«Бук-М2» поставляться в войска больше не будет

Поставки в войска зенитных комплексов «Бук-м2» завершены, сообщил начальник войсковой ПВО Сухопутных сил России Александр Леонов.– сказал генерал-лейтенант в эфире радио «Эхо Москвы».В дальнейшем «будут поставляться комплексы "Бук-М3"», добавил он.Как ранее отмечали в концерне «Алмаз-Антей», новейший ЗРК «получил новые ракеты, за счет сниженной массы которых удалось значительно увеличить возимый боекомплект». Еще одной особенностью комплекса является размещение ракеты в пусковом контейнере.Компания уже начала поставлять ЗРК «Бук-М3» военному ведомству. В конце ноябре сообщалось о передаче в войска бригадного комплекта новых комплексов.