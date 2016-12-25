11:42 25 декабря

Ту-154 МО РФ должен был дозаправляться в Моздоке

Стало известно о том, что авиалайнер министерства обороны РФ, упавший в Чёрное море у сочинского побережья, должен был осуществлять дозаправку не в Адлере, а в Моздоке. По уточнённым данным, смена аэропорта дозаправки борта, направлявшегося с подмосковного аэродрома Чкаловский в Сирию, была вызвана плохими погодными условиями в Республике Северная Осетия-Алания.
Ту-154 МО РФ должен был дозаправляться в Моздоке

По уточнённым данным, на борту находились 92 человека (84 пассажира и 8 членов экипажа). Официальный представитель МО РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что на месте падения обнаружено тело одного из погибших.
По уточнённым данным, самолёт начал падать на 5-й минуте полёта. Его обломки обнаруживаются спасательными службами вдоль сочинского побережья – разлёт обломков не менее полутора километров. Первоначально сообщалось о существенно большем разлёте.
Из заявления Дмитрия Пескова, отвечавшего на вопрос журналистов о том, могла ли на борту Ту-154 находиться Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза:
Ждём уточнения списков. Пока известно, что был хор Александрова, были журналисты, остальное ждём.

В опубликованном на сайте LifeNews её имени в списке находившихся в авиалайнере не значится.
Список, опубликованный на сайте упомянутого средства массовой информации:
Буряченко Борис Борисович
Баловников Дмитрий Васильевич
Баздырев Андрей Карлович
Белоножко Дмитрий Михайлович
Валунов Роман Андреевич
Васин Михаил Анатольевич
Георгия Оганес Петрович
Давиденко Кирилл Андреевич
Денискин Сергей Иванович
Журавлёв Павел Васильевич
Закиров Радик Равилевич
Иванов Максим Александрович
Котляр Сергей Аркадьевич
Кочемасов Андрей Сергеевич
Кривцов Алексей Александрович
Литвяков Дмитрий Николаевич
Мокриков Алексей Олегович
Моргунов Алексей Алексеевич
Насибулин Жафьяр Анберович
Новокшанов Юрий Михайлович
Поляков Владимир Викторович
Савельев Андрей Владиславович
Соколовский Анатолий Владимирович
Тарасенко Артем Николаевич
Узловский Аркадий Аркадьевич
Халимон Владимир Леонидович
Штуко Александр Александрович
Крючков Иван Андреевич
Ермолин Вячеслав Иванович
Быков Сергей Леонидович
Колобродов Кирилл Александрович
Корзанов Олег Викторович
Ларионов Иван Фёдорович
Ляшенко Кирилл Иванович
Михалин Виктор Константинович
Старший сержант Попов Владислав Андреевич
Разумов Александр Александрович
Серов Александр Сергеевич
Шахов Иван Викторович
Арчукова Анастасия Александровна
Гильманова Ралина Робертовна
Игнатьева Надежда Владимировна
Клокотова Мария Александровна
Корзанова Екатерина Иосифовна
Пырьева Лилия Александровна
Сатарова Виктория Исраиловна
Трофимова Дарья Сергеевна
Хорошева Любовь Николаевна
Цвиритько Анна Игоревна
Шалун Ольга Юрьевна
Гурар Людмила Ильинична
Сулейманов Борис Рашидович
Стомер Иван Витальевич
Халилов Валерий Михайлович
Губанков Антон Николаевич
Бадрутдинова Оксана Тахировна
Сонников Андрей Валентинович
Гужова Любовь Александровна
Ивашко Алина Николаевна
Бродский Владимир Аркадьевич
Булочников Евгений Вячеславович
Голиков Владислав Владимирович
Осипов Григорий Леонидович
Санин Виктор Васильевич
Майоров Константин Владимирович
Хасанов А.Б.
Ваганов А.И.
Абросимов С.С.
Ручков Д.А.
Сойдов А.А.
Лужецкий М.В.
Пестов О.М.
Толстов Е.В.
Обухов П.К.
Суранов А.А.
Колосовский А.В.
Известно, что Михаил Лужнецкий, Олег Пестов и Евгений Толстов – съёмочная группа ТК НТВ. На борту находились журналисты и других средств массовой информации.

Использованы фотографии: © Flickr/ Dmitry Terekhov

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 30
  1. veteran66 Сегодня, 10:30
    Да что ж за год то такой для нашей авиации? Земля пухом погибшим!
    veteran66
    1. Kosmotoga Сегодня, 10:46
      Да у нас каждый год такой .
      Kosmotoga
      1. Василенко Владимир Сегодня, 11:06
        да вообще-то во всем мире такое и каждый год
        Василенко Владимир
        1. veteran66 Сегодня, 11:09
          Цитата: Василенко Владимир
          во всем мире такое и каждый год

          да мне на мир как то наплевать, мне от этого не легче.
          veteran66
    2. СТАРПЕР Сегодня, 10:54
      Похоже на терракт....Мои соболезнования родным и близким....По ходу дела новый год в России опять будет днем сплошного траура! Знают наши болевые точки...Вспомнилось при горбатом (перед развалом СССР) сплошные катастрофы и аварии шли друг за другом..Опять этот шаблон запад хочет использовать..?
      СТАРПЕР
      1. Гиперборей Сегодня, 10:56
        На терракт похоже меньше всего, единственное что могли топливо некачественное залить.
        Гиперборей
        1. KBR109 Сегодня, 11:05
          Экипаж успел бы сообщить о неполадках с движками. А так - ничего. Нечто произошло мгновенно.
          KBR109
          1. СТАРПЕР Сегодня, 11:14
            Цитата: KBR109
            Экипаж успел бы сообщить о неполадках с движками. А так - ничего. Нечто произошло мгновенно.

            Очередная месть за Аллепо....! Замнут это дело конечно, пока России нечем ответить...Но мы все запоминаем и концентрируемся!
            СТАРПЕР
      2. Kosmotoga Сегодня, 11:32
        Это не теракт.упал при наборе высоты.террористы подрывают когда уже поднимается самолёт до конца в небо
        Kosmotoga
  2. Alex_Rarog Сегодня, 10:31
    Земля пухом погибшим. Мои собалезнования родственникам!
    Alex_Rarog
  3. Wiskar Сегодня, 10:33


    Ужасная трагедия. Люди летели дать концерт и такое.
    Wiskar
    1. Комментарий был удален.
  4. лысова Сегодня, 10:52
    Получается разлетелся в воздухе. " разлёт обломков не менее полутора километров." Соболезную России.
    лысова
    1. donavi49 Сегодня, 11:10
      Не факт, 1,5км относительно немного - возможно это удар о поверхность с большой горизонтальной и низкой вертикальной скоростью или зацеп крылом о поверхность с последующим разрушением конструкции.

      Если бы было 3-5км+ то тогда однозначно на высоте.
      donavi49
      1. Orionvit Сегодня, 11:18
        На 5-й минуте. Высоту набрать не успел, и упал в воду. А обломки на полтора километра.
        Orionvit
  5. avg-mgn Сегодня, 10:54
    Често говоря, после первой публикации на ВО не хотелось верить ...! Даже перекопал массу сайтов, была тишина, только после сообщения на ТВ-24, заскребли кошки. Теперь понятно, что надежд нет ни каких. Печально все это. ...
    Земля пухом погибшим. Родным и близким искренние соболезнования.
    avg-mgn
  6. Удав КАА Сегодня, 10:55
    Ужасная, нелепая смерть.
    Люди летели, чтобы принести радость нашим бойцам, провести концерт, поздравить с Новым годом. И надо же такое несчастье.
    Больно.Горько. Очень горько...
    Соболезнования родным и близким погибших.
    Пусть вода успокоит их души...
    Удав КАА
  7. Комментарий был удален.
  8. anna1980 Сегодня, 10:58
    вечная память погибшим.
    anna1980
  9. 3vs Сегодня, 11:02
    Царствия Небесного!
    Как жалко!!!
    3vs
  10. APASUS Сегодня, 11:02

    Конечно в такой момент задавать вопросы не очень к месту,но все же.Что там за бардак такой ,что в списках нет Елизаветы Глинки ,а ее имя постоянно упоминается в СМИ.
    APASUS
  11. Холуай Сегодня, 11:05
    Как можно Эксплуатировать древние самолёты ТУ-154, где из завод лежит в руинах?
    Холуай
  12. Холуай Сегодня, 11:14
    В СМИ говорят доктор Лиза в Сочи почему то сошла,дальше не полетела...Странно это.
    Холуай
  13. стас57 Сегодня, 11:14
    Международная общественная организация «Справедливая помощь»:

    1. Глинка Е.П.


    (((((((((((((((((((((
    стас57
  14. ПоручикТетеринъ Сегодня, 11:16
    Жуткая новость. Мои соболезнования близким экипажа и пассажиров. Царствие Небесное и вечная память погибшим!
    ПоручикТетеринъ
  15. olena Сегодня, 11:20
    -Просто авиация... -это не для России.., это касается и военной и гражданской авиации... -Просто не умеют русские летать ... и никогда не умели... -Вторая МВ показала это .., когда военная российская авиация так ничего толком и не смогла противопоставить против немцев... -Потом полный провал наших лётчиков во время войны в Корее..; потом Афганистан , когда примитивные ПЗРК (стингеры) полностью парализовали действия наших лётчиков (вот бы во Вьетнаме такое бы случилось с американовскими летунами) ; в Чечне тоже наши авиаторы ничего не смогли ; во время войны с Грузией снова показали свою полную профнепригодность... -Почему никто не хочет это признать ... -просто непонятно... -И сейчас в Сирии наши лётчики тоже доказали свою мало эффективность... -И гражданская российская авиация в этом отношении не далеко ушла... -Мне самой прискорбно признавать это.., но это факт...
    olena
    1. iz odessy Сегодня, 11:34
      извинясь конечно..но что вы мелете а ?
      iz odessy
    2. Skubudu Сегодня, 11:39
      Цитата: olena
      -Просто авиация... но это факт...

      Иди скачи... Олэна
      Skubudu
  16. 9lvariag Сегодня, 11:22
    Погибшим земля пухом. Виновных посадить. Я вообще не пойму, что нельзя вместо этого рыдвана было отправить что либо новее?
    9lvariag
  17. Alekseits Сегодня, 11:26
    Земля пухом и светлая память...
    Alekseits
  18. Берингов пролив Сегодня, 11:29
    В России простаивают авиационные заводы,а людей гробят посылая в полет на самолетах которые помнят еще Ивана Грозного...
    Берингов пролив
  19. iz odessy Сегодня, 11:40
    ужас конечно. Адлер , если ничего не изменилось ,вполне комфортный и для посадки а тем более для взлета направлением в море. Тут вряд ли пройдет "ошибка пилотирования", хотя это наиболее часто. ТУ 154 для авиастроительной страны , в эксплуатации -это конечно нонсенс. Военные конечно могут себе такой риск , но вывозя гражданских можно было привлечь и по современнее борт. ОДОН в Чкаловском ?
    iz odessy

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