофа приходится на 507 500 летных часов самолета.
          Ту-154 - одна авиакатастрофа на 1 041 000 летных часов самолета.
          Airbus A31 - одна авиакатастрофа на 1 067 700 летных часов самолета.
          McDonnell-Douglas DC-9 - одна авиакатастрофа на 1 068 700 летных часов самолета.
          Seal
        3. Orionvit Сегодня, 10:18
          Основные катастрофы с ТУ-154, пришлись на 90-е годы, когда летали с нарушением всех лётных норм безопасности.
          Orionvit
      2. donavi49 Сегодня, 09:35
        8% серийных машин потеряно.
        У 727 - показатель 5%

        У современных 1-2% (у 320 вообще 0,5%). Это без учета налета. С налетом разрыв будет еще больший.
        donavi49
        1. Stas157 Сегодня, 09:52
          Цитата: donavi49
          У 727 - показатель 5%

          Если учесть что 727 было 1830, а упало 114, то получается 6,3%.
          Ту-154 пропал внезапно, пилоты даже на связь не вышли, наводит мысль на теракт.
          Stas157
      3. Ныробский Сегодня, 09:37
        Цитата: Стрелец2
        вообще ту154 очень надёжный самолёт ,отказ одного двигателя не причина для падения,а отказ сразу двух -это маловероятная ситуация,тут что то ещё.

        Шмон надо в аэропорту наводить. Подаскивать техников и всех причастных к подготовке самолёта к вылету. Может "трудятся" идеологически заряженные выходцы с ближнего и не очень, зарубежья. Соболезнования семьям погибших.
        Ныробский
        1. VovanFalcon Сегодня, 10:04
          Ну что глупость морозить!!!!!!!!....МО к своим самолётам НИКОГО не подпускает, свой техсостав возит. Башней думай немножко. иКСПЕРТОВ развелось!!!!!!!
          VovanFalcon
          1. Ныробский Сегодня, 10:14
            Башней думай немножко. иКСПЕРТОВ развелось!!!!!!!
            Ну куда нам лохматым до тебя просветлённого. Самолёт, я так понял, вообще заходил на дозаправку. И что, в каждом аэропорту страны бегает автозаправщик от минобороны? Или они с собой цистерну с керосином возят? Второй самолёт минобороны рухнул за последние полмесяца - вот и думай "Башней"...
            Ныробский
        2. Fonmeg Сегодня, 10:29
          Не мудрено. Адлер, Кавказ и расслабление в безопасности на фоне побед!
          Fonmeg
      4. excomandante Сегодня, 09:38
        По идее, армейский должен быть модернизированным. Статья о самолете - https://topwar.ru/37869-legendarnyy-tu-154-v-otst
        avku-ne-uhodit.html.
        excomandante
      5. Orionvit Сегодня, 09:54
        Тушка очень надёжный самолёт. Отказ одного двигателя не считается на Ту-154 аварийной ситуацией, и он может лететь в штатном режиме, даже с набором высоты. При отказе двух, (что ещё более маловероятно),он может сесть. Помните случай, когда пассажирский самолёт после взлёта, сел на Гудзон в Нью-Йорке, и это с двигателями под крылом. Здесь же, лётчики ничего не успели сообщить. Очень большая вероятность теракта. Будем ждать результатов расследования.
        Orionvit
        1. TRex Сегодня, 10:06
          Трагедия, конечно... Да под Новый год... Поймал себя на мысли - сбили на взлете, ВПП в сторону моря, а там, между обрезом воды и полосой три-четыре квартала частного сектора. Отследили по радиообмену борт Министерства обороны, взлетал практически ночью, в темноте - и влепили из ПЗРК вдогон... Глубины небольшие, все обломки найдут и поднимут, потом все ясно станет...
          Людей жалко. Вечная память...
          TRex
          1. Yarik Сегодня, 10:33
            В этом случае кто-либо ответственность взял. а этого нет.
            Yarik
        2. древний Сегодня, 10:08
          Цитата: Orionvit


          А подумать ГОЛОВОЙ насчёт этого как?
          1. Самолёт другого ВЕДОМСТВА.
          2.За противообленительную "помывку" здесь надо ..платить..."халява"не катит ( что на улице ЗИМА..наверное в курсе".
          3.Возможна не уборка одного закрылка и т.д. и т.п.
          древний
    7. alexneg Сегодня, 09:22
      Цитата: Стрелец2
      турки сбили?


      Сбили наверное Вас с толку. Жаль погибших и светлая память героям. Ведь они летели в страну охваченную войной, чтобы поддержать наших ребят, защищающих нашу Родину на дальних подступах от бармалеев выращенных обамовскими aмерикaкaшкaми. К сожалению будут найдены только обломки без тел. Тела наверняка поглотила бездна Черного моря.
      alexneg
    8. Seal Сегодня, 09:39
      Самолет надежный, но непростой. Имеет плюсы.
      - Двигатели в хвосте (нет шума и вибрации),
      - Двигатели расположены близко к центру тяжести (нет разворачивающего момента при отказе бокового двигателя);
      - Двигатели на фюзеляже(крылья свободны,на высоте 3,5 метров,что позволяет садится на грунт 1500 м.
      - У самолёта маленький ПЦН (давление на грунт).

      Но эти же достоинства создают проблемы в управлении этим самолетом в воздухе.
      - Массивный хвост с тремя двигателями создает смещенный центр тяжести к хвосту, что не самое лучшее с аэродинамической точки зрения.
      - Аэродинамическое сопротивление хвостовой части ТУ-154 огромное,
      - Смещенный центр тяжести к хвосту делает низкоэффективными рули на оперении.
      Поэтому он такой сложный в управлении, низкоманевренный, легко сваливается... То есть при неумелом с ним обращении достаточно легко может стать кирпичем в закритических режимах.

      В самолете данного типа нужно тщательно выверять центровку. Рассаживать буквально каждого пассажира на свое место и не допускать, чтобы пассажиры перемешались по салону во время набора высоты и сброса высоты.

      Похоже, что в данном рейсе, как и в других подобных рейсах, за этим не уследили. ИМХО, конечно.
      Seal
    9. BOB044 Сегодня, 09:41

      1
      Стрелец2 Сегодня, 09:10 Новый
      турки сбили?
      Совсем с головой не дружите или Новый Год уже отмечаете.Люди погибли, стрелец2
      BOB044
      1. Стрелец2 Сегодня, 09:44
        Цитата: BOB044

        1
        Стрелец2 Сегодня, 09:10 Новый
        турки сбили?
        Совсем с головой не дружите или Новый Год уже отмечаете.Люди погибли, стрелец2

        по вашему раз люди погибли ,то теракт исключён? кто из нас не дружит с головой?
        Стрелец2
        1. стас57 Сегодня, 10:17
          ты, устроил срачь на скорбной теме
          стас57
          1. Стрелец2 Сегодня, 10:54
            Цитата: стас57
            ты, устроил срачь на скорбной теме


            скорбная тема будет на поповском сайте,а здесь обсуждаются военные и технические проблемы.
            Стрелец2
    10. raki-uzo Сегодня, 10:07
      Мы скорбим с вами...
      raki-uzo
    11. Гиперборей Сегодня, 10:43
      У вас мозг отсутствует как орган!!
      Гиперборей
    12. Стрелец2 Сегодня, 11:23
      вообще за последнюю неделю слишком много жертв. В Иркутске больше 70 человек,сейчас больше 90человек,ЧТО ЭТО? ЧТО ПРОИСХОДИТ?
      Стрелец2
  2. Ferdinant Сегодня, 09:11
    А где,интересно
    Ferdinant
    1. 210окв Сегодня, 09:14
      Да в Черном море...После взлета..
      Цитата: Ferdinant
      А где,интересно
      210окв
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 09:11
    Земля погибшим пухом!Прими Господь их души!!!Мои искренние соболезнования родным, близким,коллегам и друзьям погибших!!!
    Изгоняющий либероидов
  4. qwert789as Сегодня, 09:12
    Одни маты в голове, sad recourse
    qwert789as
  5. saksan Сегодня, 09:14
    Цитата: Стрелец2
    турки сбили?

    Навряд ли.Скорее всего отказ техники
    saksan
    1. Pulya Сегодня, 09:23
      Цитата: saksan
      Цитата: Стрелец2
      турки сбили?

      Навряд ли.Скорее всего отказ техники

      Отказ техники???
      Это, что все двигателя в один момент, отказали и вся электроника???
      На смог связаться с землёй? Доложить о сбое (отказа) оборудования?
      Я думаю, что это теракт. Взрыв на борту, при наборе высоты.
      Pulya
      1. Стирбьорн Сегодня, 09:30
        Цитата: Pulya
        Я думаю, что это теракт. Взрыв на борту, при наборе высоты.
        тоже так считаю, лайнеры просто так не пропадают безмолвно
        Стирбьорн
        1. Серый брат Сегодня, 09:47
          Цитата: Стирбьорн
          тоже так считаю, лайнеры просто так не пропадают безмолвно

          При наборе высоты только так валятся, причем любые крупные. Отказ двигателя, скорость падает, высота тоже, инстинктивно ручку на себя( а надо от себя чтобы скорость опять набрать на снижении) и газу, скорость упала уже, движки не вытягивают, валится вниз попой вперёд.
          Всё быстро - базарить некогда.

          Земля им пухом.
          Серый брат
      2. древний Сегодня, 10:16
        Цитата: Pulya
        Цитата: saksan
        Цитата: Стрелец2
        турки сбили?

        Навряд ли.Скорее всего отказ техники

        Отказ техники???
        Это, что все двигателя в один момент, отказали и вся электроника???
        На смог связаться с землёй? Доложить о сбое (отказа) оборудования?
        Я думаю, что это теракт. Взрыв на борту, при наборе высоты.


        На гражданских аэродромах,да ещё по гражданским "схемам" не летали вообще(это судя по вашим .."мыслям") Ил-18 ,кстати, угробили из-за "кривой гражданской схемы).
        Отказы могут произойти ЛЮБЫЕ..в том числе и вами все перечисленные!
        Связь у граждан практически на каждый эпизод" со своим диспечером и на СВОЁМ канале( запуск,руление, метео,взлёт,круг и т.д. и т.п.
        УКВ р/ст имеют "денденцию паузы при перестройки частот каналов..не критичные конечно так..пара-тройка секунд,но..этого достаточно,что бы..кончилось ткем,чем кончилос.
        Взлетел,доложил,что борт порядок..ему работайте с крунгм..спасоибо,досвиданья и тут ..хлоп...вот тебе и не успел!
        Ещё раз говорю..ДУМАТЬ..никогда не..."вредно" wink wink
        древний
        1. demchuk.ig Сегодня, 11:30
          Цитата: древний
          Связь у граждан практически на каждый эпизод" со своим диспечером и на СВОЁМ канале( запуск,руление, метео,взлёт,круг и т.д. и т.п.

          Так оно так,но я не думаю,что в критической ситуации,кто то пытался перестроить частоту,прокричать можно где угодно-круг ,подход,метео.Всё ведь пишется.Скорее всего это произошло мгновенно.
          demchuk.ig
      3. Василенко Владимир Сегодня, 10:16
        Цитата: Pulya
        Я думаю, что это теракт. Взрыв на борту, при наборе высоты.

        или ПЗРК
        Василенко Владимир
        1. Гиперборей Сегодня, 10:48
          Даже при прямом попадании ракеты самолёт не умирает мгновенно. А в наших ПЗРК стоит система подныривания под цель для увеличения площади поражения осколками. Так что ПЗРК вообще исключается. Скорее всего банальный отказ техники. Самолёт к тому же мягко говоря не свежий.
          Гиперборей
          1. Василенко Владимир Сегодня, 11:00
            если учесть что полные баки минута после старта то...
            кроме того а с чего вы взяли что наше ПЗРК?
            Василенко Владимир
          2. Parsec Сегодня, 11:13
            Цитата: Гиперборей
            А в наших ПЗРК стоит система подныривания под цель для увеличения площади поражения осколками.


            Нет такой системы. Есть система увода от наиболее нагретых частей ЛА. В ракетах ПЗРК используются контактные датчики удара плюс датчик внедрения, подрывающий БЧ и двигатель после проникновения ракеты за обшивку. Если проникновения не было, подрыв с задержкой от датчика удара.
            Parsec
        2. свой1970 Сегодня, 11:23
          Ночь - были бы свидетели подлета ракеты к самолету,вспышки.....уже в интернет бы выложили давно-давно
          свой1970
    2. Василенко Владимир Сегодня, 09:38
      и разброс обломков в 10 км
      Василенко Владимир
      1. Серый брат Сегодня, 10:40
        Цитата: Василенко Владимир
        и разброс обломков в 10 км

        Уже уменьшился до 1,5. Целиком, значит, упал и практически вертикально.
        Серый брат
        1. Василенко Владимир Сегодня, 10:53
          извините это как?!
          Василенко Владимир
          1. Серый брат Сегодня, 11:34
            Цитата: Василенко Владимир
            извините это как?!

            Легко и непринуждённо. Вы же разлёт не мерили и жугнализды не мерили. Но зато они пишут, а вы читаете, а эта братия на голубом глазу запросто пишет любую хрень, причём один [цензура] напишет а остальные повторят. Им пофиг на такие мелочи, им главное быстрее.
            Теперь появились уточнённые данные, на ВО уже есть статья в которой они указаны.
            Серый брат
  6. Кокос Сегодня, 09:14
    Господи прими души погибших и не суди их строго ибо русские любят тебя..
    Кокос
  7. армеец Сегодня, 09:14
    Царствие небесное
    армеец
  8. МВГ Сегодня, 09:15
    Царство небесное погибшим. Земля пухом и долгая память.
    Второй раз за последнюю неделю соболезнования пишу....
    МВГ
  9. Kosmotoga Сегодня, 09:16
    При наборе высоты упал.значит не теракт.Ну неужели нельзя обойтись без хоров и "всяких газмановых" в Сирии.Включи плеер и расслабляйся.нафига туда столько гражданских тащить регулярно?
    Kosmotoga
    1. rotmistr60 Сегодня, 09:29
      Ну неужели нельзя обойтись без хоров и "всяких газмановых" в Сирии

      Мне кажется, что без ваших комментариев обойтись точно можно. Пришел, увидел, наследил.
      rotmistr60
      1. Смог Сегодня, 09:40
        Мне кажется, что без ваших комментариев обойтись точно можно.

        Мы можем без его комметов обойтись. А вот он????Понос, словесный
        Смог
        1. Комментарий был удален.
          1. Василенко Владимир Сегодня, 10:19
            админы верните минусы!!!!!!!!!
            Василенко Владимир
          2. Смог Сегодня, 10:32
            Kosmotoga Сегодня, 09:59 ↑
            Понос в тарелке у тебя
            Ну очень "глубокомысленный" и "содержательный" коммент.Спасибо, Получил массу "информации",-нужной и значимой. Еще раз спасибо за пояснения.Примите самые искренние благодарности. soldier
            Смог
    2. Громобой Сегодня, 09:38
      Кому как не этому хору на войну ездить?Два боевых ордена,первое исполнение "Священной войны" уже 26 июня,во время поездок на фронт давали по 4-5 концертов.Когда пушки говорят,музы не молчат.Всегда ездили и не только у нас.
      Громобой
    3. aurano Сегодня, 10:03
      единица моя-ошибка,не примите за поощрение. жаль нельзя отменить.
      aurano
    4. Василенко Владимир Сегодня, 10:18
      Цитата: Kosmotoga
      Ну неужели нельзя обойтись без хоров и "всяких газмановых" в Сирии.

      а вы у солдат спросите
      Василенко Владимир
  10. Razvedka_Boem Сегодня, 09:16
    Мои соболезнования. Будем ждать результатов расследования.
    Razvedka_Boem
  11. novobranets Сегодня, 09:17
    Родным и близким мои соболезнования.
    novobranets
  12. Jarilo Сегодня, 09:18
    Что, опять голову в песок? Я бы это место забетонировал.
    Jarilo
  13. рюрикович Сегодня, 09:18
    Самолёт транзитом из Чкаловска в Сирию производил дозаправку в Адлере. Погодные условия нормальные,если пролетел полпути,значит, техсостояние должно быть нормальным...Может "контрафактом" заправили? what
    В любом случае ответы дадут лишь "чёрные" ящики sad
    Лично я соболезную hi
    рюрикович
  14. барбитурат Сегодня, 09:18
    Наверняка отказ техники, земля пухом погибшим, но может и выжил кто, высота была не большая, может падал по касательной и разваливался об воду, тут могло кого и выкинуть из самолета с шансом на спасение, будем надеяться...
    барбитурат
    1. demchuk.ig Сегодня, 09:49
      Цитата: барбитурат
      высота была не большая, может падал по касательной и разваливался об воду, тут могло кого и выкинуть из самолета с шансом на спасение, будем надеяться...

      За минуту мог набрать пару километров,а при ударе о воду в основном всё разрывает на куски.Очень мало случаев удачных посадок.Возможно опять кому то порулить дали.Такое уже было.
      demchuk.ig
      1. древний Сегодня, 10:25
        [quote=demchuk.ig]

        1. Это что вам.....истребитель,что бы со взлёта вот так раз и..30м/сек?
        2.Разрывает на куски не только при ударе о...воду.
        3.При чём тут взлёт и.."мало случаев удачных посадок"?
        4.Если бы дали.."по-рулить"..то обломки лежали бы уже начиная с "порога"..так как очень критичный кабрирующий момент при взлёте(на всех самолётах с компановкой-верхнее расположение стабилизаторов).поэтому на взлёте штурвал практически придерживается.
        Если дали "по-рулить",то потянул на себя и.."сел там же где и..потянул...ну чуть дальше,только сел уже на попу или..крыло" soldier
        5 Случаи действительно имели место быть soldier soldier soldier
        древний
  15. инженерный Сегодня, 09:18
    Очень много трагедий в последнее время, соболезнования родным и близким, царствие небесное погибшим.
    инженерный
  16. x.andvlad Сегодня, 09:18
    Очень жаль людей! И каких!
    Кого еще нужно угробить, что бы перестать наконец летать на старье?!
    Где эти хваленые "супеджеты"?
    Уже предвижу как с умным видом начальники начнут издавать приказ о запрете на полеты этого самолета. Что бы отказаться от Як-42, нужно было угробить хоккейную команду под Ярославлем.
    Все как всегда!
    x.andvlad
    1. смит7 Сегодня, 09:27
      А вы по каким критериям судите старье/не старье? По изобилию внутри изделия китайских электронных компонентов? Это тренд нового времени. Ту-154 очень надежный самолет, но китайского там ни чего нет, кроме может одноразовых гигиенических чехлов на подголовники кресел :)
      смит7
      1. donavi49 Сегодня, 09:39
        Нет - статистика 8% серийных машин разбито. Даже у аварийного 727 это показатель 5%. Современные не выходят за 2%. Это без налета. Например каждые 6 секунд в мире взлетает или садится 737. Если посчитать налет на катастрофу, то разрыв будет просто космическим.

        Ах и СуперДжет - не сможет в Сирию улететь, без посадки в Иране/Турции. Это разные классы техники. МС-21 не готов. Летать на Арбузах/737 МО не может по понятным причинам. Вот и остаются 154.

        Кстати, интересен борт. Вполне возможно это был свежий самолет 2012-14 года.
        donavi49
        1. Вадим237 Сегодня, 09:49
          У МО есть вариант закупать Ту 214, но они его, почему то,закупают в единичных экземплярах, а Ту 154 уже пора отправлять на покой - свою 40 летнюю функцию он выполнил.
          Вадим237
          1. Стрелец2 Сегодня, 11:20
            Цитата: Вадим237
            У МО есть вариант закупать Ту 214, но они его, почему то,закупают в единичных экземплярах, а Ту 154 уже пора отправлять на покой - свою 40 летнюю функцию он выполнил.


            у вас самая правильная мысль на этом потоке,у каждого проишествия есть чёткая и конкретная причина,если это не теракт,а технические проблемы,то износ техники вопрос её замены наверно самый актуальный,но наше правительство упорно не хочет заниматься вплотную гражданской авиацией и всё пускает на самотёк,как и эти боярышники в иркутске,властям наплевать ,а барыги наживаются,люди гибнут.
            Стрелец2
        2. Istorik Сегодня, 10:07
          Какая-то странная статистика у вас. На самом деле у 727 чуть менее 7%, а у ТУ чуть более 7%. Да и эти проценты ни о чем не говорят, ведь большая часть потерь обоих самолетов происходит из-за человеческих ошибок.
          Istorik
        3. Михаил_59 Сегодня, 10:13
          Статистика не учитывает, что советский авиапарк - и 154-х в том числе - был раздербанен по частным владельцам, которым плевать на безопасность - отсутствие квалифицированного обслуживания, качественных запчастей, топлива, соблюдения режима ТиО экипажами - все это неизбежно привело к росту аварийности. Плюс лобби западных авиапроизводителей - тут уж мы ещё долго не узнаем, что ими делалось в рамках промышленного шпионажа и диверсий для перехода отечественными авиакомпаниями на их машины.

          Конечно, в данном случае - армейского борта, тем более должного пройти модернизацию, все выше перечисленные недостатки коснулись в меньшей степени, если коснулись вообще. Тем более тревожной выглядит причина катастрофы.

          PS. Аэропорт в Адлере считался одним из самых сложных по метеоусловиям - однако, опять же, это больше касалось посадки, а не взлёта...
          Михаил_59
          1. donavi49 Сегодня, 11:04
            727/737/320 - летали и летают во всяких Африках и странах 4 мира. И там тоже большинство катастроф пилоты.

            Погода была хорошая же. Небольшой ветер, отличная видимость.
            donavi49
        4. x.andvlad Сегодня, 10:28
          Цитата: donavi49
          МС-21 не готов. Летать на Арбузах/737 МО не может по понятным причинам. Вот и остаются 154.

          Ил-76 есть в конце концов. Он как то, понадежней и посвежее. Настоящая проверенная "военная лошадка".
          x.andvlad
          1. donavi49 Сегодня, 11:05
            Возить Илом можно солдат, вон военную полицию,а гражданских (журналисты) и артистов лучше на пассажирском же.
            donavi49
            1. x.andvlad Сегодня, 11:16
              Они конечно же артисты, НО военные. И корреспондентам не привыкать - они любят приключения.
              x.andvlad
      2. x.andvlad Сегодня, 10:09
        Я , конечно не специалист, но есть информация. И прецеденты есть.
        Вот что есть в "вики" (хоть ей и не всегда стоит доверять):
        Пока что Ту-154 остаётся одним из наиболее массовых самолётов советского/российского производства. Однако против Ту-154 играет его общее моральное устаревание и возросшее в последние годы количество катастроф с его участием (хотя большинство из них были вызваны человеческим фактором). По сообщению руководителя ФАВТ (Росавиация) Александра Нерадько, окончательный уход с российского рынка пассажирских перевозок самолётов этого типа неизбежен и займет один-два года[23], а точные сроки будут зависеть от того, как эксплуатанты будут их замещать на более современные лайнеры. Таким образом, вполне вероятно, что уже к 2015 году коммерческие пассажирские рейсы на Ту-154 уйдут в историю. При этом 154-е, скорее всего, ещё долго будут эксплуатироваться различными государственными структурами (СЛО, МВД, ФСБ, МО).
        x.andvlad
    2. demchuk.ig Сегодня, 09:53
      Цитата: x.andvlad
      Где эти хваленые "супеджеты"?

      Любой техникой управляют люди!Этот самый"Суперджет" в Малайзии вмазали в гору совершенно исправный!
      demchuk.ig
      1. x.andvlad Сегодня, 11:35
        Согласен. И подготовка летных кадров тоже очень важна.
        Но там был какой то испытательно-демонстрационный полет и в тяжелых метеоусловиях. А тут - совсем другое дело.
        x.andvlad
  17. Monster_Fat Сегодня, 09:19
    Могли и сбить переносным комплексом. Не люблю я тот регион-много там нечисти затоилось которая спит и видит себя в исламском государстве...
    Monster_Fat
    1. rotmistr60 Сегодня, 09:33
      много там нечисти затоилось

      Соглашусь с вами. И видят себя не только в ИГ, но и на Украине. Подождем результатов расследования. По погибшим скорблю.
      rotmistr60
    2. Pulya Сегодня, 09:38
      Цитата: Monster_Fat
      Могли и сбить переносным комплексом. Не люблю я тот регион-много там нечисти затоилось которая спит и видит себя в исламском государстве...

      Ага... с пляжа Адлера уходящему лайнеру с ПЗРК влупили...
      Чушь не пишите!
      Pulya
    3. DV69 Сегодня, 09:55
      Цитата: Monster_Fat
      Могли и сбить переносным комплексом.

      Вы в Сочи хоть раз были? Какой ПЗРК? Как Вы себе представляете выстрел из ПЗРК в густонаселенном городе, и при этом никто ничего не видел и не слышал?
      DV69
      1. Monster_Fat Сегодня, 10:18
        Значит опять ослиной мочей керосинчик разбавили...
        Monster_Fat
    4. древний Сегодня, 10:29
      Цитата: Monster_Fat
      Могли и сбить переносным комплексом. Не люблю я тот регион-много там нечисти затоилось которая спит и видит себя в исламском государстве...


      В аэропорту Адлера не были никогда? Иначе бы такую "ересть" не писали бы.
      Поясняю:
      1.5.20 это ещё НОЧЬ.
      2.Хоть и Сочи,но режим погранзоны.."присутствует"
      3.Пускать"собирались с пляжа или с катера..по курсу взлёта? wassat wassat
      древний
  18. СКАД Сегодня, 09:20
    Как правило или по закону подлости,экипаж ничего не успел сообщить на базу.
    СКАД
  19. Володя Серов Сегодня, 09:23
    ну что тут скажешь,ё.. вашу так ну как же так,обидно,что за безответственность?Скорблю!!![i][/i]
    Володя Серов
  20. KnightRider Сегодня, 09:23
    Не спешите "хоронить" людей, может найдутся кто выжил
    KnightRider
    1. тундряк Сегодня, 09:36
      Цитата: KnightRider
      Не спешите "хоронить" людей, может найдутся кто выжил

      У нас в Краснодарском крае -4 сегодня , ночью похолдней было.
      Соответственно темп морской воды бррр, вряд ли кто в такой воде выжил.
      И почему связь пропала? Вот так вот резко . Что даже нескольких секунд не было ? Что бы что то сообщить.
      тундряк
  21. Михаил177 Сегодня, 09:27
    Цитата: Kosmotoga
    При наборе высоты упал.значит не теракт.Ну неужели нельзя обойтись без хоров и "всяких газмановых" в Сирии.Включи плеер и расслабляйся.нафига туда столько гражданских тащить регулярно?

    "Всякие газмановы" моральную поддержку оказывают нашим. А сбить могли твои любимые хохлы, в паскудстве у них опыт большой.
    Михаил177
    1. novobranets Сегодня, 09:31
      Давайте немного успокоимся. Не нужно взаимных оскорблений-не время и не место. Подождем предварительных выводов комиссии.
      novobranets
      1. Pulya Сегодня, 09:41
        Цитата: novobranets
        Давайте немного успокоимся. Не нужно взаимных оскорблений-не время и не место. Подождем предварительных выводов комиссии.

        Вы правы, нужно набраться терпения и дождаться результатов расследования.
        А потом уже можно кадыком погреметь
        Pulya
    2. Kosmotoga Сегодня, 09:35
      Скорее всего это твои игиловцы
      Kosmotoga
  22. Kosmotoga Сегодня, 09:27
    Почему если учесть размеры стран для сравнения то мы не видим чтобы в Китае падали самолёты.Каждый год падают
    Kosmotoga
  23. romandostalo Сегодня, 09:28
    Как то странно, перестал выходить на связь и пропал с радара. Подождём новостей. Людей жалко!
    romandostalo
  24. Big Panda Сегодня, 09:33
    Ужас какой.
    Мои соболезнования родным погибших....
    Big Panda
  25. Andrey1990 Сегодня, 09:35
    Вечная папамят погибшим. Земля им пухом. А насчет ПЗРК такой вариант исключать нельзя на взлете ту 154 идеальная мишень! И в сирию летел тут может всякое быть.
    Andrey1990
  26. Puler Сегодня, 09:36
    Скорбим, соболезнование родным...
    Puler
  27. фа2998 Сегодня, 09:38
    Цитата: Zibelew
    откройте карту

    Смотрю в карту.Летел из Чкалова в Сирию.Логично в Крыму дозаправлятся!Или военные Турцию облетают?
    Жалко людей!Соболезную родным и близким! hi
    фа2998
    1. Orionvit Сегодня, 10:34
      А что, до Латакии без дозаправки нельзя было? Расстояние позволяет, или борт перегружен был?
      Orionvit
  28. Комментарий был удален.
  29. Orionvit Сегодня, 09:39
    Цитата: Стрелец2
    какой краснодарский край в чёрном море?

    Вам же сказали, карту откройте.
    Orionvit
    1. tanit Сегодня, 10:06
      Бесполезно. Тумблер "дур" в положнении "вкл". Такие "нечто" только удар прикладом в то, что им заменяет лицо, - поймут.
      Твари и на костях плясать будут. Им, тварям - иного и не надо.
      tanit
  30. zapas98 Сегодня, 09:46
    Откуда вылетел из Адлера или из Сочи? После дозаправки всего одна минута в воздухе- похоже керосин не проверяли. Вероятная причина остановки всех двигателей.
    zapas98
    1. Володин Сегодня, 09:55
      Цитата: zapas98
      Откуда вылетел из Адлера или из Сочи?

      Вопрос из той же серии, что и "откуда вылетел - из Чкаловского или из Подмосковья?"

      Сочинский аэропорт находится в Адлере. Адлер - часть Большого Сочи.
      Володин
      1. древний Сегодня, 10:34
        [quote=Володин][quote=zapas98]Откуда вылетел из Адлера или из Сочи?[/quote]
        Вопрос из той же серии, что и "откуда вылетел - из Чкаловского или из Подмосковья?"


        Здесь больше (для показа "глуьины мысли") подойдёт -как правильно написать Иран или Ирак? wassat wassat wassat wassat
        древний
  31. тополь на киев Сегодня, 09:46
    Самолету 33 года. Практически предел. Ну мы блин,всему миру помогает,а сами для МО новых не закупаем. Ну и где крутые суперджеты?
    тополь на киев
    1. donavi49 Сегодня, 10:13
      Самолет 83 года. Но по сути это ничего не показывает. Если ТО/ремонты проходил, летную годность получил.

      Суперджет туда банально не долетит. Надо мудрить с Турцией/Ираном на дозаправку. Это разные типы самолетов. Ну и МО их нет.

      Арбуз/737 - купить МО по понятным причинам не может.
      МС-21 - не готов и еще не скоро будет готов для МО (там первые поставки расписаны на 3-4 года).
      204/204СМ/214 - серийно не производятся, а МО не хочет на себе тянуть дополнительные расходы и переплаты.
      Ил-96 - уже другой класс и везти на нем 100 человек, это гонять самолет порожняком. Плюс пока он один в министерском комплекте VVIP, а для перевозок придется просить у СЛО.
      donavi49
  32. PValery53 Сегодня, 09:47
    Соболезную родным и близким погибших в ТУ-154. Почему сначала оборвалась связь? Что-то случилось с самолётом в Адлере?
    PValery53
    1. novobranets Сегодня, 10:02
      Цитата: PValery53
      Что-то случилось с самолётом в Адлере?

      Вот это мне, честно говоря, не нравится. Еще нет никаких данных, а уже кто то пытается делать выводы.
      По словам источника «Интерфакса» в экстренных службах, по предварительным данным, при наборе высоты «экипаж столкнулся с технической неисправностью критического характера, которая привела к катастрофе».

      Возможная ошибка пилотирования также не исключается. При этом источники подчеркивают, что пилоты были очень опытные, с большим налетом часов на воздушных судах данного типа. Метеоусловия в районе Сочи простые — хорошая видимость и слабый ветер.
      novobranets
  33. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
  34. sabakina Сегодня, 09:49
    обнаружены примерно в 6 км от берега

    Посмотрел ко карту, от уреза воды до аэропорта 3 км. + ещё 6 км от берега, всего 9 км от аэропорта....Странно это...
    Мои соболезнования родным и близким.
    sabakina
  35. Герасим Донской Сегодня, 09:49
    Да, трагедия. Однако, из того, что известно: Из Чкаловска в Адлер- полет нормальный. После обслуживания в аэропорту Сочи следует взлет и над Черным морем самолет внезапно падает, в 6 км от берега, развалившись в воде на мелкие части. Судя по всему от экипажа никакого сообщения, даже выкрика не поступило!?? Это похоже на взрыв! Теракт? По сообщениям ТАСС, следствие занимается именно подготовкой самолета к вылету.
    Вообще, пора за террористическую деятельность, повлекшую гибель людей, вернуть смертную казнь с конфискацией всего имущества не только самого террориста, но и жестким наказанием его пособников. Если сволочь знает и молчит, помогает, должны отвечать!
    Герасим Донской
  36. Ихрек Сегодня, 09:50
    Когда нибудь этот бардак в стране кончится? Не успел "кузя" пристать к берегам Сирии потеряли два самолёта. Теперь вот ещё случай. Слава богу в первых двух случаях без жертв. Что ни день то ЧП, то ракеты со спутниками теряем без остановки. И всё за счёт государства а не за счёт раздолбаев. Что примечательно никто не виноват, по крайней мере мы не видим жёстких чисток. Им дай только народ обкрадывать выдумыванием всяких способов изьятия денег из простого народа. Гнать в шею надо такого слугу народа как МДА. Что примечательно богатые богатеют, как говорится ворон ворону глаз не выколет

    Светлая память погибшим в авиакатастрофе, пусть земля им будет пухом.
    Ихрек
    1. свой1970 Сегодня, 11:38
      т.е. это ДАМ лично самолеты на Кузе утопил и ракеты поронял???или богатеи изымая деньги из народа заодно еще и это сотворили?А в СССР тоже олигархи и предСовмина были виноваты - когда самолеты падали?содрать с летчиков с Кузнецова стоимость утопленных самолетов?
      "ВСЕПРОПАЛО"???
      свой1970
  37. Горный стрелок Сегодня, 09:53
    Глубины там небольшие, все достанут и разберутся. Гадать бессмысленно.
    Люди погибли. Людей жаль.
    Высота и скорость - "взлетные", сильно разлететься обломки не должны.
    Горный стрелок
  38. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
  39. astronom1973n Сегодня, 09:55
    Цитата: Kosmotoga
    При наборе высоты упал.значит не теракт.Ну неужели нельзя обойтись без хоров и "всяких газмановых" в Сирии.Включи плеер и расслабляйся.нафига туда столько гражданских тащить регулярно?

    А ты попробуй в реальных боевых действиях непрерывно поучаствуй,да поживи в монотонном ритме нууу хотя бы месяца так три.Я на тебя "умника" посмотрю потом как ты скулить будешь вместе с плеером твоим.Такие концерты просто необходимы для бойцов.Но самое страшное то,что погиб цвет нации,люди молодые и здоровые,способные приносить пользу обществу! Скорбим вместе...Светлая память...
    astronom1973n
    1. свой1970 Сегодня, 11:42
      Этот ансамбль ДВА ордена Боевого Красного знамени не зря получил в свое время
      свой1970
  40. Altona Сегодня, 10:00
    Выражаю соболезнования родственникам и близких погибших. Это ужасная трагедия.
    Altona
    1. Арон Заави Сегодня, 10:09
      Жуткая катастрофа. Мои соболезнования.
      Арон Заави
  41. Карандаш Сегодня, 10:04
    Какое ужасное несчастье! Скорбим! Соболезнования родственникам погибших...
    Карандаш
  42. Комментарий был удален.
  43. Zebus Сегодня, 10:05
    Цитата: Стрелец2
    турки сбили?

    Пусть разбираются те, кому положено!
    Столько народу погибло, вот что страшно!
    Zebus
  44. Olrov2010 Сегодня, 10:10
    Неужели непонятно что теракт.Подождите они скоро сами объявятся.
    Olrov2010
  45. saksan Сегодня, 10:11
    Цитата: PValery53
    Соболезную родным и близким погибших в ТУ-154. Почему сначала оборвалась связь? Что-то случилось с самолётом в Адлере?

    Шансов выжить небыло. После взлёта ,если не ошибаюсь порядок работы : уборка шасси,закрылки ,стабилизатор - доклад о произвпдпнном взлёте и переход на счязь с подходом.Скорее всего перекладка стабилизатора стала причиной катастрофы.
    saksan
  46. gorgo Сегодня, 10:13
    Цитата: Стрелец2

    господу похеру раз допускает такие вещи ,не известно на чьей он стороне, всегда на своей.


    Вы школьник что ли? ... Какой-то комментарий нелепый...
    gorgo
  47. Seal Сегодня, 10:15
    Цитата: Pulya
    Мы живём в Православной стране!


    Конституция Российской Федерации. Статья 14

    1. Российская Федерация - светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.

    2. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом.

    А по факту в России как минимум четверть мусульман. Несколько республик - буддистские или ламаистские. Есть католики, протестанты, сторообрядцы, староверы, есть григоиране... есть атеисты (агностики). Да и среди православных половина курящие (запрет какого-то Патриарха ещё в 17 веке на курение никто не отменял), а 90 % православных верят в домовых, русалок, леших, Деда Мороза, Бабу Ягу и так далее.
    Seal
  48. Taygerus Сегодня, 10:17
    дай Бог чтоб нашли выживших
    Taygerus
  49. Влад5307 Сегодня, 10:20
    Настораживает мгновенная потеря связи с экипажем, тем более на взлете(самолет не набрал высоты, а значит еще не лег на курс). Похоже на теракт, а не на тех.неисправность борта. В лучшем случае вместо нужного топлива заправили "ослиной мочей", что есть тот же теракт. но только прикрытый. Похоже в аэропортах пора жестко проверить весь персонал, причем во всех! Очень жаль погибших. Надеюсь от народа не скроют истинной причины трагедии с Ту-154! crying
    Влад5307
  50. Orionvit Сегодня, 10:25
    Цитата: древний
    А подумать ГОЛОВОЙ насчёт этого как?
    1. Самолёт другого ВЕДОМСТВА.
    2.За противообленительную "помывку" здесь надо ..платить..."халява"не катит ( что на улице ЗИМА..наверное в курсе".
    3.Возможна не уборка одного закрылка и т.д. и т.п.

    Насчёт подумать головой, я ясно выразился, что нужно ждать официального расследования. То, что зима на дворе, это конечно для меня новость, но Сочи, это не Мурманск. Прежде чем глупости писать про "антиобледенительную обработку", посмотрели бы сначала погоду в Сочи. Утром +5.
    Orionvit
  51. ruskih Сегодня, 10:27
    Ужасно читать такие новости. Соболезную. Царствие небесное погибшим. Силы и выдержки родственникам.
    Кроме музыкантов там ведь и журналисты были , 9 человек,
    "Среди погибших наши коллеги - корреспондент НТВ Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов и звукооператор Евгений Толстов", - сказал журналист в эфире телеканала.

    Подробнее на ТАСС:
    http://tass.ru/proisshestviya/3903974
    ruskih
  52. Orionvit Сегодня, 10:27
    Цитата: saksan
    Скорее всего перекладка стабилизатора стала причиной катастрофы.

    От этой болезни, ТУ-154 излечили уже 40 лет назад.
    Orionvit
  53. Wiskar Сегодня, 10:28


    Уже начали находить погибших...
    Wiskar
  54. pvv113 Сегодня, 10:31
    Соболезнования родным и близким
    pvv113
  55. гуран Сегодня, 10:35
    Да когда же ТУ-154 на помойку отправят? Тогда, когда на нем дочери Путина упадут? Семейство ТУ - самые говенные самолеты, на них летают пакистаны на вануату всякие.
    гуран
  56. гуран Сегодня, 10:39
    Да что за Х у нас творится? Люди вагонами с неба падают каждый год. В Штатах интенсивность полетов гражданской авиации на несколько порядков выше нашего, и там почему-то такого самолетопада не наблюдается.
    Сейчас опять Шойгу в фуражке генерала Гондураса сурово брови нахмурит.
    гуран
  57. тундряк Сегодня, 10:41
    Печально как то год заканчивается, народ в Иркутске потравили, посла убили, теперь вот самолёт.
    Побыстрей бы уж новый год, перевалить через эту чёрную полосу.
    тундряк
  58. Смог Сегодня, 10:41
    bouncyhunter,
    Паш, вот во всем с тобой согласен. Во всем кроме наших либерастов(российских). Этти впереди планеты всей, даже залужных товарисчей в деле поливания помоями всех и вся обгоняют.
    Хреново верещать будут- куска "хлеба" лишат, а кушать то хочется.... fellow
    Смог
  59. Комментарий был удален.
  60. Комментарий был удален.
  61. мыслитель Сегодня, 10:46
    Соболезнования родным и близким погибших
    список пассажиров разбившегося самолета Минобороны

    http://66.ru/news/incident/192952/
    мыслитель
  62. Василенко Владимир Сегодня, 10:52
    жуткая неделя
    Василенко Владимир
    1. Cook Сегодня, 11:33
      Декабрь часто бывает таким, влияет психологическая усталость к концу года. Похоже катастрофические осложнения условий полёта пришлись на момент уборки механизации крыла, высота 120 метров. Тут, как и самолёт мог отказать( несинхронная уборка закрылков, неперекладка стабилизатора), так и могла быть ошибка экипажа при парировании просадки или из-за потери контроля пространственного положения самолета. Погода хорошая, ветра нет, море спокойное. Если небо ясное, то звездное небо отражается в море как в зеркале. Если напрячь память, то на ум приходят две катастрофы, произошедших при схожих обстоятельствах, в разное время в а/п Адлер. Это катастрофа на взлёте, самолета Ан-24 Кировоградского лётного училища ГА, с курсантами на борту. И катастрофа Ил-18, принадлежность к сожалению не помню. Оба самолета, упали в море по курсу взлёта, никто на связь не выходил, на поднятом самописце одного из самолётов зафиксирован переход в пологое пикирование, начавшееся в процессе уборки закрылков. Что же касается воды и других вредных примесей в топливе, это один из важнейших федеральных аэропортов, контроль здесь на соответствующем уровне. Да и если обводнение топлива может привести к отказу двигателей, то уверяю Вас, вы на таком топливе двигатель не сможете запустить. А что бы вода в топливе себя проявила с плохой стороны, то нужны условия для её замерзания, то есть длительный полет на высотах, где температура воздуха отрицательная.
      Cook
  63. Старый26 Сегодня, 10:55
    Соболезнование близким погибших.
    И давайте прекратим эту "пляску на костях" с разбором религий и ума. Погибли ЛЮДИ.
    А комиссия разберется, что к чему. Сам же аэропорт Адлер расположен так, что взлет-посадка в большинстве в сторону моря. Что произошло - можно до посинения спорить...
    Еще раз соболезнования близким погибших crying
    Старый26
  64. Восточный ветер Сегодня, 10:57
    Соболезную близким погибших. Боюсь виной трагедии стало банальное раздолбайство на местах, но оптимизм внушает тот факт, что за дело возьмётся МО России, потому как я сомневаюсь, что гражданские службы способны навести порядок. Но вопросов все равно много...
    Восточный ветер
  65. Orionvit Сегодня, 10:57
    Цитата: x.andvlad
    Я , конечно не специалист, но есть информация. И прецеденты есть.

    Рекомендую посмотреть. Весьма познавательный фильм. https://www.youtube.com/watch?v=1HiKRwS8u7o&list=
    PLZ6VwckHTb7Jd3roUDNTcurwFtT4zj5by
    Orionvit
  66. mikh-korsakov Сегодня, 11:05
    Я думаю, что самолет вполне могли сбить из ПЗРК с территории Абхазии. Это рядом. Мне там приходилось бывать. Абхазы народ хороший, но порядок там специфический. Все остальные версии мне кажутся очень маловероятными.
    mikh-korsakov
  67. neoshef Сегодня, 11:12
    Очень, очень жаль. Опять погибли люди. Скорбим.
    neoshef
  68. Torins Сегодня, 11:18
    Собалезную семьям погибших((
    Torins
  69. Radikal Сегодня, 11:37
    Цитата: Bad_gr
    Большой разброс обломков. Похоже он развалился ещё в воздухе, поэтому и лётчики ничего не успели сообщить.

    Думаю, вряд ли, что кто-то сбил. Или от старости развалился, или бомба.

    По косвенным признакам и опубликованным данным похоже на теракт.
    Radikal

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