В Китае впервые поднялся в воздух второй прототип истребителя FC-31
Второй прототип китайского истребителя FC-31 совершил свой первый полет. Первый прототип впервые поднялся в воздух более 4-х лет назад – в октябре 2012-го.
В отличие от J-20, разработанного для отечественных ВВС, легкий истребитель нового поколения создается в первую очередь для поставок за рубеж.
Тем не менее, руководство Шэньянской авиастроительной корпорации надеется, что их истребитель FC-31все же будет востребован китайскими ВВС или ВМС.
Из открытых источников известно, что компания ведет разработку нового истребителя исключительно за счет средств Корпорации авиационной промышленности КНР без участия государства.
В отличие от J-20, разработанного для отечественных ВВС, легкий истребитель нового поколения создается в первую очередь для поставок за рубеж.
Тем не менее, руководство Шэньянской авиастроительной корпорации надеется, что их истребитель FC-31все же будет востребован китайскими ВВС или ВМС.
Из открытых источников известно, что компания ведет разработку нового истребителя исключительно за счет средств Корпорации авиационной промышленности КНР без участия государства.
Использованы фотографии: weibo.com