Ту-154 МО РФ должен был дозаправляться в Моздоке
Стало известно о том, что авиалайнер министерства обороны РФ, упавший в Чёрное море у сочинского побережья, должен был осуществлять дозаправку не в Адлере, а в Моздоке. По уточнённым данным, смена аэропорта дозаправки борта, направлявшегося с подмосковного аэродрома Чкаловский в Сирию, была вызвана плохими погодными условиями в Республике Северная Осетия-Алания.
По уточнённым данным, на борту находились 92 человека (84 пассажира и 8 членов экипажа). Официальный представитель МО РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что на месте падения обнаружено тело одного из погибших.
По уточнённым данным, самолёт начал падать на 5-й минуте полёта. Его обломки обнаруживаются спасательными службами вдоль сочинского побережья – разлёт обломков не менее полутора километров. Первоначально сообщалось о существенно большем разлёте.
Из заявления Дмитрия Пескова, отвечавшего на вопрос журналистов о том, могла ли на борту Ту-154 находиться Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза:
В опубликованном на сайте LifeNews её имени в списке находившихся в авиалайнере не значится.
Список, опубликованный на сайте упомянутого средства массовой информации:
Буряченко Борис Борисович
Баловников Дмитрий Васильевич
Баздырев Андрей Карлович
Белоножко Дмитрий Михайлович
Валунов Роман Андреевич
Васин Михаил Анатольевич
Георгия Оганес Петрович
Давиденко Кирилл Андреевич
Денискин Сергей Иванович
Журавлёв Павел Васильевич
Закиров Радик Равилевич
Иванов Максим Александрович
Котляр Сергей Аркадьевич
Кочемасов Андрей Сергеевич
Кривцов Алексей Александрович
Литвяков Дмитрий Николаевич
Мокриков Алексей Олегович
Моргунов Алексей Алексеевич
Насибулин Жафьяр Анберович
Новокшанов Юрий Михайлович
Поляков Владимир Викторович
Савельев Андрей Владиславович
Соколовский Анатолий Владимирович
Тарасенко Артем Николаевич
Узловский Аркадий Аркадьевич
Халимон Владимир Леонидович
Штуко Александр Александрович
Крючков Иван Андреевич
Ермолин Вячеслав Иванович
Быков Сергей Леонидович
Колобродов Кирилл Александрович
Корзанов Олег Викторович
Ларионов Иван Фёдорович
Ляшенко Кирилл Иванович
Михалин Виктор Константинович
Старший сержант Попов Владислав Андреевич
Разумов Александр Александрович
Серов Александр Сергеевич
Шахов Иван Викторович
Арчукова Анастасия Александровна
Гильманова Ралина Робертовна
Игнатьева Надежда Владимировна
Клокотова Мария Александровна
Корзанова Екатерина Иосифовна
Пырьева Лилия Александровна
Сатарова Виктория Исраиловна
Трофимова Дарья Сергеевна
Хорошева Любовь Николаевна
Цвиритько Анна Игоревна
Шалун Ольга Юрьевна
Гурар Людмила Ильинична
Сулейманов Борис Рашидович
Стомер Иван Витальевич
Халилов Валерий Михайлович
Губанков Антон Николаевич
Бадрутдинова Оксана Тахировна
Сонников Андрей Валентинович
Гужова Любовь Александровна
Ивашко Алина Николаевна
Бродский Владимир Аркадьевич
Булочников Евгений Вячеславович
Голиков Владислав Владимирович
Осипов Григорий Леонидович
Санин Виктор Васильевич
Майоров Константин Владимирович
Хасанов А.Б.
Ваганов А.И.
Абросимов С.С.
Ручков Д.А.
Сойдов А.А.
Лужецкий М.В.
Пестов О.М.
Толстов Е.В.
Обухов П.К.
Суранов А.А.
Колосовский А.В.
Известно, что Михаил Лужнецкий, Олег Пестов и Евгений Толстов – съёмочная группа ТК НТВ. На борту находились журналисты и других средств массовой информации.
По уточнённым данным, на борту находились 92 человека (84 пассажира и 8 членов экипажа). Официальный представитель МО РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что на месте падения обнаружено тело одного из погибших.
По уточнённым данным, самолёт начал падать на 5-й минуте полёта. Его обломки обнаруживаются спасательными службами вдоль сочинского побережья – разлёт обломков не менее полутора километров. Первоначально сообщалось о существенно большем разлёте.
Из заявления Дмитрия Пескова, отвечавшего на вопрос журналистов о том, могла ли на борту Ту-154 находиться Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза:
Ждём уточнения списков. Пока известно, что был хор Александрова, были журналисты, остальное ждём.
В опубликованном на сайте LifeNews её имени в списке находившихся в авиалайнере не значится.
Список, опубликованный на сайте упомянутого средства массовой информации:
Буряченко Борис Борисович
Баловников Дмитрий Васильевич
Баздырев Андрей Карлович
Белоножко Дмитрий Михайлович
Валунов Роман Андреевич
Васин Михаил Анатольевич
Георгия Оганес Петрович
Давиденко Кирилл Андреевич
Денискин Сергей Иванович
Журавлёв Павел Васильевич
Закиров Радик Равилевич
Иванов Максим Александрович
Котляр Сергей Аркадьевич
Кочемасов Андрей Сергеевич
Кривцов Алексей Александрович
Литвяков Дмитрий Николаевич
Мокриков Алексей Олегович
Моргунов Алексей Алексеевич
Насибулин Жафьяр Анберович
Новокшанов Юрий Михайлович
Поляков Владимир Викторович
Савельев Андрей Владиславович
Соколовский Анатолий Владимирович
Тарасенко Артем Николаевич
Узловский Аркадий Аркадьевич
Халимон Владимир Леонидович
Штуко Александр Александрович
Крючков Иван Андреевич
Ермолин Вячеслав Иванович
Быков Сергей Леонидович
Колобродов Кирилл Александрович
Корзанов Олег Викторович
Ларионов Иван Фёдорович
Ляшенко Кирилл Иванович
Михалин Виктор Константинович
Старший сержант Попов Владислав Андреевич
Разумов Александр Александрович
Серов Александр Сергеевич
Шахов Иван Викторович
Арчукова Анастасия Александровна
Гильманова Ралина Робертовна
Игнатьева Надежда Владимировна
Клокотова Мария Александровна
Корзанова Екатерина Иосифовна
Пырьева Лилия Александровна
Сатарова Виктория Исраиловна
Трофимова Дарья Сергеевна
Хорошева Любовь Николаевна
Цвиритько Анна Игоревна
Шалун Ольга Юрьевна
Гурар Людмила Ильинична
Сулейманов Борис Рашидович
Стомер Иван Витальевич
Халилов Валерий Михайлович
Губанков Антон Николаевич
Бадрутдинова Оксана Тахировна
Сонников Андрей Валентинович
Гужова Любовь Александровна
Ивашко Алина Николаевна
Бродский Владимир Аркадьевич
Булочников Евгений Вячеславович
Голиков Владислав Владимирович
Осипов Григорий Леонидович
Санин Виктор Васильевич
Майоров Константин Владимирович
Хасанов А.Б.
Ваганов А.И.
Абросимов С.С.
Ручков Д.А.
Сойдов А.А.
Лужецкий М.В.
Пестов О.М.
Толстов Е.В.
Обухов П.К.
Суранов А.А.
Колосовский А.В.
Известно, что Михаил Лужнецкий, Олег Пестов и Евгений Толстов – съёмочная группа ТК НТВ. На борту находились журналисты и других средств массовой информации.
Использованы фотографии: © Flickr/ Dmitry Terekhov