Тель-Авив пересмотрит отношения с ООН после принятой резолюции, осуждающей поселенческую деятельность государства

«Я поручил министерству иностранных дел в течение месяца осуществить переоценку всех наших контактов с ООН, включая израильское финансирование учреждений ООН и присутствие представителей ООН в Израиле»,

После принятия Совбезом ООН резолюции с требованием прекратить поселенческую деятельность Тель-Авив пересмотрит свои отношения с этой организацией, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.сказал премьер.Напомним, в пятницу СБ ООН принял резолюцию, в которой потребовал от израильских властей «прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях», включая Восточный Иерусалим. Принятие документа стало возможным после того, как постпредство США отказалось наложить на него вето и воздержалось при голосовании. Накануне в канцелярии израильского премьера завили, что правительство не станет выполнять указанную резолюцию.