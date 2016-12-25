11:46 25 декабря

Тель-Авив пересмотрит отношения с ООН после принятой резолюции, осуждающей поселенческую деятельность государства

После принятия Совбезом ООН резолюции с требованием прекратить поселенческую деятельность Тель-Авив пересмотрит свои отношения с этой организацией, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Тель-Авив пересмотрит отношения с ООН после принятой резолюции, осуждающей поселенческую деятельность государства


«Я поручил министерству иностранных дел в течение месяца осуществить переоценку всех наших контактов с ООН, включая израильское финансирование учреждений ООН и присутствие представителей ООН в Израиле»,
сказал премьер.


Напомним, в пятницу СБ ООН принял резолюцию, в которой потребовал от израильских властей «прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях», включая Восточный Иерусалим. Принятие документа стало возможным после того, как постпредство США отказалось наложить на него вето и воздержалось при голосовании. Накануне в канцелярии израильского премьера завили, что правительство не станет выполнять указанную резолюцию.

Использованы фотографии: Fotolia/ W. Zikas
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Комментарии 15
  1. Холуай Сегодня, 11:03
    И правильно сделает.
    Холуай
    1. bouncyhunter Сегодня, 11:05
      Демонстративное возложение "с прибором" со стороны Израиля ещё раз демонстрирует то , что ООН утратило свою значимость в мире . И это создаёт прецедент .
      bouncyhunter
    2. Maksus Сегодня, 11:11
      Правильно - не то слово. ООН себя изжила, это просто очередная марионетка в руках США.
      Maksus
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 11:27
        Вся эта шумиха по решению ООН, напоминает мне персонажей из повести Гоголя "Как поссорились Иван Иванович, с Иваном Никифоровичем". Я о Израиле и США. Чем то Израиль насолил так США, что они впервые воздержались в голосовании по израильским поселенцам. Мало того, США упорно "рекомендовали" сделать то же самое и Украине, что та и сделала. Папа явно решил наказать ретивого "ребёнка". Не удивлюсь, если это связано с Россией и Сирией.
        СРЦ П-15
  2. Громобой Сегодня, 11:07
    Трамп тоже в "Твиттере" отписался про ООН.
    "Что касается ООН, то изменения наступят после 20 января"
    .
    Походу выселят из Америки эту контору bully
    Громобой
  3. Кокос Сегодня, 11:09
    «прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях»,

    да пусть строят...только не забывают о том что строят на минном поле и все последствия на совести правительства
    Кокос
  4. rotmistr60 Сегодня, 11:10
    Тель-Авив пересмотрит свои отношения с этой организацией

    Ну если Израиль решил это сделать, то нам сам Бог велел, особенно после всех инсинуаций в прошедшем году.
    rotmistr60
  5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 11:11
    Господа израильтяне -держитесь за весло,что на фиг не унесло-сейчас на вас столько фекалий выльют!Мне просто интересно -к примеру"съедят "евреев что на сайте, дальше -за кого примутся?Был один армянин -и того "съели"!Нашим бы властям у Израиля поучится как отстаивать свои интересы! Сайт приврощен в филиал цензора, постоянно кого то надо с гуанном смешать-вместо обсуждения новости мериния письками, и заливание оппонента нечистотами.
    Изгоняющий либероидов
    1. Orionvit Сегодня, 11:38
      Тогда получается нужно толерантно терпеть откровенно недружелюбные высказывания некоторых посетителей данного сайта, под иностранными флагами и дружественно улыбаться, когда Россию, откровенно поливают грязью. А что касается Израиля, то он как государство, очередной раз показал свой звериный агрессивный оскал, и что плевать они хотели на весь мир. Друзей у Израиля нет, есть только еврейские лобби в правительствах и банках других стран (что конечно не мало), зато за всю недолгую историю своего существования, Израиль обзавёлся множеством врагов. . Когда его начнут разрывать на части, то как говорится "живые позавидуют мёртвым". Сейчас на сайт зайдут форумчане, со звёздами давида на флаге, подольют маслица в огонь, добавят гуанца, заклеймят всех антисемитами, понаставят друг другу плюсов, и будьте здоровы. Есть конечно среди них интересные и адекватные люди, но и их иногда срывает в сторону личных национальных интересов.
      Orionvit
  6. изя топ Сегодня, 11:11
    опять израилевка обиженку из себя строит.а что всех соседей задрали своей агрессией,так то таке...
    изя топ
  7. Наблюдатель2014 Сегодня, 11:24
    Тель-Авив пересмотрит отношения с ООН после принятой резолюции, осуждающей поселенческую деятельность государства
    Ха ха ха laughing crying И что? Израиль попытается жить сам по себе laughing lol love
    Вот артисты. good laughing
    Наблюдатель2014
  8. bmv04636 Сегодня, 11:35
    А пусть у нас строят в Еврейском автономном округе мы не против (пусть живут у нас по нашим законом). Я звал профессора а он все как то отказывался
    bmv04636
  9. Комментарий был удален.
  10. eleronn Сегодня, 11:43
    А где заявление МИД РФ "осуждающее неконструктивную позицию Израиля"?
    eleronn
  11. a.s.zzz888 Сегодня, 11:44
    Да, проехались по евреям. Мерикатосы в стороне. Укрокаклия, которой помогали израильтяне, показала ж..у, и к ООН большие вопросы. Как-то оно будет, поглядим.
    a.s.zzz888
  12. Бродяга1812 Сегодня, 11:45
    Вполне ожидаемая и адекватная реакция Израиля. Получите, распишитесь! Когда-то, премьер Менахем Бегин ответил Рейгану, поставившему территориальные уступки Израиля в зависимость от подписания договора о дружбе и сотрудничестве с США. Ответил так:"Господин Президент! Израиль- не банановая республика. И не мальчик, которого можно поставить в угол. Еврейский народ жил 6000 лет без этого договора, проживет еще столько же! ".Договор был разумеется подписан, никаких уступок естественно не было. С ЮНЕСКО была аналогичная история, со столь же аналогичным результатом. Антисемитская Резолюция о сионизме , ООН была принята. Её помнится представитель Израиля, выступая в ООН назвал мусором , прилюдно разорвал и бросил в урну. К слову, эту позорную резолюцию, потом та же ООН и отменила. Теперь вот, Израиль- для начала, прекращает финансирование в ООН. А Трамп для того же начала пообещал, принятие законов против любой страны ведущей антиизраильскую политику. Охота поскакать на граблях-любой каприз. С гарантированным результатом.
    Бродяга1812

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