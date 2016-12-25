В Петербурге заложен МРК «Буря»

На предприятии «Пелла» прошла церемония закладки малого ракетного корабля проекта 22800 «Буря».«Ровно год спустя после закладки первых двух малых ракетных кораблей проекта 22800, "Ураган" и "Тайфун", на новом судостроительном комплексе ОАО "Пелла" состоялась торжественная церемония закладки еще одного корабля данного проекта», – говорится в релизе предприятия.– сказал начальник Главного штаба ВМФ Андрей Воложинский.По его словам, «корабли этого класса были на всех флотах, их дивизионы всегда назывались дивизионами "плохой погоды", и традиция называть корабли в честь тех, кто достойно отслужил свой срок и выполнил задачу, сохранилась».Спроектированные ПКБ «Алмаз», корабли проекта 22800 будут иметь водоизмещение около 800 т, скорость – более 30 узлов. Их вооружат комплексами высокоточного ракетного оружия и современными артиллерийскими комплексами. Среди преимуществ данных МРК разработчики называют высокую маневренность, повышенную мореходность, а также выполненную по технологиям пониженной отражающей способности архитектуру надстроек и корпуса.