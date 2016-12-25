11:44 25 декабря

«Бук-М2» поставляться в войска больше не будет

Поставки в войска зенитных комплексов «Бук-м2» завершены, сообщил начальник войсковой ПВО Сухопутных сил России Александр Леонов.

«Бук-М2» поставляться в войска больше не будет


«Больше поставок "Бук-М2" не будет», – сказал генерал-лейтенант в эфире радио «Эхо Москвы».


В дальнейшем «будут поставляться комплексы "Бук-М3"», добавил он.

Как ранее отмечали в концерне «Алмаз-Антей», новейший ЗРК «получил новые ракеты, за счет сниженной массы которых удалось значительно увеличить возимый боекомплект». Еще одной особенностью комплекса является размещение ракеты в пусковом контейнере.

Компания уже начала поставлять ЗРК «Бук-М3» военному ведомству. В конце ноябре сообщалось о передаче в войска бригадного комплекта новых комплексов.

Использованы фотографии: nevskii-bastion.ru
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Комментарии 21
  1. mig29mks Сегодня, 10:06
    все правильно! если есть более совершенное оружие, зачем закупать устаревшее !
    mig29mks
    1. Alex_Rarog Сегодня, 10:19
      А старые можео в ту же сирию или еще куда отправить.
      Ну или продать) на наше ПВО всегда покупатели найдутся)
      Alex_Rarog
      1. bouncyhunter Сегодня, 10:35
        Цитата: Alex_Rarog
        А старые можео в ту же сирию или еще куда отправить.
        Ну или продать) на наше ПВО всегда покупатели найдутся)

        Совершенно верно ! Ближний восток с удовольствием купит , да и некоторые республики бывшего СССР тоже .
        bouncyhunter
      2. УВБ Сегодня, 10:39
        Цитата: bouncyhunter
        А старые можео в ту же сирию или еще куда отправить.
        Ну или продать) на наше ПВО всегда покупатели найдутся)

        Прежде чем продавать, нужно себя новыми обеспечить в достаточном количестве.
        УВБ
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:09
          Прежде чем продавать, нужно себя новыми обеспечить в достаточном количестве.

          Понятное дело . По мере насыщения ВС РФ новыми М-3 , М-2 продавать .
          bouncyhunter
          1. Bongo Сегодня, 11:38
            Цитата: bouncyhunter
            Понятное дело . По мере насыщения ВС РФ новыми М-3 , М-2 продавать .


            До насыщения ПВО СВ ой как далеко, даже Бук-М2 в войсках примерно 10 "буковских" бригад.
            Bongo
  2. oleg-gr Сегодня, 10:06
    Новинки вооружений идут в войска. Нормально. Выполняются требования Верховного главнокомандующего по обновлению ВС.
    oleg-gr
  3. Наблюдатель2014 Сегодня, 10:12
    Комплексы "Бук" это целая эпоха в отечественном ПВО hi . Но ему на смену идут "Витязь".И это правильно.
    Наблюдатель2014
    1. Громобой Сегодня, 10:41
      На втором фото наш кореец.
      Громобой
    2. Bongo Сегодня, 11:41
      Цитата: Наблюдатель2014
      Но ему на смену идут "Витязь".И это правильно.

      ЗРС С-350 предназначенная для замены С-300ПС ни как не конкурирует с ЗРК ПВО СВ семейства "Бук". no
      Bongo
  4. rotmistr60 Сегодня, 10:28
    «Бук-М2» поставляться в войска больше не будет

    Не будет, значит не будет. В МО виднее и не стоит тогда обсуждать эту тему. Для ВО сузился круг подачи новостей?
    rotmistr60
  5. Altona Сегодня, 10:40
    Цитата: Наблюдатель2014
    Но ему на смену идут "Витязь".И это правильно.

    ---------------------------------
    На гусеничном шасси не будет, перейдут на колесное?
    Altona
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 10:48
      Altona hi
      На гусеничном шасси не будет, перейдут на колесное?
      Вы тот, от кого я лично , глупые вопросы никогда, не ожидаю hi .Вертикакальный старт ракеты ПВО вам о чём говорит?
      Надеюсь не услышать "просто полетела вертикально в небо" laughing
      Наблюдатель2014
  6. лысова Сегодня, 10:41
    Нашпиговать бы ими Калининградскую область, Крым. А вообще то их много надо и туда, и сюда. Вот и Польша закупает у "гегемонов" крылатки JASSM-ER класса «воздух-поверхность».
    лысова
  7. Vitalson Сегодня, 10:43
    Нам бы такие Буки в 1941 на границе am
    Vitalson
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 11:02
      Vitalson
      Нам бы такие Буки в 1941 на границе
      Ага и пулемёт при Чингиз Хане.. bully
      Наблюдатель2014
      1. Vitalson Сегодня, 11:03
        Цитата: Наблюдатель2014
        Ага и пулемёт при Чингиз Хане.

        именно bully bully bully
        Vitalson
        1. Наблюдатель2014 Сегодня, 11:18
          Vitalso
          именно bully bully bully
          Пулемёт "Максим"? bully
          Наблюдатель2014
    2. свой1970 Сегодня, 11:06
      ага, и Арматы lol
      Не помогло бы - начало войны было проиграно и с новейшими для того времени танками/самолетами,точно также было бы и с Арматами/Сушками/Ми-24 - остались бы без боеприпасов/топлива и были бы брошены/сожжены....
      а по поводу Бука на границе в 1941-даже если бы объекты были гарантированно засечены(в чем я например сомневаюсь-самолеты то были в некоторой части деревянными)-их количество все равно было больше чем боезапас и скорость стрельбы по настолько большому количеству объектов
      свой1970
  8. mervino2007 Сегодня, 11:06
    Цитата: Alex_Rarog
    на наше ПВО всегда покупатели найдутся)

    - модернизировать систему управления, если есть такая возможность и продать. А ракеты новые - со старым комплексом несовместимы.
    mervino2007
  9. Горный стрелок Сегодня, 11:13
    Несомненно, российское ПВО вызывает уважение и у друзей, и, что немаловажно, у врагов. Говоря немного юмористически, у нас надежная "крыша"!
    Горный стрелок

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