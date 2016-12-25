11:42 25 декабря

В Петербурге заложен МРК «Буря»

На предприятии «Пелла» прошла церемония закладки малого ракетного корабля проекта 22800 «Буря».

В Петербурге заложен МРК «Буря»


«Ровно год спустя после закладки первых двух малых ракетных кораблей проекта 22800, "Ураган" и "Тайфун", на новом судостроительном комплексе ОАО "Пелла" состоялась торжественная церемония закладки еще одного корабля данного проекта», – говорится в релизе предприятия.


«Недооценить значение этого корабля для ВМФ невозможно. Опыт строительства малых ракетных кораблей – это опыт зрелого кораблестроения Советского Союза, соотношение стоимости к эффективности на данных кораблях было достигнуто максимальное. Подобные корабли, в последнее время апробированные в боевых условиях, доказали свою эффективность в Средиземном море. Поступление таких кораблей – это давно ожидаемое событие, флоту они нужны», – сказал начальник Главного штаба ВМФ Андрей Воложинский.

По его словам, «корабли этого класса были на всех флотах, их дивизионы всегда назывались дивизионами "плохой погоды", и традиция называть корабли в честь тех, кто достойно отслужил свой срок и выполнил задачу, сохранилась».

Спроектированные ПКБ «Алмаз», корабли проекта 22800 будут иметь водоизмещение около 800 т, скорость – более 30 узлов. Их вооружат комплексами высокоточного ракетного оружия и современными артиллерийскими комплексами. Среди преимуществ данных МРК разработчики называют высокую маневренность, повышенную мореходность, а также выполненную по технологиям пониженной отражающей способности архитектуру надстроек и корпуса.

Использованы фотографии: http://nevskii-bastion.ru
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Комментарии 14
  1. Alex_Rarog Сегодня, 09:45
    Хорошие корабли!но все же хотелось бы читать новости о закладке кораблей первого и второго ранга!
    Alex_Rarog
    1. рюрикович Сегодня, 09:58
      Цитата: Alex_Rarog
      но все же хотелось бы читать новости о закладке кораблей первого и второго ранга!

      Для обороны побережья и оперирования на относительно малых ТВД (Черное и Балтийские моря) такие корабли практически идеальны. Потому в тех условиях экономики, в каких сейчас находится Россия и при таком госустройстве с большой долей частного капитала( читай - олигархия), насытить флот такими кораблями вполне реально. А вот по серьёзному заниматься кораблями 1 и 2-го рангов можно будет тогда, когда деньги от реализации природных богатств страны будут идти не в карманы 1% населения, а в бюджет. hi
      рюрикович
      1. tanit Сегодня, 10:24
        Так в чей карман-то пошли деньги по - состоянию на сейчас? Что бы не случилось -все к худшему?, выходит так? Строят корабли, не строят -все плохо? "про одеть трусы или не ходить в баню"- анекдот , наверняка знаете? hi hi
        tanit
        1. рюрикович Сегодня, 10:52
          Цитата: tanit
          Так в чей карман-то пошли деньги по - состоянию на сейчас? Что бы не случилось -все к худшему?, выходит так? Строят корабли, не строят -все плохо? "про одеть трусы или не ходить в баню"- анекдот , наверняка знаете?

          stop А кто говорит, что если строят, то это плохо??? belay
          Всё познаётся в сравнении - поднимите данные по строительству флота при государственном устройстве СССР и сравните с нынешним yes Уже один Абрамович вместо своей супер-яхты и "Челси" мог построить по деньгам эскадру фрегатов для ЧМ или БМ. Тогда и станет понятно, в чём разница распределения средств страны. А это и крейсера, и фрегаты, и корветы и АПЛ,которые строятся по 10 лет smile
          рюрикович
      2. avt Сегодня, 10:27
        Цитата: рюрикович
        Для обороны побережья и оперирования на относительно малых ТВД (Черное и Балтийские моря) такие корабли практически идеальны.

        Ну на счёт
        Цитата: рюрикович
        практически идеальны

        скорее погорячились . Всё таки это просто ударный носитель дальнобойных ,,Калибров" . ПВО и ПЛО практически они исполнять не могут.Скорее попытаются универсал сделать на базе проекта 20386.Что получится по итогам эксплуатации 20380 и как быстро, ну поглядим. А Пелла сдаст вовремя , или своевременно. Вот интересно как ,,Море"в Крыму справится.Вроде их к Пелле прикрепили , как керченских к зеленодольцам.
        avt
        1. рюрикович Сегодня, 10:44
          Цитата: avt
          Всё таки это просто ударный носитель дальнобойных ,,Калибров"

          Сии корветы обладают ещё и универсальной артиллерией и "самозащитной" зенитной установкой-аналогом "Панциря". Потому для своего водоизмещения они очень даже универсальны,чтобы мелочь гонять и исполнять функции, доступные для для их вооружения yes
          Цитата: avt
          ПВО и ПЛО практически они исполнять не могут.

          Ну нельзя впихнуть невпихнуемое. Не могёт ИЖ-Комби исполнять функции ГАЗ-53 wink Потому предполагается наличие морской авиации над головами и отсутствие "Лосей" на Балтике с Чёрным морем, а потому функции ПЛО не столь важны. Тем более есть более специализированные корабли,который с этими корветами могут дополнять друг друга soldier
          Цитата: avt
          А Пелла сдаст вовремя , или своевременно. Вот интересно как ,,Море"в Крыму справится.Вроде их к Пелле прикрепили , как керченских к зеленодольцам.

          А вот тут и посмотрим, насколько адекватна промышленность в нынешних условиях и насколько расторопно МО в своих решениях wink
          рюрикович
          1. avt Сегодня, 11:07
            Цитата: рюрикович
            Ну нельзя впихнуть невпихнуемое.

            wassat request Да я НИКОГДА и не требовал ,как некоторые на сайте , туда что то впихивать то !
            Цитата: рюрикович
            Потому предполагается наличие морской авиации над головами и отсутствие "Лосей" на Балтике с Чёрным морем, а потому функции ПЛО не столь важны.

            no Категорически не согласен ! Во первых - как то сразу вспомнил воспоминания советских летчиков ПЛО на лодках Бериева в отношении германских субмарин , так вот они их ловили только в надводном положении или при всплытии под перископом , а один вспоминал - визуально нашли 206-ю , видят как вышел какой то унтер,примостырил пару антенн и ...лодка с локатора пропала . Вот ничего не придумываю ,даже гдето лежит у меня ,,бумажный носитель" с этой статьёй; Во вторых-не переоценивайте действия своей авиации , которая к тому же может отвлекаться на другие задачи и как правило её в нужный момент и не бывает.Так что -да
            Цитата: рюрикович
            Тем более есть более специализированные корабли,который с этими корветами могут дополнять друг друга

            Бой на море это не просто выпихнуть корабли с базы,а сложное мероприятие работы с разнородными силами и средствами.Но в принципе с Вами не спорю - на Балтике точно корабли 1 ранга - плавучий отель для адмиралов . Ну Черное как то ....да собственно тоже от бутылочного горлышка проливов зависят ну о-о-о-чень сильно.
            avt
            1. рюрикович Сегодня, 11:17
              Цитата: avt
              Во вторых-не переоценивайте действия своей авиации , которая к тому же может отвлекаться на другие задачи и как правило её в нужный момент и не бывает

              Цитата: avt
              это не просто выпихнуть корабли с базы,а сложное мероприятие работы с разнородными силами и средствами.

              Начштаба за всё отвечает wink yes
              И если ПЛО авиацией - средство весьма условное what , то уж ПВО над ТВД можно обеспечить yes

              Цитата: avt
              Но в принципе с Вами не спорю - на Балтике точно корабли 1 ранга - плавучий отель для адмиралов . Ну Черное как то ....да собственно тоже от бутылочного горлышка проливов зависят ну о-о-о-чень сильно.

              Так об этом и талдычим drinks При грамотных планировании и координации корветы пр.22800 весьма хорошие корабли для решения возлагаемых на них задач по критерию "стоимость-эффективность" soldier
              Цитата: avt
              Цитата: рюрикович
              Ну нельзя впихнуть невпихнуемое.

              Ну так recourse , вырвалось .... Хотя и вправду - есть на сайте идеалисты fellow
              Хоть мы - реалисты wassat drinks
              рюрикович
  2. валерьян Сегодня, 10:04
    ещё мгла нужен,буря с мглою каклов плужит...
    валерьян
    1. tanit Сегодня, 10:26
      Много чего нужно, много чего еще нет. И -Мы Все Умрем(рано или поздно, так или иначе)
      tanit
  3. обыватель Сегодня, 10:32
    А вот если на этих МРК пусковой комплекс для Калибров заменить на ЗРК Штиль-1 с соответствующими средствами обнаружения и сопровождения. Получился бы не плохой МРК ПВО. Учитывая, что главный враг АПЛ СН является противолодочная авиация, их можно было бы использовать для прикрытия зон развертывания стратегов. Дешево и сердито.
    обыватель
    1. Wiruz Сегодня, 11:12
      Установка соответствующих средств обнаружения и сопровождения воздушных целей для ЗРК "Штиль-1" потребует увеличения размеров мачты, как следствие будет увеличено водоизмещение, что потребует большей мощности силовой установки, либо снизит скорость хода корабля. Мы тут на сайте, с одним товарищем как-то дискуссировали на тему оптимизации вооружения корвета пр.20386 - всякий раз крейсер получался. Не надо так laughing
      Насчёт прикрытия РПКСН, то тут не согласен. Много вражеской авиации летает возле пунктов базирования наших подлодок? Уверен что нет. При развёртывании РПКСН куда большую угрозу представляют вражеские подводные лодки, коих у наших берегов вполне достаточно.
      Wiruz
  4. Берингов пролив Сегодня, 11:30
    Вы бы лучше ускорили строительство тех кораблей,которые уже строятся,а то один корвет строят по 7-11 лет...Позор...
    Берингов пролив
  5. rudolff Сегодня, 11:35
    Советский Союз мог себе позволить строить МРК, мы нет. Мы не настолько богаты, что бы строить дешевые специализированные корабли. Минимальный по водоизмещению и сбалансированный по вооружению, это корвет. Водоизмещение 1,2-1,6 тыс. тонн. Именно такими кораблями необходимо первоначально насытить флот, а потом уже мечтать обо всем остальном. Крен в сторону МРК ненормальный.
    rudolff

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