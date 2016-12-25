В Китае впервые поднялся в воздух второй прототип истребителя FC-31

Второй прототип китайского истребителя FC-31 совершил свой первый полет. Первый прототип впервые поднялся в воздух более 4-х лет назад – в октябре 2012-го.В отличие от J-20, разработанного для отечественных ВВС, легкий истребитель нового поколения создается в первую очередь для поставок за рубеж.Тем не менее, руководство Шэньянской авиастроительной корпорации надеется, что их истребитель FC-31все же будет востребован китайскими ВВС или ВМС.Из открытых источников известно, что компания ведет разработку нового истребителя исключительно за счет средств Корпорации авиационной промышленности КНР без участия государства.