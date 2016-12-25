11:41 25 декабря

В Китае впервые поднялся в воздух второй прототип истребителя FC-31

Второй прототип китайского истребителя FC-31 совершил свой первый полет. Первый прототип впервые поднялся в воздух более 4-х лет назад – в октябре 2012-го.

В Китае впервые поднялся в воздух второй прототип истребителя FC-31


В отличие от J-20, разработанного для отечественных ВВС, легкий истребитель нового поколения создается в первую очередь для поставок за рубеж.


В Китае впервые поднялся в воздух второй прототип истребителя FC-31


Тем не менее, руководство Шэньянской авиастроительной корпорации надеется, что их истребитель FC-31все же будет востребован китайскими ВВС или ВМС.

В Китае впервые поднялся в воздух второй прототип истребителя FC-31


Из открытых источников известно, что компания ведет разработку нового истребителя исключительно за счет средств Корпорации авиационной промышленности КНР без участия государства.

Использованы фотографии: weibo.com
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Комментарии 9
  1. Altona Сегодня, 10:42
    Хорошо, что корпорация на собсвенные деньги может финансировать такие разработки. Сейчас даже США такое не под силу, Lockheed Martin тянет из бюджета.
    Altona
    1. bouncyhunter Сегодня, 10:50
      Вот вроде у китайцев хорошо - и J-20 летает , и J-31 летает . Почему же они Су-35 у России покупают ? Не верят в надёжность своих самолётов ? request
      bouncyhunter
      1. APASUS Сегодня, 10:57
        Цитата: bouncyhunter
        Не верят в надёжность своих самолётов ?

        По тому что это только фюзеляж и часть систем.Китай так полностью и не смог освоить производство двигателя,не все просто в таком секторе как производство авиационной электроники .
        APASUS
      2. Громобой Сегодня, 10:59
        Цитата: bouncyhunter
        Почему же они Су-35 у России покупают ?

        Может в качестве эскадрильи "агрессоров" хотят использовать?
        Громобой
        1. Bongo Сегодня, 11:32
          Цитата: Громобой
          Может в качестве эскадрильи "агрессоров" хотят использовать?

          В агрессорах они используют Су-27СК.
          Bongo
  2. Горный стрелок Сегодня, 10:50
    По общей конфигурации самолёт подозрительно похож на "пингвина"(F-35), только движки - парой, и от Мига 29-го. Раз за свои делают, возможно, получится летающий вариант, в отличие от J-20, которому до годного образца ещё далеко, как бы китайцы щеки не надували.
    Горный стрелок
    1. voyaka uh Сегодня, 11:11
      "только движки - парой, и от Мига 29-го. "////

      Движок такой тяги, как у F-35 - 190 kN на форсаже, 125 kN крейсерский -
      им не сделать. Приходится ставить 2.
      voyaka uh
  3. Наблюдатель2014 Сегодня, 10:57
    Очередной Конёк-Горбунок .Made in China love
    Наблюдатель2014
  4. Кокос Сегодня, 11:01
    Не получитьтся у китайцев скопировать наши движки ...посмотрите на самолет ..копия мига+ сушка но попытка не пытка )) пусть стараюцо лучше))
    Кокос

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